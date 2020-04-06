Gold Bricks FX Gold

Gold Bricks FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT.

AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES.

IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT.

USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES

WHY THIS EA :

Smart entries calculated by 4 great strategies
The EA can be run on even a $30000 account Or 30000 CENT

INFO:

The entries are not a lot but those are smart entries with lower risk
Features :


Currency pairs: XAUUSD,GOLD
Timeframe: H1
Minimum deposit: $30000 or 30000 Cent
Minimum volume step: 0.01 lot
Quotes: five-digit
Leverage: 1:500
Average position holding time: 3 day
Maximum position holding time: up to 10 days
Maximum number of positions per pair: up to 20
Parameters :

TREND SIGNAL
EMA_Period : EMA Period
Range__Period : Range 1 Period
Range_Deviations : Range  1  Deviations
Range__Period_1 : Range 2 Period
Range__Deviations1 : Range  2 Deviations
Candle_ID : Candle ID

SIGNAL ORDER
ADX_Period : ADX Period
Dynamic_ADX : Dynamic ADX

MONEY MANAGEMENT SETTING
LOT_Divided : Lot Size Calculator
TP :Take Profit
Nearby_TP_Multiply : TP Multiply
Nearby_PIP : Pip Step
Nearby_Next_Multiply: Pip Step Range Multiply
Martingale : involves doubling up on losing bets and reducing winning bets
Maximum_Drawdown : Maximum Drawdown
MAX_Order : Max Order
Slippage : Slippage
Start_Time : Start Time
End_Time : End Time
Slippage : Slippage
Trailing_Start : is a measure of price movement
Trailing_Step : is a measure of price movement
Trailing_Stop : an order type designed to lock in profits or limit losses
Magic Start : Magic Number

*** WARNING : MY PRODUCTS ARE AVAILABLE ONLY IN THE MQL5 MARKET.
IF YOU SEE THEM SOMEWHERE ELSE THOSE ARE FAKE; BE AWARE OF SCAMS.

*** WARNING: WHEN USING MULTICURRENCY TRADING, MAKE SURE YOU CHANGE IDENTIFIER AND MAGIC ! ALSO, YOU CAN NOT TEST THE ROBOT IN THE SAME TERMINAL WHERE THE ROBOT IS ALREADY TRADING!
