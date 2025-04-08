Bismarck
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Общие сведения
- Советник определяет наиболее вероятные места движения графика и открывает ордера на Buy или Sell.
- Не использует высокорискованные стратегии, такие как Мартингейл.
- Ордера закрываются по наиболее возможному профиту или небольшой потерей. Что имитирует Take Profit и Stop Loss.
- Мультивалютный.
Важно перед запуском прочитать!
Для запуска советника достаточно запустить его на одном единственном графике например EURUSD. Во вкладке "Обзор рынка" в идеале отобразить все символы для торговли. Советник торгует на 4-6 парах из 28 возможных для торговли. Возможные пары для торговли: "GBPJPY"; "EURJPY"; "CHFJPY"; "USDJPY"; "CADJPY"; "AUDJPY"; "NZDJPY"; "GBPNZD"; "GBPAUD"; "GBPCAD"; "EURAUD"; "EURCAD"; "USDCAD"; "GBPUSD"; "GBPCHF"; "EURUSD"; "AUDNZD"; "EURCHF"; "AUDCAD"; "USDCHF"; "EURGBP"; "NZDCAD"; "AUDUSD"; "CADCHF"; "NZDUSD"; "AUDCHF"; "NZDCHF"; "EURNZD";
Преимущества
- Низкая низкая загрузка депозита.
- Не зависит от проскальзывания и задержек сервера.
- Для начала торговли достаточно депозита в 350$ и минимальный лот 0.01.
- Подходит для быстрого разгона депозита.
Рекомендуемые входные параметры
- Lot=0.01.