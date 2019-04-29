RenkoZigZagMaTime
- Experts
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Sergey DeevI'm implementing your ideas in MQL4: https://www.mql5.com/ru/job/new?prefered=work2it
- Version: 1.6
- Updated: 26 August 2020
- Activations: 5
Советник отображает на графике ренко-бары (включая тени и время формирования каждого кирпича), строит по ним ZigZag, скользящую среднюю и выполняет торговые операции согласно следующей стратегии:
- Формируется предварительный сигнал на покупку, когда два последних минимума показывают движение вверх и последний луч обновляет предыдущий максимум, на продажу, когда два последних максимума показывают движение вниз и последний луч обновляет предыдущий минимум.
- Финальный сигнал определяется если имеется увеличение скорости формирования ренко-баров (время последнего бара меньше на заданное соотношение предыдущего) или происходит откат с последующим движением в сторону предварительного сигнала.
- Предварительный сигнал отменяется если цена уходит за уровень стопа, формируется обратный луч ZigZag или цена уходит в попутном направлении больше заданного соотношения от уровня стопа.
Для расчета ZigZag используются только два параметра - процент и количество баров отката.
Советник выполняет следующие операции сопровождения торговли:
- установка SL по уровню предыдущего минимума/максимумаZigZag;
- вычисление объема сделок по заданному риску;
- перевод сделки в состояние безубытка;
- трейлинг-стоп по заданному соотношению;
- закрытия сделок по сумме профита.
Параметры советника
- RenkoBar - размер кирпича ренко;
- CountBars - количество баров для отрисовки;
- bearColor, bullColor, shadowColor - цвет медвежьего и бычьего кирпичей и теней;
- hideBars - скрыть бары графика;
- openTime_factor - отношение времени формирования последнего и предыдущего кирпичей;
- ordersDistance - минимальная дистанция между сделками;
- lots - фиксированный объем;
- double risk - риск на сделку в процентах;
- takeProfit_factor - уровень TP от SL;
- stopLossMin - минимальный уровень SL;
- trailStop_factor - уровень трейлинга от TP;
- noLoss_factor - уровень безубытка от TP;
- numOrders - максимальное количество однонаправленных сделок;
- averageClose - закрытие по сумме профита однонаправленных сделок в процентах от остатка свободных средств;
- diffClose - закрытие по сумме профита разнонаправленных сделок в процентах от остатка свободных средств;
- arbitrageClose - закрытие по сумме профита всех сделок с волшебным номером советника в процентах от остатка свободных средств;
- dualSide - разрешение разнонаправленных сделок;
- closeOnRevers - закрыть сделки по оппозитному сигналу;
- useMaFilter - разрешение фильтрации по скользящей средней;
- maTrail - разрешение трейлинга по скользящей средней;
- maSlowPeriod, maSlowColor, maSlowWidth - параметры расчета и отображение скользящей средней;
- zzDev, zzBack, zzColor, zzWidth - параметры расчета и отображение ZigZag;
- useTimeSignal - разрешение сигнала по ускорению времени формирования кирпичей;
- useBackSignal - разрешение сигнала по откату;
- breakOnBack - отмена сигнала по формированию обратного луча ZigZag;
- signalWaitFactor максимальная дистанция ожидания сигнала в попутном направлении;
- slippage - проскальзывание;
- magic - волшебный номер;
- isDrawing - разрешение отображение ренко-баров и индикаторов;
- drawTime, fontSize - параметры отображения времени;
- drawSignal - разрешение отображения сигналов;
- useComment - разрешение выводить сообщения в комментариях;
- usePrint - разрешение выводить сообщения в логах советника;
- useAlert - разрешение выводить сообщения во всплывающих окнах;
- useMail - разрешение отправки сообщений на электронную почту;
- useNotification - разрешение отправки сообщений на мобильное устройство;
- messagePre, messageCancel, messageOk - разрешение предварительных сигналов, отмены и финальных сигналов.
Not working for me. I lost 50% of my account in 2 weeks.