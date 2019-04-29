RenkoZigZagMaTime

TripleRSI MT5 Sergey Deev Indicators

Индикатор отображает на графике данные RSI рабочего и двух старших тайм-фреймов, формирует сигналы выхода из зоны перекупленности / перепроданности кривой среднего временного периода. Опционально используется фильтр по данным старшего тайм-фрейма (расположение медленной линии выше средней для продажи и ниже средней - для покупки). Сигналы "подвального" индикатора дублируются на главном окне, отправляются сообщения во всплывающее окно, на почту и на мобильное устройство. Параметры индикатора: RSI