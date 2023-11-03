TripleRSI MT5

Индикатор отображает на графике данные RSI рабочего и двух старших тайм-фреймов, формирует сигналы выхода из зоны перекупленности / перепроданности кривой среднего временного периода. Опционально используется фильтр по данным старшего тайм-фрейма (расположение медленной линии выше средней для продажи и ниже средней - для покупки).

Сигналы "подвального" индикатора дублируются на главном окне, отправляются сообщения во всплывающее окно, на почту и на мобильное устройство.

Параметры индикатора:

  • RSI period, RSI price - настройки RSI
  • Middle TF, Slow TF - средний и старший тайм-фрейм (выпадающий список)
  • checkSlow - разрешения фильтра по старшему ТФ
  • Overbought Level, Oversold Level - уровни перекупленности и пререпроданности
  • Limit Bars - ограничение количества бар, просчитываемых при установке индикатора
  • useArrows, useAlert, useEmail=true, useNotification - разрешение стрелок на главном экране 


Recommended products
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Indicators
The Trend Detect indicator combines the features of both trend indicators and oscillators. This indicator is a convenient tool for detecting short-term market cycles and identifying overbought and oversold levels. A long position can be opened when the indicator starts leaving the oversold area and breaks the zero level from below. A short position can be opened when the indicator starts leaving the overbought area and breaks the zero level from above. An opposite signal of the indicator can b
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicators
MT4 version  |   FAQ The Owl Smart Levels Indicator is a complete trading system within the one indicator that includes such popular market analysis tools as Bill Williams' advanced fractals , Valable ZigZag which builds the correct wave structure of the market, and Fibonacci levels which mark the exact levels of entry into the market and places to take profits. Detailed description of the strategy Instructions for working with the indicator Advisor-assistant in trading Owl Helper Private User
Wave Trend MT5
Diego Arribas Lopez
Indicators
MT4 Version Wave Trend MT5 Wave Trend is an oscillator, which helps identifing in a extremely accurate manner market reversals. The Oscillator being obove the overbought level and a cross down of the fast into the slow MA usually indicates a good SELL signal. If the oscillators is below the oversold level and the fast MA crosses over the slower MA usually highlights a good BUY signal. The Wave Trend indicator can be also used when divergences appear against the price, indicating the current move
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicators
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicators
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
Gekko RSI Plus
Rodrigo Galeote
Indicators
This is Gekko's Cutomized Relative Strength Index (RSI), a customized version of the famous RSI indicator. Use the regular RSI and take advantage two entry signals calculations and different ways of being alerted whenever there is potential entry or exit point. Inputs Period: Period for the RSI calculation; How will the indicator calculate entry (swing) signals: 1- Produces Exit Signals for Swings based on RSI entering and leaving Upper and Lower Levels Zones; 2- Produces Entry/Exit Signals for
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Indicators
Donchian Channel DC is the indicator of Donchian Channels, that plots maximum and minimum values of a specific period, besides mean value line. It´s possible to configure simple period for analysis and the indicator will plot all three values. You can trade with this indicator as trend or reversal, according to each strategy. Do not let to test others indicators as soon as others expert advisors.
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
Indicators
Identify precise entry and exit points with AB=CD patterns This indicator finds AB=CD retracement patterns. The AB=CD Retracement pattern is a 4-point price structure where the initial price segment is partially retraced and followed by an equidistant move from the completion of the pullback, and is the basic foundation for all harmonic patterns. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Customizable pattern sizes Customizable AC and BD ratios Customizable b
Renko System
Marco Montemari
Indicators
This indicator can be considered as a trading system. It offers a different view to see the currency pair: full timeless indicator, can be used for manual trading or for automatized trading with some expert advisor. When the price reaches a threshold a new block is created according to the set mode. The indicator beside the Renko bars, shows also 3 moving averages. Features renko mode median renko custom median renko 3 moving averages wicks datetime indicator for each block custom notification
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indicators
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Hunter trend
Yaroslav Varankin
Indicators
Hunter Trend: Arrow Indicator for Binary Options Trading Hunter Trend is an arrow indicator designed for trading binary options (turbo options) on the M1 timeframe, allowing for short-term trading opportunities. How to Trade with this Tool: Signals may appear when a candlestick forms. Once such a signal appears, wait for the closure of that candlestick. Upon the opening of a new candlestick, open a trade for 1-2 candlesticks in the indicated direction. In this case, for 1-2 minutes. A blue dot
RSI Bollinger Bands Arrow Strategy
Abdullah Alhariri
Indicators
RSI Bollinger Bands Arrow Strategy is a clean and effective technical indicator designed to identify high-probability reversal points using the combination of RSI and Bollinger Bands . This strategy uses the RSI indicator together with the Bollinger Bands to: Sell when the price is above the upper Bollinger Band Buy when the price is below the lower Bollinger Band Signals are generated only when both indicators confirm the same market condition , ensuring higher accuracy and reduced false entrie
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicators
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Indicators
The Trend Duration Forecast MT5 indicator is designed to estimate the probable lifespan of a bullish or bearish trend. Using a Hull Moving Average (HMA) to detect directional shifts, it tracks the duration of each historical trend and calculates an average to forecast how long the current trend is statistically likely to continue. This allows traders to visualize both real-time trend strength and potential exhaustion zones with exceptional clarity. KEY FEATURES Dynamic Trend Detection:   Utiliz
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Indicators
KasTon Trend System: The Complete 2-in-1 Trading Strategy Identify the Trend, Confirm the Signal, and Trade with Confidence! Do you suffer from confusion while trading? Do you find it difficult to determine the market's direction? Are you tired of losing money on false signals? The KasTon Trend System is here as an integrated solution to all these problems. This is not just an indicator; it is a complete trading strategy built on the synergy of two powerful, custom-built indicators. Our main g
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indicators
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
Indicators
This trading indicator is non-repainting, non-redrawing, and non-lagging, making it an ideal choice for both manual and automated trading. It is a Price Action–based system that leverages price strength and momentum to give traders a real edge in the market. With advanced filtering techniques to eliminate noise and false signals, it enhances trading accuracy and potential. By combining multiple layers of sophisticated algorithms, the indicator scans the chart in real-time and translates comple
Precision Arrows
Nervada Emeule Adams
Indicators
Precision Arrows – Smart Entry Signals with Built-In TP and SL Precision Arrows is a powerful trading indicator designed for traders who demand accuracy, clarity, and reliability. It identifies high-probability buy and sell signals with automatically generated Take Profit and Stop Loss levels, helping you trade with discipline and consistency across Forex, Indices, Crypto, and Synthetic Indices . The indicator combines precise signal detection, intelligent filtering, and a multi-timeframe dashbo
Gekko ADX Plus
Rodrigo Galeote
Indicators
This is Gekko's Cutomized Cutomized Average Directional Index (ADX), a customized version of the famous ADX indicator. Use the regular ADX and take advantage two entry signals calculations and different ways of being alerted whenever there is potential entry or exit point. Inputs Period: Period for the ADX calculation; PlotSignalType: How will the indicator calculate entry (swing) signals: 1- ShowSwingsOnTrendLevel : Show Signals for Trend Confirmation Swings; 2- ShowSwingsOnTrendLevelDirection
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicators
ATREND: How It Works and How to Use It How It Works The " ATREND " indicator for the MT5 platform is designed to provide traders with robust buy and sell signals by utilizing a combination of technical analysis methodologies. This indicator primarily leverages the Average True Range (ATR) for volatility measurement, alongside trend detection algorithms to identify potential market movements. Leave a massage after purchase and receive a special bonus gift. Key Features: ⦁ Dynamic Trend Detect
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicators
Auto Optimized RSI   is a smart and easy-to-use arrow indicator designed for precision trading. It automatically finds the most effective RSI Buy and Sell levels for your selected symbol and timeframe using real historical data simulations. The indicator can be used as a standalone system or as part of your existing trading strategy. It is especially useful for intraday trading. Unlike traditional RSI indicators that rely on fixed 70/30 levels,   Auto Optimized RSI   dynamically adjusts its lev
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indicators
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicators
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Optimized MACD Divergence Indicator
Dang Cao Tri
Indicators
The Optimized MACD Divergence indicator is a powerful tool designed to identify potential trading opportunities by detecting divergences between price action and the MACD indicator. It combines classic divergence analysis with candlestick pattern recognition and volume filtering to provide more accurate and reliable signals. How it Works The indicator operates on the following principles: MACD Calculation:   It calculates the MACD indicator using user-defined parameters for fast EMA, slow EMA,
Pullback Hunter
Anton Polkovnikov
Indicators
PULLBACK HUNTER What is every trader's cherished dream? To see without delay the places where the reversal will happen. This, of course, is from the category of magic, though... nothing is impossible. But for now I've prepared for you an indicator that marks in real time the end of corrections to the current movement or in short - catches pullbacks.What is the main point? Many people practice rebounds when the price moves in the direction of the open position. And they do them on the formation o
Trend and Flat and Volatility MT5
Pavel Verveyko
Indicators
The indicator determines the state of the market: trend or flat. The state of the market is determined by taking into account volatility. The flat (trading corridor)is displayed in yellow. The green color shows the upward trend. The red color shows the downward trend. The height of the label corresponds to the volatility in the market. The indicator does not redraw . Settings History_Size   - the amount of history for calculation. Period_Candles  - the number of candles to calculate the indicat
Ichimoku Signals Pro
Shahabeddin Baset
Indicators
Features All Ichimoku Signals (Selectable) : Display all reliable signals generated by the Ichimoku indicator. You can choose which signals to view based on your preferences. Filter by Signal Strength : Sort signals by their strength—whether they are weak, neutral, or strong. Live Notifications : Receive real-time notifications for Ichimoku signals. Transparent Cloud : Visualize the Ichimoku cloud in a transparent manner. Available Signals Tenkensen-Kijunsen Cross Price-Kijunsen Cross Price-C
Trendlines with Break MT5
Minh Truong Pham
Indicators
The indicator returning pivot point based trendlines with highlighted breakouts . Trendline caculated by pivot point and other clue are ATR, Stdev. The indicator also includes integrated alerts for  trendlines  breakouts and foward message to Telegram channel or group if you want. Settings ·          Lookback bar: Default 200 is number of bar caculate when init indicator. ·          Length:  Pivot points  period ·          Slope Calculation Method: Determines how this lope is calculated. We supp
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicators
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicators
Premium level is a unique indicator with more than 80% accuracy of correct predictions! This indicator has been tested for more than two months by the best Trading Specialists! The author's indicator you will not find anywhere else! From the screenshots you can see for yourself the accuracy of this tool! 1 is great for trading binary options with an expiration time of 1 candle. 2 works on all currency pairs, stocks, commodities, cryptocurrencies Instructions: As soon as the red arrow app
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicators
New Update of   Smart Trend Trading System MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional Trade Manager + EA  for FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading System is Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator Which makes it ideal from both manual and robot trading .  [Online course] , [manual] and [download presets] . The Smart Trend Trading System MT5 is a comprehensive trading solution tailored for new and experienced traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicators
Power Candles – Strength-Based Entry Signals for Any Market Power Candles brings Stein Investments’ proven strength analysis directly onto your price chart. Instead of reacting to price alone, each candle is colored based on real market strength, allowing you to instantly identify momentum build-ups, strength acceleration, and clean trend transitions. One Logic for All Markets Power Candles works automatically on all trading symbols . The indicator detects whether the current symbol is a Forex p
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicators
Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk", "Balanced Risk", and "Wait-and-See Strategy" A step-by-step video manual to help you quickly install, configure, and s
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicators
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool developed based on Smart Money Concepts (SMC). It is designed to help traders analyze market structure systematically and gain a clearer view of overall market direction. The system analyzes Reversal Points, Key Zones, and Market Structure across multiple timeframes, while displaying Point Of Interest (POI) , No Repaint Signals, and Auto Fibonacci Levels to help detect pullbacks and reversal points with precision. Real
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.6 (10)
Indicators
Game Changer is a revolutionary trend indicator designed to be used on any financial instrument to transform your metatrader in a powerful trend analyzer.  The indicator does not redraw and does not lag.  It works on any time frame and assists in trend identification, signals potential reversals, serves as a trailing stop mechanism, and provides real-time alerts for prompt market responses.  Whether you’re a seasoned, professional or a beginner seeking an edge, this tool empowers you to trade wi
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicators
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indicators
Trend Screener Indicator --Professional Trend Trading & Market Scanning System for MetaTrader Unlock the true power of trend trading with Trend Screener Indicator — a complete multi-currency, multi-timeframe trend analysis solution powered by Fuzzy Logic,Trend Pulse Technology  and advanced market structure algorithms.   Trend Screener transforms your MetaTrader platform into a professional-grade Trend Analyzer and Market Scanner, helping you identify high-probability trend opportunities, early
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicators
Get the FREE AUX Indicator and EA Support Direct Download — Click Here [ D.I.C.E ] The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment is a specialized MT5 tool built for traders who apply Elliott Wave Theory within the framework of Trading Chaos techniques. It identifies hidden and regular divergences in price action, synchronized with the chaotic market environment described by Bill Williams. Key Features Elliott Wave–Aligned Divergence: Detects bullish and bearish divergences in harmony with
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicators
Smart Stop Indicator – Intelligent Stop-Loss Precision Directly on Your Chart Overview The Smart Stop Indicator is the tailored solution for traders who want to place their stop loss clearly and methodically instead of guessing or relying on gut feeling. This tool combines classic price-action logic (higher highs, lower lows) with modern breakout recognition to identify where the next logical stop level truly is. Whether in trending markets, ranges, or fast breakout phases, the indicator displ
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicators
New Update of   Atomic Analyst MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional   Trade Manager + EA  for   FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading Indicator is   Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading.  User manual: settings, inputs and strategy . The Atomic Analyst  is a PA Price Action Indicator that uses Strength and Momentum of the price to find a bet
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (4)
Indicators
Super Signal – Skyblade Edition Professional No-Repaint / No-Lag Trend Signal System with Exceptional Win Rate | For MT4 / MT5 Core Features: Super Signal – Skyblade Edition is a smart signal system designed specifically for trend trading. It applies a multi-layered confirmation mechanism to detect only strong, directional moves supported by real momentum. This system does   not attempt to predict tops or bottoms . It only triggers signals when all three of the following conditions are met: Clea
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicators
Gold Sniper Scalper Pro is a professional indicator for MetaTrader 5, designed to help traders identify entry points and manage risk effectively. The indicator provides a comprehensive analysis toolkit including signal detection system, automatic Entry/SL/TP management, volume analysis, and real-time performance statistics. User guide to understand the system   |   User guide for other languages KEY FEATURES Signal Detection System The indicator automatically detects potential entry points base
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicators
Trend Ai indicator  mt5 is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advan
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indicators
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor – Multi-Bar Trend & Candle Forecast What This Indicator Does This indicator is a  real-time market prediction engine  designed to analyze price behavior and estimate  future market tendencies . Unlike conventional indicators, this system  does not rely on static parameters or historical curve-fitting , but adapts its internal state dynamically during live market operation. Instead of using static rules, the indic
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicators
Introducing   Quantum Trend Sniper Indicator , the groundbreaking MQL5 Indicator that's transforming the way you identify and trade trend reversals! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years,   Quantum Trend Sniper Indicator   is designed to propel your trading journey to new heights with its innovative way of identifying trend reversals with extremely high accuracy. ***Buy Quantum Trend Sniper Indicator and you could get Quantum Breakout Indicator for
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for professional trading . [Online course] ,   and   [manual] The Smart Price Action Concepts Indicator is a very powerful tool for both new and experienced traders . It packs more than 20 useful indicators into one , combining advanced trading ideas like Inner Circle Trader Analysis and Smart Money Concepts Trading Strategies . This indicator focuses
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicators
SuperScalp Pro – Advanced Multi-Filter Scalping Indicator System SuperScalp Pro is an advanced scalping indicator system that combines the classic Supertrend with multiple intelligent confirmation filters. The indicator performs efficiently across all timeframes from M1 to H4 and is especially suitable for XAUUSD, BTCUSD and major Forex pairs. It can be used as a standalone system or flexibly integrated into existing trading strategies. The indicator integrates more than 11 filters, including fa
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicators
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicators
The " Dynamic Scalper System MT5 " indicator is designed for the scalping method of trading within trend waves. Tested on major currency pairs and gold, compatibility with other trading instruments is possible. Provides signals for short-term opening of positions along the trend with additional price movement support. The principle of the indicator. Large arrows determine the trend direction. An algorithm for generating signals for scalping in the form of small arrows operates within trend wav
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicators
The Berma Bands (BBs) indicator is a valuable tool for traders seeking to identify and capitalize on market trends. By analyzing the relationship between the price and the BBs, traders can discern whether a market is in a trending or ranging phase. Visit the [ Berma Home Blog ] to know more. Berma Bands are composed of three distinct lines: the Upper Berma Band, the Middle Berma Band, and the Lower Berma Band. These lines are plotted around the price, creating a visual representation of the pric
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicators
FX Levels: Exceptionally Accurate Support & Resistance for All Markets Quick Overview Looking for a reliable way to pinpoint support and resistance levels across any market—currencies, indices, stocks, or commodities? FX Levels merges our traditional “Lighthouse” method with a forward-thinking dynamic approach, offering near-universal accuracy. By drawing from real-world broker experience and automated daily plus real-time updates, FX Levels helps you identify reversal points, set profit targe
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicators
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicators
IX Power: Unlock Market Insights for Indices, Commodities, Cryptos, and Forex Overview IX Power is a versatile tool designed to analyze the strength of indices, commodities, cryptocurrencies, and forex symbols. While FX Power offers the highest precision for forex pairs by leveraging all available currency pair data, IX Power focuses exclusively on the underlying symbol’s market data. This makes IX Power an excellent choice for non-forex markets and a reliable option for forex charts when deta
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicators
MetaForecast predicts and visualizes the future of any market using different powerful methods. While financial markets are not always predictable, if there are patterns in the past data, MetaForecast can learn and predict the future as accurately as possible. It features a complete implementation of neural networks embedded directly into the indicator, enabling traders to create and train AI models using data from multiple symbols to learn complex patterns. MetaForecast leverages your computer'
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indicators
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicators
Let me introduce you to an excellent technical indicator – Grabber, which works as a ready-to-use "All-Inclusive" trading strategy. Within a single code, it integrates powerful tools for technical market analysis, trading signals (arrows), alert functions, and push notifications. Every buyer of this indicator also receives the following for free: Grabber Utility for automatic management of open orders Step-by-step video guide: how to install, configure, and trade with the indicator Custom set fi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicators
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicators
Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potential of Advanced Supply
More from author
EA Locking Grid
Sergey Deev
5 (1)
Experts
Semiautomatic EA for trading based on the averaging and locking strategy. The trader sends signals for opening grids by using the buttons on the chart. The EA opens a market order, places a grid of limit orders in the same direction with lot multiplication according to specified parameters and a locking stop order in the opposite direction with the volume equal to the sum of all the previous ones. Once the price passes the specified breakeven level, the EA places a stop loss at the open price+sp
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicators
The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
MultiTF Candles
Sergey Deev
Indicators
The indicator displays the data of the candles from a higher timeframe on the chart. Only the candle body (by the open and close prices) is displayed. The candlesticks are colored depending on the difference between the open and close prices. After removing the indicator from the chart, the objects used by it are deleted automatically. Indicator Parameters TimeFrame - time frame (drop-down list) BearColor - bearish candle color (standard dialog) BullColor - bullish candle color (standard dialog
MTF MACD
Sergey Deev
Indicators
The indicator displays the data of a standard MACD indicator from a higher timeframe. The product features notifications of crossing the zero or signal line by the histogram. Parameters TimeFrame - indicator timeframe (dropdown list) MacdFast - fast line period MacdSlow - slow line period MacdSignal - signal line period MacdPrice - price type (dropdown list) AlertCrossZero - enable notifications of crossing the zero line AlertCrossSignal - enable notifications of crossing the signal line UseNot
MTF MovingAverage
Sergey Deev
Indicators
The indicator displays the moving average of a higher timeframe on the chart. The indicator parameters TimeFrame - time frame of the moving average (drop-down list) MaPeriod - moving average period MaMethod - moving average method (drop-down list) MaShift - moving average shift MaPrice - moving average price (drop-down list)
MTF ATR
Sergey Deev
Indicators
The indicator displays the data of the Average True Range (ATR) from a higher timeframe on the chart. It allows you to see the scope of the movement without having to switch to another screen terminal The indicator parameters TimeFrame - time frame of the data (drop-down list) can not be lower than current AtrPeriod - period of the Average True Range indicator a higher timeframe range
MTF ADX
Sergey Deev
5 (1)
Indicators
The indicator displays the data of the standard ADX indicator from a higher timeframe on the chart. Several indicators with different timeframe settings can be placed on a single chart. The indicator parameters TimeFrame - time frame of the data (drop-down list) can not be lower than current AdxPeriod - period of the indicator for a higher timeframe AdxPrice - prices for the calculation of the indicator data from a higher timeframe
MACD Divergence
Sergey Deev
2.5 (2)
Indicators
The indicator detects divergence signals - the divergences between the price peaks and the MACD oscillator values. The signals are displayed as arrows in the additional window and are maintained by the messages in a pop-up window, e-mails and push-notifications. The conditions which formed the signal are displayed by lines on the chart and in the indicator window. Indicator Parameters MacdFast - fast MACD line period MacdSlow - slow MACD line period MacdSignal - MACD signal line period MacdPric
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicators
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Magic MovingAverage
Sergey Deev
Indicators
The indicator displays the averaged value of the moving averages of the current and two higher timeframes with the same parameters on the chart. If the moving averages are located one above the other, the resulting one is painted in green, showing an uptrend, in the opposite direction - red color (downtrend), intertwined - yellow color (transitional state) The indicator parameters MaPeriod - moving average period MaMethod - moving average method (drop-down list) MaShift - moving average shift M
Sqrt Moving Average
Sergey Deev
Indicators
The indicator displays the price movement on the chart, which is smoothed by the root mean square function. The screenshot shows the moving average with period 20, the smoothed root mean square (red) and simple SMA (yellow). The indicator parameters MAPeriod - Moving average period MaPrice - applied price (drop down list, similar to the standard MovingAverage average) BarsCount - number of processed bars (reduces download time when attaching to the chart and using in programs).
SqrtDev
Sergey Deev
Indicators
The indicator displays the standard price deviation from the root mean moving average line in the additional window. The screenshot displays the standard indicator (the lower one) and SqrtDev (the upper one). Parameters SqrtPeriod - root mean line and standard deviation period. SqrtPrice - applied price (drop-down list). BarsCount - amount of processed bars (reduces the download time when applying to a chart and using in programs).
Harmonic 50
Sergey Deev
Indicators
The indicator detects and displays the 5-0 harmonic pattern on the chart according to the scheme provided in the screenshot. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, does not require additional installation). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights not only the complete figure, but also the time of its formation. During the formation the f
Harmonic ABCD
Sergey Deev
Indicators
The indicator detects and displays the AB=CD harmonic pattern on the chart according to the scheme provided in the screenshot. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, does not require additional installation). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights not only the complete figure, but also the time of its formation. During the formation the
UniversalEA
Sergey Deev
3.4 (5)
Experts
The Expert Advisor allows you to build a trading system based on a custom indicator. It performs automated opening/closing of deals based on the signals of an indicator that places values ​​other than 0 and EMPTY_VALUE in the buffer. The EA polls the values ​​of the specified indicator buffers, opens/closes and accompanies trades according to the specified parameters. The Expert Advisor implements the following trade support functions: - installation for the transaction SL and TP; - calculation
Harmonic SWAN
Sergey Deev
Indicators
The indicator detects and displays the White Swan and Black Swan harmonic pattern on the chart according to the scheme provided in the screenshot. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, does not require additional installation). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights not only the complete figure, but also the time of its formation. Duri
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicators
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indicators
The indicator detects and displays 3 Drives harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is com
Harmonic Cypher
Sergey Deev
Indicators
The indicator detects and displays Cypher harmonic pattern also known as Anti-Butterfly (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangle
MultiTimeFrameZZ
Sergey Deev
Indicators
The indicator displays ZigZag lines from a higher timeframe (see the example in the screenshot). The red thin line is the current timeframe's ZigZag, while a thicker yellow line is the higher timeframe's one. The indicator is repainted as the data is updated. Parameters Depth, Dev, Back - ZigZag parameters; BarsCount - amount of processed bars (reduces the initial download time and decreases the load when using in an EA); TimeFrame - indicator timeframe (cannot be lower than the current one).
RenkoMaSignals
Sergey Deev
1 (2)
Indicators
The indicator displays Renko bars on the chart, plots two moving averages by them and generates buy/sell signals based on the conditions displayed in the screenshots and described below: the buy signal is formed if the fast moving average is above the slow moving average, from 4 to 10 consecutive bullish Renko bars are displayed, followed by no more than 2 bearish and one bullish Renko bars; the sell signal is formed if the fast moving average is below the slow moving average, from 4 to 10 conse
RenkoMacdSignals
Sergey Deev
1 (1)
Indicators
The indicator displays renko bars on a chart, use them to plot MACD histogram and provides buy/sell signals: signal of MACD histogram crossing its signal line; signal of MACD histogram crossing the line 0. Renko is a non-trivial price display method. Instead of displaying each bar within a time interval, only the bars where the price moved a certain number of points are shown. Renko bars do not depend on a time interval, therefore the indicator works on any timeframe without losing its efficienc
RenkoMaStoch
Sergey Deev
1 (1)
Indicators
The indicator displays renko bars on a chart, uses them to plot the fast and slow moving average and Stochastic, as well as it provides buy/sell signals: a buy signal is generated when the fast moving is above the slow one, and the signal line of Stochastic crosses the lower level from bottom up; a sell signal is generated when the fast moving is below the slow one, and the signal line of Stochastic crosses the upper level from top to bottom; Renko is a non-trivial price display method. Instead
RenkoZigZag
Sergey Deev
Indicators
The indicator displays Renko bars on the chart and uses them to plot the ZigZag - trend lines connecting the local Lows and Highs of the price movement. Renko - specialized display of the price action, in which the graph is displayed not every bar of the time frame, but only under the condition that the price had passed more than the specified number of points. Renko bars are not bound to a time frame, so the indicator can work on any time frame with the same efficiency. This implementation of t
RenkoButterfly
Sergey Deev
Indicators
The indicator displays Renko bars on the chart, uses them to plot the ZigZag - trend lines connecting the local Lows and Highs of the price movement, and highlights them based on the Gartley patterns, showing the potential price reversal points. Renko - specialized display of the price action, in which the graph is displayed not every bar of the time frame, but only under the condition that the price had passed more than the specified number of points. Renko bars are not bound to a time frame, s
RenkoMACD Divergence
Sergey Deev
1 (1)
Indicators
The indicator displays renko bars on a chart, uses them to plot the MACD oscillator and determines the divergence conditions (divergences of price movements and oscillator values). The buy/sell signal is formed if the next High/Low price is not confirmed by the oscillator values. The ZigZag indicator is used to evaluate the extremums. Only the last 3 peaks are taken into account (see the screenshot). If peak 1 is higher than peak 2 or peak 3, and at the same time the macd value is lower, then a
RenkoABCD
Sergey Deev
Indicators
The indicator displays renko bars on a chart and uses them to create ZigZag indicator - trend lines connecting local price movement Highs and Lows. The indicator, in turn, is used to create AB=CD displaying potential price reversal points. Renko is a non-trivial price display method. Instead of displaying each bar within a time interval, only the bars where the price moved a certain number of points are shown. Renko bars do not depend on a time interval, therefore the indicator works on any time
RenkoSarMA
Sergey Deev
Indicators
The indicator calculates and displays renko bars using MA and PSAR data as well as provides buy/sell signals. Renko is a non-trivial price display method. Instead of displaying each bar within a time interval, only the bars where the price moved a certain number of points are shown. Renko bars do not depend on a time interval, therefore the indicator works on any timeframe without losing its efficiency. Buy signal forms when PSAR readings are moving down, MA is moving up, the price is closing ab
RenkoMaPriceChannel
Sergey Deev
1 (1)
Indicators
The indicator displays Renko bars on the chart, uses their data to calculate and display the moving average, PriceChannel and generates buy/sell signals. Renko is a non-trivial price display method. Instead of displaying each bar within a time interval, only the bars where the price moved a certain number of points are shown. Renko bars do not depend on a time interval, therefore the indicator works on any timeframe without losing its efficiency. The PriceChannel indicator displays the upper, lo
RenkoBandMacd
Sergey Deev
Indicators
The indicator displays Renko bars on the chart, uses their data to calculate and display the Bollinger Bands, MACD oscillator and generates buy/sell signals. Renko is a non-trivial price display method, in which a bar within a time interval is shown on the chart only if the price has moved a certain number of points. Renko bars do not depend on a time interval, therefore the indicator works on any timeframe without losing its efficiency. When attached to a chart, the indicator checks for presenc
Filter:
No reviews
Reply to review