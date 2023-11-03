TripleRSI MT5
- Indicators
- Sergey Deev
- Version: 1.1
- Updated: 3 November 2023
- Activations: 5
Индикатор отображает на графике данные RSI рабочего и двух старших тайм-фреймов, формирует сигналы выхода из зоны перекупленности / перепроданности кривой среднего временного периода. Опционально используется фильтр по данным старшего тайм-фрейма (расположение медленной линии выше средней для продажи и ниже средней - для покупки).
Сигналы "подвального" индикатора дублируются на главном окне, отправляются сообщения во всплывающее окно, на почту и на мобильное устройство.
Параметры индикатора:
- RSI period, RSI price - настройки RSI
- Middle TF, Slow TF - средний и старший тайм-фрейм (выпадающий список)
- checkSlow - разрешения фильтра по старшему ТФ
- Overbought Level, Oversold Level - уровни перекупленности и пререпроданности
- Limit Bars - ограничение количества бар, просчитываемых при установке индикатора
- useArrows, useAlert, useEmail=true, useNotification - разрешение стрелок на главном экране