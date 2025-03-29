Seven strategies in One expert
- Experts
- Nikolaos Pantzos
- Version: 1.1
- Updated: 1 April 2025
MultiStrategyEA includes the set of seven different experts in one expert.
The experts included are as follows, AC_Expert, ADX_Expert, AO_Expert, DeM_Expert, ForceBB_Expert, MFI_Expert, MS_Expert,
It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile.
It can work on 28 different pairs, one pair per chart.
The default parameter settings are indicative,
I recommend that each user experiment to find their own settings.
Советник «Seven strategies in One expert» на тестах показал феноменальные результаты. Поставил на демо-счет — торгует, все стратегии работают. Спасибо! тестировал на паре EURUSD, на последних 20 месяцах, начальный депозит 500USD. Отчет: Обзор рынка с моими настройками.
SymbolPassResultProfitExpected PayoffProfit Recovery SharpeCustomDD %Trades
CNYRUB 19 0,68 3373,54 6,69353 3,34090 8,43090 34,35535 0,676 18,23 504
EURRUB 18 0,68 3373,54 6,69353 3,34090 8,43090 35,64375 0,676 18,23 504
USDRUB 4 0,68 3373,54 6,69353 3,34090 8,43090 22,68778 0,676 18,23 504
USDILS 20 0,66 6177,85 8,53294 3,05655 6,15336 21,42968 0,656 17,10 724
USDJPY 0 0,65 4190,72 7,13922 2,80735 5,63777 17,76563 0,645 18,98 587
EURJPY 36 0,64 1946,69 4,55899 2,80291 4,89857 27,31646 0,642 19,52 427
USDMX 17 0,64 4586,71 6,27457 2,82598 6,50228 19,22622 0,642 16,03 731
USDTRY 16 0,64 4584,66 6,27177 2,82367 6,49938 19,84778 0,642 16,04 731
USDSGD 15 0,64 4585,92 6,27349 2,82578 6,18149 19,19827 0,642 16,87 731
USDZAR 14 0,64 4586,71 6,27457 2,82598 6,18255 19,24943 0,642 16,86 731
USDDKK 12 0,64 4586,93 6,27487 2,82607 6,38173 19,21542 0,642 16,42 731
NZDUSD 7 0,64 4586,71 6,27457 2,82598 6,18255 19,27036 0,642 16,86 731
USDCAD 5 0,64 4586,71 6,27457 2,82598 6,50228 19,21252 0,642 16,03 731
GBPUSD 3 0,64 4586,71 6,27457 2,82598 6,72262 19,21409 0,642 15,59 731
USDCHF 1 0,64 4586,71 6,27457 2,82598 6,18255 19,19591 0,642 16,86 731
USDNOK 13 0,64 4452,61 6,06623 2,80374 6,17355 19,13413 0,641 16,81 734
USDSEK 10 0,64 4452,61 6,06623 2,80374 6,17355 19,12930 0,641 16,81 734
XAUUSD 8 0,64 3447,52 5,64242 2,77641 5,74166 16,67877 0,641 18,65 611
XAGUSD 9 0,64 3455,54 5,65555 2,76283 6,05322 17,33530 0,64 17,71 611
EURUSD 2 0,64 4741,88 6,35641 2,81229 5,69083 2,31140 0,638 19,48 746
GBPCAD 45 0,64 2343,99 4,34878 2,68996 6,06811 17,69868 0,637 15,81 539
GBPCHF 44 0,64 2343,99 4,34878 2,68996 6,25531 17,68471 0,637 15,41 539
GBPNZD 29 0,64 2343,99 4,34878 2,68996 6,60763 17,70023 0,637 14,59 539
USDCNY 11 0,63 4310,04 5,60473 2,70152 6,20275 18,66415 0,632 16,62 769
EURGBP 37 0,63 2332,39 4,28748 2,66063 6,06619 28,55913 0,63 15,94 544
EURAUD 30 0,63 2332,39 4,28748 2,66063 6,06619 28,72381 0,63 15,94 544
AUDCAD 26 0,63 2332,39 4,28748 2,66063 6,06619 28,61557 0,63 15,94 544
AUDNZD 25 0,63 2332,39 4,28748 2,66063 6,06619 28,58788 0,63 15,94 544
AUDUSD 6 0,63 4632,74 6,28594 2,72463 6,21244 30,79664 0,63 16,70 737
EURTRY 43 0,55 203,60 1,78597 2,10875 1,39710 22,32984 0,55 23,94 114
EURCNY 41 0,55 203,60 1,78597 2,10875 1,39710 22,32843 0,55 23,94 114
EURNOK 35 0,55 203,60 1,78597 2,10875 1,39710 22,25249 0,55 23,94 114
EURNZD 34 0,55 203,60 1,78597 2,10875 1,39710 22,28946 0,55 23,94 114
EURCHF 33 0,55 203,60 1,78597 2,10875 1,39710 22,17981 0,55 23,94 114
EURDKK 32 0,55 203,60 1,78597 2,10875 1,39710 19,35159 0,55 23,94 114
EURCAD 28 0,55 203,60 1,78597 2,10875 1,39710 22,16751 0,55 23,94 114
AUDCHF 24 0,55 203,60 1,78597 2,10875 1,39710 22,21062 0,55 23,94 114
GBPAUD 39 0,55 199,68 1,78286 2,08375 1,37021 14,89335 0,547 23,94 112
EURSEK 38 0,55 199,69 1,78295 2,08368 1,37027 21,94781 0,547 23,94 112