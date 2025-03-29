Seven strategies in One expert

5

MultiStrategyEA includes the set of seven different experts in one expert.

The experts included are as follows, AC_Expert, ADX_Expert, AO_Expert, DeM_Expert, ForceBB_Expert, MFI_Expert, MS_Expert,

It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile.

It can work on 28 different pairs, one pair per chart.

The default parameter settings are indicative,

I recommend that each user experiment to find their own settings.



Reviews 2
Vladimir Novikov
2089
Vladimir Novikov 2025.09.02 08:23 
 

Советник «Seven strategies in One expert» на тестах показал феноменальные результаты. Поставил на демо-счет — торгует, все стратегии работают. Спасибо! тестировал на паре EURUSD, на последних 20 месяцах, начальный депозит 500USD. Отчет: Обзор рынка с моими настройками.

SymbolPassResultProfitExpected PayoffProfit Recovery SharpeCustomDD %Trades

CNYRUB 19 0,68 3373,54 6,69353 3,34090 8,43090 34,35535 0,676 18,23 504

EURRUB 18 0,68 3373,54 6,69353 3,34090 8,43090 35,64375 0,676 18,23 504

USDRUB 4 0,68 3373,54 6,69353 3,34090 8,43090 22,68778 0,676 18,23 504

USDILS 20 0,66 6177,85 8,53294 3,05655 6,15336 21,42968 0,656 17,10 724

USDJPY 0 0,65 4190,72 7,13922 2,80735 5,63777 17,76563 0,645 18,98 587

EURJPY 36 0,64 1946,69 4,55899 2,80291 4,89857 27,31646 0,642 19,52 427

USDMX 17 0,64 4586,71 6,27457 2,82598 6,50228 19,22622 0,642 16,03 731

USDTRY 16 0,64 4584,66 6,27177 2,82367 6,49938 19,84778 0,642 16,04 731

USDSGD 15 0,64 4585,92 6,27349 2,82578 6,18149 19,19827 0,642 16,87 731

USDZAR 14 0,64 4586,71 6,27457 2,82598 6,18255 19,24943 0,642 16,86 731

USDDKK 12 0,64 4586,93 6,27487 2,82607 6,38173 19,21542 0,642 16,42 731

NZDUSD 7 0,64 4586,71 6,27457 2,82598 6,18255 19,27036 0,642 16,86 731

USDCAD 5 0,64 4586,71 6,27457 2,82598 6,50228 19,21252 0,642 16,03 731

GBPUSD 3 0,64 4586,71 6,27457 2,82598 6,72262 19,21409 0,642 15,59 731

USDCHF 1 0,64 4586,71 6,27457 2,82598 6,18255 19,19591 0,642 16,86 731

USDNOK 13 0,64 4452,61 6,06623 2,80374 6,17355 19,13413 0,641 16,81 734

USDSEK 10 0,64 4452,61 6,06623 2,80374 6,17355 19,12930 0,641 16,81 734

XAUUSD 8 0,64 3447,52 5,64242 2,77641 5,74166 16,67877 0,641 18,65 611

XAGUSD 9 0,64 3455,54 5,65555 2,76283 6,05322 17,33530 0,64 17,71 611

EURUSD 2 0,64 4741,88 6,35641 2,81229 5,69083 2,31140 0,638 19,48 746

GBPCAD 45 0,64 2343,99 4,34878 2,68996 6,06811 17,69868 0,637 15,81 539

GBPCHF 44 0,64 2343,99 4,34878 2,68996 6,25531 17,68471 0,637 15,41 539

GBPNZD 29 0,64 2343,99 4,34878 2,68996 6,60763 17,70023 0,637 14,59 539

USDCNY 11 0,63 4310,04 5,60473 2,70152 6,20275 18,66415 0,632 16,62 769

EURGBP 37 0,63 2332,39 4,28748 2,66063 6,06619 28,55913 0,63 15,94 544

EURAUD 30 0,63 2332,39 4,28748 2,66063 6,06619 28,72381 0,63 15,94 544

AUDCAD 26 0,63 2332,39 4,28748 2,66063 6,06619 28,61557 0,63 15,94 544

AUDNZD 25 0,63 2332,39 4,28748 2,66063 6,06619 28,58788 0,63 15,94 544

AUDUSD 6 0,63 4632,74 6,28594 2,72463 6,21244 30,79664 0,63 16,70 737

EURTRY 43 0,55 203,60 1,78597 2,10875 1,39710 22,32984 0,55 23,94 114

EURCNY 41 0,55 203,60 1,78597 2,10875 1,39710 22,32843 0,55 23,94 114

EURNOK 35 0,55 203,60 1,78597 2,10875 1,39710 22,25249 0,55 23,94 114

EURNZD 34 0,55 203,60 1,78597 2,10875 1,39710 22,28946 0,55 23,94 114

EURCHF 33 0,55 203,60 1,78597 2,10875 1,39710 22,17981 0,55 23,94 114

EURDKK 32 0,55 203,60 1,78597 2,10875 1,39710 19,35159 0,55 23,94 114

EURCAD 28 0,55 203,60 1,78597 2,10875 1,39710 22,16751 0,55 23,94 114

AUDCHF 24 0,55 203,60 1,78597 2,10875 1,39710 22,21062 0,55 23,94 114

GBPAUD 39 0,55 199,68 1,78286 2,08375 1,37021 14,89335 0,547 23,94 112

EURSEK 38 0,55 199,69 1,78295 2,08368 1,37027 21,94781 0,547 23,94 112

Yong Ming Jiang
550
Yong Ming Jiang 2025.04.23 02:15 
 

Hello! Friend, you have too many products, I want to ask if you can tell me? What do you think is the hedging of which product you think is more useful? Are the settings all by your default settings or do you have a better set settings file to send me? Thank you! I installed and opened MT5 CoupleHedgeEA product and it works, but Seven strategies in One expert this product it doesn't work? Looking forward to your reply, thank you!

