GoldAlgo Breaker MT5

GoldAlgo Breaker EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Wenn sich die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA geben, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. Der EA findet wichtige und wertvolle Preise und führt darauf basierende Trades aus.

Dieses System arbeitet 100% automatisch. Geeignet für das Metall Gold.

Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp

Hinweis: Wenn Sie Probleme mit der Ausführung haben, senden Sie mir bitte eine Nachricht.

Vorteile:

  • Nicht einGrid oder Martingale
  • Es unterstütztSL und TP
  • Festes Volumen
  • Prop Firm bereit
  • Timer für Trailing Stop (für Prop Firm)
  • 1 bis 2 Handel pro Tag (Natürlich gibt es Tage, an denen überhaupt kein Handel stattfindet)

Wie man einen Backtest durchführt:
  • Führen Sie einen Backtest durch und aktivieren Sie XAUUSD oder GOLD metal
  • Stellen Sie den Zeitrahmen auf 1H
  • Es gibt Standardeinstellungen, setzen Sie einfach den Kontostand auf $500: (Balance = $250) + 0.01
  • Stellen Sie die Daten und die Modellierung auf 1Minute OHLC ODER Every Tick Based On Real Ticks
  • Wenn keine Position erstellt wird, aktivieren Sie Order Type Run in den Einstellungen.


Sie können diesen EA verwenden, um die Herausforderung zu meistern: https: //www.mql5.com/en/market/product/119633



Spezifikationen:

Paar XAUUSD, GOLD
Zeitrahmen Beliebig (H1)
Einzahlung $ 250 (USD) : (Guthaben = $250) + 0.01
Einstellungen Standard
Ziffern 2 - 3
Hebelwirkung > 1:100
Konto-Typ Beliebig - Absicherung - Niedriger Spread - ECN
VPS 24 / 7


Risk Disclosure - Disclaimer :

Wie andere EAs auch, wird es Verlustgeschäfte geben - oder Verlustperioden - wenn Sie diese nicht tolerieren können, ist dieser EA nichts für Sie.

Es wurden alle Schritte zur Risikominimierung unternommen und niemand kann Ihnen einen garantierten Gewinn versprechen.

Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.


Warnungen:

  • Der Verkauf dieses Produkts ist nur in der MQL5-Shop und die offizielle MQLEXP Website, so hüten Sie sich vor Online-Betrüger.
  • Indem Sie dieses Produkt kaufen und seine Beschreibung lesen, akzeptieren Sie das Risiko der Finanzmärkte.
FREE
Callidus Simple
Mate Patrik Toth
5 (1)
Experten
Ich bin Callidus Simple. Ich bin Ihr spezialisierter Goldhandelsrahmen. Hallo, Trader. Ich bin eine spezialisierte, leistungsstarke Version des Callidus Trading Frameworks, entwickelt und optimiert für einen einzigen Zweck: die einzigartige und volatile Persönlichkeit des Goldmarktes (XAUUSD) zu meistern. Ich bin keine verkrüppelte Demo. Ich bin ein voll funktionsfähiger Expert Advisor, der denselben hochentwickelten, adaptiven Dual-Engine-Kern wie mein Ultimate-Geschwisterchen enthält. Der ein
FREE
AI ML Engine
VALU VENTURES LTD
Experten
AI ML Engine v1.0 - Advanced Trading System Professional AI-Powered Trading Expert Advisor Transform your trading with cutting-edge machine learning technology. This sophisticated EA combines multiple AI models with intelligent filtering systems for enhanced market analysis and decision-making. Machine Learning Models Random Forest Classifier - Ensemble learning with configurable trees and depth. SVM (Support Vector Machine) - Advanced pattern classification with multiple kernels. Logistic Regr
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Experten
Send me a message so I can send you the setfile 498 $ zur Einführung. Der Betrag wird monatlich um 100 erhöht, bis er 1298 $ erreicht. Automatisierter Trading-Bot für XAUUSD (GOLD). Verbinden Sie diesen Bot mit Ihren XAUUSD (GOLD) H1-Charts und lassen Sie ihn automatisch mit einer bewährten Strategie handeln! Dieser Bot wurde für Händler entwickelt, die eine einfache, aber effiziente Automatisierung suchen. Er führt Trades auf der Grundlage einer Kombination aus technischen Indikatoren und Pr
Golden Scorpion MT5
Rahman Pavaleh
4.5 (8)
Experten
Golden Scorpion EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Wenn sich die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA geben, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. EA findet empfindliche Preispunkte auf der Grundlage der Zeit- und Preistheorie und führt Trades auf dieser Grundlage aus. Dieses System kann mit drei verschiedenen Strategien arbeiten und jede Strategie mit unabhängigen Einstellungen. Dieses System arbeitet 100% automatisch und is
Lunox Synth
Akpofure Bright Gageche-gold
Experten
LUNOX SYNTH - Smart S/R + Candle-Pattern EA für Deriv (MT5) LUNOX SYNTH ist ein präziser Expert Advisor für die Deriv Step Indizes (Step 100-500), der auch EURUSD & GBPUSD auf dem MetaTrader 5 tradet . Er kombiniert kontinuierliches Support/Resistance (S/R) Mapping , eine "Lock & Retest" Breakout-Engine und Preis-Aktions-Bestätigungen , um den Einstieg mit disziplinierter Risikokontrolle zu timen. Eingaben (Highlights) Symbole : Schritt 100-500 einzeln aktivieren CandlePatternTF : standardmäßig
Prism Smart
VALU VENTURES LTD
Experten
Prism Smart High Performance V12.45 - API Enhanced Complete Edition Professional Trading System with Real-Time Intelligence 37 Independent Strategies | Live API Integration | Banking Grade Control | AI/ML Enhancement KEY HIGHLIGHTS 37 Individual Strategies - Complete independence with individual tracking. Real API Integration - Live news, economic data, and VIX volatility feeds. Banking Grade Quality - Institutional-level performance standards. Smart Auto-Lot System - Dynamic position sizing wi
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Experten
VIX Momentum Pro EA - Produktbeschreibung Überblick VIX Momentum Pro ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das ausschließlich für VIX75 Synthetische Indizes entwickelt wurde. Der Algorithmus verwendet fortschrittliche Multi-Zeitrahmen-Analyse kombiniert mit proprietären Momentum-Erkennungstechniken, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten im synthetischen Volatilitätsmarkt zu identifizieren. Handelsstrategie Der Expert Advisor arbeitet mit einem umfassenden momentum-basier
Prop Dominus
Abigail Stacey Kimani
Experten
**Prop Dominus** - Fortgeschrittener, auf künstlicher Intelligenz basierender Expert Advisor für MetaTrader 5 --- ## **I. Zusammenfassung** Prop Dominus ist ein mehrschichtiger, KI-gestützter Expert Advisor (EA), der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Seine Grundlage beruht auf probabilistischer Modellierung, dynamischen Inferenzsystemen und fortschrittlicher Marktregimeerkennung. Durch eine systematische Architektur und eine robuste Echtzeit-Kalibrierung versucht Prop Dominus
CRT Master Theory
VALU VENTURES LTD
Experten
CRT Master Theory - Multi-Pattern Trading System Professional multi-strategy EA designed for H1 timeframe across all symbols. Combines 5 proven price action patterns with advanced filtering and risk management. Trading Strategies: False Breakout - Trades failed breakouts with optional candle range TP Inside Bar - Breakout strategy from consolidation patterns Pin Bar - Reversal signals from rejection wicks Engulfing - Momentum continuation patterns Support/Resistance - Bounce trades from key lev
HalcyonFX MT5
Halcyon Trading Solutions UG
Experten
Dies ist das Ergebnis von fünf Jahren durchdachter Entwicklung, rigoroser Tests und sorgfältiger Verfeinerung. Entdecken Sie HalcyonFX, das ultimative automatisierte Handelssystem, das ein ausgewogenes, langfristiges Investitionswachstum auf der Grundlage einzigartiger mehrstufiger Algorithmen für stabile finanzielle Ergebnisse bietet. Nur für eine begrenzte Zeit kostenlos ! Wichtiger Hinweis für das Backtesting: Da die Lotgröße über das Panel eingestellt wird, auf das Sie während des Backtesti
FREE
PipChart
Faithful Kelechukwu Onyiriuka
Experten
In den schnelllebigen Devisenmärkten von heute sind Präzision und Strategie entscheidend für den Erfolg. PipChart ist ein fortschrittlicher Handelsroboter, der entwickelt wurde, um die Ausführung von Trades zu automatisieren, die Genauigkeit zu verbessern und das Risikomanagement mit einer leistungsstarken Kombination technischer Indikatoren zu optimieren. Im Gegensatz zu grundlegenden Handelsbots integriert PipChart den Moving Average of Oscillators (MAO), RSI, ADX und CCI, um Einstiegsposition
The Kraken
Chimdike Obinna Nkwo
Experten
THE KRAKEN wird für dich minen. Kontaktiere mich auf Telegram [@glownx] für einen Rabattpreis. Ich kaufe lieber außerhalb des Marktplatzes wegen der hohen Provisionen dort. Empfohlene Handelspaare: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USTEC, XAUUSD, BTCUSD Hohe Gewinne bei 1–5 Minuten Zeitrahmen OPTIMIERT FÜR PROP FIRMS (Evaluierungskonten) Bitte nimm vor der Nutzung die empfohlenen Einstellungen in den Eingabeparametern vor. Trailing Stop Loss: 20 Punkte im Gewinn, bevor der Trailing Stop aktiviert wird:
BollingarBands
Aref Barakat
Experten
Entfesseln Sie die Kraft der Automatisierung: Der Precision Bollinger Bands EA und Stop Guessing. Beginnen Sie auszuführen. Lassen Sie unseren Algorithmus für Sie handeln. Sind Sie es leid, den ganzen Tag auf Charts zu starren, mit Emotionen zu kämpfen und Gelegenheiten zu verpassen? Wir stellen Ihnen den Precision Bollinger Bands EA vor , Ihren 24/7 automatisierten Handelspartner, der entwickelt wurde, um systematisch von Marktkontraktionen und -expansionen zu profitieren. Dies ist nicht nur ei
Momentum X
Chui Ying Mok
5 (1)
Experten
Momentum X, ein einzigartig gestalteter, momentumbasierter Expert Advisor, wird enthüllt. Sichern Sie sich diese sorgfältig entwickelte Software zu einem Sonderpreis, bevor sie auf ihren endgültigen Preis von 899 $ ansteigt. Ergreifen Sie diese außergewöhnliche Gelegenheit und erleben Sie die Revolution im Devisenhandel. Unvergleichliche Funktionalität Momentum X arbeitet mit dem wichtigsten Marktmomentum und stellt sicher, dass Trades strategisch platziert werden. Im Gegensatz zu den risikobeh
Gold Strike EA
Abderrahmane Benali
Experten
Gold Strike EA - Präzisionsmotor für Goldmärkte Gold Strike EA ist ein spezielles automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD entwickelt wurde, um mit Disziplin und Präzision in Umgebungen mit hoher Volatilität zu agieren. Es wendet eine raffinierte Ausbruchslogik um wichtige Preisniveaus herum an, kombiniert mit einem intelligenten Risiko- und Kapitalmanagement, um nur dann am Markt tätig zu werden, wenn die Bedingungen passen. Das System arbeitet innerhalb optimierter Handels
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Experten
Aetheris Quantum - AI-gestützte Handelslösung Aetheris Quantum ist ein leistungsstarker Trading-Bot, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Marktmuster analysiert. Durch kontinuierliches Lernen und Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen gewährleistet der Bot hochpräzise Prognosen und effektives Handeln auch in schwierigen Marktumgebungen. Im Gegensatz zu grundlegenden Handelslösungen bietet Aetheris Quantum anpassbare Einstellungen, die es Händlern ermöglichen, ihn an ihre individuellen
Nova DPO Trader
Anita Monus
Experten
Nova DPO Trader ist eine strukturierte Automatisierung des Detrended Price Oscillator (DPO) - ein Werkzeug, das entwickelt wurde, um kurzfristige Preiszyklen zu isolieren, indem langfristige Trends herausgefiltert werden. Dieser EA wandelt die zyklusorientierten Signale des DPO in ein diszipliniertes Handelssystem um, das nur dann handelt, wenn das Momentum mit klaren, wiederholbaren Mustern übereinstimmt. Anstatt jedem Swing hinterherzulaufen, wartet Nova DPO Trader auf echte zyklische Signale.
