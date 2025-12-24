Nova DPO Trader

Nova DPO Trader ist eine strukturierte Automatisierung des Detrended Price Oscillator (DPO) - ein Werkzeug, das entwickelt wurde, um kurzfristige Preiszyklen zu isolieren, indem langfristige Trends herausgefiltert werden. Dieser EA wandelt die zyklusorientierten Signale des DPO in ein diszipliniertes Handelssystem um, das nur dann handelt, wenn das Momentum mit klaren, wiederholbaren Mustern übereinstimmt.

Anstatt jedem Swing hinterherzulaufen, wartet Nova DPO Trader auf echte zyklische Signale. Trades werden ausgeführt, wenn der DPO aussagekräftige überkaufte oder überverkaufte Bedingungen anzeigt, wodurch Rauschen reduziert und schwache Setups herausgefiltert werden.

Dieser Ansatz konzentriert sich auf Timing und Struktur und gibt den Trades Kontext und Disziplin, während er die natürlichen Zyklen des Marktes respektiert.

Warum Händler den Nova DPO Trader wählen

  • DPO-Indikator, voll automatisiert:
    Implementiert den klassischen Detrended Price Oscillator mit strengen Ein- und Ausstiegsregeln.

  • Zyklus-orientierte Signale:
    Handelt nur, wenn kurzfristige Zyklen potenzielle Umkehrungen oder Fortsetzungen anzeigen.

  • Eingebautes Risikomanagement:
    Jede Position verfügt über einen festen Stop-Loss und ein optionales Trailing-System. Kein Martingal, kein Raster.

  • Marktübergreifende Anwendbarkeit:
    Funktioniert effektiv bei Devisen, Metallen, Indizes und Kryptowährungen - geeignet für H1- bis Tages-Charts.

  • Klar, effizient, transparent:
    Einfache Regeln, schnelle Ausführung und keine unnötige Komplexität.

Eine kostenlose Demo ist im Strategy Tester verfügbar.
Kein EA garantiert Ergebnisse - aber Nova DPO Trader bietet ein systematisches, zyklusorientiertes Werkzeug, um kurzfristige Marktbewegungen diszipliniert zu handeln.

Testen Sie die Demo noch heute und sichern Sie sich Ihre Lizenz, bevor der Preis steigt.


Empfohlene Produkte
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Experten
VIX Momentum Pro EA - Produktbeschreibung Überblick VIX Momentum Pro ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das ausschließlich für VIX75 Synthetische Indizes entwickelt wurde. Der Algorithmus verwendet fortschrittliche Multi-Zeitrahmen-Analyse kombiniert mit proprietären Momentum-Erkennungstechniken, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten im synthetischen Volatilitätsmarkt zu identifizieren. Handelsstrategie Der Expert Advisor arbeitet mit einem umfassenden momentum-basier
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Experten
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Großer Verkauf zu Ostern! Preis ist bereits > 50 % reduziert! Ergreifen Sie die Chance und genießen Sie sie! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Dies ist ein leistungsfähiger EA, der Single-Order-Strategie, Martingale-Strategie, Multiple-Timeframes-Strategie, etc. mit vielen nützlichen Indikatoren und selbst definie
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Experten
Das AO Trade-System ist speziell auf den Trendhandel zugeschnitten und nutzt Auktions- oder Nachrichtenzeiten als Referenzpunkte, um sie mit anderen spezifischen Bestellzeiten zu vergleichen und Markttrends vorherzusagen. **Alle Zeitparameter, die im EA verwendet werden, basieren auf Ihrer Terminalzeit. Unterschiedliche Broker können in verschiedenen GMT-Zeitzonen arbeiten, was sich aufgrund von Anpassungen an die Sommerzeit weiter unterscheiden kann.** **Bitte stellen Sie sicher, dass die Zei
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Expert Advisor für den Handel mit tiefen neuronalen Netzwerken, die sich im Laufe der Marktentwicklung mithilfe von maschinellem Lernen selbst trainieren, bis zu 1.512 gewichtete Metriken für jedes Symbol. Es funktioniert mit verschiedenen Forex-Symbolen und Zeitrahmen und kann durch Abwählen von Symbolen und Zeitrahmen auch auf das aktuelle Diagramm auf seinem Symbol und Zeitrahmen eingestellt werden. Es kann für verschiedene Paare konfiguriert werden und auf jedem Diagramm kann ein anderes neu
Multipair Forex EA
Sheriff Ajbola Adewoye
Experten
Dieser EA handelt die wichtigsten Forex-Paare mit einer strukturierten Intraday-Strategie. Er prüft die Marktbedingungen, bevor er Trades platziert, und nutzt technische Filter, um schlechte Einstiege zu vermeiden. Er zielt auf einen stabilen täglichen Gewinn ab und kontrolliert das Risiko in jeder Position. Der EA kann mehrere Paare gleichzeitig handeln. Er unterstützt manuelle Eingriffe und enthält Funktionen für Stop-Loss, Take-Profit und Trailing-Stop. Hauptmerkmale: Handelt EURUSD, GBPUSD,
Smart Exit Manager PRO
Orwa Kerdiea
Experten
Smart Exit Manager PRO Professional Version - Unbegrenzter Live-Handel auf allen Paaren und Zeitrahmen. Testen Sie die KOSTENLOSE Version auf Demokonten, bevor Sie auf PRO upgraden. Überblick Smart Exit Manager PRO berechnet automatisch das exakte Kursniveau, bei dem das Schließen aller Ihrer Positionen Ihren Zielgewinn erzielt. Die Ziellinie wird in Echtzeit aktualisiert, wenn Sie Positionen eröffnen oder schließen, wobei die Maklerprovisionen berücksichtigt werden und ein präziser Ausstiegspu
Trend light AI
Younes Bordbar
Experten
Jeder, der den Roboter kauft, hinterlässt bitte einen Kommentar, damit ich Ihnen die optimalen Eingabewerte für jedes Währungspaar senden kann, um Ihre Gewinne auf dem Markt zu maximieren ZEITFRIM :15min Suchen Sie nach einer Möglichkeit, mit geringem Risiko und hervorragenden Ergebnissen in den Handel einzusteigen? Oder sind Sie vielleicht bereit, etwas höhere Risiken für größere Gewinne einzugehen? Unser Handelsroboter, der für MetaTrader 4 und 5 entwickelt wurde, ist genau das, was Sie brauc
Imperium Pattern EA for MT5
Botond Ratonyi
Experten
VERWENDEN SIE ES NUR MIT DEN DATEIEN, DIE ICH IM KOMMENTARBEREICH GEPOSTET HABE. Youtube Video: https://www.youtube.com/watch?v=kQN5LTd91rk&amp; t=2s Dies ist das größte Update im Leben des Imperium Pattern EA, es hat neue Funktionen und Motor. ---Es hat das offizielle TheNomadTrader Dynamic Engine System zusammen mit einem guten Risiko:Belohnungsverhältnis ---Neue Funktion, die es dem Händler erlaubt, dem EA mitzuteilen, nach wie viel Zeit (X-Wert in Minuten) der EA den Handel durch dynami
BreakPoint Pro
Jason Smith
Experten
BreakPoint Pro – Daily High/Low Breakout EA This bot is a professional-grade Expert Advisor that trades breakouts of the current day's high and low using a clean, rules-based price action approach. The strategy focuses on capturing directional momentum once price breaches these key intraday levels—one of the most statistically reliable patterns in discretionary and algorithmic trading. A powerful Expert Advisor designed to capitalize on daily high/low breakouts using a price action-driven strat
NDX 100 Swing EA MT5
Carlos Osvaldo Delgado
Experten
NDX 100 Swing EA Dieser Fachberater handelt mit dem Nasdaq 100-Index. Die Strategie kauft Einbrüche, indem sie von Aufwärtstrends profitiert. Die Investition ist langfristig angelegt (Swing). Es verwendet den RSI-Tagesindikator als Signal für die Eröffnung von Operationen, die Verwaltung der Operationen, das Risikoniveau und das Kapitalmanagement erfolgen auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeitsberechnungen auf der Grundlage von Statistiken. Um dies zu erreichen, befindet sich dieses Projekt s
Horse Rider
Nikolas Berta
Experten
Horse Rider - Ein einfacher Trend-Following EA für den Swing-Handel Kein Martingal. Keine Arbitrage. Kein Raster. Kein Hochfrequenzhandel. Dieser Expert Advisor bietet einen klaren, fokussierten Ansatz für Trend-Following ohne unnötige Komplexität. Horse Rider ist für den Swing-Trading-Handel konzipiert und legt den Schwerpunkt auf große Gewinne und kontrollierte Verluste. Sein Fundament ist auf Anpassungsfähigkeit und Konsistenz unter verschiedenen Marktbedingungen ausgelegt. Ursprünglich wu
Super Highspeed volume
Mr Punnatorn Tunbee
Experten
Hallo, ich möchte Ihnen ein wenig über den EA erzählen. Bevor der EA eine Order eröffnet, misst er die Volumenstärke. Wenn das Volumen festgelegt ist, wird der EA die 1. Bestellung zu öffnen und kann die offene Bestellung durch die Verwendung von MaxOrder-Funktion zu erhöhen, wird Ihr Gewinn enorm wachsen. Es hängt jedoch auch von der Anzahl der Maxlots ab, die der Broker öffnen kann. Sie können optimieren, um die besten Einstellungen für diesen EA zu erhalten. Vielleicht habe ich mich falsch au
SMC Candlestick Trader 5 Framework XAUUSD
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Experten
Signal Page: https: //www.mql5.com/en/signals/2345199 https://trenddaytrader.com/smc-candlestick-trader-5-framework-xauusd-gold-live-trading/ 50% Rabatt ($600) bis zum 1. Januar 2026, danach $1.200. Beispiel . set-Datei für XAUUSD 5 Minute ist im Kommentarbereich. Ein kompaktes, kampferprobtes, auf Gold (XAUUSD) abgestimmtes Money-Management-Gehirn mit einem übersichtlichen HUD, Challenge-Tracking und zuverlässigem Positionsmanagement. SMC CT5F automatisiert das Positionsmanagement für XAUUSD,
Synthesis X Neural EA
Thanaporn Sungthong
Experten
Vergessen Sie alles, was Sie über Handelsroboter wissen. Wir stellen Ihnen Synthesis X Neural EA vor, das weltweit erste Hybrid Intelligence Trading System . Wir haben die Grenzen einfacher, indikatorbasierter EAs überwunden und eine hochentwickelte, zweiteilige künstliche Intelligenz entwickelt, die nur einem Zweck dient: stabiles, konsistentes Portfoliowachstum mit beispiellosem Risikomanagement zu generieren. Synthesis X ist nicht nur ein Algorithmus, sondern eine komplette Handelsarchitektu
Financial Control
Vitalii Zakharuk
Experten
Das Expertensystem der Finanzkontrolle durchläuft die gesamte Historie und alle Währungspaare mit einer einzigen Einstellung. Der Bot funktioniert sowohl mit Netting- als auch mit Hedging-Kontotypen. Der Expert Advisor kann in jeder beliebigen Stundenperiode, für jedes Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers gestartet werden. Es wird empfohlen, auf liquiden Forex-Paaren mit einem niedrigen Spread zu arbeiten und VPS zu verwenden. Financial Control ist ein Hochfrequenzhandel. Si
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
Experten
Synapse Trader: Ein neuronales Netzwerk, das neue Horizonte im Trading eröffnet Stellen Sie sich einen Berater vor, der nicht nur den Markt analysiert, sondern Ihr intelligenter Assistent wird, der jeden Tag lernt und sich an die sich ändernden Marktbedingungen anpasst. Synapse Trader ist ein einzigartiges Tool, das auf fortschrittlicher neuronaler Netzwerktechnologie basiert und die subtilsten Marktsignale erfassen kann. Es ist nicht nur ein Expert Advisor – es ist ein lebendiges neuronales Net
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Experten
Aetheris Quantum - AI-gestützte Handelslösung Aetheris Quantum ist ein leistungsstarker Trading-Bot, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Marktmuster analysiert. Durch kontinuierliches Lernen und Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen gewährleistet der Bot hochpräzise Prognosen und effektives Handeln auch in schwierigen Marktumgebungen. Im Gegensatz zu grundlegenden Handelslösungen bietet Aetheris Quantum anpassbare Einstellungen, die es Händlern ermöglichen, ihn an ihre individuellen
PowerFxMLE MT5
Felipe Camargo Zamudio
Experten
Powerful EA führt wenige monatliche Operationen mit einem hohen Prozentsatz an Effektivität aus. Ein Handel pro Woche, sobald Sie diese Methode ausprobieren, werden Sie in der Lage sein, die Charge nach Ihren Erwartungen zu ändern. Dieser EA basiert auf drei Hauptindikatoren, RSI, Stochastic, MACD. Vorheriger Preis 120 Promoción Preis 210, 15 Kopien übrig Nächster Preis 300 USD Backtesting: Für beste Ergebnisse wurde diese Technik erstellt, um ab Januar 2021 zu arbeiten, unter den aktuellen Mar
BollingarBands
Aref Barakat
Experten
Entfesseln Sie die Kraft der Automatisierung: Der Precision Bollinger Bands EA und Stop Guessing. Beginnen Sie auszuführen. Lassen Sie unseren Algorithmus für Sie handeln. Sind Sie es leid, den ganzen Tag auf Charts zu starren, mit Emotionen zu kämpfen und Gelegenheiten zu verpassen? Wir stellen Ihnen den Precision Bollinger Bands EA vor , Ihren 24/7 automatisierten Handelspartner, der entwickelt wurde, um systematisch von Marktkontraktionen und -expansionen zu profitieren. Dies ist nicht nur ei
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Experten
Send me a message so I can send you the setfile 498 $ zur Einführung. Der Betrag wird monatlich um 100 erhöht, bis er 1298 $ erreicht. Automatisierter Trading-Bot für XAUUSD (GOLD). Verbinden Sie diesen Bot mit Ihren XAUUSD (GOLD) H1-Charts und lassen Sie ihn automatisch mit einer bewährten Strategie handeln! Dieser Bot wurde für Händler entwickelt, die eine einfache, aber effiziente Automatisierung suchen. Er führt Trades auf der Grundlage einer Kombination aus technischen Indikatoren und Pr
GoldWay EA
Oleksandr Myrhorodskyi
Experten
GoldWay EA ist ein Trending Expert Advisor für verschiedene Instrumente . Der EA verwendet weder Martingale noch Grid. Er hat eine automatische Erhöhung der Losgröße, deren Größe in den EA-Einstellungen angepasst werden kann. Standardmäßig werden drei Aufträge mit unterschiedlichen Take Profits gleichzeitig eröffnet. Wenn der erste Take Profit erreicht wird, werden die verbleibenden offenen Positionen auf den Breakeven übertragen, wenn der zweite Take Profit erreicht wird, wird die verbleibende
Early Retirement MT5
Jesper Christensen
4.5 (6)
Experten
Nach Jahren der Perfektionierung von Breakout-Trading-Strategien bin ich bereit, meine neueste Entwicklung zu präsentieren. Ein Ausbruchssystem, das maschinelles Lernen (ML) verwendet, um sich ständig an das aktuelle Marktverhalten anzupassen und nach den wahrscheinlichsten Setups zu suchen. Breakout-Trading ist eine bewährte Strategie, aber wie alles im Trading bringt sie einige Herausforderungen mit sich. Die Herausforderung für einen manuellen Händler besteht darin, die richtigen Swing-Punkt
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Experten
NanoTrade Pro NanoTrade Pro ist ein hochmoderner automatischer Trading Advisor, der Ihre Handelsstrategie auf den schnelllebigen Finanzmärkten optimiert. Durch den Einsatz fortschrittlicher Algorithmen und Echtzeit-Datenanalysen automatisiert NanoTrade Pro den Scalping-Prozess und ermöglicht es Händlern, kleine Kursbewegungen mit bemerkenswerter Präzision und Effizienz zu nutzen. Grundsätzlich verwendet der Advisor keine Risikosysteme mit steigendem Volumen oder steigender Anzahl offener Aufträ
Vision AGI
Franck Martin
4.78 (9)
Experten
Vision AGI ist das Ergebnis von über einem Jahr Entwicklungsarbeit, um diesen Experten zu schaffen. Ausgestattet mit einem fortschrittlichen Algorithmus und einer Kombination aus personalisierten Indikatoren ist diese neue Version noch leistungsfähiger und macht ihn zu einem der vollständigsten Roboter seiner Generation. Mit seiner intelligenten Echtzeit-Technologie und seiner von den besten Tradern inspirierten Handelsstrategie bietet er einen zuverlässigen, langfristigen Handel und weiß sich
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
Experten
BOOSTER FOR MT5 ist ein professioneller Scalper-Berater für die tägliche Arbeit im FOREX-Markt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, verstehen Trader normalerweise, dass das Ausmaß der Ansammlung von Stop-Orders, der Preis und die Zeit eine bedeutende Rolle auf dem Markt spielen. Diese Strategie wird in diesem FOREX Expert Advisor umgesetzt, und ich hoffe, dass Sie nicht nur Freude an diesem Produkt haben, sondern auch an seiner Entwicklung teilhaben - hinterlassen Sie hier Ihr Feedback mit I
TIO Wall Street MT5
Ihar Tsitou
Experten
TIO Wall Street - Dies ist ein Expert Advisor auf professionellem Niveau. Er wird von Händlern der größten Fonds und Händlern der größten Banken verwendet , um ihre Handelssysteme zu automatisieren. Der Expert Advisor hat fertige Einstellungen für einige TS für Paare: AUDCAD Zeitrahmen: m15 Mindesteinlage 500 Währungseinheiten. Live-Signal: https://www.mql5.com/ru/signals/2345083?source=Site+Profil+Verkäufer Merkmale: Funktioniert bei mehreren Paaren. Mehrere Eingabekontrollfunktionen (3888
Born to Kill Zone
Erlan Sumanjaya
Experten
Born to Kill Zone ist eine Handelsstrategie auf den Finanzmärkten, bei der Händler von kurz- bis mittelfristigen Kursbewegungen profitieren wollen. Bei der Durchführung der Analyse verwendet dieser EA einen gleitenden Durchschnittsindikator . Wie wir wissen, sind gleitende Durchschnitte zuverlässige Indikatoren, die von professionellen Händlern häufig verwendet werden. Zu den wichtigsten Komponenten gehören präzise Ein- und Ausstiegsstrategien, Risikomanagement durch Stop-Loss-Orders und Positi
Kingsley EA NY Volatility Breakout
Benjamin Junior Nkoa Nkoa
Experten
100% automatisierter EA für XAUUSD - Rentabilität, Disziplin und emotionale Kontrolle. Trader verlieren selten aufgrund einer schlechten Analyse. Meistens verlieren sie aufgrund der Nichteinhaltung ihres eigenen Plans. Kingsley EA ermöglicht es dem Händler, die Auswirkungen seiner Emotionen auf seine Ergebnisse zu begrenzen, indem er Analyse, Positionsnahme und Trade Management einbezieht. Was Kingsley EA tut Kingsley identifiziert ein bestimmtes Zeitfenster, das mit der NY-Eröffnung verbunden
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
Experten
CyNeron: Präzision im Trading trifft auf KI-Innovation Handbuch & Set-Dateien : Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set F iles   zu erhalten Preis : Der Preis steigt basierend der Anzahl der verkauften Exemplare Verfügbare Exemplare : 5 KI-gestützte Snapshot-Analyse: Eine Marktneuheit CyNeron ist der erste EA auf dem Markt, der fortschrittliche KI in einen revolutionären Handelsansatz integriert, indem detaillierte Momentaufnahmen der Marktbedingungen erfasst und verarb
US100 Nasdaq EA
Babak Alamdar
4.43 (14)
Experten
Kaufen Sie keinen Backtest, sondern ein echtes Handelssystem    Live Signal Dieser Preis ist für die Dauer der Aktion befristet und wird in Kürze erhöht Backtesting sollte NUR mit ECHTEN TICKS durchgeführt werden, da es sonst zu Fehlern führt. Treten Sie der öffentlichen Chat-Gruppe bei:   Klicken Sie hier Willkommen beim US100 Nasdaq EA US100 Nasdaq EA: Ihr Vorsprung im schnell wachsenden Nasdaq Der US100, auch bekannt als USTech oder Nasdaq, gilt aufgrund seines schnellen Wachstums in den l
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Weitere Produkte dieses Autors
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experten
Nova MFI Scalper bringt den beliebtesten Oszillator der Buy-Side direkt auf Ihren MT5-Chart. Der EA basiert auf dem Money Flow Index (MFI) - einer volumengewichteten RSI-Variante, die schwache Kursbewegungen herausfiltert - und setzt auf echte Akkumulation und Distribution. Das Ergebnis? Sauberere Einstiege, schnellere Ausstiege und weniger Fake-outs. Warum Händler Nova MFI Trader zu ihrem Werkzeugkasten hinzufügen sollten Volumenbestätigte Signale: MFI kombiniert Preis und Tick-Volumen und fil
Nova FI Trader
Anita Monus
Experten
Nova FI Trader verschafft Ihnen einen Vorteil in volatilen Märkten, indem es die bewährte Stärke des Force Index Indikators nutzt. Entwickelt von renommierten Händler Alexander Elder, der Force Index einzigartig verbindet Preis-Aktion, Volumen und Momentum in einem leistungsstarken Signal. Dieser Expert Advisor erweckt dieses Konzept durch eine reaktionsschnelle, scalpingfreundliche Strategie zum Leben. Egal, ob Sie auf schnelle Bewegungen setzen oder sich an breitere Trends anpassen wollen, Nov
Nova ST Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova ST Trader basiert auf einem der bewährtesten Momentum-Indikatoren im Handel - dem Stochastik-Oszillator . Entwickelt von George C. Lane, ist dieser Oszillator bekannt für seine Fähigkeit, überkaufte und überverkaufte Bedingungen mit Präzision zu lokalisieren und Händlern zu helfen, Wendepunkte zu antizipieren, bevor sie passieren. Dieser Expert Advisor wandelt die Rohsignale des stochastischen Oszillators in ein dynamisches und diszipliniertes Handelssystem um. Nova ST Trader wurde mit
Nova DC Trader
Anita Monus
Experten
Nova DC Trader basiert auf einem präzisionsbasierten Ausbruchsmodell, das Preiskompression und -expansion ausnutzt. Durch die Identifizierung von dynamischen Konsolidierungsphasen und sauberen Richtungsbewegungen verwandelt dieser Expert Advisor kontrollierte Kursbewegungen in konsistente Chancen. Anstatt der Volatilität nachzujagen oder sich auf nachlaufende Signale zu verlassen, konzentriert sich der Nova DC Trader auf Struktur, Timing und risikogesteuerte Ausführung. Er wurde für Händler entw
Nova RVI Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova RVI Trader basiert auf den Prinzipien des Relative Vigor Index - ein Indikator, der die Überzeugung hinter den Kursbewegungen misst, indem er die Schluss- und Eröffnungskurse im Verhältnis zu den jüngsten Handelsspannen vergleicht. Dieser oft übersehene Oszillator zeichnet sich dadurch aus, dass er wahre Richtungsmomente und potenzielle Umkehrungen identifiziert, bevor sie für den breiten Markt offensichtlich werden. Mit Nova RVI Trader werden die rohen Erkenntnisse des RVI in ein ratio
Nova ENV Trader
Anita Monus
Experten
Nova ENV Trader basiert auf der Grundlage eines klassischen Trendfolgetools - dem Envelopes-Indikator . Indem obere und untere Bänder um einen gleitenden Durchschnitt gelegt werden, helfen Envelopes Händlern, optimale Einstiegszonen zu identifizieren, wenn der Preis zu weit von seiner Basislinie abweicht, und signalisieren potenzielle Umkehr- oder Fortsetzungs-Setups mit Klarheit. Dieser Expert Advisor nutzt die Einfachheit des Envelopes-Konzepts und verfeinert es zu einem dynamischen Handelssys
Nova DEM Trader
Anita Monus
Experten
Nova DEM Trader nutzt die analytische Tiefe des DeMarker (DEM) Indikators - ein weniger bekanntes, aber sehr effektives Momentum-Tool, das von Tom DeMark entwickelt wurde. Dieser Indikator zeichnet sich bei der Erkennung von potenziellen Markt Tops und Talsohlen durch den Vergleich der jüngsten Preis-Aktion zu identifizieren Erschöpfung, bevor es offensichtlich wird. Nova DEM Trader wandelt diese frühen Signale in eine disziplinierte, regelbasierte Handelsstrategie um. Anstatt auf verspätete Bes
Nova ALG Trader
Anita Monus
Experten
Nova ALG Trader ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf dem Alligator-Indikator-Framework aufbaut und mit einer anderen Philosophie als viele Einzweck-Handelssysteme entwickelt wurde. Anstatt einen vordefinierten Handelsstil zu erzwingen, ist das System so strukturiert, dass es dem Benutzer die Kontrolle darüber gibt, wie Trades gefiltert, verwaltet und ausgeführt werden, so dass dieselbe Kernlogik an verschiedene Handelsansätze angepasst werden kann. Der Nova-Ansatz Viele automatisier
Nova AO Trader
Anita Monus
Experten
Nova AO Trader basiert auf den Grundprinzipien von Marktmomentum und -beschleunigung und nutzt die Kraft des Awesome Oscillators , um hochwahrscheinliche Wendepunkte mit Klarheit und Geschwindigkeit zu identifizieren. Dieser Expert Advisor wandelt rohe Histogrammsignale in strukturierte, risikogeleitete Trades um und beseitigt so Zögern und Emotionen im Momentum-Handel. Anstatt sich auf veraltete gleitende Durchschnitte oder nachlaufende Filter zu verlassen, trifft Nova AO Trader direkt den Kern
Nova VID Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova VID Trader basiert auf dem Variable Index Dynamic Average (VIDYA) - einem intelligenten, adaptiven gleitenden Durchschnitt, der in Echtzeit auf die Marktbedingungen reagiert. Dieser Expert Advisor nutzt die Stärke der adaptiven Glättung, um Trends zu folgen, wenn sie stark sind, und zur Seite zu treten, wenn das Rauschen dominiert. Im Gegensatz zu traditionellen MAs, die hinterherhinken oder überschießen, verwendet Nova VID Trader eine dynamische Volatilitätsgewichtung, um seine Sensib
Nova ICH Trader
Anita Monus
Experten
Nova ICH Trader basiert auf der zeitlosen Kraft des Ichimoku-Kinko-Hyo-Systems - überarbeitet zu einer vollautomatischen Handelslösung, die Trend, Momentum und Gleichgewicht in einem zusammenhängenden Rahmen versteht. Dieser Expert Advisor folgt nicht nur dem Preis - er interpretiert Struktur, Raum und Stimmung mit Präzision. Durch die Analyse der Wolkendynamik, der Crossovers und der Entfernung vom Gleichgewicht identifiziert Nova ICH Trader hochwahrscheinliche Chancen, bei denen Trend und Timi
Nova BB Trader
Anita Monus
Experten
Nova BB Trader basiert auf der grundlegenden Kraft der Bollinger Bänder und verwandelt diesen klassischen Volatilitätsindikator in ein modernes, automatisiertes Handelssystem. Durch die Analyse des Kursverhaltens relativ zu den oberen und unteren Bändern versucht dieser Expert Advisor, sowohl Ausbruchsbewegungen als auch Mean-Reversion-Setups zu erfassen - je nach Kontext. Nova BB Trader liest auf intelligente Weise Bandbreiten, Preisinteraktionen und Momentum-Indikatoren, um zu bestimmen, ob di
Nova ADX Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova ADX Trader basiert auf der bewährten Stärke des Average Directional Index (ADX ) - ein Trendstärke-Indikator, dem Profis seit Jahrzehnten vertrauen. Anstatt das Momentum zu erraten, misst dieser Expert Advisor es direkt und handelt nur, wenn der Markt Überzeugung und Klarheit zeigt. Durch die Kombination von ADX-Messwerten mit direktionalen Filtern vermeidet der Nova ADX Trader schwache, unentschlossene Bedingungen und konzentriert sich ausschließlich auf hochwertige, direktionale Setup
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Nova TRX Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova TRX Trader basiert auf dem Triple Exponential Moving Average (TRIX) - einem Momentum-Oszillator, der Marktgeräusche glättet und so eine echte Tendenz aufzeigt. Dieser Expert Advisor nutzt die einzigartigen Glättungsfähigkeiten von TRIX, um Fehlsignale zu vermeiden und nur die stärksten Trendverschiebungen zu erkennen. Anstatt auf jedes Flackern der Volatilität überzureagieren, konzentriert sich der Nova TRX Trader auf nachhaltige Momentumveränderungen - er kombiniert TRIX-Crossovers, Sl
Nova OSM Trader
Anita Monus
Experten
Nova OSM Trader nutzt die analytische Stärke des OsMA (Moving Average of Oscillator) - ein hybrider Momentum-Indikator, der Veränderungen der Marktstimmung durch die Konvergenz und Divergenz der gleitenden Durchschnitte erfasst. Indem er den Puls der Preisdynamik unter der Oberfläche liest, identifiziert dieser EA optimale Handelszonen mit Präzision und Klarheit. Nova OSM Trader konzentriert sich auf Momente, in denen sich das Momentum synchron zur Preisstruktur aufbaut oder abschwächt. Anstatt
Nova CCI Trader
Anita Monus
Experten
Nova CCI Trader ist ein präziser Expert Advisor, der auf dem Commodity Channel Index (CCI) basiert - einem vielseitigen Oszillator, der Marktzyklen, überkaufte/überverkaufte Zustände und versteckte Momentum-Verschiebungen aufdeckt. Dieser EA verwandelt das rohe Potenzial des CCI in eine disziplinierte Strategie für Swing- und Trend-Following-Händler gleichermaßen. Anstatt auf Rauschen oder willkürliche Überkreuzungen zu reagieren, verwendet Nova CCI Trader eine mehrschichtige Logik, um Richtungs
Nova CHK Trader
Anita Monus
Experten
Nova CHK Trader basiert auf dem Chaikin-Oszillator , einem volumengewichteten Indikator, der die Preisbewegung mit der Geldflussdynamik kombiniert. Indem er die Beziehung zwischen Akkumulation, Verteilung und Kursmomentum ausnutzt, identifiziert dieser EA Momente, in denen das institutionelle Interesse mit dem Ausbruchspotenzial übereinstimmt. Der Nova CHK Trader jagt nicht der Volatilität hinterher - er liest die zugrunde liegende Absicht des Marktes. Mit einer Logik, die auf Chaikin-Momentum-V
Nova CBO Trader
Anita Monus
Experten
Nova CBO Trader basiert auf einer sauberen und taktischen Candle-Breakout-Strategie - eine Methode, die die Preisausweitung nach wichtigen Konsolidierungskerzen erfasst. Durch die Identifizierung von strukturierten Pausen im Preis und den Handel der Pause, diese EA konzentriert sich auf Momentum mit Disziplin, nicht Vermutungen. Egal, ob es sich um Inside Bars, enge Bereiche oder Volatilitätskompressionen handelt, Nova CBO Trader überwacht die Preisstruktur in Echtzeit und schlägt zu, wenn der P
Nova SAR Trader
Anita Monus
Experten
Nova SAR Trader ist ein fokussierter, trendfolgender Expert Advisor, der auf dem klassischen Parabolic SAR-Indikator aufbaut - optimiert zu einer modernen Handelsmaschine für disziplinierte, direktionale Ausführung. Anstatt impulsiv auf jede Veränderung zu reagieren, wendet dieser EA Struktur und Kontext auf seine Eingaben an, filtert Geräusche heraus und isoliert hochwertige Momentum-Bewegungen. Ganz gleich, ob Sie in trendigen Märkten oder in Schwankungsphasen mit Ausbruchspotenzial handeln, N
Nova WPR Trader
Anita Monus
Experten
Nova WPR Trader ist ein präziser Reversal Expert Advisor, der auf dem Williams %R-Indikator basiert. Er wurde überarbeitet, um die Erschöpfung des Momentums zu erkennen und saubere, kalkulierte Einstiege an den Wendepunkten des Marktes zu ermöglichen. Egal, ob der Markt überbewertet ist oder sich in einer Handelsspanne befindet, dieser EA wurde entwickelt, um Umkehrpunkte mit Struktur zu timen, nicht mit Vermutungen. Anstatt auf jedes überkaufte oder überverkaufte Signal zu reagieren, filtert No
Nova MAC Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova MAC Trader ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der auf der Synergie zwischen MACD und EMA aufbaut und Momentum und Trendstärke kombiniert, um zuverlässige, regelbasierte Handels-Setups zu liefern. Anstatt auf Geräusche zu reagieren, wartet er auf die Übereinstimmung von gleitenden Durchschnittsübergängen und MACD-Momentumverschiebungen und stellt so sicher, dass der Einstieg sauber, entschlossen und absichtlich erfolgt. Der Nova MAC Trader ist sowohl in Trend- als auch in Üb
Nova SMA Trader
Anita Monus
Experten
Nova SMA Trader ist ein disziplinierter, trendfolgender Expert Advisor, der auf dem klassischen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) basiert - einem bewährten Instrument zur Erfassung von Richtungsmomenten mit Klarheit und Beständigkeit. Während viele komplexe Indikatoren verfolgen, lebt dieser EA von der Kraft der Einfachheit und wartet auf saubere Crossovers und Preisbestätigungen, bevor er aktiv wird. Nova SMA Trader wurde für Händler entwickelt, die an die Stärke einer strukturierten Tren
Nova RSW Trader
Anita Monus
Experten
Nova RSW Trader ist ein Expert Advisor im Contrarian-Stil, der auf dem Reverse Sweep-Konzept basiert - er identifiziert überzogene Marktbewegungen und zielt auf strukturierte Umkehrungen mit Präzision. Anstatt der Herde zu folgen, wartet Nova RSW Trader auf Erschöpfung, Ungleichgewicht und spezifische technische Auslöser, bevor er in Trades einsteigt, die darauf abzielen, Extreme auszublenden und aus der mittleren Umkehr Kapital zu schlagen. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die verstehen,
Nova BBO Trader
Anita Monus
Experten
Nova BBO Trader ist ein auf Ausbrüche fokussierter Expert Advisor, der auf der Box-Breakout-Strategie aufbaut - er identifiziert wichtige Konsolidierungszonen, in denen sich der Preis vor explosiven Bewegungen in engen Bereichen zusammenzieht. Durch das Aufspüren dieser "Boxen" und das Warten auf saubere, entscheidende Ausbrüche versucht dieser EA, aus dem darauf folgenden Momentum Kapital zu schlagen. Nova BBO Trader ist perfekt für Händler, die ein klassisches Preisaktionsmuster automatisiere
Nova DCA Trader
Anita Monus
Experten
Nova DCA Trader ist ein Expert Advisor zur Verwaltung von Trades unter Verwendung der Dollar-Cost Averaging (DCA) Strategie, die eine kontrollierte Skalierung von Positionen in trendigen oder volatilen Märkten ermöglicht. Durch Mittelwertbildung in Positionen auf vordefinierten Niveaus zielt dieser EA darauf ab, den Einstiegspreis zu verbessern und das Gewinnpotenzial zu maximieren, während das Risiko sorgfältig verwaltet wird. Im Gegensatz zu rücksichtslosen Grid- oder Martingale-Systemen wende
Nova AMA Trader
Anita Monus
Experten
Nova AMA Trader ist ein verfeinerter Trend-Erfassungs-Expert Advisor, der auf dem Adaptive Moving Average (AMA) basiert - einem dynamischen Indikator, der sich in Echtzeit an die Marktbedingungen anpasst. Im Gegensatz zu statischen Durchschnitten, die sich in unruhigen Märkten verzögern oder fehlzünden, passt sich Nova AMA Trader präzise an, so dass er aussagekräftige Trends erfassen und gleichzeitig falsche Signale vermeiden kann. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die eine intelligente Au
Nova SD Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova SD Trader wurde entwickelt, um Volatilitätsextreme auszunutzen, indem er das grundlegende Konzept der Standardabweichung nutzt - nicht als passiver Indikator, sondern als aktiver Filter für kontrollierte Chancen. Dieser Expert Advisor überwacht die Ausdehnung und Kontraktion der Volatilität, um Trades einzugehen, wenn der Markt zu weit von seiner statistischen Norm abweicht. Anstatt dem Zufall hinterherzulaufen oder zu spät zu reagieren, antizipiert Nova SD Trader die Momente, in denen
Nova BER Trader
Anita Monus
Experten
Nova BER Trader ist ein diszipliniertes Handelssystem, das auf dem Bears Power-Indikator aufbaut und rohen Marktdruck in klare, regelbasierte Entscheidungen umwandelt. Er verwandelt einen klassischen Oszillator in einen vollautomatischen Ansatz, der von Momentum-Verschiebungen und bärischer Kontrolle lebt. Der Nova BER Trader sucht nach echtem Abwärtsdruck, also nach Momenten, in denen die Verkäufer das Kommando übernehmen und die Marktstruktur dies bestätigt, anstatt dem Rauschen oder oberfläch
Nova BUL Trader
Anita Monus
Experten
Nova BUL Trader ist ein präzises Handelssystem, das sich auf den Bulls-Power-Indikator stützt und die Momente erfasst, in denen Kaufkraft die Märkte mit Überzeugung nach oben treibt. Er verwandelt diesen klassischen Oszillator in eine disziplinierte, automatisierte Strategie, die schwache Signale herausfiltert und sich nur auf echte Aufwärtsimpulse konzentriert. Anstatt auf jeden kleinen Tick zu reagieren, wartet Nova BUL Trader auf die richtige Ausrichtung - wenn die bullische Energie den Wider
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension