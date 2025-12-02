Qora
- Experten
- Sergej Maehler
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 2 Dezember 2025
- Aktivierungen: 20
QORA ist ein vollautomatischer Expert Advisor basierend auf Smart Money Concepts – derselben Methodik, die von institutionellen Händlern und Hedgefonds verwendet wird. Anstatt nachlaufender Indikatoren analysiert QORA Fair Value Gaps, Order Blocks und Marktstruktur, um Setups mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit zu identifizieren. Das integrierte Konfluenzsystem stellt sicher, dass Trades nur ausgeführt werden, wenn mehrere Elemente übereinstimmen. Eine adaptive Engine passt Parameter automatisch an aktuelle Marktbedingungen an, während umfassendes Risikomanagement inklusive Newsfilter, Sessionkontrolle und Wochenendschutz Ihr Kapital schützt. Voroptimiert für BTCUSD, XAUUSD, US500, GER40 und US30.
⭐ Download: QORA OPTIMIERUNGSLEITFADEN
⭐ Download: QORA Optimierung SET-Datei
🎯 Warum Smart Money Concepts?
QORA basiert auf Smart Money Concepts (SMC) – derselben Methodik, die von institutionellen Händlern und Hedgefonds verwendet wird. Anders als konventionelle EAs, die auf nachlaufende Indikatoren setzen, liest QORA den Markt so, wie es das Smart Money tut.
Fair Value Gaps (FVG) Preisungleichgewichte, die als Magneten für zukünftige Preisbewegungen wirken
Order Blocks (OB) Institutionelle Fußabdrücke, an denen große Marktteilnehmer Positionen aufgebaut haben
Marktstruktur HH/HL-Muster, Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHoCH)
🧠 Der Vorteil ohne Indikatoren
- Kein Indikator-Lag – Wartet nicht darauf, dass MA, RSI oder MACD bestätigen, was bereits passiert ist
- Kein Curve-Fitting – SMC-Logik basiert auf Marktmechanik, nicht auf überoptimierten Parametern
- Sauberer Chart, klare Logik – Jede Handelsentscheidung ist visuell auf dem Chart nachvollziehbar
- Universelle Anwendbarkeit – Funktioniert auf jedem liquiden Markt basierend auf Angebot, Nachfrage und Orderflow
🌍 Multi-Markt-Optimierung
QORA wird mit sofort einsatzbereiten SET-Dateien für die beliebtesten Märkte geliefert:
BTCUSD • XAUUSD • US500 • GER40 • US30
Laden Sie einfach die SET-Datei für Ihr Instrument und starten Sie den Handel mit optimierten Parametern.
💡 Empfohlenes Setup
- Zeitrahmen: M15 + HTF H1
- Beste Sessions: London & New York
- Empfohlen: ab 500$ (1:30 Hebel)
📊 Hauptfunktionen
Intelligentes Einstiegssystem
- Konfluenz-Scoring mit anpassbaren Gewichtungen (FVG/OB/Struktur)
- Minimaler Signal-Score-Schwellenwert (0-100)
- Trendfilter auf höherem Zeitrahmen (H4)
- Konfigurierbare Konfluenzanforderungen
🔄 Adaptiver Modus (optional)
Aktivieren Sie den adaptiven Modus für Live-Trading zur automatischen Anpassung von:
- Lookback-Perioden basierend auf ATR-Volatilität
- Score-Schwellenwerten basierend auf ADX-Trendstärke
- SL/TP-Verhältnissen basierend auf Marktbedingungen
- Trail-Distanzen basierend auf aktueller Performance
Alle adaptierten Parameter werden alle 5 Minuten gespeichert und automatisch wiederhergestellt, wenn das MT5-Terminal neu startet.
🛡️ Professionelles Risikomanagement
- Prozentbasierte Positionsgrößenbestimmung
- Maximales Tageslimit für Trades
- Maximaler täglicher Drawdown-Schutz
- Kontrolle maximaler gleichzeitiger Trades
Erweitertes Trade-Management
- Trailing Stop mit anpassbarer Aktivierung
- Breakeven-Funktionalität
- Teil-Take-Profit zur Gewinnsicherung
- ATR-basierte & SMC-basierte Stop-Loss-Platzierung
⏰ Integrierter Schutz
- Newsfilter mit Wirtschaftskalender-Integration
- Wochenendschutz mit automatischem Schließen
- Sessionfilter für optimale Handelszeiten
- Spread-Überwachung
📈 Dashboard & Statistiken
Echtzeit-Dashboard zeigt:
- Aktuelle Signal-Scores (FVG, OB, Struktur)
- Gesamtkonfluenz und Signaltyp
- Gewinnrate und Profit-Faktor
- Tägliche P&L-Verfolgung
- News-Status und nächstes Ereignis
- Adaptive Werte (falls aktiviert)
Im Lieferumfang enthalten
- ✓ QORA Expert Advisor
- ✓ Optimierte SET-Dateien für BTCUSD, XAUUSD, US500, GER40, US30
- ✓ Ausführliches Benutzerhandbuch & Optimierungsleitfaden
- ✓ Kostenlose Updates
⚠️ Wichtige Hinweise
- Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse
- Testen Sie immer auf einem Demo-Konto vor dem Live-Trading
- Beginnen Sie mit konservativen Risikoeinstellungen (0,5-1% pro Trade)
- VPS empfohlen für 24/5-Betrieb
Handeln Sie wie die Institutionen. Handeln Sie mit QORA.