QORA ist ein vollautomatischer Expert Advisor basierend auf Smart Money Concepts – derselben Methodik, die von institutionellen Händlern und Hedgefonds verwendet wird. Anstatt nachlaufender Indikatoren analysiert QORA Fair Value Gaps, Order Blocks und Marktstruktur, um Setups mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit zu identifizieren. Das integrierte Konfluenzsystem stellt sicher, dass Trades nur ausgeführt werden, wenn mehrere Elemente übereinstimmen. Eine adaptive Engine passt Parameter automatisch an aktuelle Marktbedingungen an, während umfassendes Risikomanagement inklusive Newsfilter, Sessionkontrolle und Wochenendschutz Ihr Kapital schützt. Voroptimiert für BTCUSD, XAUUSD, US500, GER40 und US30.

🎯 Warum Smart Money Concepts?

QORA basiert auf Smart Money Concepts (SMC) – derselben Methodik, die von institutionellen Händlern und Hedgefonds verwendet wird. Anders als konventionelle EAs, die auf nachlaufende Indikatoren setzen, liest QORA den Markt so, wie es das Smart Money tut.

Fair Value Gaps (FVG) Preisungleichgewichte, die als Magneten für zukünftige Preisbewegungen wirken

Order Blocks (OB) Institutionelle Fußabdrücke, an denen große Marktteilnehmer Positionen aufgebaut haben

Marktstruktur HH/HL-Muster, Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHoCH)

🧠 Der Vorteil ohne Indikatoren

Kein Indikator-Lag – Wartet nicht darauf, dass MA, RSI oder MACD bestätigen, was bereits passiert ist

Kein Curve-Fitting – SMC-Logik basiert auf Marktmechanik, nicht auf überoptimierten Parametern

Sauberer Chart, klare Logik – Jede Handelsentscheidung ist visuell auf dem Chart nachvollziehbar

Universelle Anwendbarkeit – Funktioniert auf jedem liquiden Markt basierend auf Angebot, Nachfrage und Orderflow

🌍 Multi-Markt-Optimierung

QORA wird mit sofort einsatzbereiten SET-Dateien für die beliebtesten Märkte geliefert:

BTCUSD • XAUUSD • US500 • GER40 • US30

Laden Sie einfach die SET-Datei für Ihr Instrument und starten Sie den Handel mit optimierten Parametern.

💡 Empfohlenes Setup

Zeitrahmen: M15 + HTF H1

Beste Sessions: London & New York

Empfohlen: ab 500$ (1:30 Hebel)

📊 Hauptfunktionen

Intelligentes Einstiegssystem

Konfluenz-Scoring mit anpassbaren Gewichtungen (FVG/OB/Struktur)

Minimaler Signal-Score-Schwellenwert (0-100)

Trendfilter auf höherem Zeitrahmen (H4)

Konfigurierbare Konfluenzanforderungen

🔄 Adaptiver Modus (optional)

Aktivieren Sie den adaptiven Modus für Live-Trading zur automatischen Anpassung von:

Lookback-Perioden basierend auf ATR-Volatilität

Score-Schwellenwerten basierend auf ADX-Trendstärke

SL/TP-Verhältnissen basierend auf Marktbedingungen

Trail-Distanzen basierend auf aktueller Performance

Alle adaptierten Parameter werden alle 5 Minuten gespeichert und automatisch wiederhergestellt, wenn das MT5-Terminal neu startet.

🛡️ Professionelles Risikomanagement

Prozentbasierte Positionsgrößenbestimmung

Maximales Tageslimit für Trades

Maximaler täglicher Drawdown-Schutz

Kontrolle maximaler gleichzeitiger Trades

Erweitertes Trade-Management

Trailing Stop mit anpassbarer Aktivierung

Breakeven-Funktionalität

Teil-Take-Profit zur Gewinnsicherung

ATR-basierte & SMC-basierte Stop-Loss-Platzierung

⏰ Integrierter Schutz

Newsfilter mit Wirtschaftskalender-Integration

Wochenendschutz mit automatischem Schließen

Sessionfilter für optimale Handelszeiten

Spread-Überwachung

📈 Dashboard & Statistiken

Echtzeit-Dashboard zeigt:

Aktuelle Signal-Scores (FVG, OB, Struktur)

Gesamtkonfluenz und Signaltyp

Gewinnrate und Profit-Faktor

Tägliche P&L-Verfolgung

News-Status und nächstes Ereignis

Adaptive Werte (falls aktiviert)

Im Lieferumfang enthalten

✓ QORA Expert Advisor

✓ Optimierte SET-Dateien für BTCUSD, XAUUSD, US500, GER40, US30

✓ Ausführliches Benutzerhandbuch & Optimierungsleitfaden

✓ Kostenlose Updates

⚠️ Wichtige Hinweise

Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse

Testen Sie immer auf einem Demo-Konto vor dem Live-Trading

Beginnen Sie mit konservativen Risikoeinstellungen (0,5-1% pro Trade)

VPS empfohlen für 24/5-Betrieb

Handeln Sie wie die Institutionen. Handeln Sie mit QORA.