GridLinesX ist ein leichtgewichtiges und effizientes Dienstprogramm für MetaTrader 5, das Händlern hilft, Kursniveaus mit Präzision zu visualisieren. Egal, ob Sie ein Grid Trader oder ein Scalper sind oder einfach nur psychologische Kursniveaus markieren müssen, GridLinesX automatisiert diesen Prozess sofort.

Vergessen Sie das manuelle Zeichnen von horizontalen Linien, eine nach der anderen. Definieren Sie einfach Ihren High/Low-Bereich und den Rasterschritt (in Punkten), und das Tool wird ein sauberes, anpassbares Raster-Overlay auf Ihrem Chart generieren.

Hauptmerkmale:

Anpassbarer Bereich: Sie haben die volle Kontrolle über die oberen (High) und unteren (Low) Kursgrenzen.

Punktgenaue Präzision: Definieren Sie den Rasterabstand in Punkten (z. B. 500 Punkte für 50 Pips), um die Genauigkeit in verschiedenen Anlageklassen wie Forex, Gold (XAUUSD) oder Indizes zu gewährleisten.

Optimierte Leistung: Der Indikator wurde im Hinblick auf Effizienz entwickelt. Der Indikator zeichnet Objekte nur einmal und verbraucht nicht bei jedem Tick CPU-Ressourcen.

Saubere Chart-Verwaltung: Entfernt automatisch alle Gitternetzlinien, wenn der Indikator aus dem Chart entfernt wird, um Ihren Arbeitsbereich aufgeräumt zu halten.

Vollständig anpassbar: Passen Sie Farbe, Stil und Breite der Linien an Ihre Chartvorlage an.

Informations-Tooltips: Bewegen Sie den Mauszeiger über eine beliebige Linie, um das genaue Preisniveau zu sehen.

Eingabe-Parameter:

1. Raster-Einstellungen

Höchstpreis: Das maximale Preisniveau für die Obergrenze des Rasters.

Niedriger Preis: Das minimale Preisniveau für die Rasteruntergrenze.

Rasterschritt (Punkte): Der Abstand zwischen den einzelnen Linien, gemessen in Punkten. Beispiel: Für EURUSD (5 Dezimalstellen), geben Sie 100 = 10 Pips ein. Beispiel: Für XAUUSD (2 Dezimalstellen), geben Sie 100 = 1,00 $ Bewegung ein.



2. Stil-Einstellungen

Linienfarbe: Wählen Sie die Farbe der Gitterlinien.

Linienstil: Wählen Sie aus Vollton, Strich, Punkt, etc.

Linienbreite: Stellen Sie die Dicke der Linien ein.

Verwendung:

Ziehen Sie GridLinesX per Drag & Drop auf Ihren Chart. Legen Sie die gewünschten Höchst- und Tiefstkursgrenzen fest. Geben Sie den Rasterschritt ein (z. B. 500 Punkte). Klicken Sie auf OK. Das Raster wird sofort angezeigt.

Entwickelt von: sigp.fyi Copyright © 2025. Alle Rechte vorbehalten.