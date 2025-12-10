GridLinesX

GridLinesX ist ein leichtgewichtiges und effizientes Dienstprogramm für MetaTrader 5, das Händlern hilft, Kursniveaus mit Präzision zu visualisieren. Egal, ob Sie ein Grid Trader oder ein Scalper sind oder einfach nur psychologische Kursniveaus markieren müssen, GridLinesX automatisiert diesen Prozess sofort.

Vergessen Sie das manuelle Zeichnen von horizontalen Linien, eine nach der anderen. Definieren Sie einfach Ihren High/Low-Bereich und den Rasterschritt (in Punkten), und das Tool wird ein sauberes, anpassbares Raster-Overlay auf Ihrem Chart generieren.

Hauptmerkmale:

  • Anpassbarer Bereich: Sie haben die volle Kontrolle über die oberen (High) und unteren (Low) Kursgrenzen.

  • Punktgenaue Präzision: Definieren Sie den Rasterabstand in Punkten (z. B. 500 Punkte für 50 Pips), um die Genauigkeit in verschiedenen Anlageklassen wie Forex, Gold (XAUUSD) oder Indizes zu gewährleisten.

  • Optimierte Leistung: Der Indikator wurde im Hinblick auf Effizienz entwickelt. Der Indikator zeichnet Objekte nur einmal und verbraucht nicht bei jedem Tick CPU-Ressourcen.

  • Saubere Chart-Verwaltung: Entfernt automatisch alle Gitternetzlinien, wenn der Indikator aus dem Chart entfernt wird, um Ihren Arbeitsbereich aufgeräumt zu halten.

  • Vollständig anpassbar: Passen Sie Farbe, Stil und Breite der Linien an Ihre Chartvorlage an.

  • Informations-Tooltips: Bewegen Sie den Mauszeiger über eine beliebige Linie, um das genaue Preisniveau zu sehen.

Eingabe-Parameter:

1. Raster-Einstellungen

  • Höchstpreis: Das maximale Preisniveau für die Obergrenze des Rasters.

  • Niedriger Preis: Das minimale Preisniveau für die Rasteruntergrenze.

  • Rasterschritt (Punkte): Der Abstand zwischen den einzelnen Linien, gemessen in Punkten.

    • Beispiel: Für EURUSD (5 Dezimalstellen), geben Sie 100 = 10 Pips ein.

    • Beispiel: Für XAUUSD (2 Dezimalstellen), geben Sie 100 = 1,00 $ Bewegung ein.

2. Stil-Einstellungen

  • Linienfarbe: Wählen Sie die Farbe der Gitterlinien.

  • Linienstil: Wählen Sie aus Vollton, Strich, Punkt, etc.

  • Linienbreite: Stellen Sie die Dicke der Linien ein.

Verwendung:

  1. Ziehen Sie GridLinesX per Drag & Drop auf Ihren Chart.

  2. Legen Sie die gewünschten Höchst- und Tiefstkursgrenzen fest.

  3. Geben Sie den Rasterschritt ein (z. B. 500 Punkte).

  4. Klicken Sie auf OK. Das Raster wird sofort angezeigt.

Entwickelt von: sigp.fyi Copyright © 2025. Alle Rechte vorbehalten.


Empfohlene Produkte
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilitys
Partial Close Manager – Werkzeug zur Handelsvolumenanpassung Dieses Tool ermöglicht Teilschließungen offener Trades in MetaTrader 5. Funktionen Teilschließung: Schließe einen Teil der offenen Trades mit einer Aktion. Volumenberechnung: Berechnet automatisch das zu schließende Volumen, kein manuelles Eingeben nötig. Multi-Order-Unterstützung: Wendet Teilschließungen gleichzeitig auf alle offenen Orders desselben Symbols an. Verschiebbare Tabelle: Klicke und halte den Kopfbereich, um die Tabelle i
Big Figure Levels
Emanuel L John
Indikatoren
Big Figure Levels - Wichtige psychologische Preiszonen für MT5 Big Figure Levels ist ein professionelles Handelswerkzeug für MetaTrader 5, das automatisch wichtige psychologische Kursniveaus, einschließlich Viertel- und Halbniveaus, identifiziert und einzeichnet. Diese Niveaus sind dafür bekannt, dass sie aufgrund ihres Einflusses auf das Verhalten von institutionellen und privaten Händlern als starke Unterstützungs- und Widerstandszonen fungieren. Dieser Indikator eignet sich für jeden Handelss
FREE
ReversalCandlestickPatterns
Casey Nkalubo
Indikatoren
Reversal Candlestick Patterns Indikator - Kostenlose Version Dieser MT5-Indikator identifiziert gängige bullische und bearische Candlestick-Umkehrmuster und zeigt sie direkt auf dem Chart an. Er kann für jeden Markt und jeden Zeitrahmen verwendet werden und bietet Händlern klare visuelle Hinweise auf potenzielle Umkehrpunkte. Wichtigste Merkmale Automatische Erkennung von bekannten Candlestick-Umkehrmustern Funktioniert auf allen verfügbaren MT5-Zeitfenstern Kann auf Charts von Devisen, Aktien,
FREE
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
RR Ratio KS Simple Calculator Indicator
Kulvinder Singh
Indikatoren
RR Ratio KS Simple Calculator-Indikator Übersicht Der RR Ratio KS Simple Calculator Indicator ist ein kostenloses, leichtgewichtiges Tool für MetaTrader 5, das automatisch Risiko-Ertrags-Verhältnisse (RR) auf Ihrem Chart visualisiert. Er wurde für manuelle Händler und automatisierte Systeme (EAs) entwickelt und erkennt offene Positionen mit definierten Stop-Loss (SL)- und Take-Profit (TP)-Levels und überlagert dann klare visuelle Zonen, um potenzielle Risiko- und Gewinnbereiche, einschließlich g
FREE
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Experten
Experte Automatischer und manueller Handel Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen) Visuelles Feld zur Oderöffnung beim manuellen Handel Visuelles F
BossFX Trading Panel EA
Remey Gulfan Orsaga
Utilitys
BossFXTradePanelEA (MT5) [Die ersten 10 verkauften Exemplare zum Preis von 50 USD werden auf 99USD erhöht] BossFXTradePanelEA ist ein vollständig interaktives Handelsmanagement-Panel, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde und Händlern eine einfach zu bedienende Ein-Klick-Schnittstelle zur Ausführung und Verwaltung von Trades bietet. Dieser EA vereinfacht die Handelsausführung , das Risikomanagement und die Positionskontrolle, indem er Marktaufträge, Stop Loss, Take Profit, Trailing Stops und Bre
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Indikatoren
1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN Indikatorname:   BullBear Display Version:   1.00 Entwickler:   [Ihr Name] Firma:   MT5TOOLSLAB Typ:   Chart-Indikator Markt:   Forex, Aktien, Futures, Kryptowährungen 2. BESCHREIBUNG BullBear Display   ist ein visueller Indikator, der in Echtzeit anzeigt: Bullen-Stärke (Käufer) Bären-Stärke (Verkäufer) Marktdominanz (wer den Preis kontrolliert) Der Indikator zeigt diese Informationen in der oberen linken Ecke des Charts an und ermöglicht eine schnelle Analyse der Ma
MultiSymbolsWpr Indice x IBOV
Israel Goncalves Moraes De Souza
Indikatoren
Der Indikator identifiziert die Beziehung zwischen dem Index und der Summe der wichtigsten Vermögenswerte, funktioniert für jeden Markt in der Welt , hat einen WPR-Oszillator mit der Summe der wichtigsten Vermögenswerte gewählt, was die Antizipation der Bewegung in Bezug auf den Index. Merkmale WPR mit der Summe der gewählten Wertpapiere - weiß WPR des aktuellen Papiers - rot Trend-Kanal Der Indikator kann auf kommende Bewegungen hinweisen: Kreuzung der Linien Kreuzung der Multi Symbols Linie b
FREE
Fvg Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
5 (1)
Indikatoren
FVG Smart Zones – Kostenlose Edition Fair Value Gap Erkennungsindikator für MetaTrader 5 (MT5)   Suchen Sie ein echtes Trading-Werkzeug – nicht nur einen weiteren zufälligen Indikator? FVG Smart Zones – Kostenlose Edition gibt Ihnen professionelle Markteinblicke, indem automatisch Fair Value Gaps (FVGs) erkannt und hochwahrscheinliche Trading-Zonen direkt auf Ihrem Chart hervorgehoben werden.   Erstellt für Trader, die folgen: Smart Money Concepts (SMC) ICT Trading Konzepte Pric
FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indikatoren
Automatischer Fibonacci-Retracement-Linien-Indikator. Dieser Indikator nimmt den aktuellen Trend und zeichnet, wenn möglich, Fibonacci-Retracement-Linien vom Swing bis zum aktuellen Preis. Die verwendeten Fibonacci-Ebenen sind: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%. Dieser Indikator funktioniert für alle Charts und alle Zeitrahmen. Die Fibonacci-Levels werden auch in Puffern aufgezeichnet und können von anderen Trading-Bots verwendet werden. Jegliche Kommentare, Bedenken oder zusätzliche Fun
FREE
KTrade Data Statistics Expert MT5
Kaijun Wang
5 (1)
Utilitys
Assistent für die Transaktionsdatenanalyse: Dies ist ein statistisches Analysewerkzeug für Transaktionsdaten, und es gibt viele Datendiagramme zur Analyse und Referenz. Sprache: Unterstützt Sprachauswahlschalter (derzeit unterstützt Chinesisch und Englisch aktive Erkennung ohne manuelle Auswahl) Das Hauptfenster zeigt: Saldoanzeige Gesamtgewinn- und Verlustanzeige Jetzt wird der Positionsgewinn- und -verlustbetrag angezeigt Jetzt wird die Gewinn- und Verlustquote der Position angezeigt Das gesam
FREE
Telegram Broadcast DEMO MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Das TELEGRAM BROADCAST Dienstprogramm hilft Ihnen, Ihren Handel sofort im Telegram-Kanal zu veröffentlichen. Wenn Sie schon lange Ihren Telegram-Kanal mit FOREX-Signalen erstellen wollten, dann ist dies, was Sie brauchen. ACHTUNG! Dies ist eine DEMO-Version, es hat Einschränkungen - Senden von Nachrichten nicht mehr als 1 Mal in 300 Sekunden . Bezahlte Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/46865 https://t.me/moneystrategy_mql TELEGRAM BROADCAST kann Nachrichten senden: Eröffnen u
FREE
MT5 Local Copier
Jeremiah P Michael
3 (1)
Utilitys
Übersicht Der MT5 Local Trade Copier synchronisiert Trades von einem Master-Konto auf ein oder mehrere Slave-Konten. Er kopiert Positionen und schwebende Aufträge mit Duplikatschutz, Symbolzuordnung und einstellbaren Losgrößen. Zeit- und Tagesfilter können für einen flexiblen Betrieb angewendet werden. Funktionen Kopieren von Positionen und schwebenden Aufträgen von Master- zu Slave-Konten. Wählen Sie aus, welche Geschäfte kopiert werden sollen: alle Geschäfte, nur Positionen, nur Aufträge, nur
FREE
PAX Benefit Predictor
Pavel Valentov
Indikatoren
Indikator "Benefit Predictor Dies ist ein hochpräzises Instrument zur Vorhersage von Preisumkehrungen bei jedem Finanzinstrument und jedem Zeitrahmen. Dieses Produkt ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung und Forschung bei der Analyse von Kursen und anderen Zeitreihen unter Verwendung fortschrittlicher maschineller Lern- und mathematischer Analysetechniken. Produktmerkmale : Fertiges Handelssystem, das sowohl für den manuellen Handel als auch für die Verwendung in Handelsrobotern geeignet ist
One Click Trader Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitys
One-Click Trader Utility für MT5 Professioneller Handel auf Knopfdruck One-Click Trader Utility ist ein erstklassiges MT5-Tool, das für aktive Trader entwickelt wurde, die blitzschnelle Ausführung und Echtzeit-Performance-Metriken benötigen. Für nur $30 können Sie Ihr Handelserlebnis mit einer Technologie auf institutionellem Niveau verbessern, die bisher nur professionellen Händlern zur Verfügung stand. Hauptfunktionen Ultraschnelle Ausführung - Eröffnen und schließen Sie Positionen mit einem e
EasyTradePad for MT5
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilitys
EasyTradePad – Handelspanel für MetaTrader 5 EasyTradePad   ist ein Tool für den manuellen und halbautomatischen Handel. Das Panel ermöglicht die schnelle Verwaltung von Aufträgen und Positionen sowie die Durchführung von Risikomanagementberechnungen mit nur einem Klick. Panel-Funktionen: Öffnen und Schließen von Trades mit vordefiniertem Risiko (% oder Einzahlungswährung) Legen Sie SL und TP in Punkten, Prozentsätzen oder Geldwerten fest Berechnen Sie das Risiko-Ertrags-Verhältnis automatisch
Show Informations On Chart for MT5
Eugenio Bravetti
Indikatoren
Dienstprogramm für die Anzeige der visuellen Informationen auf Charts: - eine vertikale Linie am Anfang jedes Balkens des ausgewählten Zeitrahmens - eine vertikale Linie zu Beginn eines jeden Tages - eine vertikale Linie zu Beginn einer jeden Woche - vertikale Linien zu Beginn/Ende der ausgewählten Handelssitzungen - Geld- und Briefkurse, Spread, Geldwert für jeden Punkt (von 1 Standardlot) und die letzte erhaltene Tickzeit". Sie können jede Information aktivieren/deaktivieren und die Far
FREE
MTM Pro Manual Trading Panel
Choawana Malaikitsanachalee
Utilitys
MTM Manual Trade Manager ist ein professionelles Handels-Dashboard für manuelle Händler, die eine bessere Kontrolle über Risiko und Handelsmanagement wünschen. Dieser Expert Advisor eröffnet Trades NICHT automatisch. Alle Handelsentscheidungen und Auftragsausführungen werden vollständig vom Trader kontrolliert. Hauptmerkmale: - Manuelle Kauf- und Verkaufsausführung über das Dashboard - Visueller Stop-Loss und Take-Profit durch Ziehen und Ablegen von Linien - Festgelegte Positionsgrößen für Lo
FREE
Rule Plotter Expert
Francisco Gomes Da Silva
5 (8)
Experten
Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um Ihre in dem Indikator Rule Plotter erstellten Strategien zu testen und auszuführen. Verwendung: Laden Sie den Indikator Rule Plotter - Werkzeug zur Erstellung von Handelssystemen ohne Programmierkenntnisse kostenlos herunter. Entwickeln Sie dann Ihre Strategien mit dem Rule Plotter-Indikator. Führen Sie schließlich Ihre erstellten Strategien mit diesem Expert Advisor aus. Parameter: Strategie: Ihr im Rule Plotter-Indikator erstelltes Handelssystem. Lot:
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Click Bait Pro Trade Order Management Tool
Devie Arevalo Montemayor
Utilitys
Click Bait Pro - Synaptix Quant Click Bait Pro ist eine umfassende Lösung für das Handelsmanagement, die für Präzision, Kontrolle und Effizienz in jeder Marktsituation sorgt. Das Tool wurde mit einem strukturierten Ansatz für das Risikomanagement entwickelt und gewährleistet eine disziplinierte Ausführung, während es Händlern die Flexibilität bietet, Strategien für verschiedene Marktszenarien anzupassen. Hauptmerkmale: Konto- und Risikomanagement Anzeige von Kontoinformationen in Echtzeit mit Sa
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visuelle CrossPulse-Dynamik: Handeln Sie mit dem wahren Rhythmus des Marktes Visual CrossPulse Dynamics ist ein hochentwickelter Handelsindikator, der sich an die ständig wechselnde Volatilität anpasst und die wahre Richtung des Trends anzeigt. Haben Sie genug von Indikatoren, die in schnelllebigen Märkten hinterherhinken oder während einer Konsolidierung falsche Signale geben? Der Visual CrossPulse Dynamics-Indikator löst dieses Problem, indem er einen fortschrittlichen, adaptiven Algorithmus
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Indikatoren
Willkommen beim ultimativen Indikator zur Erkennung harmonischer Muster, der auf die Erkennung fortgeschrittener Muster ausgerichtet ist. Das Gartley-Muster, das Fledermaus-Muster und das Cypher-Muster sind beliebte technische Analysewerkzeuge, die von Händlern verwendet werden, um potenzielle Umkehrpunkte auf dem Markt zu identifizieren. Unser Ultimate Harmonic Patterns Indikator ist ein leistungsstarkes Tool, das fortschrittliche Algorithmen verwendet, um die Märkte zu scannen und diese Muste
NeuroExt
Dmytryi Voitukhov
4 (11)
Experten
https://t.me/mql5_neuroExt aktuelle Version Signal https://www.mql5.com/ru/signal s/1511461 Sie können jedes beliebige Werkzeug verwenden. Die Basisdateien werden beim Start des Lernprogramms automatisch erstellt. Wenn Sie mit dem Lernen bei 0 beginnen möchten, löschen Sie einfach die Basisdateien. Ersteinlage - ab 200 J. Optionen: VERSUCHEN SIE NICHT, OHNE TRAINING DES NEURONALEN NETZES ZU TESTEN! Es genügt, wenn der Gleichgewichtsgraph nach dem Training horizontal ist. Die Erstellung einer
FREE
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Utilitys
Kernfunktion Intelligente Transaktionsverwaltung Eröffnungs- und Schließungsoperationen mit einem Klick, die benutzerdefinierte Lots unterstützt, um mehrere Schließungsmodi einzustellen: alle Schließungen, Schließung nach Richtung und Schließung nach Gewinn- und Verluststatus. Professionelle Risikokontrolle, Echtzeit-Risikoüberwachung und Spread-Kontrolle zur Vermeidung einer kostenintensiven Handelsumgebung. Das visuelle Bedienfeld verfügt über eine intuitive grafische Oberfläche, und alle Funk
FREE
AI Algo
Vasil Georgiev Todorov
Experten
AI Algo - Intelligentes automatisiertes Handelssystem für Gold (XAUUSD) AI Algo ist ein hochmoderner algorithmischer Trading-Bot, der speziell für Märkte mit hoher Volatilität und hohen Impulsen entwickelt wurde - mit einem Schwerpunkt auf Gold (XAUUSD) . Er kombiniert maschinelle Logik , adaptives Risikomanagement und mehrschichtige Signalfilterung , um präzise Eingänge, konsistenten Schutz und zuverlässige Leistung zu bieten - sowohl im vollautomatischen als auch im halbmanuellen Betriebsmo
Ignition
Dansie Software Limited
Experten
Überblick über die Strategie Der Ignition EA versucht, das plötzliche Momentum auszunutzen, wenn das Ignition-Muster erkannt wird. Der letzte Balken des Zündmusters hat einen kleinen Eröffnungsdocht, einen sehr kleinen oder gar keinen Schlussdocht, ist groß im Vergleich zu den letzten Balken und muss am unteren Ende der aktuellen Handelsspanne beginnen (für eine bullische Zündung). Schnelles Testen Verwenden Sie das Symbol EURUSD, den Zeitrahmen M2, und entfernen Sie das GBPUSD-Symbol aus de
Zone Trader MT5
Manuraj Dhanda
Utilitys
Zone Trader ist ein Dienstprogramm für manuelle Trader. Es wurde so einfach wie möglich gehalten, ohne viel Durcheinander. Der Benutzer muss die grüne und die rote Linie ziehen, um die Handelszone zu markieren, und dann die Schaltfläche "Place Orders" drücken. Das war's schon. Einstellungen: Prozentsatz des Eigenkapitals pro Order - Standard ist 1. Dieses Eigenkapital wird auf alle Orders in der markierten Handelszone aufgeteilt. Ebenen pro Paar - Standardwert 3. Legen Sie eine beliebige Anzahl
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
EasyAgent Trade Tool
Nattapon Chuekamhod
Utilitys
EasyAgent Trade Tool ist kein automatischer Handelsroboter (EA), der keine Entscheidungen trifft oder Positionen eröffnet, sondern hilft Ihnen bei der manuellen Arbeit mit dem Strategy Tester und Sie können den Handel über eine magische Zahl steuern. Die folgenden Funktionen sind verfügbar: Ordereröffnung mit einem Klick. Schließen/Löschen der Order mit einem Klick. Änderung von Stop Loss und Take Profit mit der Maus. Schließen aller Orders basierend auf ihrem Typ. Umkehrung von Aufträgen. Break
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension