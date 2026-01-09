Bneu Trade Manager Pro
- Utilitys
- Marvinson Salavia Caballero
- Version: 1.10
- Aktivierungen: 15
Vollständige Beschreibung
Bneu Trade Manager Pro ist die endgültige Lösung für professionelles Handelsmanagement für MetaTrader 5. Diese Premium-Iteration umfasst alle grundlegenden Funktionen neben ausgefeilten Automatisierungsprotokollen, umfassenden Risikominderungssystemen, proprietären Compliance-Tools für Handelsunternehmen und detaillierten analytischen Berichten.
🎯 Wettbewerbsvorteile
-
Vollständige Automatisierungssuite - Automatisierte Breakeven-, Trailing-Stop- und partielle Gewinnmitnahme-Funktionen arbeiten autonom und ermöglichen eine ungeteilte Konzentration auf die Marktanalyse
-
Integrierter Risikoschutzrahmen - Automatische Aussetzung des Handels bei Erreichen von Tagesverlusten oder Drawdown-Schwellenwerten zum Schutz des Kapitals vor übermäßiger Aufzehrung
-
Proprietäre Firmenkompatibilität - Vorkonfigurierte Einstellungen für FTMO, MFF, The5ers und FundedNext. Führen Sie Challenge-Phasen mit erhöhter Sicherheit aus
-
Stealth Execution Mode - Verbirgt SL/TP-Levels vor der Sichtbarkeit des Brokers, während die Überwachung und Ausführung auf virtueller Ebene beibehalten wird. Besonders vorteilhaft für bestimmte Brokermodelle
-
Multi-Tier Partial Closure - Führen Sie die Positionsauflösung über vier diskrete Stufen (TP1-TP4) mit unterschiedlichen Gewinnschwellen für eine optimierte Gewinnrealisierung aus
-
Temporal Session Filtering - Beschränken Sie die Handelsaktivität auf bestimmte Geschäftszeiten. Optionale automatische Positionsschließung bei Beendigung der Sitzung
-
Performance-Analyse-Engine - Umfassende statistische Berichte, Exportfunktionen für Handelsjournale und Verfolgung von Leistungskennzahlen
-
Tastatur-Hotkey-Integration - Ausführen von Handelsaktionen über anpassbare Tastenkombinationen für eine beschleunigte Bedienung
✨ Umfassender Funktionsumfang
Kernfunktionalität ( aus der Standardversion übernommen)
-
Visuelle Verwaltung von SL/TP-Linien per Drag-and-Drop
-
Automatische Losgrößenberechnung
-
Ausführung von BUY/SELL-Orders mit einem Klick
-
Konsolidierte Breakeven- und Teilschlusskontrollen
-
Dashboard mit Kontoübersicht in Echtzeit
-
Visuelle Darstellung von Gewinn-/Verlustzonen
PRO-exklusive erweiterte Funktionen
Risikoschutz-Ökosystem
-
Maximale tägliche Verlustbegrenzung mit automatischer Aussetzung
-
Maximum Drawdown-Schutzprotokolle
-
Gleichzeitige Limits für offene Positionen
-
Equity-Shield-Mechanismus (automatische Schließung bei Grenzwertverletzung)
-
Managementkontrollen für Aktienunter- und -obergrenzen
-
Tägliche Gewinnzielerreichung mit automatischer Aussetzung
Automatisierungsmodul
-
Auto-Breakeven: SL-Verschiebung zum Einstiegspunkt bei Erreichen des Gewinnziels
-
Automatischer Trailing-Stop: Dynamische SL-Anpassung unter Beibehaltung des vorgegebenen Kursabstands
-
Auto partial TP: Schrittweiser Positionsabbau auf mehreren Gewinnstufen
-
Mehrstufige Teilausführung: Bis zu vier verschiedene TP-Schwellenwerte
Erweiterte Handelsprotokolle
-
Stealth-Ausführungsmodus: Broker-seitige SL/TP-Verschleierung
-
Sitzungs-Filterung: Zeitbasierte Parameter für Handelsbeschränkungen
-
Unabhängige Gewinn/Verlust-Positionsschließung
-
Funktionalität zur Umkehrung von Positionen
-
Erhaltung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses: Beibehaltung vorgegebener R:R-Parameter
Proprietäre Firmenintegration
-
Voreingestellte FTMO-Konfigurationsprofile
-
MFF (MyForexFunds) voreingestellte Parameter
-
The5ers voreingestellte Konfigurationen
-
FundedNext voreingestellte Spezifikationen
-
Kundenspezifische firmeneigene Parametrisierung
Analytische & Berichterstattungs-Suite
-
Umfassendes Handelsjournal mit CSV-Exportmöglichkeit
-
Leistungsanalyse (Gewinnrate, Gewinnfaktor und zusätzliche Metriken)
-
Automatischer Export bei EA-Entfernung
-
Detaillierte historische Handelsverfolgung
Operative Erweiterungsfunktionen
-
Hotkey-Unterstützung (B=Buy, S=Sell, C=Close All, E=Breakeven, R=Reverse)
-
Anpassbare Tastaturkürzelbelegung
-
Verbesserter visueller Block mit Gewinn-/Verlustzonenabgrenzung
📋 Konfigurationsparameter
Panel-Einstellungen
-
Panel X-Position - Horizontale Platzierungskoordinate (Standard: 20)
-
Y-Position des Panels - Vertikale Platzierungskoordinate (Standardwert: 20)
Einstellungen für das Risikomanagement
-
Risikoberechnungsmodus - Auswahl von Prozentsatz des Kontos oder fester Geldbetrag
-
Risiko anwenden auf - Berechnungsgrundlage: Kontostand oder aktuelles Eigenkapital
-
Risikowert - Angabe der Risikotoleranz in Prozent oder als Geldbetrag (Standardwert: 1,0)
-
Feste Lots - Implementierung einer festen Lotgröße (0 = risikobasierte Berechnung, Standardwert: 0,0)
-
Standard-SL in Pips - Vordefinierter Stop-Loss-Abstand (Standard: 100)
-
Standard-TP in Pips - Vordefinierter Take-Profit-Abstand (Standardwert: 200)
Einstellungen für die Handelsausführung
-
Magische Nummer - Eindeutige Handelskennung (Standardwert: 123456)
-
Max Slippage - Maximal zulässige Slippage in Punkten (Standard: 30)
-
Trade-Kommentar - Trade-Anmerkungsfeld (Standard: "TM")
Konfiguration der Anzeige
-
SL/TP-Linien im Chart anzeigen - Sichtbarkeit der Linien umschalten (Standardwert: true)
-
SL line color - Farbe der Stop-Loss-Linie (Standardwert: Rot)
-
TP-Linienfarbe - Spezifikation der Farbe der Take-Profit-Linie (Standard: Limone)
Risikoschutz-Modul (PRO)
-
Max daily loss % - Handelsunterbrechung bei Überschreiten des täglichen Verlustprozentsatzes (Standard: 5.0)
-
Tägliches Gewinnziel % - Handelsunterbrechung bei Erreichen des Gewinnziels (0=deaktiviert, Standardwert: 0.0)
-
Max Drawdown % - Handelsunterbrechung bei Überschreiten des Drawdown-Prozentsatzes (Standardwert: 10,0)
-
Max open trades - MaximaloffenePositionen (Standardwert: 5)
-
Enable equity shield - Automatische vollständige Schließung bei Verletzung des Limits (Voreinstellung: false)
-
Min. Eigenkapital $ - Mindestkapitalschwelle (0=deaktiviert, Standardwert: 0,0)
-
Max equity $ - Maximale Eigenkapitalgrenze (0=deaktiviert, Standardwert: 0,0)
-
Prop-Firmenvoreinstellung - Auswahl der Proprietary Firm Konfiguration (None, FTMO, MFF, The5ers, FundedNext, Custom)
Modul für automatischen Breakeven (PRO)
-
Enable auto breakeven - Automatische SL-Verschiebung zum Breakeven (Standard: false)
-
BE-Aktivierungspips - Gewinn-Pip-Schwelle für die Breakeven-Aktivierung (Standardwert: 50)
-
BE-Offset Pips - Pip-Anpassung oberhalb/unterhalb des Einstiegs für die Breakeven-Positionierung (Standardwert: 5)
Auto-Trailing-Modul (PRO)
-
Enable auto trailing - Automatische Trailing-Stop-Implementierung (Standard: false)
-
Trail-Start-Pips - Gewinn-Pip-Schwelle für Trailing-Einleitung (Standard: 80)
-
Trail distance pips - Abstand, der hinter der Preisbewegung beibehalten wird (Standardwert: 50)
-
Trail step pips - Minimale schrittweise Anpassung für SL-Aktualisierungen (Standardwert: 10)
Automatisches Teil-TP-Modul (PRO)
-
Enable auto partial TP - Automatische Teilschließung bei Gewinnschwellen (Standard: false)
-
Partial 1 at pips - Erster Schwellenwert für partielle Schließung (Standardwert: 80)
-
Partial 1 close % - Prozentsatz der Position, die bei der ersten partiellen Schließung geschlossen wird (Standardwert: 50,0)
-
Partial 2 at pips - Zweiter Teilschluss-Pip-Schwellenwert (Standardwert: 150)
-
Partial 2 close % - Prozentsatz der Position, die bei der zweiten partiellen Schließung geschlossen wird (Standardwert: 30,0)
Stealth-Ausführungsmodul (PRO)
-
Stealth-Modus aktivieren - Broker-seitige SL/TP-Verschleierung (Standard: false)
-
Hide SL from broker - SL-Übertragung an den Broker unterdrücken (Standardwert: true)
-
Hide TP from broker - Unterdrückung der TP-Übertragung an den Broker (Standardwert: true)
Sitzungsfilter-Modul (PRO)
-
Enable session filter - Zeitlich begrenzte Handelsaktivierung (Standard: false)
-
Session start hour - Stunde des Handelsbeginns (Standardwert: 8)
-
Stunde des Sitzungsendes - Stunde des Handelsendes (Standard: 18)
-
Trades bei Sitzungsende schließen - Automatische Positionsschließung bei Sitzungsende (Standardwert: false)
Analytisches Modul (PRO)
-
Handelsjournal aktivieren - Umfassende Handelsaufzeichnung in Datei (Standard: true)
-
Automatischer Export bei Deinit - Erhalt des Journals beim Entfernen des EA (Standard: true)
Risiko-Ertrags-Verhältnis-Management
-
Lock Risk:Reward Ratio - Beibehaltung der vorgegebenen R:R-Parameter (Standard: false)
-
R:R-Verhältnis - Angabe des Risiko:Belohnungs-Verhältnisses (TP = SL × Verhältnis, Standardwert: 2,0)
Mehrstufige partielle Schließung (TP1-TP4)
-
Enable TP1 - Aktivierung der ersten partiellen TP-Ebene (Standard: false)
-
TP1 bei Pips - Schwellenwert für die erste Teilschließung bei Pips (Standardwert: 20)
-
TP1 close % - Prozentsatz der Position, die bei TP1 geschlossen wurde (Standardwert: 25,0)
-
Enable TP2 - Zweite partielle TP-Level-Aktivierung (Standard: false)
-
TP2 at pips - Schwellenwert für die zweite Teilschließung (Standardwert: 40)
-
TP2 close % - Prozentsatz der Position, die bei TP2 geschlossen wurde (Standardwert: 25.0)
-
Enable TP3 - Dritte partielle TP-Level-Aktivierung (Standard: false)
-
TP3 at pips - Schwellenwert für die dritte partielle Schließung (Standardwert: 60)
-
TP3 close % - Prozentsatz der Position, die bei TP3 geschlossen wurde (Standardwert: 25.0)
-
Enable TP4 - Vierte partielle TP-Level-Aktivierung (Voreinstellung: false)
-
TP4 at pips - Schwellenwert für die vierte partielle Schließung (Standardwert: 80)
-
TP4 close % - Prozentsatz der Position, die bei TP4 geschlossen wurde (Voreinstellung: 25,0)
Konfiguration der Tastaturkürzel
-
Buy hotkey - Tastaturkürzel für die Kaufausführung (Standard: "B")
-
Sell Hotkey - Tastaturkürzel für die Ausführung von Sell (Standard: "S")
-
Hotkey Close All - Tastaturkürzel zum Schließen der gesamten Position (Standard: "C")
-
Hotkey Move to BE - Tastenkürzel für die Breakeven-Positionierung (Standardwert: "E")
-
Hotkey "Position umkehren" - Tastaturkürzel für die Umkehrung der Position (Standardwert: "R")
Visualisierungsmodul
-
Show Open/SL/TP visual block - Gewinn-/Verlustzonenanzeige umschalten (Standard: true)
-
Farbe des Kaufblocks - Farbangabe für die Gewinnzone der Kaufposition
-
Farbe des Verkaufsblocks - Spezifikation der Farbe der Gewinnzone der Verkaufsposition
-
Block-Opazität - Einstellung der Transparenz (Skala 0-255, Standardwert: 50)
🚀 Implementierungsprotokoll
-
Anfängliche Konfiguration
-
Festlegen der Risikotoleranzparameter ($ oder %)
-
Konfigurieren Sie Schwellenwerte für die Risikoabsicherung (Tagesverlust, Absenkungsgrenzen)
-
Geeignete firmeneigene Voreinstellung auswählen, falls zutreffend
-
Aktivieren Sie die gewünschten Automatisierungsmodule
-
-
Handelsausführungsphase
-
SL/TP über Chart-Linien oder manuelle Pip-Eingabe anpassen
-
Validierung der berechneten Losgrößenparameter
-
Ausführen von BUY/SELL über die Schnittstelle oder Tastaturkürzel
-
-
Automatisierungs-Management
-
Automatisierte Funktionen arbeiten kontinuierlich, sobald sie aktiviert sind
-
Überwachung des Betriebsstatus über die Panel-Schnittstelle
-
Registerkarte "Experten" für die Überprüfung automatisierter Aktionen
-
-
Risikoschutz-Überwachung
-
Automatische Aussetzung des Handels bei Erreichen eines Schwellenwerts
-
Statusanzeige zeigt die Gründe für die Aussetzung an
-
Wiederaufnahme des Handels bei Normalisierung der Bedingungen (oder bei Tageslimits in der nächsten Handelssitzung)
-
💡 Demografische Zielgruppe
-
Professionelle Händler, die umfassende Automatisierungslösungen benötigen
-
Proprietäre Firmen, die sich der Herausforderung stellen (FTMO, MFF, The5ers, FundedNext)
-
Händler, die einen integrierten Rahmen für den Risikoschutz bevorzugen
-
Praktiker, die fortschrittliche Handelsmanagement-Funktionen benötigen
-
Händler, die detaillierte Performance-Analysetools benötigen
-
Seriöse Marktteilnehmer, die Automatisierung und systematische Disziplin schätzen
🎓 Praktische Anwendungen
-
Herausforderungen für Wertpapierfirmen - Nutzung voreingestellter Konfigurationen zur automatischen Einhaltung von Firmenvorschriften
-
Kapitalschutzstrategien - Implementierung täglicher Verlust- und Drawdown-Beschränkungen zur Kapitalerhaltung
-
Automatisierte Gewinnrealisierung - Einsatz mehrstufiger Teilschließungen zur progressiven Gewinnsicherung
-
Systematische Handelsdisziplin - Erzwingen Sie Handelskonsistenz durch Sitzungsfilter und Risikobegrenzungen
-
Performance-Optimierung - Exportieren Sie umfassende Handelsjournale für eine detaillierte strategische Analyse
⚠️ Kritische Überlegungen
-
Führen Sie vor der Live-Implementierung umfangreiche Tests mit einem Demonstrationskonto durch.
-
Konfigurieren Sie Parameter zur Risikoabsicherung, die mit Ihrer strategischen Methodik übereinstimmen
-
Proprietäre Firmenvoreinstellungen dienen als grundlegende Vorlagen - passen Sie sie nach Bedarf an
-
Der Stealth-Modus erfordert eine kontinuierliche EA-Chart-Präsenz zur Positionsüberwachung
-
Implementieren Sie umsichtige Risikomanagementprotokolle - überschreiten Sie niemals das tolerierbare Risiko
-
Automatisierte Funktionen arbeiten über alle offenen Positionen mit entsprechender magischer Zahlenkennung