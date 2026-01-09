Bneu Trade Manager Pro

Vollständige Beschreibung

Bneu Trade Manager Pro ist die endgültige Lösung für professionelles Handelsmanagement für MetaTrader 5. Diese Premium-Iteration umfasst alle grundlegenden Funktionen neben ausgefeilten Automatisierungsprotokollen, umfassenden Risikominderungssystemen, proprietären Compliance-Tools für Handelsunternehmen und detaillierten analytischen Berichten.

🎯 Wettbewerbsvorteile

  • Vollständige Automatisierungssuite - Automatisierte Breakeven-, Trailing-Stop- und partielle Gewinnmitnahme-Funktionen arbeiten autonom und ermöglichen eine ungeteilte Konzentration auf die Marktanalyse

  • Integrierter Risikoschutzrahmen - Automatische Aussetzung des Handels bei Erreichen von Tagesverlusten oder Drawdown-Schwellenwerten zum Schutz des Kapitals vor übermäßiger Aufzehrung

  • Proprietäre Firmenkompatibilität - Vorkonfigurierte Einstellungen für FTMO, MFF, The5ers und FundedNext. Führen Sie Challenge-Phasen mit erhöhter Sicherheit aus

  • Stealth Execution Mode - Verbirgt SL/TP-Levels vor der Sichtbarkeit des Brokers, während die Überwachung und Ausführung auf virtueller Ebene beibehalten wird. Besonders vorteilhaft für bestimmte Brokermodelle

  • Multi-Tier Partial Closure - Führen Sie die Positionsauflösung über vier diskrete Stufen (TP1-TP4) mit unterschiedlichen Gewinnschwellen für eine optimierte Gewinnrealisierung aus

  • Temporal Session Filtering - Beschränken Sie die Handelsaktivität auf bestimmte Geschäftszeiten. Optionale automatische Positionsschließung bei Beendigung der Sitzung

  • Performance-Analyse-Engine - Umfassende statistische Berichte, Exportfunktionen für Handelsjournale und Verfolgung von Leistungskennzahlen

  • Tastatur-Hotkey-Integration - Ausführen von Handelsaktionen über anpassbare Tastenkombinationen für eine beschleunigte Bedienung

Umfassender Funktionsumfang

Kernfunktionalität ( aus der Standardversion übernommen)

  • Visuelle Verwaltung von SL/TP-Linien per Drag-and-Drop

  • Automatische Losgrößenberechnung

  • Ausführung von BUY/SELL-Orders mit einem Klick

  • Konsolidierte Breakeven- und Teilschlusskontrollen

  • Dashboard mit Kontoübersicht in Echtzeit

  • Visuelle Darstellung von Gewinn-/Verlustzonen

PRO-exklusive erweiterte Funktionen

Risikoschutz-Ökosystem

  • Maximale tägliche Verlustbegrenzung mit automatischer Aussetzung

  • Maximum Drawdown-Schutzprotokolle

  • Gleichzeitige Limits für offene Positionen

  • Equity-Shield-Mechanismus (automatische Schließung bei Grenzwertverletzung)

  • Managementkontrollen für Aktienunter- und -obergrenzen

  • Tägliche Gewinnzielerreichung mit automatischer Aussetzung

Automatisierungsmodul

  • Auto-Breakeven: SL-Verschiebung zum Einstiegspunkt bei Erreichen des Gewinnziels

  • Automatischer Trailing-Stop: Dynamische SL-Anpassung unter Beibehaltung des vorgegebenen Kursabstands

  • Auto partial TP: Schrittweiser Positionsabbau auf mehreren Gewinnstufen

  • Mehrstufige Teilausführung: Bis zu vier verschiedene TP-Schwellenwerte

Erweiterte Handelsprotokolle

  • Stealth-Ausführungsmodus: Broker-seitige SL/TP-Verschleierung

  • Sitzungs-Filterung: Zeitbasierte Parameter für Handelsbeschränkungen

  • Unabhängige Gewinn/Verlust-Positionsschließung

  • Funktionalität zur Umkehrung von Positionen

  • Erhaltung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses: Beibehaltung vorgegebener R:R-Parameter

Proprietäre Firmenintegration

  • Voreingestellte FTMO-Konfigurationsprofile

  • MFF (MyForexFunds) voreingestellte Parameter

  • The5ers voreingestellte Konfigurationen

  • FundedNext voreingestellte Spezifikationen

  • Kundenspezifische firmeneigene Parametrisierung

Analytische & Berichterstattungs-Suite

  • Umfassendes Handelsjournal mit CSV-Exportmöglichkeit

  • Leistungsanalyse (Gewinnrate, Gewinnfaktor und zusätzliche Metriken)

  • Automatischer Export bei EA-Entfernung

  • Detaillierte historische Handelsverfolgung

Operative Erweiterungsfunktionen

  • Hotkey-Unterstützung (B=Buy, S=Sell, C=Close All, E=Breakeven, R=Reverse)

  • Anpassbare Tastaturkürzelbelegung

  • Verbesserter visueller Block mit Gewinn-/Verlustzonenabgrenzung

📋 Konfigurationsparameter

Panel-Einstellungen

  • Panel X-Position - Horizontale Platzierungskoordinate (Standard: 20)

  • Y-Position des Panels - Vertikale Platzierungskoordinate (Standardwert: 20)

Einstellungen für das Risikomanagement

  • Risikoberechnungsmodus - Auswahl von Prozentsatz des Kontos oder fester Geldbetrag

  • Risiko anwenden auf - Berechnungsgrundlage: Kontostand oder aktuelles Eigenkapital

  • Risikowert - Angabe der Risikotoleranz in Prozent oder als Geldbetrag (Standardwert: 1,0)

  • Feste Lots - Implementierung einer festen Lotgröße (0 = risikobasierte Berechnung, Standardwert: 0,0)

  • Standard-SL in Pips - Vordefinierter Stop-Loss-Abstand (Standard: 100)

  • Standard-TP in Pips - Vordefinierter Take-Profit-Abstand (Standardwert: 200)

Einstellungen für die Handelsausführung

  • Magische Nummer - Eindeutige Handelskennung (Standardwert: 123456)

  • Max Slippage - Maximal zulässige Slippage in Punkten (Standard: 30)

  • Trade-Kommentar - Trade-Anmerkungsfeld (Standard: "TM")

Konfiguration der Anzeige

  • SL/TP-Linien im Chart anzeigen - Sichtbarkeit der Linien umschalten (Standardwert: true)

  • SL line color - Farbe der Stop-Loss-Linie (Standardwert: Rot)

  • TP-Linienfarbe - Spezifikation der Farbe der Take-Profit-Linie (Standard: Limone)

Risikoschutz-Modul (PRO)

  • Max daily loss % - Handelsunterbrechung bei Überschreiten des täglichen Verlustprozentsatzes (Standard: 5.0)

  • Tägliches Gewinnziel % - Handelsunterbrechung bei Erreichen des Gewinnziels (0=deaktiviert, Standardwert: 0.0)

  • Max Drawdown % - Handelsunterbrechung bei Überschreiten des Drawdown-Prozentsatzes (Standardwert: 10,0)

  • Max open trades - MaximaloffenePositionen (Standardwert: 5)

  • Enable equity shield - Automatische vollständige Schließung bei Verletzung des Limits (Voreinstellung: false)

  • Min. Eigenkapital $ - Mindestkapitalschwelle (0=deaktiviert, Standardwert: 0,0)

  • Max equity $ - Maximale Eigenkapitalgrenze (0=deaktiviert, Standardwert: 0,0)

  • Prop-Firmenvoreinstellung - Auswahl der Proprietary Firm Konfiguration (None, FTMO, MFF, The5ers, FundedNext, Custom)

Modul für automatischen Breakeven (PRO)

  • Enable auto breakeven - Automatische SL-Verschiebung zum Breakeven (Standard: false)

  • BE-Aktivierungspips - Gewinn-Pip-Schwelle für die Breakeven-Aktivierung (Standardwert: 50)

  • BE-Offset Pips - Pip-Anpassung oberhalb/unterhalb des Einstiegs für die Breakeven-Positionierung (Standardwert: 5)

Auto-Trailing-Modul (PRO)

  • Enable auto trailing - Automatische Trailing-Stop-Implementierung (Standard: false)

  • Trail-Start-Pips - Gewinn-Pip-Schwelle für Trailing-Einleitung (Standard: 80)

  • Trail distance pips - Abstand, der hinter der Preisbewegung beibehalten wird (Standardwert: 50)

  • Trail step pips - Minimale schrittweise Anpassung für SL-Aktualisierungen (Standardwert: 10)

Automatisches Teil-TP-Modul (PRO)

  • Enable auto partial TP - Automatische Teilschließung bei Gewinnschwellen (Standard: false)

  • Partial 1 at pips - Erster Schwellenwert für partielle Schließung (Standardwert: 80)

  • Partial 1 close % - Prozentsatz der Position, die bei der ersten partiellen Schließung geschlossen wird (Standardwert: 50,0)

  • Partial 2 at pips - Zweiter Teilschluss-Pip-Schwellenwert (Standardwert: 150)

  • Partial 2 close % - Prozentsatz der Position, die bei der zweiten partiellen Schließung geschlossen wird (Standardwert: 30,0)

Stealth-Ausführungsmodul (PRO)

  • Stealth-Modus aktivieren - Broker-seitige SL/TP-Verschleierung (Standard: false)

  • Hide SL from broker - SL-Übertragung an den Broker unterdrücken (Standardwert: true)

  • Hide TP from broker - Unterdrückung der TP-Übertragung an den Broker (Standardwert: true)

Sitzungsfilter-Modul (PRO)

  • Enable session filter - Zeitlich begrenzte Handelsaktivierung (Standard: false)

  • Session start hour - Stunde des Handelsbeginns (Standardwert: 8)

  • Stunde des Sitzungsendes - Stunde des Handelsendes (Standard: 18)

  • Trades bei Sitzungsende schließen - Automatische Positionsschließung bei Sitzungsende (Standardwert: false)

Analytisches Modul (PRO)

  • Handelsjournal aktivieren - Umfassende Handelsaufzeichnung in Datei (Standard: true)

  • Automatischer Export bei Deinit - Erhalt des Journals beim Entfernen des EA (Standard: true)

Risiko-Ertrags-Verhältnis-Management

  • Lock Risk:Reward Ratio - Beibehaltung der vorgegebenen R:R-Parameter (Standard: false)

  • R:R-Verhältnis - Angabe des Risiko:Belohnungs-Verhältnisses (TP = SL × Verhältnis, Standardwert: 2,0)

Mehrstufige partielle Schließung (TP1-TP4)

  • Enable TP1 - Aktivierung der ersten partiellen TP-Ebene (Standard: false)

  • TP1 bei Pips - Schwellenwert für die erste Teilschließung bei Pips (Standardwert: 20)

  • TP1 close % - Prozentsatz der Position, die bei TP1 geschlossen wurde (Standardwert: 25,0)

  • Enable TP2 - Zweite partielle TP-Level-Aktivierung (Standard: false)

  • TP2 at pips - Schwellenwert für die zweite Teilschließung (Standardwert: 40)

  • TP2 close % - Prozentsatz der Position, die bei TP2 geschlossen wurde (Standardwert: 25.0)

  • Enable TP3 - Dritte partielle TP-Level-Aktivierung (Standard: false)

  • TP3 at pips - Schwellenwert für die dritte partielle Schließung (Standardwert: 60)

  • TP3 close % - Prozentsatz der Position, die bei TP3 geschlossen wurde (Standardwert: 25.0)

  • Enable TP4 - Vierte partielle TP-Level-Aktivierung (Voreinstellung: false)

  • TP4 at pips - Schwellenwert für die vierte partielle Schließung (Standardwert: 80)

  • TP4 close % - Prozentsatz der Position, die bei TP4 geschlossen wurde (Voreinstellung: 25,0)

Konfiguration der Tastaturkürzel

  • Buy hotkey - Tastaturkürzel für die Kaufausführung (Standard: "B")

  • Sell Hotkey - Tastaturkürzel für die Ausführung von Sell (Standard: "S")

  • Hotkey Close All - Tastaturkürzel zum Schließen der gesamten Position (Standard: "C")

  • Hotkey Move to BE - Tastenkürzel für die Breakeven-Positionierung (Standardwert: "E")

  • Hotkey "Position umkehren" - Tastaturkürzel für die Umkehrung der Position (Standardwert: "R")

Visualisierungsmodul

  • Show Open/SL/TP visual block - Gewinn-/Verlustzonenanzeige umschalten (Standard: true)

  • Farbe des Kaufblocks - Farbangabe für die Gewinnzone der Kaufposition

  • Farbe des Verkaufsblocks - Spezifikation der Farbe der Gewinnzone der Verkaufsposition

  • Block-Opazität - Einstellung der Transparenz (Skala 0-255, Standardwert: 50)

🚀 Implementierungsprotokoll

  1. Anfängliche Konfiguration

    • Festlegen der Risikotoleranzparameter ($ oder %)

    • Konfigurieren Sie Schwellenwerte für die Risikoabsicherung (Tagesverlust, Absenkungsgrenzen)

    • Geeignete firmeneigene Voreinstellung auswählen, falls zutreffend

    • Aktivieren Sie die gewünschten Automatisierungsmodule

  2. Handelsausführungsphase

    • SL/TP über Chart-Linien oder manuelle Pip-Eingabe anpassen

    • Validierung der berechneten Losgrößenparameter

    • Ausführen von BUY/SELL über die Schnittstelle oder Tastaturkürzel

  3. Automatisierungs-Management

    • Automatisierte Funktionen arbeiten kontinuierlich, sobald sie aktiviert sind

    • Überwachung des Betriebsstatus über die Panel-Schnittstelle

    • Registerkarte "Experten" für die Überprüfung automatisierter Aktionen

  4. Risikoschutz-Überwachung

    • Automatische Aussetzung des Handels bei Erreichen eines Schwellenwerts

    • Statusanzeige zeigt die Gründe für die Aussetzung an

    • Wiederaufnahme des Handels bei Normalisierung der Bedingungen (oder bei Tageslimits in der nächsten Handelssitzung)

💡 Demografische Zielgruppe

  • Professionelle Händler, die umfassende Automatisierungslösungen benötigen

  • Proprietäre Firmen, die sich der Herausforderung stellen (FTMO, MFF, The5ers, FundedNext)

  • Händler, die einen integrierten Rahmen für den Risikoschutz bevorzugen

  • Praktiker, die fortschrittliche Handelsmanagement-Funktionen benötigen

  • Händler, die detaillierte Performance-Analysetools benötigen

  • Seriöse Marktteilnehmer, die Automatisierung und systematische Disziplin schätzen

🎓 Praktische Anwendungen

  • Herausforderungen für Wertpapierfirmen - Nutzung voreingestellter Konfigurationen zur automatischen Einhaltung von Firmenvorschriften

  • Kapitalschutzstrategien - Implementierung täglicher Verlust- und Drawdown-Beschränkungen zur Kapitalerhaltung

  • Automatisierte Gewinnrealisierung - Einsatz mehrstufiger Teilschließungen zur progressiven Gewinnsicherung

  • Systematische Handelsdisziplin - Erzwingen Sie Handelskonsistenz durch Sitzungsfilter und Risikobegrenzungen

  • Performance-Optimierung - Exportieren Sie umfassende Handelsjournale für eine detaillierte strategische Analyse

⚠️ Kritische Überlegungen

  • Führen Sie vor der Live-Implementierung umfangreiche Tests mit einem Demonstrationskonto durch.

  • Konfigurieren Sie Parameter zur Risikoabsicherung, die mit Ihrer strategischen Methodik übereinstimmen

  • Proprietäre Firmenvoreinstellungen dienen als grundlegende Vorlagen - passen Sie sie nach Bedarf an

  • Der Stealth-Modus erfordert eine kontinuierliche EA-Chart-Präsenz zur Positionsüberwachung

  • Implementieren Sie umsichtige Risikomanagementprotokolle - überschreiten Sie niemals das tolerierbare Risiko

  • Automatisierte Funktionen arbeiten über alle offenen Positionen mit entsprechender magischer Zahlenkennung


