CGE Trading Suite ist ein Marktanalysesystem, das entwickelt wurde, um das Rätselraten aus dem Handel zu entfernen. Durch die kontinuierliche Reaktion auf das Preisverhalten in Echtzeit helfen die adaptiven Engines den Händlern, sich auf die wichtigsten Marktniveaus und die sich entwickelnden Bedingungen einzustellen.

Die Suite kombiniert mehrere Analysekomponenten in einem einzigen Arbeitsablauf, einschließlich dynamischem Grid Mapping, Liquiditätsverhaltensanalyse und direktionalen Kanalprojektionen, die sowohl die Marktstruktur als auch das Momentum umreißen.

Die Richtungsklarheit wird durch den FX Order Flow Index verstärkt, der die Stärke des Währungskorbs auswertet, um festzustellen, wo sich institutioneller Druck aufbaut - so können Händler im Einklang mit den dominierenden Marktkräften handeln.



Warum CGE Trading Suite?

Die CGE Trading Suite wurde entwickelt, um Struktur, Klarheit und Konsistenz in den Handel über alle Märkte und Zeitrahmen hinweg zu bringen.

Smart Grid Engine

Stellt automatisch wichtige psychologische runde Zahlen dar und hilft Ihnen, schnell wichtige Kursniveaus zu erkennen, auf die der Markt wahrscheinlich reagieren wird.

Liquiditätssignale

Erkennt Fallen und falsche Ausbrüche in Echtzeit - Situationen, in denen der Kurs scheinbar ausbricht, um sich dann stark zu verändern. Dies hilft Ihnen, trügerische Einstiege zu vermeiden und sich bei liquiditätsbedingten Umkehrungen besser zu positionieren.



Breakout Line Channel

Ein zyklisches, momentumbasiertes Charting-Tool, das den Winkel der Kursbewegung verfolgt, um die Marktrichtung aufzuzeigen. Steilere Winkel signalisieren ein stärkeres Momentum, so dass Sie potenzielle Ausbrüche oder Zusammenbrüche frühzeitig erkennen können.

FX Order Flow Index

Misst die relative Stärke des Währungskorbs, um klare Richtungsvorgaben zu machen und Ihnen zu helfen, im Einklang mit dem vorherrschenden Marktfluss zu handeln. Anmerkung: Der FX Order Flow Index ist ausschließlich für währungsbasierte Symbole konzipiert. Bei Anwendung auf Nicht-Währungsinstrumente (wie z. B. US30, AMD oder andere Aktien und Indizes) wird die Funktion automatisch deaktiviert und zeigt "0/0 - Neutral" an, da die basketbasierte Analyse für diese Vermögenswerte nicht anwendbar ist. Vorinstallierte unterstützte Basiswerte: EUR, USD, CAD, GBP, CHF, AUD, NZD, JPY

Stärke-Score: -7 bis +7



Wie es funktioniert : Das Modell basiert auf zwei wichtigen gleitenden Durchschnitten - einem schnellen 5-Perioden-EMA und einem langsamen 10-Perioden-EMA -, die verwendet werden, um die Trendrichtung jedes Währungspaares als bullisch, bearisch oder neutral zu klassifizieren. Obwohl diese Einstellungen angepasst werden können, wird die Standardkonfiguration im Allgemeinen empfohlen. Der 5-Perioden-EMA entspricht etwa einer Handelswoche, während der 10-Perioden-EMA etwa zwei Wochen widerspiegelt - beides weithin akzeptierte Intervalle für die Analyse des Auftragsflusses. Um die Stärke einer bestimmten Währung (z. B. EUR) zu bewerten, analysiert das Modell alle Währungspaare, die diese Währung enthalten (wie EUR/USD, EUR/JPY, EUR/CAD usw.). Für jedes Paar werden die gleitenden Durchschnitte wie folgt bewertet:



Steigend → +1 Fallend → -1 Stagnierend → 0 Wenn die gleitenden Durchschnitte von EUR/USD beispielsweise steigen, wird EUR mit +1 bewertet. Fallen sie, erhält EUR eine -1. Wenn sie gleich bleiben oder in entgegengesetzte Richtungen zeigen, wird EUR eine 0 zugewiesen. Die Werte werden dann addiert, um eine Gesamtbewertung der Stärke zu erhalten. Für den EUR reicht diese von -7 bis +7 und spiegelt damit seine relative Leistung gegenüber den sieben anderen wichtigen Währungen wider. (Wenn mehr Währungen in die Analyse einbezogen werden, erweitert sich die Spanne entsprechend - ein Vergleich des EUR mit acht Währungen würde beispielsweise eine Spanne von -8 bis +8 ergeben).



+5 oder höher → Sehr optimistisch: Der EUR übertrifft die meisten oder alle anderen Hauptwährungen +1 bis +4 → Bullisch: Mäßiger Kaufdruck 0 → Neutral: Minimale Tendenz zur Richtungsänderung -1 bis -4 → Rückläufig: Mäßiger Verkaufsdruck -5 oder niedriger → Sehr bärisch: EUR entwickelt sich auf breiter Front unterdurchschnittlich Die Ergebnisse werden in einem Panel angezeigt, während ein Histogramm die historische Stärke im Zeitverlauf darstellt.



Alle Tools arbeiten nahtlos zusammen und liefern klare und umsetzbare Erkenntnisse.





Warum Anfänger es mögen

Klare visuelle Signale mit Warnhinweisen

Keine komplexen Einstellungen erforderlich

Hilft Ihnen, mit dem Markt zu handeln, nicht gegen ihn



Unterstützung und Kommunikation:

Die Unterstützung der Entwickler ist über das MQL5-Nachrichtensystem verfügbar. Alle Anfragen werden in der Regel innerhalb von 24 Stunden bearbeitet, um einen zeitnahen und zuverlässigen Support zu gewährleisten.

