Bohemia Gold MT5

Bohemia Gold MT5 ist ein Adaptive Trend & Volatility EA, ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde.

Es kombiniert Trendfilterung im höheren Zeitrahmen, Trenderkennung, volatilitätsbasiertes Risikomanagement und fortschrittliches Handelsmanagement, um sich dynamisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Dieser EA verlässt sich nicht auf einfache Indikator-Crossovers oder Scalping-Techniken. Stattdessen verwendet er eine Stillogik, die sich auf Trendstärke, Volatilität und Kapitalschutz konzentriert.

Empfehlung

  • Für Gold (XAUUSD)

  • H1-Zeitrahmen

  • Wählen Sie die Einstellung RiskPercent (automatische 0,1%-Schritte) oder FixedLot MM

  • Standardeinstellungen beibehalten (SET-Datei nicht erforderlich)

Sicherheitsmerkmale

  • Jeweils nur eine offene Position

  • Kein Hedging

  • Keine Martingale

  • Keine Grid-Strategien

Wichtigste Merkmale

  • Entwickelt und optimiert für XAUUSD (Gold)

  • Multi-Timeframe-Trendbestätigung

  • ADX-basierter Marktregime-Filter (Trend vs. Spanne)

  • ATR-basierter adaptiver Stop-Loss

  • Festes Risiko pro Handel (Prozentsatz des Kontostands)

  • Dynamischer Take Profit (RR) basierend auf der Trendstärke

  • Erweiterte Break-Even- und Trailing-Stop-Verwaltung

  • Vollständig konfigurierbar und mit dem Strategy Tester optimierbar

  • Kein Martingal, kein Grid, kein Averaging Down

*****

OPEN SOURCE ... Wenn Sie interessiert sind, kann ich Ihnen den Quellcode kostenlos zur Verfügung stellen. Im Gegenzug könnten Sie helfen, ihn zu verbessern und Ihre Änderungen mit mir teilen. Alles würde auf freiwilliger Basis erfolgen. Wenn ... lassen Sie es mich wissen und senden Sie Ihre E-Mail in einer Nachricht.

*****


    Bewertungen 1
    Ricky Zoltan Beznec
    610
    Ricky Zoltan Beznec 2026.01.17 22:07 
     

    backtest made very good profit. will test more so i can note any issues to improve.

