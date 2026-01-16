Bohemia Gold MT5 ist ein Adaptive Trend & Volatility EA, ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde.

Es kombiniert Trendfilterung im höheren Zeitrahmen, Trenderkennung, volatilitätsbasiertes Risikomanagement und fortschrittliches Handelsmanagement, um sich dynamisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Dieser EA verlässt sich nicht auf einfache Indikator-Crossovers oder Scalping-Techniken. Stattdessen verwendet er eine Stillogik, die sich auf Trendstärke, Volatilität und Kapitalschutz konzentriert.

Empfehlung

Für Gold (XAUUSD)

H1-Zeitrahmen

Wählen Sie die Einstellung RiskPercent (automatische 0,1%-Schritte) oder FixedLot MM

Standardeinstellungen beibehalten (SET-Datei nicht erforderlich)

Sicherheitsmerkmale

Jeweils nur eine offene Position

Kein Hedging

Keine Martingale

Keine Grid-Strategien

Wichtigste Merkmale

Entwickelt und optimiert für XAUUSD (Gold)

Multi-Timeframe-Trendbestätigung

ADX-basierter Marktregime-Filter (Trend vs. Spanne)

ATR-basierter adaptiver Stop-Loss

Festes Risiko pro Handel (Prozentsatz des Kontostands)

Dynamischer Take Profit (RR) basierend auf der Trendstärke

Erweiterte Break-Even- und Trailing-Stop-Verwaltung

Vollständig konfigurierbar und mit dem Strategy Tester optimierbar

Kein Martingal, kein Grid, kein Averaging Down

***** OPEN SOURCE ... Wenn Sie interessiert sind, kann ich Ihnen den Quellcode kostenlos zur Verfügung stellen. Im Gegenzug könnten Sie helfen, ihn zu verbessern und Ihre Änderungen mit mir teilen. Alles würde auf freiwilliger Basis erfolgen. Wenn ... lassen Sie es mich wissen und senden Sie Ihre E-Mail in einer Nachricht. *****



