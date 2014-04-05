Mabrouk Command Center

Título del producto: Mabrouk Multi-EA Centro de Mando y Guardia de Equidad
Descripción breve:
El panel de control definitivo para MetaTrader 5. Gestione toda su cuenta, proteja su equidad y sincronice múltiples EAs con un solo clic.
Descripción completa:
Tome el control total de su entorno de trading con el Mabrouk Multi-EA Command Center. Diseñado para traders profesionales y desarrolladores, esta utilidad proporciona un panel de control centralizado para supervisar la salud de la cuenta y gestionar todas las estrategias activas simultáneamente.
Características principales:
Monitorización de la cuenta en tiempo real: Seguimiento del saldo, capital, beneficios y porcentaje de reducción flotante en directo en su gráfico.
Emergencia "CERRAR TODO": Un botón dedicado de alta prioridad para liquidar todas las posiciones abiertas al instante durante situaciones de alta volatilidad o emergencias.
Conmutación global del sistema: Cambie toda su operativa entre los estados ACTIVO y PAUSADO con un solo clic.
Interfaz de usuario limpia y moderna: Un cuadro de mandos personalizable y no intrusivo que se adapta perfectamente a cualquier plantilla de gráfico.
Instrucciones de uso:
Instalación: Después de la compra, descargue y adjunte el indicador a un solo gráfico.
Monitorización: Utilice el panel de control para controlar el Drawdown de su cuenta.
Intervención Manual: Utilice el Botón Rojo para cerrar todas las operaciones si alcanza su límite de pérdidas diario o durante acontecimientos inesperados.
Integración Técnica (Para Desarrolladores y Usuarios Multi-EA):
El Centro de Comandos utiliza Variables Globales para comunicarse con otros EAs en su plataforma. Para hacer que sus EAs existentes obedezcan el comando "PAUSE/RESUME", simplemente añada esta línea al principio de la función OnTick() de su EA:
// Añada esta línea para sincronizar su EA con el Centro de Comandos
if(GlobalVariableGet("Mabrouk_Global_State") == 0.0) return;
Cuando pulse PAUSE en el panel de control, todos los EAs sincronizados dejarán inmediatamente de abrir nuevas operaciones, dándole total autoridad sobre su cartera automatizada.
Soporte:
Para cualquier asistencia técnica o solicitud de personalización, no dude en ponerse en contacto conmigo a través de mensaje privado MQL5.
Desarrollado por: Mabrouk Mahdy