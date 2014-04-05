Mabrouk Command Center

Título del producto: Mabrouk Multi-EA Centro de Mando y Guardia de Equidad

Descripción breve:

El panel de control definitivo para MetaTrader 5. Gestione toda su cuenta, proteja su equidad y sincronice múltiples EAs con un solo clic.

Descripción completa:

Tome el control total de su entorno de trading con el Mabrouk Multi-EA Command Center. Diseñado para traders profesionales y desarrolladores, esta utilidad proporciona un panel de control centralizado para supervisar la salud de la cuenta y gestionar todas las estrategias activas simultáneamente.

Características principales:

Monitorización de la cuenta en tiempo real: Seguimiento del saldo, capital, beneficios y porcentaje de reducción flotante en directo en su gráfico.

Emergencia "CERRAR TODO": Un botón dedicado de alta prioridad para liquidar todas las posiciones abiertas al instante durante situaciones de alta volatilidad o emergencias.

Conmutación global del sistema: Cambie toda su operativa entre los estados ACTIVO y PAUSADO con un solo clic.

Interfaz de usuario limpia y moderna: Un cuadro de mandos personalizable y no intrusivo que se adapta perfectamente a cualquier plantilla de gráfico.

Instrucciones de uso:

Instalación: Después de la compra, descargue y adjunte el indicador a un solo gráfico.

Monitorización: Utilice el panel de control para controlar el Drawdown de su cuenta.

Intervención Manual: Utilice el Botón Rojo para cerrar todas las operaciones si alcanza su límite de pérdidas diario o durante acontecimientos inesperados.

Integración Técnica (Para Desarrolladores y Usuarios Multi-EA):