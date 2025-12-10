Titel: DeepInsight: Fluss- und Marktkontextanalyse

Was ist DeepInsight?

DeepInsight ist ein technisches Analysewerkzeug für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um das Lesen der Marktdynamik zu unterstützen. Der Indikator verarbeitet Volumen- und Preisbewegungsdaten, um objektive visuelle Referenzen zu generieren, die die Identifizierung von interessanten Bereichen auf dem Chart erleichtern.

Das Tool fungiert als zusätzliches Analyse-Dashboard und bietet Unterstützung bei der manuellen Entscheidungsfindung, ohne dass eine automatische Orderausführung erfolgt.

Operative Logik und Funktionen

DeepInsight verwendet Konzepte der Flussanalyse, um das Verhalten von Vermögenswerten zu überwachen:

Aggressives Ungleichgewicht: Überwacht starke Bewegungen des Kauf- oder Verkaufsvolumens und weist auf potenziell interessante Zonen hin.

Erschöpfung der Bewegung: Weist auf Momente hin, in denen das Volumen auf einen möglichen Rückgang der Stärke des aktuellen Trends hindeutet.

Absorption: Weist auf Regionen hin, in denen das Volumen hoch, die Preisverschiebung jedoch gering ist, was auf eine Verteidigung der Preisniveaus hindeutet.

Kontext: Die Signale werden durch interne Parameter gefiltert, die die relative Stärke und das Volumen bewerten, um eine klarere Lesart des Szenarios zu ermöglichen.

Zielsetzung des Tools

DeepInsight wurde entwickelt, um die Visualisierung komplexer Daten direkt auf dem Chart zu vereinfachen:

Visueller Filter: Hebt Regionen hervor, in denen der Markt relevante technische Merkmale aufweist.

Entscheidungshilfe: Dient als Bestätigungswerkzeug für bestehende Strategien.

Fokus auf Analyse: Ideal für Händler, die diskretionär handeln und zusätzliche Daten für ihre Eingaben suchen.

Hauptmerkmale

Visuelle Signale: Klare Markierungen auf der Grundlage von Order Flow und Price Action.

Liquiditätsüberwachung: Versucht, Zonen mit hoher Handelsaktivität zu identifizieren.

Multi-Timeframe: Optimiert für den Betrieb auf M5, M15, M30 und H1.

Vielseitigkeit: Kann für Währungspaare, Indizes und Metalle verwendet werden.

Optimiertes Design: Die Schnittstelle wurde so entwickelt, dass sie die Sicht auf die Kerzen nicht behindert.

Vorteile

Objektivität: Wandelt Volumendaten in direkte visuelle Informationen um.

Klarheit: Hilft, sich auf Bewegungen mit größerem technischen Hintergrund zu konzentrieren.

Risikomanagement: Der Indikator eröffnet keine Aufträge. Die Kontrolle über Losgröße, Einstieg und Ausstieg verbleibt vollständig beim Benutzer.

Schnittstelle und Visualisierung

Markierungen: Verwendet Pfeile und Linien, um Marktereignisse anzuzeigen.

Aktualisierung: Die Markierungen reagieren auf Kerzenschlüsse entsprechend der gewählten Konfiguration.

Technische Anforderungen

Plattform: MetaTrader 5

Typ: Benutzerdefinierter Indikator

Kompatibilität: Hedge- und Netting-Konten

Risikowarnung und Haftungsausschluss

DeepInsight ist ein rein technisches Analyseinstrument. Der Handel an den Finanzmärkten ist mit erheblichen Risiken verbunden.