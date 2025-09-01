Fibo 61 8 percent level gold scalping orders

Dieser Expert Advisor (EA) basiert auf Fibonacci-Niveaus und Perioden hoher Volatilität im Hedging.

Scalping ist ein Handelsansatz, der darauf abzielt, kleine und häufige Preisbewegungen zu erfassen. Eine hohe Marktliquidität und enge Spreads sind für das Scalping wichtig, da sie helfen, Ausführungsrisiken zu reduzieren. Aus diesem Grund funktioniert der EA am besten während aktiver Handelszeiten.

Der EA kann mehrere Kauf- und Verkaufsaufträge gleichzeitig eröffnen, wenn Signale basierend auf den Fibonacci-Niveaus auftreten.

Empfehlungen für die Verwendung

Instrument: XAUUSD (Gold)

Kontotyp: Cent-Konto (Cent Account)

Mindesteinzahlung: 100.000 Cents (entspricht 1.000 USD)

Cent-Konten sind für diesen EA besser geeignet, da er eine große Anzahl an Pending Orders platzieren kann und der Handel in Cents dazu beiträgt, das Risiko zu reduzieren.

Hinweise

Die Standardeinstellungen sind nur für Tests gedacht. Für den praktischen Einsatz müssen die Eingabeparameter angepasst oder eine Einstellungsdatei (.set) geladen werden.

Der EA wurde über mehrere Jahre hinweg entwickelt und optimiert.

Wenn Sie nicht bereit sind, die Risiken der Finanzmärkte einzugehen, verzichten Sie bitte auf die Verwendung dieses EAs.