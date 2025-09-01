Fibo 61 8 percent level gold scalping orders

4.27

Dieser Expert Advisor (EA) basiert auf Fibonacci-Niveaus und Perioden hoher Volatilität im Hedging.
Scalping ist ein Handelsansatz, der darauf abzielt, kleine und häufige Preisbewegungen zu erfassen. Eine hohe Marktliquidität und enge Spreads sind für das Scalping wichtig, da sie helfen, Ausführungsrisiken zu reduzieren. Aus diesem Grund funktioniert der EA am besten während aktiver Handelszeiten.

Der EA kann mehrere Kauf- und Verkaufsaufträge gleichzeitig eröffnen, wenn Signale basierend auf den Fibonacci-Niveaus auftreten.

Empfehlungen für die Verwendung

  • Instrument: XAUUSD (Gold)

  • Kontotyp: Cent-Konto (Cent Account)

  • Mindesteinzahlung: 100.000 Cents (entspricht 1.000 USD)

Cent-Konten sind für diesen EA besser geeignet, da er eine große Anzahl an Pending Orders platzieren kann und der Handel in Cents dazu beiträgt, das Risiko zu reduzieren.

Hinweise

  • Die Standardeinstellungen sind nur für Tests gedacht. Für den praktischen Einsatz müssen die Eingabeparameter angepasst oder eine Einstellungsdatei (.set) geladen werden.

  • Der EA wurde über mehrere Jahre hinweg entwickelt und optimiert.

Wenn Sie nicht bereit sind, die Risiken der Finanzmärkte einzugehen, verzichten Sie bitte auf die Verwendung dieses EAs.

Bewertungen
ualdorosa santos
30
ualdorosa santos 2025.12.15 10:07 
 

muito bom a fibo

Sahoma87
32
Sahoma87 2025.11.12 04:39 
 

Hello sir, first of all, thank you, second, can you give me a set of files for US30 and XAUUSD please? thank you very much again

29032511
14
29032511 2025.11.10 02:54 
 

Now it can't be used.

Weitere Produkte dieses Autors
Fibo 61 8 gold scalping orders paid version
Komila Safarova
Experten
Dieser Expert Advisor (EA) basiert auf den Fibonacci-Retracements , dem Awesome Oscillator von Bill Williams und dem Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA) . Schreiben Sie mir, um die .set-Datei zu erhalten, oder laden Sie sie im Kommentarbereich herunter. Klicken Sie hier, um die Set-Datei für Gold (XAUUSD) zu erhalten. Für Bitcoin (BTCUSD) klicken Sie hier, um die entsprechende Datei herunterzuladen. Die kostenlose Version des EAs funktioniert bis zum 1. November (Version 1.10 ). Vermeid
Fibo 61 8 and martingale
Komila Safarova
Experten
Dieser Expert Advisor (EA) basiert auf Fibonacci-Retracements , dem Relative-Stärke-Index (RSI) und dem Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA) . Kontaktieren Sie mich, um die Einstellungsdatei (.set) zu erhalten, oder laden Sie die Gold- (XAUUSD) Set-Datei im Kommentarbereich herunter – klicken Sie hier. Vermeiden Sie die Nutzung eines niedrigen Kontostands – für eine optimale Leistung wird ein Mindestguthaben von 50.000 Cent empfohlen. Scalping ist eine Handelsstrategie, die darauf abziel
Fibo 61 8 scalping with position
Komila Safarova
Experten
Dieser Expert Advisor (EA) wurde für den automatisierten Handel mit XAUUSD (Gold) und BTCUSD (Bitcoin) entwickelt. Er kombiniert Fibonacci-Retracements mit der Elliott-Wellen-Theorie , um Handelschancen mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit zu identifizieren. Set-Datei erhalten Schreibe mir, um die .set-Datei zu erhalten, oder lade sie im Kommentarbereich herunter. Klicke hier, um die Set-Datei für Gold (XAUUSD) zu erhalten. Klicke hier, um die Set-Datei für Bitcoin (BTCUSD) zu erhalten. Optimieru
Fibo 61 8 game changer
Komila Safarova
Experten
Fibo 61.8 – Game Changer Fibo 61.8 – Game Changer ist ein aggressiver Scalping-Expert Advisor (EA), der auf Fibonacci-Retracement-Leveln und Hedging-Logik basiert. Speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt, handelt dieser EA kontinuierlich und erzielt die besten Ergebnisse unter ruhigen, seitwärtsgerichteten oder Range-Marktbedingungen , kann jedoch bei richtiger Konfiguration auch in volatilen Märkten starke Leistungen erbringen. Dieser EA ist nicht zeitlich beschränkt – er handelt, wann immer die
