Bneu Prop Firm Manager
- Utilitys
- Marvinson Salavia Caballero
- Version: 1.0
Der Bneu Prop Firm Challenge Manager ist eine spezialisierte Handelslösung, die ausschließlich für Teilnehmer an Eigenhandelsprüfungen entwickelt wurde. Dieses professionelle Tool bietet eine umfassende Nachverfolgung von Herausforderungen, eine Echtzeit-Überwachung der Einhaltung von Regeln und wesentliche Handelsfunktionen, um Ihre Chancen zu maximieren, die Prop-Firm-Bewertungen zu bestehen.
🎯 Hauptvorteile
-
Umfassende Challenge-Überwachung - Echtzeitverfolgung aller kritischen Challenge-Metriken, einschließlich Gewinnzielen, maximalen Drawdown-Limits, täglichen Verlustbeschränkungen und Mindestanforderungen an den Handelstag
-
Integrierte Firmenvoreinstellungen - Vorkonfigurierte Einstellungen für die wichtigsten Firmen wie FTMO, MyForexFunds (MFF), The5ers und FundedNext mit automatischer Überprüfung der Einhaltung von Regeln
-
Intelligente Erkennung von Verstößen - Proaktives Warnsystem, das Sie vor Verstößen gegen die Challenge-Regeln warnt und so versehentliche Disqualifikationen verhindert
-
Integriertes Risikomanagement - Professionelles Risikoberechnungssystem, das speziell für die Anforderungen von Prop-Firmen optimiert ist
-
Phasenspezifisches Tracking - Getrennte Überwachung für Phase 1 und Phase 2 mit entsprechenden Regelsätzen für jede Phase
-
Optimierte Dashboard-Oberfläche - Kompaktes 280×500-Pixel-Panel-Design, das alle wichtigen Informationen zu den Challenges liefert, ohne Ihren Arbeitsbereich zu überladen
✨ Wichtigste Funktionen
Verfolgung des Challenge-Fortschritts
-
Überwachung des Gewinnziels: Echtzeitberechnung des Fortschritts in Richtung der erforderlichen Gewinnziele (8-10% je nach Unternehmen)
-
Verfolgung des maximalen Drawdowns: Kontinuierliche Überwachung des aktuellen Drawdowns im Vergleich zu den zulässigen Grenzen (in der Regel 5-6 %)
-
Tägliche Verlustlimit-Überwachung: Automatisches tägliches Zurücksetzen und Verfolgen der täglichen Verlustlimits (in der Regel 5%)
-
Handelstag-Zähler: Verfolgung der abgeschlossenen Handelstage im Vergleich zu den erforderlichen Mindesttagen (in der Regel 30 Tage)
-
Challenge Timer: Countdown-Anzeige der verbleibenden Tage im Bewertungszeitraum
-
Aufzeichnung des Höchststandes: Automatische Aufzeichnung des höchsten erreichten Eigenkapitals während des Challenge-Zeitraums
-
Startsaldo-Sperre: Sichere Aufzeichnung des Anfangssaldos für eine genaue Fortschrittsberechnung
Proprietäre Firmenintegration
-
FTMO-Voreinstellung: Konfiguriert für 10 % Gewinnziel, 5 % täglicher Verlust, 5 % maximaler Drawdown, 30 Tage Mindesthandelszeitraum
-
MFF (MyForexFunds) Voreinstellung: Optimiert für 8% Gewinnziel, 5% Tagesverlust, 5% maximaler Drawdown, mit Haltebeschränkungen am Wochenende
-
The5ers Voreinstellung: Maßgeschneidert für 8 % Gewinnziel, 5 % Tagesverlust, 6 % maximaler Drawdown, 60-tägiger Bewertungszeitraum
-
FundedNext Voreinstellung: Konfiguriert für 8% Gewinnziel, 5% Tagesverlust, 5% maximaler Drawdown, 30-Tage-Challenge
-
Benutzerdefinierte Konfiguration: Vollständig anpassbare Einstellungen für alle firmeneigenen oder benutzerdefinierten Anforderungen
Handelsfunktionalität
-
Visuelle SL/TP-Verwaltung: Rote Stop-Loss- und grüne Take-Profit-Linien direkt im Chart mit Drag-and-Drop-Anpassung
-
Automatisierte Lot-Berechnung: Risikobasierte Positionsgrößenbestimmung mit Unterstützung von prozentualem Risiko oder festen Geldbeträgen
-
Ein-Klick-Order-Ausführung: Sofortige BUY/SELL-Schaltflächen mit automatischer Stop-Loss- und Take-Profit-Platzierung
-
Schnelle Positionsverwaltung: Ein-Klick-Steuerung für Breakeven-Bewegung, teilweise Positionsschließung und vollständige Liquidation
-
Echtzeit-Kontoübersicht: Kontinuierliche Anzeige von Saldo, Eigenkapital, gleitendem P/L, Margenauslastung und offenen Positionen
System zur Überwachung der Einhaltung von Vorschriften
-
Multi-Regel-Validierung: Gleichzeitige Überprüfung aller aktiven Challenge Constraints
-
Farbcodierte Statusanzeigen: Grünes (sicher), oranges (Warnung), rotes (Verstoß) visuelles Feedbacksystem
-
Detaillierte Berichte über Verstöße: Spezifische Erklärungen zu Regelverstößen, einschließlich genauer Werte und Grenzwerte
-
Proaktives Warnsystem: Warnungen bei Annäherung an gefährliche Schwellenwerte, bevor es zu einem tatsächlichen Verstoß kommt
Gestaltung des Dashboards
-
Optimiertes Layout: Effiziente 280×500 Pixel Grundfläche, die den Bildschirmplatz minimiert und gleichzeitig die Informationsdichte maximiert
-
Ausschließlich horizontales Ziehen: Das Panel bleibt am oberen Rand des Diagramms verankert, um eine gleichbleibende Sichtbarkeit während der Handelssitzungen zu gewährleisten
-
Logische Informationsgruppierung: Sechs verschiedene Abschnitte für intuitive Navigation und schnelles Verständnis
-
Datenaktualisierung in Echtzeit: Kontinuierliche Aktualisierung bei jedem Markttick, um den aktuellen Stand der Herausforderung zu gewährleisten
📋 Konfigurationsparameter
Challenge-Einstellungen
-
Prop Firm Auswahl: Wählen Sie aus FTMO, MFF, The5ers, FundedNext oder benutzerdefinierten Konfigurationen
-
Phase der Herausforderung: Legen Sie Phase 1 oder Phase 2 der Bewertung fest
-
Startdatum-Konfiguration: Legen Sie das Datum für den Beginn des Wettbewerbs fest (0 für sofortigen Beginn)
-
Dauer der Bewertung: Definieren Sie den Zeitraum der Challenge in Tagen (0 für unbegrenzte Dauer)
-
Gewinnziel-Prozentsatz: Erforderlicher Gewinnprozentsatz für den Abschluss der Challenge
-
Maximum Drawdown Limit: Absolute Drawdown-Beschränkung in Prozent
-
Tägliches Verlustlimit: Maximal zulässiger täglicher Verlustprozentsatz
-
Mindesthandelstage: Erforderliche Anzahl von Handelstagen vor Abschluss der Challenge
-
Startsaldo-Aufzeichnung: Anfänglicher Betrag des Challenge-Kapitals
Handelskonfiguration
-
Risiko-Berechnungsmodus: Prozentsatz des Kontos oder fester Geldbetrag Risikomanagement
-
Risiko-Anwendungsbasis: Risikoberechnung auf Basis des Kontosaldos oder des aktuellen Eigenkapitals
-
Risikotoleranz-Wert: Prozentualer Anteil oder monetärer Risikobetrag pro Handel
-
Option Feste Losgröße: Alternative Einstellung der festen Positionsgröße (0 = Risikoberechnung verwenden)
-
Standard-Stop-Loss-Abstand: Vordefinierter Stop-Loss-Abstand in Pips
-
Standard Take Profit-Abstand: Vordefinierter Take-Profit-Abstand in Pips
Einstellungen für die Handelsausführung
-
Magische Zahl Identifikation: Eindeutige Kennung für EA-generierte Trades
-
Maximale Schlupf-Toleranz: Erlaubter Slippage in Punkten für die Orderausführung
-
Handelskommentar-Anmerkung: Benutzerdefinierter Text, der an alle ausgeführten Positionen angehängt wird
Konfiguration der Anzeige
-
Panel-Positionierung: Platzierung der X- und Y-Koordinaten auf dem Chart
-
SL/TP-Linie Sichtbarkeit: Umschalten der Anzeige von Stop-Loss- und Take-Profit-Linien
-
Anpassung der Linienfarbe: Stop-Loss (rot) und Take-Profit (grün) Farbangabe
-
Anzeige von Informationen: Steuerung, welche Challenge-Metriken auf dem Panel erscheinen
🚀 Betriebliches Protokoll
Erstes Setup-Verfahren
-
Konfiguration der Herausforderung
-
Geeignete firmeneigene Voreinstellung auswählen
-
Bestimmen Sie die Challenge-Phase (1 oder 2)
-
Bestätigen Sie die Parameter Startdatum und Dauer
-
Überprüfen Sie, ob alle Regeleinstellungen mit Ihren spezifischen Anforderungen übereinstimmen.
-
-
Handels-Parameter
-
Legen Sie Präferenzen für das Risikomanagement fest (Prozentsatz oder fester Betrag)
-
Standardabstände für Stop Loss und Take Profit festlegen
-
Konfigurieren Sie die Methodik der Positionsgrößenbestimmung
-
-
Platzierung des Panels
-
Positionieren Sie das Dashboard an der optimalen Stelle im Chart
-
Sicherstellung der Sichtbarkeit aller kritischen Kennzahlen
-
Überprüfen der Datenaktualisierung in Echtzeit
-
Tägliche Handelsroutine
-
Überprüfung vor der Sitzung
-
Bestätigen Sie, dass die Challenge-Metriken ordnungsgemäß zurückgesetzt wurden (insbesondere der Tagesverlust)
-
Überprüfen der verbleibenden Tage und der Anzahl der Handelstage
-
Überprüfung des aktuellen Fortschritts in Richtung Gewinnziel
-
-
Handelsausführungsprozess
-
Risikobetrag für den bevorstehenden Handel festlegen
-
Anpassen der Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus über Drag-and-Drop-Linien
-
Überprüfen Sie die berechnete Losgröße anhand der Vorgaben der Challenge
-
Ausführen der Position über die Schaltfläche BUY oder SELL
-
-
Kontinuierliche Überwachung
-
Farbcodierte Statusindikatoren für die Einhaltung von Regeln
-
Überwachen Sie in Echtzeit den Fortschritt in Richtung Gewinnziel
-
Kontinuierliche Verfolgung des Drawdowns und der täglichen Verlustmetriken
-
Notieren Sie die Akkumulation von Handelstagen
-
Management von Herausforderungen
-
Bewertung des Fortschritts: Regelmäßige Überprüfung der prozentualen Erreichung des Gewinnziels
-
Risikomanagement: Kontinuierlicher Drawdown und tägliche Verlustüberwachung
-
Zeitmanagement: Verfolgung der verbleibenden Tage und der Anforderungen an den Handelstag
-
Einhaltung von Regeln: Laufende Validierung gegen alle Challenge Constraints
💡 Demografische Zielgruppen
-
Proprietary Firm Challenge-Teilnehmer: Händler, die aktiv an FTMO, MFF, The5ers, FundedNext oder ähnlichen Bewertungen teilnehmen
-
Händler der Verifizierungsphase: Einzelpersonen, die von der Challenge-Phase zur Verifizierung eines finanzierten Kontos übergehen
-
Praktiker der Challenge-Vorbereitung: Trader, die die Challenge-Methoden auf Demo-Konten üben
-
Mehrfach-Kontoverwalter: Personen, die mehrere Prop-Firm-Challenges gleichzeitig verwalten
-
Regelbewusste Trader: Teilnehmer, die der strikten Einhaltung von Herausforderungen Priorität einräumen
-
Fortschrittsorientierte Personen: Händler, die von Echtzeit-Leistungsverfolgung und Feedback profitieren
🎓 Praktische Anwendungen
Optimierung der FTMO-Herausforderung
-
Verfolgung des 10%-Gewinnziels: Präzise Überwachung der Fortschritte auf dem Weg zum gewünschten Gewinn
-
Einhaltung der 5%-Regel: Gleichzeitige Überwachung von 5% täglichem Verlust und 5% maximalem Drawdown-Limit
-
30-Tage-Minimum-Durchsetzung: Genaue Verfolgung der Anforderungen an den Handelstag
-
Phasenspezifisches Management: Geeignete Regelsätze für Phase 1- und Phase 2-Bewertungen
MyForexFunds Challenge Management
-
8% Gewinnziel-Überwachung: Echtzeit-Fortschritt in Richtung Gewinnziel
-
Einhaltung von Wochenendbeschränkungen: Bewusstsein für Positionshaltebeschränkungen
-
Berücksichtigung von Konsistenzregeln: Überwachung der Handelsmusteranforderungen
-
Umfassendes Regelwerk: Alle MFF-spezifischen Beschränkungen in das Überwachungssystem integriert
The5ers Bewertungsaufsicht
-
Erweiterte Zeitrahmenverwaltung: 60-tägige Überwachung des Challenge-Zeitraums
-
6% Drawdown-Limit: Spezifische Überwachung der The5ers-spezifischen Drawdown-Grenze
-
Progressive Struktur der Herausforderung: Anpassung an die spezifische Bewertungsmethodik von The5ers
-
Regel-Anpassung: Anpassbare Parameter für verschiedene The5ers-Herausforderungstypen
Allgemeine Best Practices für Herausforderungen
-
Risiko pro Trade Management: Konsistente Positionsgröße, die mit den Challenge-Restriktionen abgestimmt ist
-
Fortschrittsorientiertes Handeln: Fokus auf stetigen Fortschritt statt auf aggressive Versuche
-
Priorität für die Einhaltung von Regeln: Handelsentscheidungen sind der Einhaltung von Beschränkungen untergeordnet
-
Kontinuierliche Rückkopplungsschleife: Echtzeit-Bewusstsein für den Status der Herausforderung als Grundlage für Handelsentscheidungen
⚠️ Wesentliche Erwägungen
-
Verifizierung der Challenge-Regeln: Vergewissern Sie sich stets, dass die Panel-Einstellungen Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen - Prop-Firmen aktualisieren ihre Regeln gelegentlich
-
Genauigkeit des Anfangssaldos: Stellen Sie sicher, dass der Startsaldo zu Beginn der Challenge korrekt erfasst wird.
-
Broker-spezifische Überlegungen: Einige Broker haben möglicherweise spezielle Margin- oder Ausführungsanforderungen, die sich auf die Einhaltung der Challenge-Regeln auswirken.
-
Verwaltung mehrerer Challenges: Wenn Sie mehrere Challenges gleichzeitig durchführen, achten Sie auf die richtige Konfiguration für jede einzelne Bewertung.
-
Demo-Konto Praxis: Nutzen Sie Demokonten, um sich mit dem Tool vertraut zu machen, bevor Sie die Challenge live implementieren.
-
Technische Anforderungen: Sorgen Sie für eine stabile Internetverbindung und stellen Sie sicher, dass die MetaTrader 5-Plattform für eine kontinuierliche Überwachung betriebsbereit bleibt.
-
Backup-Überwachung: Auch wenn dieses Tool eine umfassende Verfolgung bietet, sollten Sie persönliche Aufzeichnungen über den Fortschritt der Herausforderung als sekundäre Überprüfung führen.
🔄 Upgrade-Weg zur PRO-Version
Die kostenlose Version bietet eine umfassende Verfolgung von Herausforderungen und eine grundlegende Überwachung der Einhaltung von Vorschriften. Für einen verbesserten Schutz und erweiterte Funktionen sollten Sie ein Upgrade auf diePRO-Versionin Betracht ziehen, die Folgendes umfasst:
-
Automatisches Schutzsystem: Automatische Pausenfunktion bei Annäherung an Limits, automatische Schließung bei Erkennung von Verstößen und Blockierung neuer Trades unter riskanten Bedingungen
-
Visuelle Handelsverbesserung: Gewinn-/Verlustzonen-Visualisierungsblöcke für eine verbesserte Risiko-/Ertragsbewertung vor der Handelsausführung
-
Erweiterte Compliance-Funktionen: Integration von Nachrichtenfiltern, Automatisierung der Wochenendhaltung und verbesserte Durchsetzung von Konsistenzregeln
-
Vorrangiger Support-Zugang: Verbesserte technische Unterstützung und Update-Priorität