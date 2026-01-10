Bneu Prop Firm Manager

Der Bneu Prop Firm Challenge Manager ist eine spezialisierte Handelslösung, die ausschließlich für Teilnehmer an Eigenhandelsprüfungen entwickelt wurde. Dieses professionelle Tool bietet eine umfassende Nachverfolgung von Herausforderungen, eine Echtzeit-Überwachung der Einhaltung von Regeln und wesentliche Handelsfunktionen, um Ihre Chancen zu maximieren, die Prop-Firm-Bewertungen zu bestehen.

Optimierte Dashboard-Oberfläche - Kompaktes 280×500-Pixel-Panel-Design, das alle wichtigen Informationen zu den Challenges liefert, ohne Ihren Arbeitsbereich zu überladen

Phasenspezifisches Tracking - Getrennte Überwachung für Phase 1 und Phase 2 mit entsprechenden Regelsätzen für jede Phase

Integriertes Risikomanagement - Professionelles Risikoberechnungssystem, das speziell für die Anforderungen von Prop-Firmen optimiert ist

Intelligente Erkennung von Verstößen - Proaktives Warnsystem, das Sie vor Verstößen gegen die Challenge-Regeln warnt und so versehentliche Disqualifikationen verhindert

Integrierte Firmenvoreinstellungen - Vorkonfigurierte Einstellungen für die wichtigsten Firmen wie FTMO, MyForexFunds (MFF), The5ers und FundedNext mit automatischer Überprüfung der Einhaltung von Regeln

Umfassende Challenge-Überwachung - Echtzeitverfolgung aller kritischen Challenge-Metriken, einschließlich Gewinnzielen, maximalen Drawdown-Limits, täglichen Verlustbeschränkungen und Mindestanforderungen an den Handelstag

Startsaldo-Sperre : Sichere Aufzeichnung des Anfangssaldos für eine genaue Fortschrittsberechnung

Aufzeichnung des Höchststandes : Automatische Aufzeichnung des höchsten erreichten Eigenkapitals während des Challenge-Zeitraums

Handelstag-Zähler : Verfolgung der abgeschlossenen Handelstage im Vergleich zu den erforderlichen Mindesttagen (in der Regel 30 Tage)

Tägliche Verlustlimit-Überwachung : Automatisches tägliches Zurücksetzen und Verfolgen der täglichen Verlustlimits (in der Regel 5%)

Verfolgung des maximalen Drawdowns : Kontinuierliche Überwachung des aktuellen Drawdowns im Vergleich zu den zulässigen Grenzen (in der Regel 5-6 %)

Überwachung des Gewinnziels : Echtzeitberechnung des Fortschritts in Richtung der erforderlichen Gewinnziele (8-10% je nach Unternehmen)

Benutzerdefinierte Konfiguration : Vollständig anpassbare Einstellungen für alle firmeneigenen oder benutzerdefinierten Anforderungen

The5ers Voreinstellung : Maßgeschneidert für 8 % Gewinnziel, 5 % Tagesverlust, 6 % maximaler Drawdown, 60-tägiger Bewertungszeitraum

MFF (MyForexFunds) Voreinstellung : Optimiert für 8% Gewinnziel, 5% Tagesverlust, 5% maximaler Drawdown, mit Haltebeschränkungen am Wochenende

FTMO-Voreinstellung : Konfiguriert für 10 % Gewinnziel, 5 % täglicher Verlust, 5 % maximaler Drawdown, 30 Tage Mindesthandelszeitraum

Schnelle Positionsverwaltung : Ein-Klick-Steuerung für Breakeven-Bewegung, teilweise Positionsschließung und vollständige Liquidation

Automatisierte Lot-Berechnung : Risikobasierte Positionsgrößenbestimmung mit Unterstützung von prozentualem Risiko oder festen Geldbeträgen

Visuelle SL/TP-Verwaltung : Rote Stop-Loss- und grüne Take-Profit-Linien direkt im Chart mit Drag-and-Drop-Anpassung

Proaktives Warnsystem : Warnungen bei Annäherung an gefährliche Schwellenwerte, bevor es zu einem tatsächlichen Verstoß kommt

Detaillierte Berichte über Verstöße : Spezifische Erklärungen zu Regelverstößen, einschließlich genauer Werte und Grenzwerte

Datenaktualisierung in Echtzeit : Kontinuierliche Aktualisierung bei jedem Markttick, um den aktuellen Stand der Herausforderung zu gewährleisten

Logische Informationsgruppierung : Sechs verschiedene Abschnitte für intuitive Navigation und schnelles Verständnis

Ausschließlich horizontales Ziehen : Das Panel bleibt am oberen Rand des Diagramms verankert, um eine gleichbleibende Sichtbarkeit während der Handelssitzungen zu gewährleisten

Optimiertes Layout : Effiziente 280×500 Pixel Grundfläche, die den Bildschirmplatz minimiert und gleichzeitig die Informationsdichte maximiert

Mindesthandelstage : Erforderliche Anzahl von Handelstagen vor Abschluss der Challenge

Gewinnziel-Prozentsatz : Erforderlicher Gewinnprozentsatz für den Abschluss der Challenge

Dauer der Bewertung : Definieren Sie den Zeitraum der Challenge in Tagen (0 für unbegrenzte Dauer)

Startdatum-Konfiguration : Legen Sie das Datum für den Beginn des Wettbewerbs fest (0 für sofortigen Beginn)

Phase der Herausforderung : Legen Sie Phase 1 oder Phase 2 der Bewertung fest

Prop Firm Auswahl : Wählen Sie aus FTMO, MFF, The5ers, FundedNext oder benutzerdefinierten Konfigurationen

Risiko-Anwendungsbasis : Risikoberechnung auf Basis des Kontosaldos oder des aktuellen Eigenkapitals

Handelskommentar-Anmerkung : Benutzerdefinierter Text, der an alle ausgeführten Positionen angehängt wird

Maximale Schlupf-Toleranz : Erlaubter Slippage in Punkten für die Orderausführung

Anzeige von Informationen : Steuerung, welche Challenge-Metriken auf dem Panel erscheinen

SL/TP-Linie Sichtbarkeit : Umschalten der Anzeige von Stop-Loss- und Take-Profit-Linien

Panel-Positionierung : Platzierung der X- und Y-Koordinaten auf dem Chart

Positionieren Sie das Dashboard an der optimalen Stelle im Chart

Legen Sie Präferenzen für das Risikomanagement fest (Prozentsatz oder fester Betrag)

Überprüfen Sie, ob alle Regeleinstellungen mit Ihren spezifischen Anforderungen übereinstimmen.

Überwachen Sie in Echtzeit den Fortschritt in Richtung Gewinnziel

Ausführen der Position über die Schaltfläche BUY oder SELL

Überprüfen Sie die berechnete Losgröße anhand der Vorgaben der Challenge

Überprüfen der verbleibenden Tage und der Anzahl der Handelstage

Bestätigen Sie, dass die Challenge-Metriken ordnungsgemäß zurückgesetzt wurden (insbesondere der Tagesverlust)

Einhaltung von Regeln : Laufende Validierung gegen alle Challenge Constraints

Zeitmanagement : Verfolgung der verbleibenden Tage und der Anforderungen an den Handelstag

Bewertung des Fortschritts : Regelmäßige Überprüfung der prozentualen Erreichung des Gewinnziels

Fortschrittsorientierte Personen : Händler, die von Echtzeit-Leistungsverfolgung und Feedback profitieren

Regelbewusste Trader : Teilnehmer, die der strikten Einhaltung von Herausforderungen Priorität einräumen

Mehrfach-Kontoverwalter : Personen, die mehrere Prop-Firm-Challenges gleichzeitig verwalten

Praktiker der Challenge-Vorbereitung : Trader, die die Challenge-Methoden auf Demo-Konten üben

Händler der Verifizierungsphase : Einzelpersonen, die von der Challenge-Phase zur Verifizierung eines finanzierten Kontos übergehen

Proprietary Firm Challenge-Teilnehmer : Händler, die aktiv an FTMO, MFF, The5ers, FundedNext oder ähnlichen Bewertungen teilnehmen

30-Tage-Minimum-Durchsetzung : Genaue Verfolgung der Anforderungen an den Handelstag

Einhaltung der 5%-Regel : Gleichzeitige Überwachung von 5% täglichem Verlust und 5% maximalem Drawdown-Limit

Verfolgung des 10%-Gewinnziels : Präzise Überwachung der Fortschritte auf dem Weg zum gewünschten Gewinn

Umfassendes Regelwerk : Alle MFF-spezifischen Beschränkungen in das Überwachungssystem integriert

Progressive Struktur der Herausforderung : Anpassung an die spezifische Bewertungsmethodik von The5ers

Kontinuierliche Rückkopplungsschleife : Echtzeit-Bewusstsein für den Status der Herausforderung als Grundlage für Handelsentscheidungen

Priorität für die Einhaltung von Regeln : Handelsentscheidungen sind der Einhaltung von Beschränkungen untergeordnet

Fortschrittsorientiertes Handeln : Fokus auf stetigen Fortschritt statt auf aggressive Versuche

Risiko pro Trade Management : Konsistente Positionsgröße, die mit den Challenge-Restriktionen abgestimmt ist

Verifizierung der Challenge-Regeln: Vergewissern Sie sich stets, dass die Panel-Einstellungen Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen - Prop-Firmen aktualisieren ihre Regeln gelegentlich

Genauigkeit des Anfangssaldos: Stellen Sie sicher, dass der Startsaldo zu Beginn der Challenge korrekt erfasst wird.

Broker-spezifische Überlegungen: Einige Broker haben möglicherweise spezielle Margin- oder Ausführungsanforderungen, die sich auf die Einhaltung der Challenge-Regeln auswirken.

Verwaltung mehrerer Challenges: Wenn Sie mehrere Challenges gleichzeitig durchführen, achten Sie auf die richtige Konfiguration für jede einzelne Bewertung.

Demo-Konto Praxis: Nutzen Sie Demokonten, um sich mit dem Tool vertraut zu machen, bevor Sie die Challenge live implementieren.

Technische Anforderungen: Sorgen Sie für eine stabile Internetverbindung und stellen Sie sicher, dass die MetaTrader 5-Plattform für eine kontinuierliche Überwachung betriebsbereit bleibt.