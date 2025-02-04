Pound Yen Trader

4.5

Pound Yen Trader – Übersicht  

**Pound Yen Trader** ist ein hochmodernes Trading-Roboter, das sorgfältig entwickelt wurde, um speziell im GBPJPY-Währungspaar im M15-Zeitrahmen zu operieren. Mit über 20 Jahren umfassender Preisdaten hat unser Algorithmus eine fachkundige Entwicklung und Schulung durchlaufen, um hoch effiziente Handelsmuster zu identifizieren und zu nutzen, die einzigartig für dieses Währungspaar sind.  

 Hauptmerkmale  

1. **Fortgeschrittenes Mustererkennungssystem**: Durch den Einsatz modernster Technologie verfügt der Pound Yen Trader über ein fortschrittliches Mustererkennungssystem, das historische und Echtzeitdaten scannt und eine schnelle und präzise Identifizierung aufkommender Markttrends gewährleistet.  

2. **Dynamisches Niveautradingsystem**: Der Roboter verwendet ein dynamisches Niveautradingsystem, das sich an wechselnde Marktbedingungen anpasst und es ermöglicht, Ein- und Ausstiegspunkte zu optimieren, um die Rentabilität zu maximieren.  

3. **Nutzung fortgeschrittener Handelsoptionen**: Zur Verbesserung der Handelsleistung integriert der Pound Yen Trader fortschrittliche Handelsoptionen wie Trailing Stop oder Martingale-Strategien. Dies ermöglicht eine größere Flexibilität bei der Gewinnmitnahme und ein effektives Risikomanagement.  

4. **Generierung originärer Signale**: Im Gegensatz zu typischen Systemen, die auf Martingale oder Grid angewiesen sind, generiert der Pound Yen Trader seine Signale über ein proprietäres System, das speziell für GBPJPY entwickelt wurde. Dieser unabhängige Ansatz verbessert seine Zuverlässigkeit und Effektivität.  

5. **Fokus auf M15-Zeitrahmen**: Der Roboter ist präzise auf den M15-Zeitrahmen abgestimmt und erfasst kurzfristige Preisbewegungen, während er Trades präzise ausführt, um die Renditen zu maximieren.  

6. **Spezialisierung auf GBPJPY**: Der Pound Yen Trader wurde ausschließlich für das GBPJPY-Währungspaar entwickelt und hat strenge Schulung und Optimierung durchlaufen, sodass er ein Experte in der Navigation durch die einzigartigen Marktdynamiken dieses Symbols ist.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Pound Yen Trader moderne Technologie und umfassende Markteinblicke kombiniert und Händlern ein leistungsstarkes Instrument zur Verfügungstellt, um konsistenten Erfolg beim Handel mit GBPJPY zu erzielen. Mit seinen einzigartigen Merkmalen und seinem spezialisierten Ansatz hebt er sich als erstklassige Lösung für sowohl Anfänger als auch erfahrene Händler hervor, die ihre Handelsstrategien optimieren möchten.  

PLEASE NOTE: Upon purchasing the product, kindly send a private message to receive complete information.

For insights into my trading strategy concept and successful completion of FTMO challenges using this strategy, refer to my [blog posts].


    How do I get more information about the EA?

    Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/fusion_forex_insights

    Live signals: https://www.mql5.com/en/signals/2306362

    Link to MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/131349

    Inputs description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760812

    Recommendations:
    •  Currency pair: Simply attach the EA to the GBP/JPY chart
    •  Timeframe: M15
    •  Minimum deposit: $100
    •  Account type: ECN, Raw, or accounts with low spreads.
    •  Suitable brokers: Standard brokers and PropFirms
    •  IMPORTANT: Thoroughly read the documentation!
    •  Account type: Hedge




    Bewertungen 2
    Sergey Porphiryev
    1948
    Sergey Porphiryev 2025.09.09 19:35 
     

    It works and profitable (use with martingale sets)

    Dominic Minguy Jean
    2575
    Dominic Minguy Jean 2025.05.01 13:03 
     

    Well. It does not trade. So...

    Auswahl:
    Antwort auf eine Rezension