AuricSkeeter
- Experten
- Ioannidis Alexandre Anatolevitch
- Version: 2.512
- Aktivierungen: 5
AuricSkeeter - Professioneller Ausbruchs-EA
Vollautomatischer Expert Advisor, der Ausbruchsgelegenheiten mit Hilfe benutzerdefinierter Indikatoren identifiziert und handelt. Keine externen Indikatoren erforderlich - alles ist eingebaut für maximale Leistung und Zuverlässigkeit.
SCHLÜSSEL-FEATURES
- Intelligente Breakout-Erkennung - Erkennt automatisch signifikante Hochs und Tiefs und platziert Pending Orders auf optimalen Niveaus
- Eingebauter Nachrichtenfilter - Schützt Ihre Trades während wichtiger wirtschaftlicher Ereignisse mit Hilfe des MQL5 Wirtschaftskalenders
- Fortschrittliches Risikomanagement - BreakEven, Trailing Stop
- Vollständig anpassbar - Passen Sie alle Parameter an Ihren Handelsstil und Ihre Risikotoleranz an
- Set & Forget - Einmal konfiguriert, läuft es 24/5 völlig freihändig
SCHUTZFUNKTIONEN
- Automatischer Spread-Filter verhindert den Handel unter ungünstigen Bedingungen
- Nachrichtenfilter unterbricht den Handel vor/nach wichtigen Ankündigungen
- BreakEven sichert Gewinne automatisch ab
EMPFEHLUNGEN
- Paare: XAUUSD (Gold)
- Zeitrahmen: M30
- Mindesteinlage: $100 (empfohlen $200+)
- Hebelwirkung: 1:100 oder höher