Neo Hulk

Neo Hulk ist ein benutzerfreundlicher und leistungsstarker Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 (MT5), der den automatisierten Handel einfach, zuverlässig und effektiv macht. Neo Hulk ist perfekt für Trader aller Niveaus geeignet und kombiniert fortschrittliche Handelsstrategien mit einfach zu bedienenden Einstellungen, die es Ihnen ermöglichen, mit Zuversicht an verschiedenen Märkten zu handeln. Egal, ob Sie neu im Handel sind oder ein erfahrener Profi, Neo Hulk hilft Ihnen, Ihre Geschäfte zu automatisieren und dabei das Risiko unter Kontrolle zu halten. Besuchen Sie Neo Hulk LP.

Wichtigste Vorteile

  • Einsteigerfreundlich: Einfache Einrichtung mit klaren Eingabeoptionen, ideal für Einsteiger in den automatisierten Handel.
  • Flexibel: Passen Sie Einstellungen wie Losgröße, Handelszeiten und Signalschwellenwerte an Ihre Strategie an.
  • Zuverlässig: Robuste Fehlerbehandlung für einen reibungslosen Betrieb unter verschiedenen Marktbedingungen.
  • Multi-Symbol-Unterstützung: Verwalten Sie Trades für mehrere Instrumente gleichzeitig und sparen Sie so Zeit und Mühe.

Eingabe-Parameter

  • Risiko-Management: Wählen Sie Ihre feste Losgröße (Standard: 0,01), um das Risiko pro Handel zu kontrollieren.
  • Handelsausgänge: Legen Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Levels in Punkten fest (Standardwert: 0, d.h. deaktiviert). Standardmäßig verwendet Neo Hulk signalbasierte Schwellenwerte zum Schließen von Geschäften für flexible, trendgesteuerte Ausstiege.
  • Handelssignale: Passen Sie die Einstiegs- (Standard: 35) und Ausstiegsschwellen (Standard: 15) an, um den Zeitpunkt der Eröffnung oder Schließung von Geschäften auf der Grundlage der AMA-Strategie fein abzustimmen.
  • Allgemeine Einstellungen:
    • Geben Sie die zu handelnden Symbole an (z. B. "XAUEUR, BTCUSD, USDCAD" oder lassen Sie sie für den aktuellen Chart leer).
    • Aktivieren/deaktivieren Sie dynamische Stop-Loss-Anpassungen für Trailing-Stops.
    • Weisen Sie eine eindeutige Handelskennung (Standard: 5) für die Nachverfolgung zu.

    Nützliche Links

    Sind Sie bereit, Ihren Handel zu vereinfachen? Neo Hulk ist Ihre Lösung für automatisierten, zuverlässigen und anpassbaren Handel auf MT5. Testen Sie es noch heute und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Handelsreise!

    Wichtiger Hinweis

    Neo Hulk wird ausschließlich über die MQL5-Website verkauft. Wenn Sie es anderswo angeboten sehen, kann es ein Betrug sein.

