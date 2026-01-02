Ema Rsi Trend EA (ERT-3489) ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das auf der legendären Strategie basiert und mit fortschrittlicher Momentum-Filterung und dynamischem Handelsmanagement erweitert wurde. Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die einen disziplinierten Trendfolge-Ansatz mit einem hohen Risiko-Ertrags-Verhältnis suchen.

Wie es funktioniert

Der EA nutzt eine ausgeklügelte Kombination von drei Exponential Moving Averages (EMA 34, 89 und 200), um den "Drachen" und den langfristigen Trend zu identifizieren. Um qualitativ hochwertige Einstiege zu gewährleisten, ist ein RSI-Momentum-Filterintegriert, der verhindert, dass der Bot in Trades einsteigt, wenn der Markt erschöpft ist oder seitwärts tendiert.

Hauptmerkmale

Präzise Einstiege: Es wird nur gehandelt, wenn Preisbewegung, Trendrichtung und Momentum perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Hohes Gewinnpotenzial: Mit einem Standard-Risiko-Gewinn-Verhältnis von 1:4 , das selbst bei einer moderaten Gewinnrate ein profitables Wachstum ermöglicht.

Fortgeschrittener Schutz: Verfügt über eine automatische BreakEven-Funktion , um Gewinne frühzeitig zu sichern, und einen dynamischen Trailing-Stop , der auf dem EMA 89 basiert , um lange Trends zu begleiten.

Seitwärtsfilter: Enthält eine eingebaute Sicherheitsabstandsprüfung zwischen EMAs, um "abgehackte" Märkte und falsche Ausbrüche zu vermeiden.

Optimiert für kleine Konten

Sonic Trend Rider ist außergewöhnlich kapitaleffizient. Dank seiner konservativen Einstiegslogik und seines strikten Risikomanagements funktioniert er bereits ab einem Mindestguthaben von nur 500 USDperfekt. Das macht ihn zur idealen Wahl sowohl für Anfänger, die ein kleines Konto aufbauen wollen, als auch für erfahrene Händler, die einen stabilen Trendfolger suchen.

Empfehlungen