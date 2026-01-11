Trade Flow

🚀 Trade Flow - Alles für den Handel in einem Fenster
Sie brauchen keine 5 Programme mehr - jetzt ist alles da:

  • Schnelle Trades mit einem Klick

  • Präzise Eingaben durch Linien im Chart

  • Intelligentes Schließen von Gewinn- oder Verlustpositionen

  • Automatischer Trailing-Stop zur Gewinnsicherung

Warum dies alles ändert:
Vorher verschwendeten Sie Zeit mit manuellen Berechnungen, Dialogfeldern und Kontrollen.
Jetzt handeln Sie einfach - das Panel erledigt alles für Sie.


🎯 TRADE (Quick Trading)
Was es ist: Standardordereröffnung mit präzisen Parametern
Wie es funktioniert:

  • Wählen Sie das Volumen: festes Lot (0,01, 0,1, 1,0) ODER % der Einlage (Risikomanagement)

  • Bestimmen Sie Stop Loss und Take Profit in Punkten:Geben Sie einfach Zahlen ein (100, 50, 200)

  • Drücken Sie BUY oder SELL: die Order wird sofort eröffnet

  • Das System berechnet automatisch Risiko und Gewinn: zeigt das Verhältnis zwischen Risiko und Gewinn an

Beispiel:
Lot = 0.1 | SL = 50 Punkte | TP = 100 Punkte → R/R = 2.0
Drückte BUY → Position wird mit Stop und Take Profit eröffnet


🎨 LINES (Visual Trading)
Was es ist: Handeln durch Ziehen von Linien auf dem Chart
Wie es funktioniert:

  1. Wählen Sie den Modus:

    • MARKET - sofortige Ausführung zum aktuellen Kurs

    • PENDING - ausstehende Aufträge durch die Linie

  2. Ziehen Sie Linien auf das Diagramm:

    • Grüne Linie (TP) - Take Profit Niveau

    • Rote Linie (SL) - Stop-Loss-Niveau

    • Weiße Linie (PENDING) - Preis für die Aktivierung einer ausstehenden Order

  3. Das Panel SELBST bestimmt den Ordertyp:

    • Linien über/unter dem Preis → BUY/SELL

    • Linien in verschiedenen Kombinationen → BUY STOP, BUY LIMIT, SELL STOP, SELL LIMIT

  4. Drücken Sie die Taste (ändert sich je nach den Linien):

    • Es kann "BUY", "SELL", "BUY LIMIT", "SELL STOP" usw. sein.

    • Das Panel öffnet automatisch die richtige Auftragsart

Beispielsituation:
Ziehen Sie die weiße Linie UNTER den aktuellen Kurs + die rote Linie NOCH TIEFER
Das Panel zeigt "BUY LIMIT"
Drücken Sie → eine schwebende Buy Limit Order wird platziert


CLOSURE (Positionsmanagement)
Was es ist: Intelligentes Schließen von offenen Positionen
Wie es funktioniert:

BUY BLOCK:

  • Close Buy Profit - schließt nur profitable BUY-Positionen

  • Close Buy Loss - schließt nur verlustbringende BUY-Positionen

  • Close Buy All - schließt ALLE BUY-Positionen

SELL BLOCK:

  • Close Sell Profit - nur profitable SELL-Positionen schließen

  • Close Sell Loss - nur verlustbringende SELL-Positionenschließen

  • Close Sell All - schließt ALLE SELL-Positionen

ALLGEMEIN:

  • CLOSE ALL - Schließt ALLE Positionen (sowohl Käufe als auch Verkäufe)

  • Echtzeit P&L: zeigt den aktuellen Gewinn/Verlust

  • Farbanzeige: grün = Gewinn, rot = Verlust

Beispiel:
Es gibt 3 KAUF-Positionen: +$50, -$20, +$30
Drücken Sie "Close Buy Profit" → Positionen bei +$50 und +$30 werden geschlossen
Die Verlustposition (-$20) bleibt offen


🚀 TRAILING (Trailing Stop)
Was es ist: Automatische Bewegung des Stop-Loss nach dem Preis
Wie es funktioniert:

  1. SCHRITT 1 - POSITIONEN AUSWÄHLEN:

    • ALL - alle Positionen nachziehen

    • BUY - nur KAUFEN-Positionen

    • SELL - nur SELL-Positionen

  2. SCHRITT 2 - WÄHLEN SIE DEN MODUS:

    • ONCE - den Stop einmal bewegen und anhalten

    • ON - den Stop ständig mit dem Markt bewegen

    • OFF - Trailing ausschalten

  3. SCHRITT 3 - PARAMETER EINSTELLEN:

    • Trail Stop = 100 - Abstand des Stop-Loss vom Preis (100 Punkte)

    • Trail Step = 50 - Bewegungsschritt (alle 50 Punkte)

  4. SCHRITT 4 - ANWENDEN DRÜCKEN:

    • Das System wendet die Einstellungen auf die ausgewählten Positionen an.

    • Im ON-Modus werden die Stops ständig überwacht und verschoben.

Beispiel für eine BUY-Position:
Preis = 1.1000 | Trail Stop = 100 | Trail Step = 50

  1. Der Stopp wird auf 1,0900 gesetzt (Preis - 100 Punkte)

  2. Der Kurs steigt auf 1,1050 → der Stop wird auf 1,0950 (+50 Punkte) gesetzt

  3. Der Kurs steigt auf 1,1100 → der Stopp wird auf 1,1000 gesetzt (+50 Punkte)

  4. Wenn der Kurs sich umkehrt und 1,1000 erreicht → Position wird geschlossen


🎮 SO SIEHT ES IN DER PRAXIS AUS:

Szenario 1: Schneller Handel

  1. Panel geöffnet → TRADE ausgewählt

  2. Eingegebenes Lot 0,1, SL 50, TP 100

  3. BUY gedrückt → Handel wird eröffnet

  4. Nach einer Stunde auf Close All gedrückt → Handel wird geschlossen

Szenario 2: Visueller Handel

  1. Panel geöffnet → LINES ausgewählt → Modus PENDING

  2. Linien auf das Diagramm ziehen (Aktivierungspreis, Stop, Take Profit)

  3. Panel zeigt "BUY STOP" an

  4. Gedrückt → Pending Order wird platziert

  5. Wenn der Preis das Niveau erreicht → Auftrag aktiviert

Szenario 3: Portfolio-Verwaltung

  1. Ich habe 5 offene Positionen

  2. Öffnete CLOSURE → siehe: KAUF +$150, VERKAUF -$50

  3. Drückte "Close Buy Profit" → schloss profitable BUYs

  4. Zu TRAILING gewechselt → ALL, ON-Modus ausgewählt

  5. Trail Stop 80, Trail Step 40 eingestellt → APPLY gedrückt

  6. Jetzt sind alle Positionen durch den Trailing Stop geschützt

