🚀 Trade Flow - Alles für den Handel in einem Fenster

Sie brauchen keine 5 Programme mehr - jetzt ist alles da:

Schnelle Trades mit einem Klick

Präzise Eingaben durch Linien im Chart

Intelligentes Schließen von Gewinn- oder Verlustpositionen

Automatischer Trailing-Stop zur Gewinnsicherung

Warum dies alles ändert:

Vorher verschwendeten Sie Zeit mit manuellen Berechnungen, Dialogfeldern und Kontrollen.

Jetzt handeln Sie einfach - das Panel erledigt alles für Sie.





🎯 TRADE (Quick Trading)

Was es ist: Standardordereröffnung mit präzisen Parametern

Wie es funktioniert:

Wählen Sie das Volumen: festes Lot (0,01, 0,1, 1,0) ODER % der Einlage (Risikomanagement)

Bestimmen Sie Stop Loss und Take Profit in Punkten: Geben Sie einfach Zahlen ein (100, 50, 200)

Drücken Sie BUY oder SELL: die Order wird sofort eröffnet

Das System berechnet automatisch Risiko und Gewinn: zeigt das Verhältnis zwischen Risiko und Gewinn an

Beispiel:

Lot = 0.1 | SL = 50 Punkte | TP = 100 Punkte → R/R = 2.0

Drückte BUY → Position wird mit Stop und Take Profit eröffnet





🎨 LINES (Visual Trading)

Was es ist: Handeln durch Ziehen von Linien auf dem Chart

Wie es funktioniert:

Wählen Sie den Modus: MARKET - sofortige Ausführung zum aktuellen Kurs

PENDING - ausstehende Aufträge durch die Linie Ziehen Sie Linien auf das Diagramm: Grüne Linie (TP) - Take Profit Niveau

Rote Linie (SL) - Stop-Loss-Niveau

Weiße Linie (PENDING) - Preis für die Aktivierung einer ausstehenden Order Das Panel SELBST bestimmt den Ordertyp: Linien über/unter dem Preis → BUY/SELL

Linien in verschiedenen Kombinationen → BUY STOP, BUY LIMIT, SELL STOP, SELL LIMIT Drücken Sie die Taste (ändert sich je nach den Linien): Es kann "BUY", "SELL", "BUY LIMIT", "SELL STOP" usw. sein.

Das Panel öffnet automatisch die richtige Auftragsart

Beispielsituation:

Ziehen Sie die weiße Linie UNTER den aktuellen Kurs + die rote Linie NOCH TIEFER

Das Panel zeigt "BUY LIMIT"

Drücken Sie → eine schwebende Buy Limit Order wird platziert





⚡ CLOSURE (Positionsmanagement)

Was es ist: Intelligentes Schließen von offenen Positionen

Wie es funktioniert:

BUY BLOCK:

Close Buy Profit - schließt nur profitable BUY-Positionen

Close Buy Loss - schließt nur verlustbringende BUY-Positionen

Close Buy All - schließt ALLE BUY-Positionen

SELL BLOCK:

Close Sell Profit - nur profitable SELL-Positionen schließen

Close Sell Loss - nur verlustbringende SELL-Positionen schließen

Close Sell All - schließt ALLE SELL-Positionen

ALLGEMEIN:

CLOSE ALL - Schließt ALLE Positionen (sowohl Käufe als auch Verkäufe)

Echtzeit P&L: zeigt den aktuellen Gewinn/Verlust

Farbanzeige: grün = Gewinn, rot = Verlust

Beispiel:

Es gibt 3 KAUF-Positionen: +$50, -$20, +$30

Drücken Sie "Close Buy Profit" → Positionen bei +$50 und +$30 werden geschlossen

Die Verlustposition (-$20) bleibt offen





🚀 TRAILING (Trailing Stop)

Was es ist: Automatische Bewegung des Stop-Loss nach dem Preis

Wie es funktioniert:

SCHRITT 1 - POSITIONEN AUSWÄHLEN: ALL - alle Positionen nachziehen

BUY - nur KAUFEN-Positionen

SELL - nur SELL-Positionen SCHRITT 2 - WÄHLEN SIE DEN MODUS: ONCE - den Stop einmal bewegen und anhalten

ON - den Stop ständig mit dem Markt bewegen

OFF - Trailing ausschalten SCHRITT 3 - PARAMETER EINSTELLEN: Trail Stop = 100 - Abstand des Stop-Loss vom Preis (100 Punkte)

Trail Step = 50 - Bewegungsschritt (alle 50 Punkte) SCHRITT 4 - ANWENDEN DRÜCKEN: Das System wendet die Einstellungen auf die ausgewählten Positionen an.

Im ON-Modus werden die Stops ständig überwacht und verschoben.

Beispiel für eine BUY-Position:

Preis = 1.1000 | Trail Stop = 100 | Trail Step = 50

Der Stopp wird auf 1,0900 gesetzt (Preis - 100 Punkte) Der Kurs steigt auf 1,1050 → der Stop wird auf 1,0950 (+50 Punkte) gesetzt Der Kurs steigt auf 1,1100 → der Stopp wird auf 1,1000 gesetzt (+50 Punkte) Wenn der Kurs sich umkehrt und 1,1000 erreicht → Position wird geschlossen