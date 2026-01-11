Trade Flow
- Utilitys
- Maksim Novikov
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
🚀 Trade Flow - Alles für den Handel in einem Fenster
Sie brauchen keine 5 Programme mehr - jetzt ist alles da:
-
Schnelle Trades mit einem Klick
-
Präzise Eingaben durch Linien im Chart
-
Intelligentes Schließen von Gewinn- oder Verlustpositionen
-
Automatischer Trailing-Stop zur Gewinnsicherung
Warum dies alles ändert:
Vorher verschwendeten Sie Zeit mit manuellen Berechnungen, Dialogfeldern und Kontrollen.
Jetzt handeln Sie einfach - das Panel erledigt alles für Sie.
🎯 TRADE (Quick Trading)
Was es ist: Standardordereröffnung mit präzisen Parametern
Wie es funktioniert:
-
Wählen Sie das Volumen: festes Lot (0,01, 0,1, 1,0) ODER % der Einlage (Risikomanagement)
-
Bestimmen Sie Stop Loss und Take Profit in Punkten:Geben Sie einfach Zahlen ein (100, 50, 200)
-
Drücken Sie BUY oder SELL: die Order wird sofort eröffnet
-
Das System berechnet automatisch Risiko und Gewinn: zeigt das Verhältnis zwischen Risiko und Gewinn an
Beispiel:
Lot = 0.1 | SL = 50 Punkte | TP = 100 Punkte → R/R = 2.0
Drückte BUY → Position wird mit Stop und Take Profit eröffnet
🎨 LINES (Visual Trading)
Was es ist: Handeln durch Ziehen von Linien auf dem Chart
Wie es funktioniert:
-
Wählen Sie den Modus:
-
MARKET - sofortige Ausführung zum aktuellen Kurs
-
PENDING - ausstehende Aufträge durch die Linie
-
-
Ziehen Sie Linien auf das Diagramm:
-
Grüne Linie (TP) - Take Profit Niveau
-
Rote Linie (SL) - Stop-Loss-Niveau
-
Weiße Linie (PENDING) - Preis für die Aktivierung einer ausstehenden Order
-
-
Das Panel SELBST bestimmt den Ordertyp:
-
Linien über/unter dem Preis → BUY/SELL
-
Linien in verschiedenen Kombinationen → BUY STOP, BUY LIMIT, SELL STOP, SELL LIMIT
-
-
Drücken Sie die Taste (ändert sich je nach den Linien):
-
Es kann "BUY", "SELL", "BUY LIMIT", "SELL STOP" usw. sein.
-
Das Panel öffnet automatisch die richtige Auftragsart
-
Beispielsituation:
Ziehen Sie die weiße Linie UNTER den aktuellen Kurs + die rote Linie NOCH TIEFER
Das Panel zeigt "BUY LIMIT"
Drücken Sie → eine schwebende Buy Limit Order wird platziert
⚡ CLOSURE (Positionsmanagement)
Was es ist: Intelligentes Schließen von offenen Positionen
Wie es funktioniert:
BUY BLOCK:
-
Close Buy Profit - schließt nur profitable BUY-Positionen
-
Close Buy Loss - schließt nur verlustbringende BUY-Positionen
-
Close Buy All - schließt ALLE BUY-Positionen
SELL BLOCK:
-
Close Sell Profit - nur profitable SELL-Positionen schließen
-
Close Sell Loss - nur verlustbringende SELL-Positionenschließen
-
Close Sell All - schließt ALLE SELL-Positionen
ALLGEMEIN:
-
CLOSE ALL - Schließt ALLE Positionen (sowohl Käufe als auch Verkäufe)
-
Echtzeit P&L: zeigt den aktuellen Gewinn/Verlust
-
Farbanzeige: grün = Gewinn, rot = Verlust
Beispiel:
Es gibt 3 KAUF-Positionen: +$50, -$20, +$30
Drücken Sie "Close Buy Profit" → Positionen bei +$50 und +$30 werden geschlossen
Die Verlustposition (-$20) bleibt offen
🚀 TRAILING (Trailing Stop)
Was es ist: Automatische Bewegung des Stop-Loss nach dem Preis
Wie es funktioniert:
-
SCHRITT 1 - POSITIONEN AUSWÄHLEN:
-
ALL - alle Positionen nachziehen
-
BUY - nur KAUFEN-Positionen
-
SELL - nur SELL-Positionen
-
-
SCHRITT 2 - WÄHLEN SIE DEN MODUS:
-
ONCE - den Stop einmal bewegen und anhalten
-
ON - den Stop ständig mit dem Markt bewegen
-
OFF - Trailing ausschalten
-
-
SCHRITT 3 - PARAMETER EINSTELLEN:
-
Trail Stop = 100 - Abstand des Stop-Loss vom Preis (100 Punkte)
-
Trail Step = 50 - Bewegungsschritt (alle 50 Punkte)
-
-
SCHRITT 4 - ANWENDEN DRÜCKEN:
-
Das System wendet die Einstellungen auf die ausgewählten Positionen an.
-
Im ON-Modus werden die Stops ständig überwacht und verschoben.
-
Beispiel für eine BUY-Position:
Preis = 1.1000 | Trail Stop = 100 | Trail Step = 50
-
Der Stopp wird auf 1,0900 gesetzt (Preis - 100 Punkte)
-
Der Kurs steigt auf 1,1050 → der Stop wird auf 1,0950 (+50 Punkte) gesetzt
-
Der Kurs steigt auf 1,1100 → der Stopp wird auf 1,1000 gesetzt (+50 Punkte)
-
Wenn der Kurs sich umkehrt und 1,1000 erreicht → Position wird geschlossen
🎮 SO SIEHT ES IN DER PRAXIS AUS:
Szenario 1: Schneller Handel
-
Panel geöffnet → TRADE ausgewählt
-
Eingegebenes Lot 0,1, SL 50, TP 100
-
BUY gedrückt → Handel wird eröffnet
-
Nach einer Stunde auf Close All gedrückt → Handel wird geschlossen
Szenario 2: Visueller Handel
-
Panel geöffnet → LINES ausgewählt → Modus PENDING
-
Linien auf das Diagramm ziehen (Aktivierungspreis, Stop, Take Profit)
-
Panel zeigt "BUY STOP" an
-
Gedrückt → Pending Order wird platziert
-
Wenn der Preis das Niveau erreicht → Auftrag aktiviert
Szenario 3: Portfolio-Verwaltung
-
Ich habe 5 offene Positionen
-
Öffnete CLOSURE → siehe: KAUF +$150, VERKAUF -$50
-
Drückte "Close Buy Profit" → schloss profitable BUYs
-
Zu TRAILING gewechselt → ALL, ON-Modus ausgewählt
-
Trail Stop 80, Trail Step 40 eingestellt → APPLY gedrückt
-
Jetzt sind alle Positionen durch den Trailing Stop geschützt