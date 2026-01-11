🚀 Trade Flow - Todo para operar en una sola ventana

Ya no necesitas 5 programas - ahora todo está aquí:

Operaciones rápidas con un solo clic

Entradas precisas utilizando líneas en el gráfico

Cierre inteligente de posiciones rentables o perdedoras

Trailing stop automático para proteger los beneficios

Por qué esto lo cambia todo:

Antes, perdía tiempo en cálculos manuales, cuadros de diálogo y comprobaciones.

Ahora sólo tiene que actuar: el panel lo hace todo por usted.





🎯 TRADE (Trading Rápido)

Qué es:Apertura de orden estándar con parámetros precisos

Cómo funciona:

Elija el volumen: lote fijo (0,01, 0,1, 1,0) O % del depósito (gestión del riesgo)

Especifique Stop Loss y Take Profit en puntos: sólo tiene que introducir números (100, 50, 200)

Pulse COMPRAR o VENDER: la orden se abre al instante

El sistema calcula automáticamente el Riesgo/Recompensa: muestra la relación riesgo/beneficio

Ejemplo:

Lote = 0,1 | SL = 50 puntos | TP = 100 puntos → R/R = 2,0

Pulse COMPRAR → se abre la posición con stop y take profit





🎨 LÍNEAS (Visual Trading)

Qué es: Operar arrastrando líneas sobre el gráfico

Cómo funciona:

Elige el modo: MERCADO - ejecución instantánea al precio actual.

PENDIENTE - órdenes pendientes por la línea Arrastre líneas sobre el gráfico: Línea verde (TP) - Nivel de Take Profit

Línea roja (SL) - nivel de Stop Loss

Línea blanca (PENDING) - precio de activación de la orden pendiente El panel MISMO determina el tipo de orden: Líneas por encima/por debajo del precio → COMPRA/VENTA

Líneas en diferentes combinaciones → COMPRA STOP, COMPRA LIMITE, VENTA STOP, VENTA LIMITE Pulse el botón (cambia en función de las líneas): Puede ser "COMPRA", "VENTA", "LÍMITE COMPRA", "STOP VENTA", etc.

El panel abre automáticamente el tipo de orden correcto

Ejemplo de situación:

Arrastre la línea blanca POR DEBAJO del precio actual + la línea roja INCLUSO POR DEBAJO

El panel muestra "LÍMITEDE COMPRA"

Pulse → se coloca una orden pendiente de Límite de Compra.





⚡ CIERRE (Gestión de posiciones)

Qué es:Cierre inteligente de posiciones abiertas

Cómo funciona:

BLOQUEO DE COMPRA:

Cerrar Buy Profit - cerrar sólo posiciones de COMPRA rentables

Cerrar Compra Pérdida - cerrar sólo posiciones de COMPRA perdedoras

Close Buy All - cierra TODAS las posiciones de COMPRA

BLOQUE VENTA:

Cerrar Vender Beneficio - cerrar sólo posiciones de VENTA rentables

Cerrar Vender Pérdida - cerrar sólo posiciones VENDER perdedoras

CerrarVender Todo - cerrar TODAS las posiciones de VENTA

GENERAL:

CERRAR TODAS - cierra TODAS las posiciones (tanto de compra como de venta)

P&L en tiempo real: muestra el beneficio/pérdida actual

Indicación por colores: verde = beneficio, rojo = pérdida

Ejemplo:

Hay 3 posiciones de COMPRA: +$50, -$20, +$30

Pulse "Cerrar beneficio de compra" → las posiciones en +$50 y +$30 se cierran

La posición perdedora (-$20) permanece abierta.





🚀 TRAILING (Trailing Stop)

Qué es:Movimiento automático del stop-loss siguiendo el precio

Cómo funciona:

PASO 1 - ELEGIR POSICIONES: ALL - seguimiento de todas las posiciones

COMPRA - sólo posiciones de COMPRA

SELL - sólo posiciones de VENTA PASO 2 - ELEGIR MODO: ONCE - mover el stop una vez y parar

ON - mueve constantemente el stop con el mercado

OFF - desactivar el trailing PASO 3 - ESTABLECER PARÁMETROS: Trail Stop = 100 - distancia de stop-loss del precio (100 puntos)

Trail Step = 50 - paso de movimiento (cada 50 puntos) PASO 4 - PULSE APLICAR: El sistema aplica los parámetros a las posiciones seleccionadas

En modo ON, monitoriza y mueve constantemente los stops

Ejemplo para una posición de COMPRA:

Precio = 1,1000 | Trail Stop = 100 | Trail Step = 50

El stop se fija en 1,0900 (precio - 100 puntos) El precio sube a 1,1050 → el stop se mueve a 1,0950 (+50 puntos) El precio sube a 1,1100 → el stop se desplaza a 1,1000 (+50 puntos) Si el precio revierte y llega a 1.1000 → se cierra la posición