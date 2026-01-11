Trade Flow

🚀 Trade Flow - Todo para operar en una sola ventana
Ya no necesitas 5 programas - ahora todo está aquí:

  • Operaciones rápidas con un solo clic

  • Entradas precisas utilizando líneas en el gráfico

  • Cierre inteligente de posiciones rentables o perdedoras

  • Trailing stop automático para proteger los beneficios

Por qué esto lo cambia todo:
Antes, perdía tiempo en cálculos manuales, cuadros de diálogo y comprobaciones.
Ahora sólo tiene que actuar: el panel lo hace todo por usted.


🎯 TRADE (Trading Rápido)
Qué es:Apertura de orden estándar con parámetros precisos
Cómo funciona:

  • Elija el volumen:lote fijo (0,01, 0,1, 1,0) O % del depósito (gestión del riesgo)

  • Especifique Stop Loss y Take Profit en puntos: sólo tiene que introducir números (100, 50, 200)

  • Pulse COMPRAR o VENDER: la orden se abre al instante

  • El sistema calcula automáticamente el Riesgo/Recompensa: muestra la relación riesgo/beneficio

Ejemplo:
Lote = 0,1 | SL = 50 puntos | TP = 100 puntos → R/R = 2,0
Pulse COMPRAR → se abre la posición con stop y take profit


🎨 LÍNEAS (Visual Trading)
Qué es: Operar arrastrando líneas sobre el gráfico
Cómo funciona:

  1. Elige el modo:

    • MERCADO - ejecución instantánea al precio actual.

    • PENDIENTE - órdenes pendientes por la línea

  2. Arrastre líneas sobre el gráfico:

    • Línea verde (TP) - Nivel de Take Profit

    • Línea roja (SL) - nivel de Stop Loss

    • Línea blanca (PENDING) - precio de activación de la orden pendiente

  3. El panel MISMO determina el tipo de orden:

    • Líneas por encima/por debajo del precio → COMPRA/VENTA

    • Líneas en diferentes combinaciones → COMPRA STOP, COMPRA LIMITE, VENTA STOP, VENTA LIMITE

  4. Pulse el botón (cambia en función de las líneas):

    • Puede ser "COMPRA", "VENTA", "LÍMITE COMPRA", "STOP VENTA", etc.

    • El panel abre automáticamente el tipo de orden correcto

Ejemplo de situación:
Arrastre la línea blanca POR DEBAJO del precio actual + la línea roja INCLUSO POR DEBAJO
El panel muestra "LÍMITEDE COMPRA"
Pulse → se coloca una orden pendiente de Límite de Compra.


CIERRE (Gestión de posiciones)
Qué es:Cierre inteligente de posiciones abiertas
Cómo funciona:

BLOQUEO DE COMPRA:

  • Cerrar Buy Profit - cerrar sólo posiciones de COMPRA rentables

  • Cerrar Compra Pérdida - cerrar sólo posiciones de COMPRA perdedoras

  • Close Buy All - cierra TODAS las posiciones de COMPRA

BLOQUE VENTA:

  • CerrarVender Beneficio - cerrar sólo posiciones de VENTA rentables

  • CerrarVender Pérdida - cerrar sólo posiciones VENDER perdedoras

  • CerrarVender Todo - cerrar TODAS las posiciones de VENTA

GENERAL:

  • CERRAR TODAS - cierra TODAS las posiciones (tanto de compra como de venta)

  • P&L en tiempo real: muestra el beneficio/pérdida actual

  • Indicación por colores: verde = beneficio, rojo = pérdida

Ejemplo:
Hay 3 posiciones de COMPRA: +$50, -$20, +$30
Pulse "Cerrar beneficio de compra" → las posiciones en +$50 y +$30 se cierran
La posición perdedora (-$20) permanece abierta.


🚀 TRAILING (Trailing Stop)
Qué es:Movimiento automático del stop-loss siguiendo el precio
Cómo funciona:

  1. PASO 1 - ELEGIR POSICIONES:

    • ALL - seguimiento de todas las posiciones

    • COMPRA - sólo posiciones de COMPRA

    • SELL - sólo posiciones de VENTA

  2. PASO 2 - ELEGIR MODO:

    • ONCE - mover el stop una vez y parar

    • ON - mueve constantemente el stop con el mercado

    • OFF - desactivar el trailing

  3. PASO 3 - ESTABLECER PARÁMETROS:

    • Trail Stop = 100 - distancia de stop-loss del precio (100 puntos)

    • Trail Step = 50 - paso de movimiento (cada 50 puntos)

  4. PASO 4 - PULSE APLICAR:

    • El sistema aplica los parámetros a las posiciones seleccionadas

    • En modo ON, monitoriza y mueve constantemente los stops

Ejemplo para una posición de COMPRA:
Precio = 1,1000 | Trail Stop = 100 | Trail Step = 50

  1. El stop se fija en 1,0900 (precio - 100 puntos)

  2. El precio sube a 1,1050 → el stop se mueve a 1,0950 (+50 puntos)

  3. El precio sube a 1,1100 → el stop se desplaza a 1,1000 (+50 puntos)

  4. Si el precio revierte y llega a 1.1000 → se cierra la posición


🎮 CÓMO SE VE EN LA PRÁCTICA:

Escenario 1: Operación rápida

  1. Abrimos el panel → seleccionamos TRADE

  2. Introducido lote 0.1, SL 50, TP 100

  3. Pulsado COMPRAR → se abre la operación

  4. Después de una hora pulsado Cerrar todo → se cierra la operación

Escenario 2: Negociación visual

  1. Panel abierto → LÍNEAS seleccionadas → modo PENDIENTE

  2. Arrastró líneas al gráfico (precio de activación, stop, take profit)

  3. El panel muestra "STOP DE COMPRA".

  4. Pulsado → se coloca la orden pendiente

  5. Cuando el precio alcanzó el nivel → orden activada

Escenario 3: Gestión de cartera

  1. Tiene 5 posiciones abiertas

  2. Abrir CIERRE → ver: COMPRAR +$150, VENDER -$50

  3. Pulsó "Cerrar beneficio de compra" → cerró las COMPRAS rentables

  4. Cambiado a TRAILING → seleccionado TODO, modo ON

  5. Ajustar Trail Stop 80, Trail Step 40 → pulsar APLICAR

  6. Ahora todas las posiciones están protegidas por el trailing stop

