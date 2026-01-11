Trade Flow
- Utilidades
- Maksim Novikov
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
🚀 Trade Flow - Todo para operar en una sola ventana
Ya no necesitas 5 programas - ahora todo está aquí:
-
Operaciones rápidas con un solo clic
-
Entradas precisas utilizando líneas en el gráfico
-
Cierre inteligente de posiciones rentables o perdedoras
-
Trailing stop automático para proteger los beneficios
Por qué esto lo cambia todo:
Antes, perdía tiempo en cálculos manuales, cuadros de diálogo y comprobaciones.
Ahora sólo tiene que actuar: el panel lo hace todo por usted.
🎯 TRADE (Trading Rápido)
Qué es:Apertura de orden estándar con parámetros precisos
Cómo funciona:
-
Elija el volumen:lote fijo (0,01, 0,1, 1,0) O % del depósito (gestión del riesgo)
-
Especifique Stop Loss y Take Profit en puntos: sólo tiene que introducir números (100, 50, 200)
-
Pulse COMPRAR o VENDER: la orden se abre al instante
-
El sistema calcula automáticamente el Riesgo/Recompensa: muestra la relación riesgo/beneficio
Ejemplo:
Lote = 0,1 | SL = 50 puntos | TP = 100 puntos → R/R = 2,0
Pulse COMPRAR → se abre la posición con stop y take profit
🎨 LÍNEAS (Visual Trading)
Qué es: Operar arrastrando líneas sobre el gráfico
Cómo funciona:
-
Elige el modo:
-
MERCADO - ejecución instantánea al precio actual.
-
PENDIENTE - órdenes pendientes por la línea
-
-
Arrastre líneas sobre el gráfico:
-
Línea verde (TP) - Nivel de Take Profit
-
Línea roja (SL) - nivel de Stop Loss
-
Línea blanca (PENDING) - precio de activación de la orden pendiente
-
-
El panel MISMO determina el tipo de orden:
-
Líneas por encima/por debajo del precio → COMPRA/VENTA
-
Líneas en diferentes combinaciones → COMPRA STOP, COMPRA LIMITE, VENTA STOP, VENTA LIMITE
-
-
Pulse el botón (cambia en función de las líneas):
-
Puede ser "COMPRA", "VENTA", "LÍMITE COMPRA", "STOP VENTA", etc.
-
El panel abre automáticamente el tipo de orden correcto
-
Ejemplo de situación:
Arrastre la línea blanca POR DEBAJO del precio actual + la línea roja INCLUSO POR DEBAJO
El panel muestra "LÍMITEDE COMPRA"
Pulse → se coloca una orden pendiente de Límite de Compra.
⚡ CIERRE (Gestión de posiciones)
Qué es:Cierre inteligente de posiciones abiertas
Cómo funciona:
BLOQUEO DE COMPRA:
-
Cerrar Buy Profit - cerrar sólo posiciones de COMPRA rentables
-
Cerrar Compra Pérdida - cerrar sólo posiciones de COMPRA perdedoras
-
Close Buy All - cierra TODAS las posiciones de COMPRA
BLOQUE VENTA:
-
CerrarVender Beneficio - cerrar sólo posiciones de VENTA rentables
-
CerrarVender Pérdida - cerrar sólo posiciones VENDER perdedoras
-
CerrarVender Todo - cerrar TODAS las posiciones de VENTA
GENERAL:
-
CERRAR TODAS - cierra TODAS las posiciones (tanto de compra como de venta)
-
P&L en tiempo real: muestra el beneficio/pérdida actual
-
Indicación por colores: verde = beneficio, rojo = pérdida
Ejemplo:
Hay 3 posiciones de COMPRA: +$50, -$20, +$30
Pulse "Cerrar beneficio de compra" → las posiciones en +$50 y +$30 se cierran
La posición perdedora (-$20) permanece abierta.
🚀 TRAILING (Trailing Stop)
Qué es:Movimiento automático del stop-loss siguiendo el precio
Cómo funciona:
-
PASO 1 - ELEGIR POSICIONES:
-
ALL - seguimiento de todas las posiciones
-
COMPRA - sólo posiciones de COMPRA
-
SELL - sólo posiciones de VENTA
-
-
PASO 2 - ELEGIR MODO:
-
ONCE - mover el stop una vez y parar
-
ON - mueve constantemente el stop con el mercado
-
OFF - desactivar el trailing
-
-
PASO 3 - ESTABLECER PARÁMETROS:
-
Trail Stop = 100 - distancia de stop-loss del precio (100 puntos)
-
Trail Step = 50 - paso de movimiento (cada 50 puntos)
-
-
PASO 4 - PULSE APLICAR:
-
El sistema aplica los parámetros a las posiciones seleccionadas
-
En modo ON, monitoriza y mueve constantemente los stops
-
Ejemplo para una posición de COMPRA:
Precio = 1,1000 | Trail Stop = 100 | Trail Step = 50
-
El stop se fija en 1,0900 (precio - 100 puntos)
-
El precio sube a 1,1050 → el stop se mueve a 1,0950 (+50 puntos)
-
El precio sube a 1,1100 → el stop se desplaza a 1,1000 (+50 puntos)
-
Si el precio revierte y llega a 1.1000 → se cierra la posición
🎮 CÓMO SE VE EN LA PRÁCTICA:
Escenario 1: Operación rápida
-
Abrimos el panel → seleccionamos TRADE
-
Introducido lote 0.1, SL 50, TP 100
-
Pulsado COMPRAR → se abre la operación
-
Después de una hora pulsado Cerrar todo → se cierra la operación
Escenario 2: Negociación visual
-
Panel abierto → LÍNEAS seleccionadas → modo PENDIENTE
-
Arrastró líneas al gráfico (precio de activación, stop, take profit)
-
El panel muestra "STOP DE COMPRA".
-
Pulsado → se coloca la orden pendiente
-
Cuando el precio alcanzó el nivel → orden activada
Escenario 3: Gestión de cartera
-
Tiene 5 posiciones abiertas
-
Abrir CIERRE → ver: COMPRAR +$150, VENDER -$50
-
Pulsó "Cerrar beneficio de compra" → cerró las COMPRAS rentables
-
Cambiado a TRAILING → seleccionado TODO, modo ON
-
Ajustar Trail Stop 80, Trail Step 40 → pulsar APLICAR
-
Ahora todas las posiciones están protegidas por el trailing stop