🚀

Trade Flow — Всё для торговли в одном окне

Больше не нужно 5 программ — теперь всё здесь:

Быстрые сделки одним кликом

Точные входы через линии на графике

Умное закрытие прибыльных или убыточных позиций

Автоматический трейлинг-стоп для защиты прибыли

Почему это меняет всё:

Раньше вы тратили время на ручные расчеты, диалоговые окна и проверки.

Теперь вы просто действуете — панель делает всё за вас.









🎯

TRADE (Быстрая торговля)

Что это: Стандартное открытие ордеров с точными параметрами

Как работает:

Выбираешь объем: фиксированный лот (0.01, 0.1, 1.0) ИЛИ % от депозита (риск-менеджмент) Указываешь Stop Loss и Take Profit в пунктах: просто вводишь числа (100, 50, 200) Нажимаешь BUY или SELL: ордер открывается мгновенно Система автоматически считает Risk/Reward: показывает соотношение риска к прибыли

Пример:

Лот = 0.1 | SL = 50 пунктов | TP = 100 пунктов → R/R = 2.0

Нажал BUY → позиция открыта со стопом и тейком









🎨

LINES (Визуальная торговля)

Что это: Торговля через перетаскивание линий на график

Как работает:

Выбираешь режим: MARKET — моментальное исполнение по текущей цене

PENDING — отложенные ордера по линии Тащишь линии на график: Зеленая линия (TP) — уровень Take Profit

Красная линия (SL) — уровень Stop Loss

Белая линия (PENDING) — цена активации отложенного ордера Панель САМА определяет тип ордера: Линии выше/ниже цены → BUY/SELL

Линии в разных комбинациях → BUY STOP, BUY LIMIT, SELL STOP, SELL LIMIT Нажимаешь кнопку (меняется в зависимости от линий): Может быть "BUY", "SELL", "BUY LIMIT", "SELL STOP" и т.д.

Панель открывает правильный тип ордера автоматически

Пример ситуации:

Тянешь белую линию НИЖЕ текущей цены + красную линию ЕЩЁ НИЖЕ

Панель показывает "BUY LIMIT"

Нажимаешь → выставляется отложенный ордер Buy Limit