Trade Flow

🚀 Trade Flow — Всё для торговли в одном окне

Больше не нужно 5 программ — теперь всё здесь:

  • Быстрые сделки одним кликом

  • Точные входы через линии на графике

  • Умное закрытие прибыльных или убыточных позиций

  • Автоматический трейлинг-стоп для защиты прибыли

Почему это меняет всё:
Раньше вы тратили время на ручные расчеты, диалоговые окна и проверки.
Теперь вы просто действуете — панель делает всё за вас.



🎯 TRADE (Быстрая торговля)

Что это: Стандартное открытие ордеров с точными параметрами
Как работает:

  1. Выбираешь объем: фиксированный лот (0.01, 0.1, 1.0) ИЛИ % от депозита (риск-менеджмент)

  2. Указываешь Stop Loss и Take Profit в пунктах: просто вводишь числа (100, 50, 200)

  3. Нажимаешь BUY или SELL: ордер открывается мгновенно

  4. Система автоматически считает Risk/Reward: показывает соотношение риска к прибыли

Пример:
Лот = 0.1 | SL = 50 пунктов | TP = 100 пунктов → R/R = 2.0
Нажал BUY → позиция открыта со стопом и тейком



🎨 LINES (Визуальная торговля)

Что это: Торговля через перетаскивание линий на график
Как работает:

  1. Выбираешь режим:

    • MARKET — моментальное исполнение по текущей цене

    • PENDING — отложенные ордера по линии

  2. Тащишь линии на график:

    • Зеленая линия (TP) — уровень Take Profit

    • Красная линия (SL) — уровень Stop Loss

    • Белая линия (PENDING) — цена активации отложенного ордера

  3. Панель САМА определяет тип ордера:

    • Линии выше/ниже цены → BUY/SELL

    • Линии в разных комбинациях → BUY STOP, BUY LIMIT, SELL STOP, SELL LIMIT

  4. Нажимаешь кнопку (меняется в зависимости от линий):

    • Может быть "BUY", "SELL", "BUY LIMIT", "SELL STOP" и т.д.

    • Панель открывает правильный тип ордера автоматически

Пример ситуации:

  • Тянешь белую линию НИЖЕ текущей цены + красную линию ЕЩЁ НИЖЕ

  • Панель показывает "BUY LIMIT"

  • Нажимаешь → выставляется отложенный ордер Buy Limit



 CLOSURE (Управление позициями)

Что это: Умное закрытие открытых позиций
Как работает:

БЛОК ПОКУПОК (BUY):

  • Close Buy Profit — закрыть только прибыльные BUY позиции

  • Close Buy Loss — закрыть только убыточные BUY позиции

  • Close Buy All — закрыть ВСЕ BUY позиции

БЛОК ПРОДАЖ (SELL):

  • Close Sell Profit — закрыть только прибыльные SELL позиции

  • Close Sell Loss — закрыть только убыточные SELL позиции

  • Close Sell All — закрыть ВСЕ SELL позиции

ОБЩЕЕ:

  • CLOSE ALL — закрыть ВСЕ позиции (и покупки, и продажи)

  • P&L в реальном времени: показывает текущую прибыль/убыток

  • Цветовая индикация: зелёный = прибыль, красный = убыток

Пример:
Есть 3 BUY позиции: +$50, -$20, +$30
Нажимаешь "Close Buy Profit" → закрываются позиции на +$50 и +$30
Убыточная позиция (-$20) остаётся открытой



🚀 TRAILING (Трейлинг-стоп)

Что это: Автоматическое перемещение стоп-лосса за ценой
Как работает:

ШАГ 1 — ВЫБИРАЕШЬ ПОЗИЦИИ:

  • ALL — трейлить все позиции

  • BUY — только BUY позиции

  • SELL — только SELL позиции

ШАГ 2 — ВЫБИРАЕШЬ РЕЖИМ:

  • ONCE — переместить стоп один раз и остановиться

  • ON — постоянно двигать стоп по рынку

  • OFF — выключить трейлинг

ШАГ 3 — НАСТРАИВАЕШЬ ПАРАМЕТРЫ:

  • Trail Stop = 100 — расстояние стоп-лосса от цены (100 пунктов)

  • Trail Step = 50 — шаг перемещения (каждые 50 пунктов)

ШАГ 4 — НАЖИМАЕШЬ APPLY:

  • Система применяет настройки к выбранным позициям

  • В режиме ON постоянно следит и двигает стопы

Пример для BUY позиции:
Цена = 1.1000 | Trail Stop = 100 | Trail Step = 50

  1. Выставляется стоп на 1.0900 (цена - 100 пунктов)

  2. Цена идет до 1.1050 → стоп двигается до 1.0950 (+50 пунктов)

  3. Цена идет до 1.1100 → стоп двигается до 1.1000 (+50 пунктов)

  4. Если цена разворачивается и достигает 1.1000 → позиция закрывается



🎮 КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ НА ПРАКТИКЕ:

Сценарий 1: Быстрая сделка

  1. Открыл панель → выбрал TRADE

  2. Ввел лот 0.1, SL 50, TP 100

  3. Нажал BUY → сделка открыта

  4. Через час нажал Close All → сделка закрыта

Сценарий 2: Визуальная торговля

  1. Открыл панель → выбрал LINES → режим PENDING

  2. Перетащил линии на график (цена активации, стоп, тейк)

  3. Панель показала "BUY STOP"

  4. Нажал → отложенный ордер выставлен

  5. Когда цена достигла уровня → ордер активировался

Сценарий 3: Управление портфелем

  1. Есть 5 открытых позиций

  2. Открыл CLOSURE → вижу: BUY +$150, SELL -$50

  3. Нажал "Close Buy Profit" → закрыл прибыльные BUY

  4. Перешел в TRAILING → выбрал ALL, режим ON

  5. Установил Trail Stop 80, Trail Step 40 → нажал APPLY

  6. Теперь все позиции защищены трейлинг-стопом


