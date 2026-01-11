Trade Flow
- Утилиты
- Maksim Novikov
- Версия: 1.0
- Активации: 20
Больше не нужно 5 программ — теперь всё здесь:
-
Быстрые сделки одним кликом
-
Точные входы через линии на графике
-
Умное закрытие прибыльных или убыточных позиций
-
Автоматический трейлинг-стоп для защиты прибыли
Почему это меняет всё:
Раньше вы тратили время на ручные расчеты, диалоговые окна и проверки.
Теперь вы просто действуете — панель делает всё за вас.
🎯 TRADE (Быстрая торговля)
Что это: Стандартное открытие ордеров с точными параметрами
Как работает:
-
Выбираешь объем: фиксированный лот (0.01, 0.1, 1.0) ИЛИ % от депозита (риск-менеджмент)
-
Указываешь Stop Loss и Take Profit в пунктах: просто вводишь числа (100, 50, 200)
-
Нажимаешь BUY или SELL: ордер открывается мгновенно
-
Система автоматически считает Risk/Reward: показывает соотношение риска к прибыли
Пример:
Лот = 0.1 | SL = 50 пунктов | TP = 100 пунктов → R/R = 2.0
Нажал BUY → позиция открыта со стопом и тейком
🎨 LINES (Визуальная торговля)
Что это: Торговля через перетаскивание линий на график
Как работает:
-
Выбираешь режим:
-
MARKET — моментальное исполнение по текущей цене
-
PENDING — отложенные ордера по линии
-
-
Тащишь линии на график:
-
Зеленая линия (TP) — уровень Take Profit
-
Красная линия (SL) — уровень Stop Loss
-
Белая линия (PENDING) — цена активации отложенного ордера
-
-
Панель САМА определяет тип ордера:
-
Линии выше/ниже цены → BUY/SELL
-
Линии в разных комбинациях → BUY STOP, BUY LIMIT, SELL STOP, SELL LIMIT
-
-
Нажимаешь кнопку (меняется в зависимости от линий):
-
Может быть "BUY", "SELL", "BUY LIMIT", "SELL STOP" и т.д.
-
Панель открывает правильный тип ордера автоматически
-
Пример ситуации:
-
Тянешь белую линию НИЖЕ текущей цены + красную линию ЕЩЁ НИЖЕ
-
Панель показывает "BUY LIMIT"
-
Нажимаешь → выставляется отложенный ордер Buy Limit
⚡ CLOSURE (Управление позициями)
Что это: Умное закрытие открытых позиций
Как работает:
БЛОК ПОКУПОК (BUY):
-
Close Buy Profit — закрыть только прибыльные BUY позиции
-
Close Buy Loss — закрыть только убыточные BUY позиции
-
Close Buy All — закрыть ВСЕ BUY позиции
БЛОК ПРОДАЖ (SELL):
-
Close Sell Profit — закрыть только прибыльные SELL позиции
-
Close Sell Loss — закрыть только убыточные SELL позиции
-
Close Sell All — закрыть ВСЕ SELL позиции
ОБЩЕЕ:
-
CLOSE ALL — закрыть ВСЕ позиции (и покупки, и продажи)
-
P&L в реальном времени: показывает текущую прибыль/убыток
-
Цветовая индикация: зелёный = прибыль, красный = убыток
Пример:
Есть 3 BUY позиции: +$50, -$20, +$30
Нажимаешь "Close Buy Profit" → закрываются позиции на +$50 и +$30
Убыточная позиция (-$20) остаётся открытой
🚀 TRAILING (Трейлинг-стоп)
Что это: Автоматическое перемещение стоп-лосса за ценой
Как работает:
ШАГ 1 — ВЫБИРАЕШЬ ПОЗИЦИИ:
-
ALL — трейлить все позиции
-
BUY — только BUY позиции
-
SELL — только SELL позиции
ШАГ 2 — ВЫБИРАЕШЬ РЕЖИМ:
-
ONCE — переместить стоп один раз и остановиться
-
ON — постоянно двигать стоп по рынку
-
OFF — выключить трейлинг
ШАГ 3 — НАСТРАИВАЕШЬ ПАРАМЕТРЫ:
-
Trail Stop = 100 — расстояние стоп-лосса от цены (100 пунктов)
-
Trail Step = 50 — шаг перемещения (каждые 50 пунктов)
ШАГ 4 — НАЖИМАЕШЬ APPLY:
-
Система применяет настройки к выбранным позициям
-
В режиме ON постоянно следит и двигает стопы
Пример для BUY позиции:
Цена = 1.1000 | Trail Stop = 100 | Trail Step = 50
-
Выставляется стоп на 1.0900 (цена - 100 пунктов)
-
Цена идет до 1.1050 → стоп двигается до 1.0950 (+50 пунктов)
-
Цена идет до 1.1100 → стоп двигается до 1.1000 (+50 пунктов)
-
Если цена разворачивается и достигает 1.1000 → позиция закрывается
🎮 КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ НА ПРАКТИКЕ:
Сценарий 1: Быстрая сделка
-
Открыл панель → выбрал TRADE
-
Ввел лот 0.1, SL 50, TP 100
-
Нажал BUY → сделка открыта
-
Через час нажал Close All → сделка закрыта
Сценарий 2: Визуальная торговля
-
Открыл панель → выбрал LINES → режим PENDING
-
Перетащил линии на график (цена активации, стоп, тейк)
-
Панель показала "BUY STOP"
-
Нажал → отложенный ордер выставлен
-
Когда цена достигла уровня → ордер активировался
Сценарий 3: Управление портфелем
-
Есть 5 открытых позиций
-
Открыл CLOSURE → вижу: BUY +$150, SELL -$50
-
Нажал "Close Buy Profit" → закрыл прибыльные BUY
-
Перешел в TRAILING → выбрал ALL, режим ON
-
Установил Trail Stop 80, Trail Step 40 → нажал APPLY
-
Теперь все позиции защищены трейлинг-стопом