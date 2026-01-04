Grid Trading Brasil BR

⚠️ WICHTIGER HINWEIS: Diese Version ist vollständig in PORTUGUESISCH (PT-BR) lokalisiert (Eingaben, Protokolle und Kommentare). Wenn Sie die englische Version suchen, sehen Sie bitte in der globalen Version nach, die in unserer Produktliste verfügbar ist.

Technisches Handbuch & Eingabeverzeichnis - GTB v2.1 (MQL5 Marktversion)

Dies ist das technische Dokument für GTB (Grid Trader Brazil) für die Marktversion. Es beschreibt den strategischen Betrieb und das komplette Wörterbuch der verfügbaren Parameter.

🏗️ 1. Architektur und Strategie

Das Ökosystem

GTB ist ein intelligentes Grid-Trading-System, das direkt auf Ihrem MetaTrader-Terminal läuft.

  1. Terminal (MT5): Führt Aufträge aus, verwaltet das Grid, kontrolliert das Risiko und verarbeitet native technische Indikatoren.

  2. Eigenständigkeit: Der Roboter enthält intern die gesamte notwendige Logik, die eine schnelle und sichere Ausführung gewährleistet.

Entscheidungsmatrix

Der Roboter verwendet eine Kombination aus klassischen Indikatoren, um Einstiegs- und Umkehrpunkte zu bestimmen.

  • Trend und Momentum: Analysiert mehrere Zeitrahmen, um die Gitterrichtung mit der Marktstärke abzustimmen.

  • Konfluenz-Filter: Verwendet RSI, Bollinger Bands, Stochastik und ADX, um Einstiege zu validieren und den Handel gegen starke aggressive Strömungen zu vermeiden.

🎛️ 2. Parameter-Lexikon (vollständige Liste)

Im Folgenden werden die im Menü des Roboters verfügbaren Parameter erläutert.

2.1 Identifizierung

  • InpLabelSet: Name zur Identifizierung dieser Voreinstellung (z. B. "Aggressive Set EURUSD").

2.2 Signale und Strategie (SignalInputs)

Diese Parameter legen fest, WANN der erste Auftrag eröffnet wird.

Hauptstrategie

  • InpStrategyMode: Definiert den Signalbetriebsmodus.

    • STRAT_MODE_INDICATORS (Standard/Empfohlen): Rein technischer Modus. Verwendet nur die unten konfigurierten internen Indikatoren (RSI, MA, etc.), um Signale zu erzeugen.

    • STRAT_MODE_GEMINI / OPENAI / HYBRID : Experimentelle Simulationsmodi, die auf der internen Umkehr- und Trendlogik basieren. IN DER MARKTVERSION DEAKTIVIERT.

    • STRAT_MODE_SENTIMENT_ONLY : Modus, der auf Preisflussregeln basiert. IN DER MARKTVERSION DEAKTIVIERT.

  • InpMinIAConfidence: (0-100). Filter für die Signalqualität. IN DER MARKTVERSION DEAKTIVIERT.

  • InpMinSignalsReq: Wie viele lokale Indikatoren (aus der folgenden Liste) müssen übereinstimmen, um einen Eintrag zu validieren? (Beispiel: 3).

  • InpAIRequiresIndicators: IN DER MARKTVERSION DEAKTIVIERT.

    • true : Erzwingt Zusammenfluss. Das Hauptsignal der Strategie muss durch lokale Indikatoren bestätigt werden.

    • false : Autonomie der Strategie.

  • InpUpdateInterval: (Minuten). Häufigkeit der Datenaktualisierung.

Lokale Indikatoren (Confluence-Filter)

Jeder Indikator kann aktiviert ( true ) oder deaktiviert ( false ) werden.

  • 1. Trendfilter (Gleitender Durchschnitt)

    • InpEnableTrendFilter: Kauft nur, wenn Preis > Durchschnitt. (Kritischer Filter).

    • InpTrendTF: Durchschnittlicher Zeitrahmen.

    • InpTrendPeriode: Durchschnittlicher Zeitraum.

    • InpTrendMinAbstand: Mindestabstand (Pips) zur Validierung des Trends.

  • 2. ADX (Trendstärke)

    • InpEnableAdx: Vermeidet den Betrieb in seitwärts tendierenden Märkten.

    • InpAdxMinLevel: (40). Liegt der Wert darunter, wird davon ausgegangen, dass der Markt keine Stärke aufweist.

  • 3. Bollinger Bänder (BB)

    • InpEnableBB: Auslöser der Umkehrung (Abschluss außerhalb/innerhalb).

    • InpBbDeviation: (2.0). Standardabweichung.

  • 4. CCI (Rohstoff-Kanal-Index)

    • InpCciLevel: (100). Überkaufte/überverkaufte Niveaus.

  • 5. Stochastik

    • InpEnableStoch: Überkaufter/überverkaufter Oszillator.

    • InpStochK/D/Slowing: Standardkonfiguration (5,3,3).

  • 6. RSI (Relative Stärke Index)

    • InpEnableRSI: Relative Stärke Index.

    • InpRsiPeriod: (14).

    • InpRsiOversold/Overbought: Niveaus von 20/80.

  • 7. Kreuzung gleitender Durchschnitte (MA Cross)

    • InpEnableMA: Einstieg bei Überkreuzung zweier Durchschnitte.

    • InpMaFast/Slow: Perioden der schnellen und langsamen Durchschnitte.

  • 8. Parabolischer SAR

    • InpEnablePSAR: Verwendet Stop und Reverse als Richtungsfilter.

  • 9. Dynamischer ADR

    • InpEnableADR: Verwendet den durchschnittlichen Tagesbereich.

    • InpADRTriggerPercent: (80%). Erschöpfungsauslöser basierend auf der Spanne.

2.3 Handelsverwaltung

  • InpOpVenda / InpOpCompra: Ermöglicht das Blockieren von Operationen auf einer bestimmten Seite (Sell/Buy).

  • InpSellPrimOrdem / BuyPrimOrdem:

    • true : Der Roboter eröffnet die erste Order automatisch.

    • false : Halb-automatisch. Sie öffnen die 1. Order manuell, und der Roboter übernimmt das Grid-Management. (Setzen Sie magic auf 0).

2.4 Identifizierung des Auftrags

  • InpTradeKommentar: Kommentar zu den Aufträgen.

  • InpMagic: Eindeutige Nummer zur Identifizierung der Aufträge dieses Roboters.

2.5 Globale Filter

  • InpMaxSpread: Spread-Limit in Punkten für die Eröffnung neuer Orders.

  • InpMaxTradesPairs: Limit der gleichzeitig operierenden Paare.

  • InpMaxCurrencyExposure: Exposure-Limit pro einzelner Währung.

2.6 Risikokontrolle (Drawdown)

  • InpMaxDDPercentForNewGrid: % des Konto-Drawdowns, um neue Grids zu pausieren.

  • InpGlobalTPPercent/Geld: Globales Gewinnziel (bei Erreichen wird alles geschlossen).

  • InpGlobalSLPercent / Geld: Globaler Not-Stopp-Loss (schließt alles, wenn er erreicht wird).

  • InpMinMarginLevelNew: Minimale freie Marge für neue Grids.

2.6.1 DDR (Dynamische Drawdown-Reduzierung)

Intelligentes System zur Reduzierung des Verlusts alter Positionen durch den Gewinn aus neuen Positionen.

  • InpDDREnable: System einschalten.

  • InpDDRStartOrder: Ab welcher Grid-Order das System aktiviert wird.

  • InpDDRMinPercent: Prozentsatz des Gewinns der gewinnenden Order, der zum Ausgleich des Verlusts verwendet wird.

2.6.2 Trailing Stop & Break Even

  • InpBEStart: Abstand, um den Stop bis zum Breakeven zu verschieben.

  • InpTSStart/Schritt: Dynamische Trailing-Stop-Konfiguration.

2.7 Rasterverwaltung (Raster / Martingal)

  • InpMaxOrders: Maximales Orderlimit im Grid.

  • InpGridStep: Mindestabstand zwischen den Aufträgen (Punkte).

Dynamische Erweiterung

  • Stufe 1 (konfigurierbar - Bsp.: 1-3): Fester Schritt.

  • Stufe 2 (Konfigurierbar - Bsp.: 4-6): Schritt + InpGridLevel2Add .

  • Stufe 3 (konfigurierbar - Bsp.: 7+): Schritt + InpGridLevel3Add .

2.8 Lot-Verwaltung

  • InpLoteMin: Anfangslos.

  • InpMult: Basismultiplikator (Martingale).

  • InpMultiInicio: Ab welcher Reihenfolge der Multiplikator gilt.

  • InpMultCorr / Nivel2 / Nivel3: Aggressivitätsanpassungen für tiefe Rasterstufen.

  • InpBalanceForLot (AutoLot): Automatische anfängliche Losanpassung auf der Grundlage des Gleichgewichts.

2.9 Take Profit (TP) Management

  • EingabeGewinnmitnahme: Anfangsziel in Punkten.

  • InpTPLevelXAdd: Dynamische Zielerhöhung für größere Raster.

  • InpTPLevel3Fix: Wiederherstellungsziel (kurz) für kritische Netze (Level 3).

2.10 Volatilität und Lücken

  • InpGapControlEnable: Schutz gegen Marktlücken.

  • Volatilidade ( InpVolBehavior ): Konfiguration für die Verwendung von Pending Orders oder Pausieren bei hoher Volatilität.

2.11 Nachrichtenfilter

  • InpNewsAktivieren: Aktiviert den Nachrichtenfilter (verwendet den MT5-eigenen Wirtschaftskalender).

  • Pausa: Legt die Pause (in Minuten) vor und nach Ereignissen mit hohem/mittlerem Einfluss fest.

2.12 Optimierung und Leistung

  • InpEntriesOnNewBarOnly:

    • true : Analysiert Signale nur bei der Eröffnung der Kerze (Fast).

    • false : Analysiert jeden Tick (Precise).

2.13 Visuelles Panel

  • InpStatsMode: Modus der Statistikanzeige im Diagrammpanel.

🛠️ 3. Fehlersuche

A. Der Roboter öffnet keine Aufträge

  1. Schaltfläche AutoTrading: Prüfen Sie, ob sie aktiviert ist (grün).

  2. Erlaubnis: Prüfen Sie, ob das "Hut"-Symbol auf dem Chart blau ist (MT5).

  3. Signale: Prüfen Sie, ob die konfigurierten Indikatoren Einstiegsbedingungen liefern (Registerkarte Indikatoren).

  4. Filter: Prüfen Sie Spread, freie Marge und Nachrichtenfilter.

B. Unterschied zwischen Backtest und Realität

  • Stellen Sie beim Backtesting sicher, dass Sie über ausreichende historische Daten für alle verwendeten Indikatoren und Zeitrahmen verfügen (insbesondere bei Verwendung eines Trendfilters auf H1/H4).

GTB v2.1 Markthandbuch - Optimiert für MQL5


