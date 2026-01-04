Grid Trading Brasil BR

⚠️ WICHTIGER HINWEIS: Diese Version ist vollständig in PORTUGUESISCH (PT-BR) lokalisiert (Eingaben, Protokolle und Kommentare). Wenn Sie die englische Version suchen, sehen Sie bitte in der globalen Version nach, die in unserer Produktliste verfügbar ist.

Technisches Handbuch & Eingabeverzeichnis - GTB v2.1 (MQL5 Marktversion)

Dies ist das technische Dokument für GTB (Grid Trader Brazil) für die Marktversion. Es beschreibt den strategischen Betrieb und das komplette Wörterbuch der verfügbaren Parameter.

🏗️ 1. Architektur und Strategie

Das Ökosystem

GTB ist ein intelligentes Grid-Trading-System, das direkt auf Ihrem MetaTrader-Terminal läuft.

Terminal (MT5): Führt Aufträge aus, verwaltet das Grid, kontrolliert das Risiko und verarbeitet native technische Indikatoren. Eigenständigkeit: Der Roboter enthält intern die gesamte notwendige Logik, die eine schnelle und sichere Ausführung gewährleistet.

Entscheidungsmatrix

Der Roboter verwendet eine Kombination aus klassischen Indikatoren, um Einstiegs- und Umkehrpunkte zu bestimmen.

Trend und Momentum: Analysiert mehrere Zeitrahmen, um die Gitterrichtung mit der Marktstärke abzustimmen.

Konfluenz-Filter: Verwendet RSI, Bollinger Bands, Stochastik und ADX, um Einstiege zu validieren und den Handel gegen starke aggressive Strömungen zu vermeiden.

🎛️ 2. Parameter-Lexikon (vollständige Liste)

Im Folgenden werden die im Menü des Roboters verfügbaren Parameter erläutert.

2.1 Identifizierung

InpLabelSet: Name zur Identifizierung dieser Voreinstellung (z. B. "Aggressive Set EURUSD").

2.2 Signale und Strategie (SignalInputs)

Diese Parameter legen fest, WANN der erste Auftrag eröffnet wird.

Hauptstrategie

InpStrategyMode : Definiert den Signalbetriebsmodus. STRAT_MODE_INDICATORS (Standard/Empfohlen): Rein technischer Modus. Verwendet nur die unten konfigurierten internen Indikatoren (RSI, MA, etc.), um Signale zu erzeugen. STRAT_MODE_GEMINI / OPENAI / HYBRID : Experimentelle Simulationsmodi, die auf der internen Umkehr- und Trendlogik basieren. IN DER MARKTVERSION DEAKTIVIERT. STRAT_MODE_SENTIMENT_ONLY : Modus, der auf Preisflussregeln basiert. IN DER MARKTVERSION DEAKTIVIERT.

InpMinIAConfidence : (0-100). Filter für die Signalqualität. IN DER MARKTVERSION DEAKTIVIERT.

InpMinSignalsReq : Wie viele lokale Indikatoren (aus der folgenden Liste) müssen übereinstimmen, um einen Eintrag zu validieren? (Beispiel: 3).

InpAIRequiresIndicators : IN DER MARKTVERSION DEAKTIVIERT. true : Erzwingt Zusammenfluss. Das Hauptsignal der Strategie muss durch lokale Indikatoren bestätigt werden. false : Autonomie der Strategie.

InpUpdateInterval: (Minuten). Häufigkeit der Datenaktualisierung.

Lokale Indikatoren (Confluence-Filter)

Jeder Indikator kann aktiviert ( true ) oder deaktiviert ( false ) werden.

1. Trendfilter (Gleitender Durchschnitt) InpEnableTrendFilter : Kauft nur, wenn Preis > Durchschnitt. (Kritischer Filter). InpTrendTF : Durchschnittlicher Zeitrahmen. InpTrendPeriode : Durchschnittlicher Zeitraum. InpTrendMinAbstand : Mindestabstand (Pips) zur Validierung des Trends.

2. ADX (Trendstärke) InpEnableAdx : Vermeidet den Betrieb in seitwärts tendierenden Märkten. InpAdxMinLevel : (40). Liegt der Wert darunter, wird davon ausgegangen, dass der Markt keine Stärke aufweist.

3. Bollinger Bänder (BB) InpEnableBB : Auslöser der Umkehrung (Abschluss außerhalb/innerhalb). InpBbDeviation : (2.0). Standardabweichung.

4. CCI (Rohstoff-Kanal-Index) InpCciLevel : (100). Überkaufte/überverkaufte Niveaus.

5. Stochastik InpEnableStoch : Überkaufter/überverkaufter Oszillator. InpStochK/D/Slowing : Standardkonfiguration (5,3,3).

6. RSI (Relative Stärke Index) InpEnableRSI : Relative Stärke Index. InpRsiPeriod : (14). InpRsiOversold/Overbought : Niveaus von 20/80.

7. Kreuzung gleitender Durchschnitte (MA Cross) InpEnableMA : Einstieg bei Überkreuzung zweier Durchschnitte. InpMaFast/Slow : Perioden der schnellen und langsamen Durchschnitte.

8. Parabolischer SAR InpEnablePSAR : Verwendet Stop und Reverse als Richtungsfilter.

9. Dynamischer ADR InpEnableADR : Verwendet den durchschnittlichen Tagesbereich. InpADRTriggerPercent : (80%). Erschöpfungsauslöser basierend auf der Spanne.



2.3 Handelsverwaltung

InpOpVenda / InpOpCompra : Ermöglicht das Blockieren von Operationen auf einer bestimmten Seite (Sell/Buy).

InpSellPrimOrdem / BuyPrimOrdem : true : Der Roboter eröffnet die erste Order automatisch. false : Halb-automatisch. Sie öffnen die 1. Order manuell, und der Roboter übernimmt das Grid-Management. (Setzen Sie magic auf 0).



2.4 Identifizierung des Auftrags

InpTradeKommentar : Kommentar zu den Aufträgen.

InpMagic: Eindeutige Nummer zur Identifizierung der Aufträge dieses Roboters.

2.5 Globale Filter

InpMaxSpread : Spread-Limit in Punkten für die Eröffnung neuer Orders.

InpMaxTradesPairs : Limit der gleichzeitig operierenden Paare.

InpMaxCurrencyExposure: Exposure-Limit pro einzelner Währung.

2.6 Risikokontrolle (Drawdown)

InpMaxDDPercentForNewGrid : % des Konto-Drawdowns, um neue Grids zu pausieren.

InpGlobalTPPercent/Geld : Globales Gewinnziel (bei Erreichen wird alles geschlossen).

InpGlobalSLPercent / Geld : Globaler Not-Stopp-Loss (schließt alles, wenn er erreicht wird).

InpMinMarginLevelNew: Minimale freie Marge für neue Grids.

2.6.1 DDR (Dynamische Drawdown-Reduzierung)

Intelligentes System zur Reduzierung des Verlusts alter Positionen durch den Gewinn aus neuen Positionen.

InpDDREnable : System einschalten.

InpDDRStartOrder : Ab welcher Grid-Order das System aktiviert wird.

InpDDRMinPercent: Prozentsatz des Gewinns der gewinnenden Order, der zum Ausgleich des Verlusts verwendet wird.

2.6.2 Trailing Stop & Break Even

InpBEStart : Abstand, um den Stop bis zum Breakeven zu verschieben.

InpTSStart/Schritt: Dynamische Trailing-Stop-Konfiguration.

2.7 Rasterverwaltung (Raster / Martingal)

InpMaxOrders : Maximales Orderlimit im Grid.

InpGridStep: Mindestabstand zwischen den Aufträgen (Punkte).

Dynamische Erweiterung

Stufe 1 (konfigurierbar - Bsp.: 1-3) : Fester Schritt.

Stufe 2 (Konfigurierbar - Bsp.: 4-6) : Schritt + InpGridLevel2Add .

Stufe 3 (konfigurierbar - Bsp.: 7+): Schritt + InpGridLevel3Add .

2.8 Lot-Verwaltung

InpLoteMin : Anfangslos.

InpMult : Basismultiplikator (Martingale).

InpMultiInicio : Ab welcher Reihenfolge der Multiplikator gilt.

InpMultCorr / Nivel2 / Nivel3 : Aggressivitätsanpassungen für tiefe Rasterstufen.

InpBalanceForLot (AutoLot): Automatische anfängliche Losanpassung auf der Grundlage des Gleichgewichts.

2.9 Take Profit (TP) Management

EingabeGewinnmitnahme : Anfangsziel in Punkten.

InpTPLevelXAdd : Dynamische Zielerhöhung für größere Raster.

InpTPLevel3Fix: Wiederherstellungsziel (kurz) für kritische Netze (Level 3).

2.10 Volatilität und Lücken

InpGapControlEnable : Schutz gegen Marktlücken.

Volatilidade ( InpVolBehavior ): Konfiguration für die Verwendung von Pending Orders oder Pausieren bei hoher Volatilität.

2.11 Nachrichtenfilter

InpNewsAktivieren : Aktiviert den Nachrichtenfilter (verwendet den MT5-eigenen Wirtschaftskalender).

Pausa: Legt die Pause (in Minuten) vor und nach Ereignissen mit hohem/mittlerem Einfluss fest.

2.12 Optimierung und Leistung

InpEntriesOnNewBarOnly : true : Analysiert Signale nur bei der Eröffnung der Kerze (Fast). false : Analysiert jeden Tick (Precise).



2.13 Visuelles Panel

InpStatsMode: Modus der Statistikanzeige im Diagrammpanel.

🛠️ 3. Fehlersuche

A. Der Roboter öffnet keine Aufträge

Schaltfläche AutoTrading: Prüfen Sie, ob sie aktiviert ist (grün). Erlaubnis: Prüfen Sie, ob das "Hut"-Symbol auf dem Chart blau ist (MT5). Signale: Prüfen Sie, ob die konfigurierten Indikatoren Einstiegsbedingungen liefern (Registerkarte Indikatoren). Filter: Prüfen Sie Spread, freie Marge und Nachrichtenfilter.

B. Unterschied zwischen Backtest und Realität

Stellen Sie beim Backtesting sicher, dass Sie über ausreichende historische Daten für alle verwendeten Indikatoren und Zeitrahmen verfügen (insbesondere bei Verwendung eines Trendfilters auf H1/H4).

