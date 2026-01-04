Grid Trading Brasil BR

Manual Técnico & Dicionário de Inputs - GTB v2.1 (Versão Market MQL5)

Este é o documento técnico do GTB (Grid Trader Brasil) para a versão Market. Ele detalha a operação estratégica e o dicionário completo de parâmetros disponíveis.

1. Arquitetura e Estratégia

O Ecossistema

O GTB é um sistema de Grade (Grid Trading) inteligente, projetado para operar diretamente no seu terminal MetaTrader.

  1. Terminal (MT5): Executa as ordens, gerencia a grade, o risco e processa os indicadores técnicos nativos.

  2. Autonomia: O robô contém toda a lógica necessária internamente, garantindo execução rápida e segura.

Matriz de Decisão

O robô utiliza uma combinação de indicadores clássicos para determinar os pontos de entrada e reversão.

  • Tendência e Momento: Analisa múltiplos timeframes para alinhar a direção da grade com a força do mercado.

  • Filtros de Confluência: Utiliza RSI, Bandas de Bollinger, Estocástico e ADX para validar as entradas e evitar operações contra fluxos fortes agressivos.

🎛️ 2. Dicionário de Parâmetros (Lista Completa)

Abaixo, a explicação dos parâmetros disponíveis no menu do robô.

2.1 Identificação

  • InpLabelSet: Nome para identificar este preset (ex: "Set Agressivo EURUSD").

2.2 Sinais e Estratégia (SignalInputs)

Estes parâmetros definem QUANDO a primeira ordem é aberta.

Estratégia Principal

  • InpStrategyMode: Define o modo de operação dos sinais.

    • STRAT_MODE_INDICATORS (Padrão/Recomendado): Modo Técnico Puro. Usa apenas os indicadores internos configurados abaixo (RSI, MA, etc) para gerar sinais. 

    • STRAT_MODE_GEMINI / OPENAI / HYBRID : Modos de simulação experimental baseados em lógica interna de reversão e tendência.  DESATIVADO NA VERSÃO MARKET.

    • STRAT_MODE_SENTIMENT_ONLY : Modo baseado em estatísticas de posicionamento do myfxbook.  DESATIVADO NA VERSÃO MARKET.

  • InpMinIAConfidence: (0-100). Filtro de qualidade do sinal (Padrão: 75).  DESATIVADO NA VERSÃO MARKET.

  • InpMinSignalsReq: Quantos indicadores locais (da lista abaixo) devem concordar para validar uma entrada? (Ex: 3).

  • InpAIRequiresIndicators DESATIVADO NA VERSÃO MARKET.

    • true : Obriga Confluência. O sinal da estratégia principal precisa ser confirmado pelos indicadores locais.

    • false : Autonomia da Estratégia.

  • InpUpdateInterval: (Minutos). Frequência de atualização de dados.

Indicadores Locais (Filtros de Confluência)

Cada indicador pode ser ligado ( true ) ou desligado ( false ).

  • 1. Filtro de Tendência (Média Móvel)

    • InpEnableTrendFilter: Só compra se preço > Média. (Filtro Crítico).

    • InpTrendTF: Timeframe da média.

    • InpTrendPeriod: Período da média.

    • InpTrendMinDistance: Distância mínima (pips) para validar a tendência.

  • 2. ADX (Força da Tendência)

    • InpEnableAdx: Evita operar em mercado lateral.

    • InpAdxMinLevel: (40). Se menor que isso, considera mercado sem força.

  • 3. Bollinger Bands (BB)

    • InpEnableBB: Gatilho de reversão (fecha fora/dentro).

    • InpBbDeviation: (2.0). Desvio padrão.

  • 4. CCI (Commodity Channel Index)

    • InpCciLevel: (100). Níveis de sobrecompra/sobrevenda.

  • 5. Estocástico

    • InpEnableStoch: Oscilador de sobrecompra/sobrevenda.

    • InpStochK/D/Slowing: Configuração padrão (5,3,3).

  • 6. RSI (IFr)

    • InpEnableRSI: Índice de Força Relativa.

    • InpRsiPeriod: (14).

    • InpRsiOversold/Overbought: Níveis de 20/80.

  • 7. Cruzamento de Médias (MA Cross)

    • InpEnableMA: Entra no cruzamento de duas médias.

    • InpMaFast/Slow: Períodos da rápida e lenta.

  • 8. SAR Parabólico

    • InpEnablePSAR: Usa o stop and reverse como filtro de direção.

  • 9. ADR Dinâmico

    • InpEnableADR: Usa a média de range diário.

    • InpADRTriggerPercent: (80%). Gatilho de exaustão baseado no range.

2.3 Gerenciamento de Negociações

  • InpOpVenda / InpOpCompra: Permite bloquear operações de um lado específico.

  • InpSellPrimOrdem / BuyPrimOrdem:

    • true : Robô abre a 1ª ordem sozinho (Automático).

    • false : Semi-Automático. Você abre a 1ª ordem manualmente, e o robô assume a gestão da grade. (setar magic 0).

2.4 Identificação das Ordens

  • InpTradeComment: Comentário nas ordens.

  • InpMagic: Número único para identificar as ordens deste robô.

2.5 Filtros Globais

  • InpMaxSpread: Limite de spread em pontos para abrir novas ordens.

  • InpMaxTradesPairs: Limite de pares operando simultaneamente.

  • InpMaxCurrencyExposure: Limite de exposição por moeda individual.

2.6 Controle de Risco (Drawdown)

  • InpMaxDDPercentForNewGrid: % de Drawdown da conta para pausar novas grades.

  • InpGlobalTPPercent / Money: Meta de Ganho Global (Fecha tudo ao atingir).

  • InpGlobalSLPercent / Money: Stop Loss Global de Emergência (Fecha tudo ao atingir).

  • InpMinMarginLevelNew: Margem Livre mínima para novas grades.

2.6.1 DDR (Redução Dinâmica de Drawdown)

Sistema inteligente para reduzir o prejuízo de posições antigas usando o lucro das novas.

  • InpDDREnable: Ativar Sistema.

  • InpDDRStartOrder: A partir de qual ordem da grade o sistema ativa.

  • InpDDRMinPercent: % do lucro da ordem vencedora usada para abater a perdedora.

2.6.2 Trailing Stop & Break Even

  • InpBEStart: Distância para mover o Stop para o zero-a-zero.

  • InpTSStart/Step: Configuração do Trailing Stop dinâmico.

2.7 Gestão de Grade (Grid / Martingale)

  • InpMaxOrders: Limite máximo de ordens na grade.

  • InpGridStep: Distância mínima entre ordens (pontos).

Expansão Dinâmica

  • Nível 1 (configurável - Ex: 1-3): Passo fixo.

  • Nível 2 (configurável - Ex: 4-6): Passo + InpGridLevel2Add .

  • Nível 3 (configurável - Ex: 7+): Passo + InpGridLevel3Add .

2.8 Gestão de Lotes

  • InpLoteMin: Lote inicial.

  • InpMult: Multiplicador base (Martingale).

  • InpMultiInicio: A partir de qual ordem aplica o multiplicador.

  • InpMultCorr / Nivel2 / Nivel3: Ajustes de agressividade para níveis profundos da grade.

  • InpBalanceForLot (AutoLot): Ajuste automático do lote inicial com base no saldo.

2.9 Gestão de Take Profit (TP)

  • InpTakeProfit: Alvo inicial em pontos.

  • InpTPLevelXAdd: Aumento dinâmico do alvo para grades maiores.

  • InpTPLevel3Fix: Alvo de recuperação (curto) para grades críticas (Nível 3).

2.10 Volatilidade e Gaps

  • InpGapControlEnable: Proteção contra Gaps de mercado.

  • Volatilidade ( InpVolBehavior ): Configuração para uso de ordens Pendentes ou Pausa durante alta volatilidade.

2.11 Filtro de Notícias

  • InpNewsEnable: Ativa o filtro de notícias (utiliza o Calendário Econômico nativo do MT5).

  • Pausa: Configura a pausa (em minutos) antes e depois de eventos de alto/médio impacto.

2.12 Otimização e Performance

  • InpEntriesOnNewBarOnly:

    • true : Analisa sinais apenas na abertura da vela (Rápido).

    • false : Analisa a cada tick (Preciso).

2.13 Painel Visual

  • InpStatsMode: Modo de exibição das estatísticas no painel gráfico.

🛠️ 3. Solução de Problemas

A. O Robô não abre ordens

  1. Botão AutoTrading: Verifique se está ativado (Verde).

  2. Permissão: Verifique se o ícone do "chapéu" no gráfico está azul (MT5).

  3. Sinais: Verifique se os indicadores configurados estão dando condição de entrada (Aba Indicadores).

  4. Filtros: Verifique spread, margem livre e filtro de notícias.

B. Diferença Backtest vs Real

  • No backtest, certifique-se de ter dados históricos suficientes para todos os indicadores e timeframes utilizados (especialmente se usar filtro de tendência em H1/H4).

Manual GTB v2.1 Market - Otimizado para MQL5

