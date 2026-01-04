Grid Trading Brasil BR
- Experts
- Vladimir Aleksei Mendonca Carvalho
- Versão: 2.100
Este é o documento técnico do GTB (Grid Trader Brasil) para a versão Market. Ele detalha a operação estratégica e o dicionário completo de parâmetros disponíveis.
1. Arquitetura e Estratégia
O Ecossistema
O GTB é um sistema de Grade (Grid Trading) inteligente, projetado para operar diretamente no seu terminal MetaTrader.
Terminal (MT5): Executa as ordens, gerencia a grade, o risco e processa os indicadores técnicos nativos.
Autonomia: O robô contém toda a lógica necessária internamente, garantindo execução rápida e segura.
Matriz de Decisão
O robô utiliza uma combinação de indicadores clássicos para determinar os pontos de entrada e reversão.
Tendência e Momento: Analisa múltiplos timeframes para alinhar a direção da grade com a força do mercado.
Filtros de Confluência: Utiliza RSI, Bandas de Bollinger, Estocástico e ADX para validar as entradas e evitar operações contra fluxos fortes agressivos.
🎛️ 2. Dicionário de Parâmetros (Lista Completa)
Abaixo, a explicação dos parâmetros disponíveis no menu do robô.
2.1 Identificação
InpLabelSet: Nome para identificar este preset (ex: "Set Agressivo EURUSD").
2.2 Sinais e Estratégia (SignalInputs)
Estes parâmetros definem QUANDO a primeira ordem é aberta.
Estratégia Principal
InpStrategyMode: Define o modo de operação dos sinais.
STRAT_MODE_INDICATORS (Padrão/Recomendado): Modo Técnico Puro. Usa apenas os indicadores internos configurados abaixo (RSI, MA, etc) para gerar sinais.
STRAT_MODE_GEMINI / OPENAI / HYBRID : Modos de simulação experimental baseados em lógica interna de reversão e tendência. DESATIVADO NA VERSÃO MARKET.
STRAT_MODE_SENTIMENT_ONLY : Modo baseado em estatísticas de posicionamento do myfxbook. DESATIVADO NA VERSÃO MARKET.
InpMinIAConfidence: (0-100). Filtro de qualidade do sinal (Padrão: 75). DESATIVADO NA VERSÃO MARKET.
InpMinSignalsReq: Quantos indicadores locais (da lista abaixo) devem concordar para validar uma entrada? (Ex: 3).
InpAIRequiresIndicators: DESATIVADO NA VERSÃO MARKET.
true : Obriga Confluência. O sinal da estratégia principal precisa ser confirmado pelos indicadores locais.
false : Autonomia da Estratégia.
InpUpdateInterval: (Minutos). Frequência de atualização de dados.
Indicadores Locais (Filtros de Confluência)
Cada indicador pode ser ligado ( true ) ou desligado ( false ).
1. Filtro de Tendência (Média Móvel)
InpEnableTrendFilter: Só compra se preço > Média. (Filtro Crítico).
InpTrendTF: Timeframe da média.
InpTrendPeriod: Período da média.
InpTrendMinDistance: Distância mínima (pips) para validar a tendência.
2. ADX (Força da Tendência)
InpEnableAdx: Evita operar em mercado lateral.
InpAdxMinLevel: (40). Se menor que isso, considera mercado sem força.
3. Bollinger Bands (BB)
InpEnableBB: Gatilho de reversão (fecha fora/dentro).
InpBbDeviation: (2.0). Desvio padrão.
4. CCI (Commodity Channel Index)
InpCciLevel: (100). Níveis de sobrecompra/sobrevenda.
5. Estocástico
InpEnableStoch: Oscilador de sobrecompra/sobrevenda.
InpStochK/D/Slowing: Configuração padrão (5,3,3).
6. RSI (IFr)
InpEnableRSI: Índice de Força Relativa.
InpRsiPeriod: (14).
InpRsiOversold/Overbought: Níveis de 20/80.
7. Cruzamento de Médias (MA Cross)
InpEnableMA: Entra no cruzamento de duas médias.
InpMaFast/Slow: Períodos da rápida e lenta.
8. SAR Parabólico
InpEnablePSAR: Usa o stop and reverse como filtro de direção.
9. ADR Dinâmico
InpEnableADR: Usa a média de range diário.
-
-
2.3 Gerenciamento de Negociações
InpOpVenda / InpOpCompra: Permite bloquear operações de um lado específico.
InpSellPrimOrdem / BuyPrimOrdem:
true : Robô abre a 1ª ordem sozinho (Automático).
false : Semi-Automático. Você abre a 1ª ordem manualmente, e o robô assume a gestão da grade. (setar magic 0).
-
2.4 Identificação das Ordens
InpTradeComment: Comentário nas ordens.
-
InpMagic: Número único para identificar as ordens deste robô.
2.5 Filtros Globais
InpMaxSpread: Limite de spread em pontos para abrir novas ordens.
-
InpMaxTradesPairs: Limite de pares operando simultaneamente.
InpMaxCurrencyExposure: Limite de exposição por moeda individual.
2.6 Controle de Risco (Drawdown)
InpMaxDDPercentForNewGrid: % de Drawdown da conta para pausar novas grades.
InpGlobalTPPercent / Money: Meta de Ganho Global (Fecha tudo ao atingir).
InpGlobalSLPercent / Money: Stop Loss Global de Emergência (Fecha tudo ao atingir).
InpMinMarginLevelNew: Margem Livre mínima para novas grades.
2.6.1 DDR (Redução Dinâmica de Drawdown)
Sistema inteligente para reduzir o prejuízo de posições antigas usando o lucro das novas.
InpDDREnable: Ativar Sistema.
InpDDRStartOrder: A partir de qual ordem da grade o sistema ativa.
InpDDRMinPercent: % do lucro da ordem vencedora usada para abater a perdedora.
2.6.2 Trailing Stop & Break Even
InpBEStart: Distância para mover o Stop para o zero-a-zero.
-
InpTSStart/Step: Configuração do Trailing Stop dinâmico.
2.7 Gestão de Grade (Grid / Martingale)
-
InpMaxOrders: Limite máximo de ordens na grade.
-
InpGridStep: Distância mínima entre ordens (pontos).
Expansão Dinâmica
Nível 1 (configurável - Ex: 1-3): Passo fixo.
Nível 2 (configurável - Ex: 4-6): Passo + InpGridLevel2Add .
Nível 3 (configurável - Ex: 7+): Passo + InpGridLevel3Add .
2.8 Gestão de Lotes
InpLoteMin: Lote inicial.
InpMult: Multiplicador base (Martingale).
InpMultiInicio: A partir de qual ordem aplica o multiplicador.
InpMultCorr / Nivel2 / Nivel3: Ajustes de agressividade para níveis profundos da grade.
InpBalanceForLot (AutoLot): Ajuste automático do lote inicial com base no saldo.
2.9 Gestão de Take Profit (TP)
InpTakeProfit: Alvo inicial em pontos.
InpTPLevelXAdd: Aumento dinâmico do alvo para grades maiores.
InpTPLevel3Fix: Alvo de recuperação (curto) para grades críticas (Nível 3).
2.10 Volatilidade e Gaps
InpGapControlEnable: Proteção contra Gaps de mercado.
-
Volatilidade ( InpVolBehavior ): Configuração para uso de ordens Pendentes ou Pausa durante alta volatilidade.
2.11 Filtro de Notícias
-
InpNewsEnable: Ativa o filtro de notícias (utiliza o Calendário Econômico nativo do MT5).
Pausa: Configura a pausa (em minutos) antes e depois de eventos de alto/médio impacto.
2.12 Otimização e Performance
InpEntriesOnNewBarOnly:
true : Analisa sinais apenas na abertura da vela (Rápido).
false : Analisa a cada tick (Preciso).
2.13 Painel Visual
InpStatsMode: Modo de exibição das estatísticas no painel gráfico.
🛠️ 3. Solução de Problemas
A. O Robô não abre ordens
Botão AutoTrading: Verifique se está ativado (Verde).
Permissão: Verifique se o ícone do "chapéu" no gráfico está azul (MT5).
Sinais: Verifique se os indicadores configurados estão dando condição de entrada (Aba Indicadores).
Filtros: Verifique spread, margem livre e filtro de notícias.
B. Diferença Backtest vs Real
No backtest, certifique-se de ter dados históricos suficientes para todos os indicadores e timeframes utilizados (especialmente se usar filtro de tendência em H1/H4).
