Grid Trading Brasil BR

Manual Técnico & Dicionário de Inputs - GTB v2.1 (Versão Market MQL5)

Este é o documento técnico do GTB (Grid Trader Brasil) para a versão Market. Ele detalha a operação estratégica e o dicionário completo de parâmetros disponíveis.

1. Arquitetura e Estratégia

O Ecossistema

O GTB é um sistema de Grade (Grid Trading) inteligente, projetado para operar diretamente no seu terminal MetaTrader.

Terminal (MT5): Executa as ordens, gerencia a grade, o risco e processa os indicadores técnicos nativos. Autonomia: O robô contém toda a lógica necessária internamente, garantindo execução rápida e segura.

Matriz de Decisão

O robô utiliza uma combinação de indicadores clássicos para determinar os pontos de entrada e reversão.

Tendência e Momento : Analisa múltiplos timeframes para alinhar a direção da grade com a força do mercado.

Filtros de Confluência: Utiliza RSI, Bandas de Bollinger, Estocástico e ADX para validar as entradas e evitar operações contra fluxos fortes agressivos.

🎛️ 2. Dicionário de Parâmetros (Lista Completa)

Abaixo, a explicação dos parâmetros disponíveis no menu do robô.

2.1 Identificação

InpLabelSet: Nome para identificar este preset (ex: "Set Agressivo EURUSD").

2.2 Sinais e Estratégia (SignalInputs)

Estes parâmetros definem QUANDO a primeira ordem é aberta.

Estratégia Principal

InpStrategyMode : Define o modo de operação dos sinais. STRAT_MODE_INDICATORS (Padrão/Recomendado): Modo Técnico Puro. Usa apenas os indicadores internos configurados abaixo (RSI, MA, etc) para gerar sinais. STRAT_MODE_GEMINI / OPENAI / HYBRID : Modos de simulação experimental baseados em lógica interna de reversão e tendência. DESATIVADO NA VERSÃO MARKET. STRAT_MODE_SENTIMENT_ONLY : Modo baseado em estatísticas de posicionamento do myfxbook. DESATIVADO NA VERSÃO MARKET.

InpMinIAConfidence : (0-100). Filtro de qualidade do sinal (Padrão: 75). DESATIVADO NA VERSÃO MARKET.

InpMinSignalsReq : Quantos indicadores locais (da lista abaixo) devem concordar para validar uma entrada? (Ex: 3).

InpAIRequiresIndicators : DESATIVADO NA VERSÃO MARKET. true : Obriga Confluência. O sinal da estratégia principal precisa ser confirmado pelos indicadores locais. false : Autonomia da Estratégia.

InpUpdateInterval: (Minutos). Frequência de atualização de dados.

Indicadores Locais (Filtros de Confluência)

Cada indicador pode ser ligado ( true ) ou desligado ( false ).

1. Filtro de Tendência (Média Móvel) InpEnableTrendFilter : Só compra se preço > Média. (Filtro Crítico). InpTrendTF : Timeframe da média. InpTrendPeriod : Período da média. InpTrendMinDistance : Distância mínima (pips) para validar a tendência.

2. ADX (Força da Tendência) InpEnableAdx : Evita operar em mercado lateral. InpAdxMinLevel : (40). Se menor que isso, considera mercado sem força.

3. Bollinger Bands (BB) InpEnableBB : Gatilho de reversão (fecha fora/dentro). InpBbDeviation : (2.0). Desvio padrão.

4. CCI (Commodity Channel Index) InpCciLevel : (100). Níveis de sobrecompra/sobrevenda.

5. Estocástico InpEnableStoch : Oscilador de sobrecompra/sobrevenda. InpStochK/D/Slowing : Configuração padrão (5,3,3).

6. RSI (IFr) InpEnableRSI : Índice de Força Relativa. InpRsiPeriod : (14). InpRsiOversold/Overbought : Níveis de 20/80.

7. Cruzamento de Médias (MA Cross) InpEnableMA : Entra no cruzamento de duas médias. InpMaFast/Slow : Períodos da rápida e lenta.

8. SAR Parabólico InpEnablePSAR : Usa o stop and reverse como filtro de direção.

9. ADR Dinâmico InpEnableADR : Usa a média de range diário. InpADRTriggerPercent : (80%). Gatilho de exaustão baseado no range.



2.3 Gerenciamento de Negociações

InpOpVenda / InpOpCompra : Permite bloquear operações de um lado específico.

InpSellPrimOrdem / BuyPrimOrdem : true : Robô abre a 1ª ordem sozinho (Automático). false : Semi-Automático. Você abre a 1ª ordem manualmente, e o robô assume a gestão da grade. (setar magic 0) .



2.4 Identificação das Ordens

InpTradeComment : Comentário nas ordens.

InpMagic: Número único para identificar as ordens deste robô.

2.5 Filtros Globais

InpMaxSpread : Limite de spread em pontos para abrir novas ordens.

InpMaxTradesPairs : Limite de pares operando simultaneamente.

InpMaxCurrencyExposure: Limite de exposição por moeda individual.

2.6 Controle de Risco (Drawdown)

InpMaxDDPercentForNewGrid : % de Drawdown da conta para pausar novas grades.

InpGlobalTPPercent / Money : Meta de Ganho Global (Fecha tudo ao atingir).

InpGlobalSLPercent / Money : Stop Loss Global de Emergência (Fecha tudo ao atingir).

InpMinMarginLevelNew: Margem Livre mínima para novas grades.

2.6.1 DDR (Redução Dinâmica de Drawdown)

Sistema inteligente para reduzir o prejuízo de posições antigas usando o lucro das novas.

InpDDREnable : Ativar Sistema.

InpDDRStartOrder : A partir de qual ordem da grade o sistema ativa.

InpDDRMinPercent: % do lucro da ordem vencedora usada para abater a perdedora.

2.6.2 Trailing Stop & Break Even

InpBEStart : Distância para mover o Stop para o zero-a-zero.

InpTSStart/Step: Configuração do Trailing Stop dinâmico.

2.7 Gestão de Grade (Grid / Martingale)

InpMaxOrders : Limite máximo de ordens na grade.

InpGridStep: Distância mínima entre ordens (pontos).

Expansão Dinâmica

Nível 1 (configurável - Ex: 1-3) : Passo fixo.

Nível 2 ( configurável - Ex: 4-6) : Passo + InpGridLevel2Add .

Nível 3 (configurável - Ex: 7+): Passo + InpGridLevel3Add .

2.8 Gestão de Lotes

InpLoteMin : Lote inicial.

InpMult : Multiplicador base (Martingale).

InpMultiInicio : A partir de qual ordem aplica o multiplicador.

InpMultCorr / Nivel2 / Nivel3 : Ajustes de agressividade para níveis profundos da grade.

InpBalanceForLot (AutoLot): Ajuste automático do lote inicial com base no saldo.

2.9 Gestão de Take Profit (TP)

InpTakeProfit : Alvo inicial em pontos.

InpTPLevelXAdd : Aumento dinâmico do alvo para grades maiores.

InpTPLevel3Fix: Alvo de recuperação (curto) para grades críticas (Nível 3).

2.10 Volatilidade e Gaps

InpGapControlEnable : Proteção contra Gaps de mercado.

Volatilidade ( InpVolBehavior ): Configuração para uso de ordens Pendentes ou Pausa durante alta volatilidade.

2.11 Filtro de Notícias

InpNewsEnable : Ativa o filtro de notícias (utiliza o Calendário Econômico nativo do MT5).

Pausa: Configura a pausa (em minutos) antes e depois de eventos de alto/médio impacto.

2.12 Otimização e Performance

InpEntriesOnNewBarOnly : true : Analisa sinais apenas na abertura da vela (Rápido). false : Analisa a cada tick (Preciso).



2.13 Painel Visual

InpStatsMode: Modo de exibição das estatísticas no painel gráfico.

🛠️ 3. Solução de Problemas

A. O Robô não abre ordens

Botão AutoTrading: Verifique se está ativado (Verde). Permissão: Verifique se o ícone do "chapéu" no gráfico está azul (MT5). Sinais: Verifique se os indicadores configurados estão dando condição de entrada (Aba Indicadores). Filtros: Verifique spread, margem livre e filtro de notícias.

B. Diferença Backtest vs Real

No backtest, certifique-se de ter dados históricos suficientes para todos os indicadores e timeframes utilizados (especialmente se usar filtro de tendência em H1/H4).

Manual GTB v2.1 Market - Otimizado para MQL5