Grid Trading Brasil BR

⚠️ NOTA IMPORTANTE: Esta versión está totalmente localizada en PORTUGUÉS (PT-BR ) (Entradas, Registros y Comentarios). Si está buscando la versión en INGLÉS, por favor consulte la versión global disponible en nuestra lista de productos.

Manual Técnico y Diccionario de Entradas - GTB v2.1 (Versión Mercado MQL5)

Este es el documento técnico para GTB (Grid Trader Brasil) para la versión de Mercado. Detalla el funcionamiento estratégico y el diccionario completo de parámetros disponibles.

🏗️ 1. Arquitectura y Estrategia

El ecosistema

GTB es un sistema inteligente de Grid Trading diseñado para operar directamente en su terminal MetaTrader.

  1. Terminal (MT5): Ejecuta órdenes, gestiona la parrilla, controla el riesgo y procesa indicadores técnicos nativos.

  2. Autonomía: El robot contiene internamente toda la lógica necesaria, garantizando una ejecución rápida y segura.

Matriz de decisiones

El robot utiliza una combinación de indicadores clásicos para determinar los puntos de entrada y de inversión.

  • Tendencia y Momento: Analiza múltiples marcos temporales para alinear la dirección de la parrilla con la fortaleza del mercado.

  • Filtros de Confluencia: Utiliza el RSI, las Bandas de Bollinger, el Estocástico y el ADX para validar las entradas y evitar operar contra fuertes flujos agresivos.

🎛️ 2. Diccionario de parámetros (Lista completa)

A continuación se explican los parámetros disponibles en el menú del robot.

2.1 Identificación

  • InpLabelSet: Nombre para identificar este preset (por ejemplo, "Aggressive Set EURUSD").

2.2 Señales y estrategia (SignalInputs)

Estos parámetros definen CUANDO se abre la primera orden.

Estrategia Principal

  • InpStrategyMode: Define el modo de funcionamiento de la señal.

    • STRAT_MODE_INDICATORS (Predeterminado/Recomendado): Modo Técnico Puro. Utiliza únicamente los indicadores internos configurados a continuación (RSI, MA, etc.) para generar señales.

    • STRAT_MODE_GEMINI / OPENAI / HYBRID : Modos experimentales de simulación basados en la lógica interna de inversión y tendencia. DESACTIVADO EN LA VERSIÓN DE MERCADO.

    • STRAT_MODE_SENTIMENT_ONLY : Modo basado en reglas de flujo de precios. DESACTIVADO EN LA VERSIÓN DE MERCADO.

  • InpMinIAConfidence: (0-100). Filtro de calidad de señal. DESACTIVADO EN VERSIÓN DE MERCADO.

  • InpMinSignalsReq: ¿Cuántos indicadores locales (de la siguiente lista) deben coincidir para validar una entrada? (Ej: 3).

  • InpAIRequiresIndicators: DESACTIVADO EN LA VERSIÓN DE MERCADO.

    • true : Fuerza Confluencia. La señal de la estrategia principal debe ser confirmada por los indicadores locales.

    • false : Autonomía de la estrategia.

  • InpUpdateInterval: (Minutos). Frecuencia de actualización de datos.

Indicadores Locales (Filtros de Confluencia)

Cada indicador se puede activar ( true ) o desactivar ( false ).

  • 1. Filtro de tendencia (Media móvil)

    • InpEnableTrendFilter: Sólo compra si precio > Media. (Filtro Crítico).

    • InpTrendTF: Media temporal.

    • InpTrendPeriod: Periodo Medio.

    • InpTrendMinDistance: Distancia mínima (pips) para validar la tendencia.

  • 2. ADX (Fuerza de la tendencia)

    • InpEnableAdx: Evita operar en mercados laterales.

    • InpAdxMinLevel: (40). Si es inferior a este, considera que el mercado no tiene fuerza.

  • 3. Bandas de Bollinger (BB)

    • InpEnableBB: Reversal trigger (cierre fuera/dentro).

    • InpBbDeviation: (2.0). Desviación estándar.

  • 4. CCI (Índice del Canal de Materias Primas)

    • InpCciLevel: (100). Niveles de sobrecompra/sobreventa.

  • 5. Estocástico

    • InpEnableStoch: Oscilador de sobrecompra/sobreventa.

    • InpStochK/D/Slowing: Configuración por defecto (5,3,3).

  • 6. RSI (Índice de Fuerza Relativa)

    • InpEnableRSI: Índice de fuerza relativa.

    • InpRsiPeriod: (14).

    • InpRsiOversold/Overbought: Niveles de 20/80.

  • 7. Cruce de medias móviles (MA Cross)

    • InpEnableMA: Entra en el cruce de dos medias.

    • InpMaFast/Slow: Periodos de las medias rápida y lenta.

  • 8. SAR Parabólico

    • InpEnablePSAR: Utiliza la parada y la inversión como filtro de dirección.

  • 9. ADR Dinámico

    • InpEnableADR: Utiliza el rango medio diario.

    • InpADRTriggerPercent: (80%). Disparo por agotamiento basado en el rango.

2.3 Gestión de operaciones

  • InpOpVenda / InpOpCompra: Permite bloquear operaciones en un lado específico (Venta/Compra).

  • InpSellPrimOrdem / BuyPrimOrdem:

    • true : El robot abre la 1ª orden automáticamente.

    • false : Semi-Automático. Usted abre la 1ª orden manualmente, y el robot asume la gestión de la red. (Poner magia a 0).

2.4 Identificación del pedido

  • InpTradeComment: Comentario de las órdenes.

  • InpMagic: Número único para identificar las órdenes de este robot.

2.5 Filtros globales

  • InpMaxSpread: Límite de spread en puntos para abrir nuevas órdenes.

  • InpMaxTradesPairs: Límite de pares que operan simultáneamente.

  • InpMaxCurrencyExposure: Límite de exposición por divisa individual.

2.6 Control de Riesgo (Drawdown)

  • InpMaxDDPercentForNewGrid: % de Drawdown de la cuenta para pausar nuevas rejillas.

  • InpGlobalTPPercent / Dinero: Objetivo de ganancia global (Cierra todo cuando se alcanza).

  • InpGlobalSLPercent / Dinero: Stop Loss de Emergencia Global (Cierra todo cuando se alcanza).

  • InpMinMarginLevelNew: Margen Libre Mínimo para rejillas nuevas.

2.6.1 DDR (Reducción Dinámica de Reducción)

Sistema inteligente para reducir la pérdida de posiciones antiguas utilizando el beneficio de las nuevas.

  • InpDDREnable: Habilita el sistema.

  • InpDDRStartOrder: A partir de qué orden de la parrilla se activa el sistema.

  • InpDDRMinPercent: % del beneficio de la orden ganadora utilizado para compensar la perdedora.

2.6.2 Trailing Stop y Break Even

  • InpBEStart: Distancia para mover el Stop al punto de equilibrio.

  • InpTSStart/Step: Configuración dinámica del Trailing Stop.

2.7 Gestión de la parrilla (Parrilla / Martingala)

  • InpMaxOrders: Límite máximo de órdenes en la rejilla.

  • InpGridStep: Distancia mínima entre órdenes (puntos).

Expansión dinámica

  • Nivel 1 (Configurable - Ej: 1-3): Paso fijo.

  • Nivel 2 (Configurable - Ej: 4-6): Paso + InpGridLevel2Add .

  • Nivel 3 (Configurable - Ej: 7+): Paso + InpGridLevel3Add .

2.8 Gestión de lotes

  • InpLoteMin: Lote inicial.

  • InpMult: Multiplicador base (Martingala).

  • InpMultiInicio: A partir de qué orden se aplica el multiplicador.

  • InpMultCorr / Nivel2 / Nivel3: Ajustes de agresividad para niveles de rejilla profundos.

  • InpBalanceForLot (AutoLot): Ajuste automático del lote inicial en función del saldo.

2.9 Gestión de Take Profit (TP)

  • InpTakeProfit: Objetivo inicial en puntos.

  • InpTPLevelXAdd: Aumento dinámico del objetivo para rejillas más grandes.

  • InpTPLevel3Fix: Objetivo de recuperación (corto) para rejillas críticas (Nivel 3).

2.10 Volatilidad y Gaps

  • InpGapControlEnable: Protección contra Gaps de mercado.

  • Volatilidad ( InpVolBehavior ): Configuración para el uso de órdenes Pendientes o Pausa durante alta volatilidad.

2.11 Filtro de Noticias

  • InpNewsEnable: Activa el filtro de noticias (utiliza el Calendario Económico nativo de MT5).

  • Pausa: Configura la pausa (en minutos) antes y después de eventos de alto/medio impacto.

2.12 Optimización y Rendimiento

  • InpEntriesOnNewBarOnly:

    • true : Analiza las señales sólo en la apertura de la vela (Rápido).

    • false : Analiza cada tick (Preciso).

2.13 Panel Visual

  • InpStatsMode: Modo de visualización de estadísticas en el panel gráfico.

🛠️ 3. Resolución de problemas

A. El Robot no abre los pedidos

  1. Botón AutoTrading: Compruebe si está activado (Verde).

  2. Permiso: Compruebe si el icono del "sombrero" en el gráfico es azul (MT5).

  3. Señales: Compruebe si los indicadores configurados están proporcionando condiciones de entrada (Pestaña Indicadores).

  4. Filtros: Compruebe el spread, el margen libre y el filtro de noticias.

B. Backtest vs Diferencia Real

  • En el backtesting, asegúrese de que dispone de suficientes datos históricos para todos los indicadores y plazos utilizados (especialmente si utiliza un filtro de tendencia en H1/H4).

GTB v2.1 Manual de Mercado - Optimizado para MQL5


