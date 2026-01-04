Grid Trading Brasil BR
- Asesores Expertos
- Vladimir Aleksei Mendonca Carvalho
- Versión: 2.100
⚠️ NOTA IMPORTANTE: Esta versión está totalmente localizada en PORTUGUÉS (PT-BR ) (Entradas, Registros y Comentarios). Si está buscando la versión en INGLÉS, por favor consulte la versión global disponible en nuestra lista de productos.
Este es el documento técnico para GTB (Grid Trader Brasil) para la versión de Mercado. Detalla el funcionamiento estratégico y el diccionario completo de parámetros disponibles.
🏗️ 1. Arquitectura y Estrategia
El ecosistema
GTB es un sistema inteligente de Grid Trading diseñado para operar directamente en su terminal MetaTrader.
-
Terminal (MT5): Ejecuta órdenes, gestiona la parrilla, controla el riesgo y procesa indicadores técnicos nativos.
-
Autonomía: El robot contiene internamente toda la lógica necesaria, garantizando una ejecución rápida y segura.
Matriz de decisiones
El robot utiliza una combinación de indicadores clásicos para determinar los puntos de entrada y de inversión.
-
Tendencia y Momento: Analiza múltiples marcos temporales para alinear la dirección de la parrilla con la fortaleza del mercado.
-
Filtros de Confluencia: Utiliza el RSI, las Bandas de Bollinger, el Estocástico y el ADX para validar las entradas y evitar operar contra fuertes flujos agresivos.
🎛️ 2. Diccionario de parámetros (Lista completa)
A continuación se explican los parámetros disponibles en el menú del robot.
2.1 Identificación
-
InpLabelSet: Nombre para identificar este preset (por ejemplo, "Aggressive Set EURUSD").
2.2 Señales y estrategia (SignalInputs)
Estos parámetros definen CUANDO se abre la primera orden.
Estrategia Principal
-
InpStrategyMode: Define el modo de funcionamiento de la señal.
-
STRAT_MODE_INDICATORS (Predeterminado/Recomendado): Modo Técnico Puro. Utiliza únicamente los indicadores internos configurados a continuación (RSI, MA, etc.) para generar señales.
-
STRAT_MODE_GEMINI / OPENAI / HYBRID : Modos experimentales de simulación basados en la lógica interna de inversión y tendencia. DESACTIVADO EN LA VERSIÓN DE MERCADO.
-
STRAT_MODE_SENTIMENT_ONLY : Modo basado en reglas de flujo de precios. DESACTIVADO EN LA VERSIÓN DE MERCADO.
-
-
InpMinIAConfidence: (0-100). Filtro de calidad de señal. DESACTIVADO EN VERSIÓN DE MERCADO.
-
InpMinSignalsReq: ¿Cuántos indicadores locales (de la siguiente lista) deben coincidir para validar una entrada? (Ej: 3).
-
InpAIRequiresIndicators: DESACTIVADO EN LA VERSIÓN DE MERCADO.
-
true : Fuerza Confluencia. La señal de la estrategia principal debe ser confirmada por los indicadores locales.
-
false : Autonomía de la estrategia.
-
-
InpUpdateInterval: (Minutos). Frecuencia de actualización de datos.
Indicadores Locales (Filtros de Confluencia)
Cada indicador se puede activar ( true ) o desactivar ( false ).
-
1. Filtro de tendencia (Media móvil)
-
InpEnableTrendFilter: Sólo compra si precio > Media. (Filtro Crítico).
-
InpTrendTF: Media temporal.
-
InpTrendPeriod: Periodo Medio.
-
InpTrendMinDistance: Distancia mínima (pips) para validar la tendencia.
-
-
2. ADX (Fuerza de la tendencia)
-
InpEnableAdx: Evita operar en mercados laterales.
-
InpAdxMinLevel: (40). Si es inferior a este, considera que el mercado no tiene fuerza.
-
-
3. Bandas de Bollinger (BB)
-
InpEnableBB: Reversal trigger (cierre fuera/dentro).
-
InpBbDeviation: (2.0). Desviación estándar.
-
-
4. CCI (Índice del Canal de Materias Primas)
-
InpCciLevel: (100). Niveles de sobrecompra/sobreventa.
-
-
5. Estocástico
-
InpEnableStoch: Oscilador de sobrecompra/sobreventa.
-
InpStochK/D/Slowing: Configuración por defecto (5,3,3).
-
-
6. RSI (Índice de Fuerza Relativa)
-
InpEnableRSI: Índice de fuerza relativa.
-
InpRsiPeriod: (14).
-
InpRsiOversold/Overbought: Niveles de 20/80.
-
-
7. Cruce de medias móviles (MA Cross)
-
InpEnableMA: Entra en el cruce de dos medias.
-
InpMaFast/Slow: Periodos de las medias rápida y lenta.
-
-
8. SAR Parabólico
-
InpEnablePSAR: Utiliza la parada y la inversión como filtro de dirección.
-
-
9. ADR Dinámico
-
InpEnableADR: Utiliza el rango medio diario.
-
InpADRTriggerPercent: (80%). Disparo por agotamiento basado en el rango.
-
2.3 Gestión de operaciones
-
InpOpVenda / InpOpCompra: Permite bloquear operaciones en un lado específico (Venta/Compra).
-
InpSellPrimOrdem / BuyPrimOrdem:
-
true : El robot abre la 1ª orden automáticamente.
-
false : Semi-Automático. Usted abre la 1ª orden manualmente, y el robot asume la gestión de la red. (Poner magia a 0).
-
2.4 Identificación del pedido
-
InpTradeComment: Comentario de las órdenes.
-
InpMagic: Número único para identificar las órdenes de este robot.
2.5 Filtros globales
-
InpMaxSpread: Límite de spread en puntos para abrir nuevas órdenes.
-
InpMaxTradesPairs: Límite de pares que operan simultáneamente.
-
InpMaxCurrencyExposure: Límite de exposición por divisa individual.
2.6 Control de Riesgo (Drawdown)
-
InpMaxDDPercentForNewGrid: % de Drawdown de la cuenta para pausar nuevas rejillas.
-
InpGlobalTPPercent / Dinero: Objetivo de ganancia global (Cierra todo cuando se alcanza).
-
InpGlobalSLPercent / Dinero: Stop Loss de Emergencia Global (Cierra todo cuando se alcanza).
-
InpMinMarginLevelNew: Margen Libre Mínimo para rejillas nuevas.
2.6.1 DDR (Reducción Dinámica de Reducción)
Sistema inteligente para reducir la pérdida de posiciones antiguas utilizando el beneficio de las nuevas.
-
InpDDREnable: Habilita el sistema.
-
InpDDRStartOrder: A partir de qué orden de la parrilla se activa el sistema.
-
InpDDRMinPercent: % del beneficio de la orden ganadora utilizado para compensar la perdedora.
2.6.2 Trailing Stop y Break Even
-
InpBEStart: Distancia para mover el Stop al punto de equilibrio.
-
InpTSStart/Step: Configuración dinámica del Trailing Stop.
2.7 Gestión de la parrilla (Parrilla / Martingala)
-
InpMaxOrders: Límite máximo de órdenes en la rejilla.
-
InpGridStep: Distancia mínima entre órdenes (puntos).
Expansión dinámica
-
Nivel 1 (Configurable - Ej: 1-3): Paso fijo.
-
Nivel 2 (Configurable - Ej: 4-6): Paso + InpGridLevel2Add .
-
Nivel 3 (Configurable - Ej: 7+): Paso + InpGridLevel3Add .
2.8 Gestión de lotes
-
InpLoteMin: Lote inicial.
-
InpMult: Multiplicador base (Martingala).
-
InpMultiInicio: A partir de qué orden se aplica el multiplicador.
-
InpMultCorr / Nivel2 / Nivel3: Ajustes de agresividad para niveles de rejilla profundos.
-
InpBalanceForLot (AutoLot): Ajuste automático del lote inicial en función del saldo.
2.9 Gestión de Take Profit (TP)
-
InpTakeProfit: Objetivo inicial en puntos.
-
InpTPLevelXAdd: Aumento dinámico del objetivo para rejillas más grandes.
-
InpTPLevel3Fix: Objetivo de recuperación (corto) para rejillas críticas (Nivel 3).
2.10 Volatilidad y Gaps
-
InpGapControlEnable: Protección contra Gaps de mercado.
-
Volatilidad ( InpVolBehavior ): Configuración para el uso de órdenes Pendientes o Pausa durante alta volatilidad.
2.11 Filtro de Noticias
-
InpNewsEnable: Activa el filtro de noticias (utiliza el Calendario Económico nativo de MT5).
-
Pausa: Configura la pausa (en minutos) antes y después de eventos de alto/medio impacto.
2.12 Optimización y Rendimiento
-
InpEntriesOnNewBarOnly:
-
true : Analiza las señales sólo en la apertura de la vela (Rápido).
-
false : Analiza cada tick (Preciso).
-
2.13 Panel Visual
-
InpStatsMode: Modo de visualización de estadísticas en el panel gráfico.
🛠️ 3. Resolución de problemas
A. El Robot no abre los pedidos
-
Botón AutoTrading: Compruebe si está activado (Verde).
-
Permiso: Compruebe si el icono del "sombrero" en el gráfico es azul (MT5).
-
Señales: Compruebe si los indicadores configurados están proporcionando condiciones de entrada (Pestaña Indicadores).
-
Filtros: Compruebe el spread, el margen libre y el filtro de noticias.
B. Backtest vs Diferencia Real
-
En el backtesting, asegúrese de que dispone de suficientes datos históricos para todos los indicadores y plazos utilizados (especialmente si utiliza un filtro de tendencia en H1/H4).
GTB v2.1 Manual de Mercado - Optimizado para MQL5