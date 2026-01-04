Grid Trading Brasil BR

⚠️ NOTA IMPORTANTE: Esta versión está totalmente localizada en PORTUGUÉS (PT-BR ) (Entradas, Registros y Comentarios). Si está buscando la versión en INGLÉS, por favor consulte la versión global disponible en nuestra lista de productos.

Manual Técnico y Diccionario de Entradas - GTB v2.1 (Versión Mercado MQL5)

Este es el documento técnico para GTB (Grid Trader Brasil) para la versión de Mercado. Detalla el funcionamiento estratégico y el diccionario completo de parámetros disponibles.

🏗️ 1. Arquitectura y Estrategia

El ecosistema

GTB es un sistema inteligente de Grid Trading diseñado para operar directamente en su terminal MetaTrader.

Terminal (MT5): Ejecuta órdenes, gestiona la parrilla, controla el riesgo y procesa indicadores técnicos nativos. Autonomía: El robot contiene internamente toda la lógica necesaria, garantizando una ejecución rápida y segura.

Matriz de decisiones

El robot utiliza una combinación de indicadores clásicos para determinar los puntos de entrada y de inversión.

Tendencia y Momento: Analiza múltiples marcos temporales para alinear la dirección de la parrilla con la fortaleza del mercado.

Filtros de Confluencia: Utiliza el RSI, las Bandas de Bollinger, el Estocástico y el ADX para validar las entradas y evitar operar contra fuertes flujos agresivos.

🎛️ 2. Diccionario de parámetros (Lista completa)

A continuación se explican los parámetros disponibles en el menú del robot.

2.1 Identificación

InpLabelSet: Nombre para identificar este preset (por ejemplo, "Aggressive Set EURUSD").

2.2 Señales y estrategia (SignalInputs)

Estos parámetros definen CUANDO se abre la primera orden.

Estrategia Principal

InpStrategyMode : Define el modo de funcionamiento de la señal. STRAT_MODE_INDICATORS (Predeterminado/Recomendado): Modo Técnico Puro. Utiliza únicamente los indicadores internos configurados a continuación (RSI, MA, etc.) para generar señales. STRAT_MODE_GEMINI / OPENAI / HYBRID : Modos experimentales de simulación basados en la lógica interna de inversión y tendencia. DESACTIVADO EN LA VERSIÓN DE MERCADO. STRAT_MODE_SENTIMENT_ONLY : Modo basado en reglas de flujo de precios. DESACTIVADO EN LA VERSIÓN DE MERCADO.

InpMinIAConfidence : (0-100). Filtro de calidad de señal. DESACTIVADO EN VERSIÓN DE MERCADO.

InpMinSignalsReq : ¿Cuántos indicadores locales (de la siguiente lista) deben coincidir para validar una entrada? (Ej: 3).

InpAIRequiresIndicators : DESACTIVADO EN LA VERSIÓN DE MERCADO. true : Fuerza Confluencia. La señal de la estrategia principal debe ser confirmada por los indicadores locales. false : Autonomía de la estrategia.

InpUpdateInterval: (Minutos). Frecuencia de actualización de datos.

Indicadores Locales (Filtros de Confluencia)

Cada indicador se puede activar ( true ) o desactivar ( false ).

1. Filtro de tendencia (Media móvil) InpEnableTrendFilter : Sólo compra si precio > Media. (Filtro Crítico). InpTrendTF : Media temporal. InpTrendPeriod : Periodo Medio. InpTrendMinDistance : Distancia mínima (pips) para validar la tendencia.

2. ADX (Fuerza de la tendencia) InpEnableAdx : Evita operar en mercados laterales. InpAdxMinLevel : (40). Si es inferior a este, considera que el mercado no tiene fuerza.

3. Bandas de Bollinger (BB) InpEnableBB : Reversal trigger (cierre fuera/dentro). InpBbDeviation : (2.0). Desviación estándar.

4. CCI (Índice del Canal de Materias Primas) InpCciLevel : (100). Niveles de sobrecompra/sobreventa.

5. Estocástico InpEnableStoch : Oscilador de sobrecompra/sobreventa. InpStochK/D/Slowing : Configuración por defecto (5,3,3).

6. RSI (Índice de Fuerza Relativa) InpEnableRSI : Índice de fuerza relativa. InpRsiPeriod : (14). InpRsiOversold/Overbought : Niveles de 20/80.

7. Cruce de medias móviles (MA Cross) InpEnableMA : Entra en el cruce de dos medias. InpMaFast/Slow : Periodos de las medias rápida y lenta.

8. SAR Parabólico InpEnablePSAR : Utiliza la parada y la inversión como filtro de dirección.

9. ADR Dinámico InpEnableADR : Utiliza el rango medio diario. InpADRTriggerPercent : (80%). Disparo por agotamiento basado en el rango.



2.3 Gestión de operaciones

InpOpVenda / InpOpCompra : Permite bloquear operaciones en un lado específico (Venta/Compra).

InpSellPrimOrdem / BuyPrimOrdem : true : El robot abre la 1ª orden automáticamente. false : Semi-Automático. Usted abre la 1ª orden manualmente, y el robot asume la gestión de la red. (Poner magia a 0).



2.4 Identificación del pedido

InpTradeComment : Comentario de las órdenes.

InpMagic: Número único para identificar las órdenes de este robot.

2.5 Filtros globales

InpMaxSpread : Límite de spread en puntos para abrir nuevas órdenes.

InpMaxTradesPairs : Límite de pares que operan simultáneamente.

InpMaxCurrencyExposure: Límite de exposición por divisa individual.

2.6 Control de Riesgo (Drawdown)

InpMaxDDPercentForNewGrid : % de Drawdown de la cuenta para pausar nuevas rejillas.

InpGlobalTPPercent / Dinero : Objetivo de ganancia global (Cierra todo cuando se alcanza).

InpGlobalSLPercent / Dinero : Stop Loss de Emergencia Global (Cierra todo cuando se alcanza).

InpMinMarginLevelNew: Margen Libre Mínimo para rejillas nuevas.

2.6.1 DDR (Reducción Dinámica de Reducción)

Sistema inteligente para reducir la pérdida de posiciones antiguas utilizando el beneficio de las nuevas.

InpDDREnable : Habilita el sistema.

InpDDRStartOrder : A partir de qué orden de la parrilla se activa el sistema.

InpDDRMinPercent: % del beneficio de la orden ganadora utilizado para compensar la perdedora.

2.6.2 Trailing Stop y Break Even

InpBEStart : Distancia para mover el Stop al punto de equilibrio.

InpTSStart/Step: Configuración dinámica del Trailing Stop.

2.7 Gestión de la parrilla (Parrilla / Martingala)

InpMaxOrders : Límite máximo de órdenes en la rejilla.

InpGridStep: Distancia mínima entre órdenes (puntos).

Expansión dinámica

Nivel 1 (Configurable - Ej: 1-3) : Paso fijo.

Nivel 2 (Configurable - Ej: 4-6) : Paso + InpGridLevel2Add .

Nivel 3 (Configurable - Ej: 7+): Paso + InpGridLevel3Add .

2.8 Gestión de lotes

InpLoteMin : Lote inicial.

InpMult : Multiplicador base (Martingala).

InpMultiInicio : A partir de qué orden se aplica el multiplicador.

InpMultCorr / Nivel2 / Nivel3 : Ajustes de agresividad para niveles de rejilla profundos.

InpBalanceForLot (AutoLot): Ajuste automático del lote inicial en función del saldo.

2.9 Gestión de Take Profit (TP)

InpTakeProfit : Objetivo inicial en puntos.

InpTPLevelXAdd : Aumento dinámico del objetivo para rejillas más grandes.

InpTPLevel3Fix: Objetivo de recuperación (corto) para rejillas críticas (Nivel 3).

2.10 Volatilidad y Gaps

InpGapControlEnable : Protección contra Gaps de mercado.

Volatilidad ( InpVolBehavior ): Configuración para el uso de órdenes Pendientes o Pausa durante alta volatilidad.

2.11 Filtro de Noticias

InpNewsEnable : Activa el filtro de noticias (utiliza el Calendario Económico nativo de MT5).

Pausa: Configura la pausa (en minutos) antes y después de eventos de alto/medio impacto.

2.12 Optimización y Rendimiento

InpEntriesOnNewBarOnly : true : Analiza las señales sólo en la apertura de la vela (Rápido). false : Analiza cada tick (Preciso).



2.13 Panel Visual

InpStatsMode: Modo de visualización de estadísticas en el panel gráfico.

🛠️ 3. Resolución de problemas

A. El Robot no abre los pedidos

Botón AutoTrading: Compruebe si está activado (Verde). Permiso: Compruebe si el icono del "sombrero" en el gráfico es azul (MT5). Señales: Compruebe si los indicadores configurados están proporcionando condiciones de entrada (Pestaña Indicadores). Filtros: Compruebe el spread, el margen libre y el filtro de noticias.

B. Backtest vs Diferencia Real

En el backtesting, asegúrese de que dispone de suficientes datos históricos para todos los indicadores y plazos utilizados (especialmente si utiliza un filtro de tendencia en H1/H4).

GTB v2.1 Manual de Mercado - Optimizado para MQL5