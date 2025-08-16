ENEA mt5
- Experten
- Vitalii Tkachenko
- Version: 1.60
- Aktualisiert: 3 November 2025
- Aktivierungen: 15
Price: 606$ -> 808$
|Leitfaden: Manual
Hauptmerkmale:
Regime-Erkennung in Echtzeit: Trend, Range, Volatilität & Flat-Phase
Dynamischer Strategiewechsel je nach Marktregime
KI-Modell GPT5 (HMM) lernt unbeaufsichtigt aus historischen Daten
Aktivierung der Automatisierten Anpassung von TP, SL
Unterstützt die Zeiteinheit M30 und basiert auf XAUUSD
Wie funktioniert das Hidden Markov Model (HMM)?
Ein Hidden Markov Model (HMM) ist ein statistisches Modell, das davon ausgeht, dass ein System – wie z.B. der Finanzmarkt – sich durch unsichtbare (versteckte) Zustände bewegt.
Diese Zustände (z.B. Aufwärtstrend, Abwärtstrend) sind nicht direkt beobachtbar, aber sie beeinflussen messbare Größen wie Preise, Volumen oder Volatilität.
Das HMM nutzt Wahrscheinlichkeiten, um herauszufinden, welche Abfolge von versteckten Zuständen am besten zu den beobachteten Daten passt.
Dadurch kann man Muster erkennen und den aktuellen Zustand des Marktes viel besser einzuschätzen.
HMM-Bestandteile:Ein Hidden Markov Model (HMM) besteht aus mehreren zentralen Komponenten, die im ENEA mt5 gezielt zur Regime-Erkennung eingesetzt werden.
Versteckte Zustände (Regime) repräsentieren unterschiedliche Marktphasen wie Trend, Range oder hohe Volatilität.
Übergangsmatrix bestimmt die Wahrscheinlichkeiten, mit denen der Markt von einem Regime in ein anderes wechselt.
Emissionsverteilung beschreibt die statistischen Merkmale, mit denen sich jedes Regime in den beobachteten Marktdaten äußert.
Das Modell wird auf historischen Preis- und Volatilitätsdaten trainiert und erkennt anschließend live, in welchem Regime sich der Markt aktuell befindet – ganz ohne manuelles Labeling.
Regime-Switching bezeichnet die dynamische Anpassung einer Handelsstrategie an unterschiedliche strukturelle Zustände des Marktes, sogenannte Marktregime.
Diese Regime können sich in Form von klaren Trendphasen (steigende oder fallende Märkte), seitwärts gerichteten Bewegungen (Range-Märkte),
hochvolatilen Zonen (z. B. nach News, Gaps oder starken Impulsen) oder Phasen mit geringer Volatilität manifestieren.
Viele konventionelle Handelsansätze scheitern daran, dass sie starr auf alle Marktphasen gleich angewendet werden. Genau hier setzt der ENEA mt5 Expert Advisor an:
Er erkennt den aktuellen Marktzustand in Echtzeit und passt seine Handelsstrategie dynamisch an die jeweilige Marktsituation an, um so in jedem Regime eine optimale Performance zu erzielen.
Im Live-Betrieb analysiert ENEA mt5 kontinuierlich den Markt und identifiziert das jeweils aktuelle Regime.
Sobald der Marktzustand erkannt ist, wählt der EA automatisch die passende Handelsstrategie aus, um optimal auf die Marktbedingungen zu reagieren.
Befindet sich der Markt in einer Trendphase, aktiviert ENEA ein Breakout-System mit integrierten Trend-Filtern, um Bewegungen in Trendrichtung effizient zu nutzen.
In Seitwärtsphasen (Range) setzt der EA auf eine Mean-Reversion-Strategie, bei der Ein- und Ausstiege dynamisch an markante Unterstützungs- und Widerstandszonen angepasst werden.
Wird hingegen eine hochvolatile Marktphase erkannt, reduziert ENEA automatisch die Positionsgröße und wählt breitere Stop-Loss-Level, um das Risiko zu kontrollieren und Fehltrades zu vermeiden.
Beispielhafte Anwendung (XAU/USD) Ein HMM wurde auf tägliche Log-Returns trainiert und unterscheidet 3 Regime:
Zustand
|Beschreibung
|Verhalten im Markt
1
|Trendphase
|Starke Richtungsbewegung, hohe Momentum
2
|Seitwärts / Range
|Geringe Volatilität, unklarer Verlauf
3
|Schock / Volatilität
|Gaps, News, schnelle Richtungswechsel
ENEA erkennt diese Zustände live und passt die Trade-Frequenz und Strategieauswahl entsprechend an.
Ein zentrales Alleinstellungsmerkmal des ENEA mt5 ist die Integration vom neuesten model ChatGPT-5 in die Entscheidungslogik des Expert Advisors.
Während das Hidden Markov Model (HMM) die statistische Regime-Erkennung übernimmt, wird ChatGPT-5 als semantische und adaptive Entscheidungsschicht eingesetzt.
Das bedeutet konkret:
-
Interpretation komplexer Marktdaten:ChatGPT-5 bewertet in Echtzeit die vom Hidden Markov Model (HMM) erkannten Marktregime und erweitert diese Analyse durch eine intelligente Einbindung zusätzlicher Kontextebenen – von der aktuellen Marktstimmung und wiederkehrenden saisonalen Mustern bis hin zu außergewöhnlichen Preisbewegungen infolge makroökonomischer Nachrichten oder plötzlicher Volatilitätsschübe. So entsteht eine hochpräzise, situationsgerechte Entscheidungsgrundlage, die dem ENEA mt5 ermöglicht, selbst in komplexen und schnell wechselnden Marktphasen die optimale Handelsstrategie auszuwählen.
-
Selbstlernender Ansatz:Der leistungsstarke GPT-5-Kern ist darauf spezialisiert, tiefgreifende Muster und subtile Anomalien aus einer Vielzahl historischer Trades zu erkennen und zu bewerten. Auf dieser Basis werden besonders profitable Setups gezielt verstärkt und weiter verfeinert, während ineffiziente oder risikoreiche Konfigurationen automatisch aussortiert werden – ein kontinuierlicher Optimierungsprozess, der sicherstellt, dass der ENEA mt5 seine Handelsstrategien fortlaufend anpasst und dauerhaft auf höchstem Performance-Niveau agiert.
- Kontextsensitivität:
GPT-5 verfügt über die Fähigkeit, auch unstrukturierte und oft schwer messbare Informationen – etwa plötzliche Marktreaktionen auf News-Events, Volatilitätsspitzen nach wichtigen Wirtschaftsdaten oder ungewöhnliche Preisbewegungen in Reaktion auf geopolitische Ereignisse – nahtlos in den Entscheidungsprozess zu integrieren. Dadurch erhält der ENEA mt5 einen entscheidenden Informationsvorsprung gegenüber rein statistischen Modellen, die solche dynamischen Einflussfaktoren häufig nicht oder nur unzureichend berücksichtigen, und kann auch in unerwarteten Marktsituationen präzise und gewinnorientierte Entscheidungen treffen.
Wie gut ist das?
Die Kombination aus HMM (präzise Regime-Klassifizierung) und ChatGPT-5 (adaptive, kontextbasierte Strategieanpassung) schafft einen Trading-Algorithmus, der nicht nur auf aktuelle Marktlagen reagiert, sondern proaktiv optimale Handelsentscheidungen vorbereitet. Diese Dual-Engine-Struktur zeigt ihre besondere Stärke vor allem in Übergangsphasen zwischen unterschiedlichen Marktregimen – einer typischen Schwachstelle vieler EAs – und sorgt für deutlich stabilere Ergebnisse. Während das HMM die klare strukturelle Analyse übernimmt, bringt GPT-5 die „Marktintelligenz“ ein, um Chancen auch in komplexen und unvorhersehbaren Marktsituationen gezielt zu nutzen.
Автор очень отзывчивый — всегда быстро отвечает в личных сообщениях и подробно объясняет все моменты. Все доработки выполнялись оперативно и точно по запросу. Приятно работать с человеком, который реально вовлечён в результат.