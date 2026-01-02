The magiciann
- Indikatoren
- Abdelhak Benazizi
- Version: 3.10
Verwandeln Sie Marktchaos in Kristallklare Trading-Gelegenheiten auf Gold 15-Minuten-Charts
Haben Sie Schwierigkeiten mit dem Gold-Trading?
- Müde davon zu raten, wo Sie bei XAU/USD Trades eingehen sollen?
- Verwirrt darüber, ob Sie KAUFEN, VERKAUFEN oder ABWARTEN sollten?
- Verpassen Sie hochwahrscheinliche Setups auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen?
"THE MAGICIAN" enthüllt die unsichtbaren Kräfte von Angebot und Nachfrage, die Märkte bewegen!
Was macht THE MAGICIAN einzigartig?
📊 MULTI-ZEITRAHMEN-ANALYSE
- Analysiert H4-, Tages- und Wochenzeitrahmen gleichzeitig
- Identifiziert konfluente Zonen, in denen mehrere Zeitrahmen übereinstimmen
- Zeigt HTF-bestätigte Zonen für Trades mit höchster Wahrscheinlichkeit
- Eliminiert automatisch Signale niedriger Qualität
⚡ NUR FRISCHE (UNGEBROCHENE) ZONEN
- Zeigt niemals gebrochene Zonen - nur unberührte, ungetestete Levels
- Jede Zone mit ⚡FRISCH-Indikator markiert
- 50% Penetrationsschwelle gewährleistet Qualitätserkennung
- Verfolgt Zonenberührungen ohne Bruch
🎯 INTELLIGENTE TRADING-ANLEITUNG
Der Indikator sagt Ihnen GENAU, WARUM Sie handeln oder warten sollten:
Wenn KAUF-Signal erscheint:
- Starke HTF-Nachfragezonen unterhalb schützen vor Abwärtsbewegung
- Preis AN einer Nachfragezone (Erholung erwartet)
- Bullischer Momentum und Marktstruktur bestätigt
Wenn VERKAUF-Signal erscheint:
- Starke HTF-Angebotszonen oberhalb begrenzen Aufwärtsbewegung
- Preis AN einer Angebotszone (Ablehnung erwartet)
- Bärischer Momentum und Marktstruktur bestätigt
Wenn Markt UNKLAR ist:
- WIDERSPRÜCHLICHE SIGNALE - warten Sie auf Klarheit
- Keine starken HTF-Zonen, die Struktur bieten
- Preis weit von Schlüsselzonen entfernt
📈 VOLLSTÄNDIGER TRADE-SETUP-RECHNER
Fragen Sie sich nie wieder, wo Sie Orders platzieren sollen!
- EINSTIEGSPREIS: Exaktes Level an Zonengrenze
- STOP LOSS: Berechnet jenseits der Zone
- ZIEL 1: 1,5x Risiko-Ertrag (Konservativ)
- ZIEL 2: 2,5x Risiko-Ertrag (Moderat)
- ZIEL 3: 4,0x Risiko-Ertrag (Aggressiv)
- RISIKO IN PIPS: Für genaue Positionsgröße
Alle Levels auf Ihrem Chart mit farbcodierten Linien gezeichnet!
🎨 PROFESSIONELLES VISUELLES DESIGN
- Sauberer schwarzer Hintergrund - augenschonend
- Keine Gitterlinien - ablenkungsfreie Charts
- Farbcodierte Zonen: 🔵 Blau (Nachfrage) | 🔴 Rot (Angebot)
- ⭐ Sternebewertung (1-5) zeigt Zonenstärke
- ✓MTF-Abzeichen für Multi-Zeitrahmen-bestätigte Zonen
- Große, FETTE Erklärungen - unmöglich zu übersehen
🧠 INTELLIGENTE ZONENERKENNUNG
- Ablehnungsmustererkennung (Docht-Analyse)
- Volumenspitzen-Bestätigung (1,3x Durchschnitt)
- Starke Wegbewegungsanforderung (mindestens 30 Pips)
- Optimale Zonengrößenfilterung (5-200 Pips)
- Automatische Duplikatentfernung
- Stärke basierend auf Bewegungsgröße, Geschwindigkeit und Volumen
Perfekt für Gold 15-Minuten-Trading
Warum THE MAGICIAN am besten auf Gold M15 funktioniert:
- Optimales Gleichgewicht - Filtert Rauschen und erfasst Qualitätsbewegungen
- Perfektes Timing - Nicht zu schnell (M5), nicht zu langsam (H1)
- HTF-Bestätigung - H4-, Tages-, Wochenzonen passen perfekt zusammen
- Mehrere Setups - 2-5 hochwertige Gelegenheiten pro Tag
- Saubere Schwünge - Gold respektiert Zonen wunderschön auf M15
- Besseres Risiko/Ertrag - Größere Zonen = größere Gewinnziele
- Weniger Fehlsignale - Zuverlässiger als niedrigere Zeitrahmen
- Handhabbares Tempo - Perfekt für Trader mit Tagesjobs
Empfohlene Einstellungen für GOLD M15:
- LookbackBars: 500-800
- MinZoneBodyPips: 8-15 Pips
- MaxZoneBodyPips: 150-200 Pips
- HTF-Zeitrahmen: H4, Täglich, Wöchentlich
- ZonePenetrationPercent: 50%
Die Magie von M15:
- Zeiteffizient - Prüfen Sie Charts alle 15 Minuten, nicht jeden Tick
- Qualität vor Quantität - Weniger aber BESSERE Setups
- Größere Ziele - Größeres Gewinnpotenzial
- Weniger Stress - Keine Notwendigkeit, jede Kerze zu beobachten
- Trendklarheit - Marktrichtung ist klarer
Warum heißt es "THE MAGICIAN" (DER ZAUBERER)?
Wie ein geschickter Zauberer, der Geheimnisse enthüllt, dieser Indikator:
- 🔍 ENTHÜLLT verborgene Angebots-/Nachfragezonen, die Märkte bewegen
- 🎯 PROGNOSTIZIERT wo der Preis springen oder umkehren wird
- 📊 ZEIGT exakte Einstiegs-, Stop- und Gewinnlevels
- 💬 ERKLÄRT das "Warum" hinter jedem Signal in einfacher Sprache
- ✨ VERWANDELT verwirrende Charts in klare Gelegenheiten
Zaubertricks:
- Der Verschwindezauber - Lässt gebrochene Zonen verschwinden
- Das Gedankenlesen - Sagt Ihnen, was der Markt denkt
- Die Kristallkugel - Multi-Zeitrahmen-Analyse prognostiziert Bewegungen
- Die perfekte Illusion - Verwandelt Komplexität in Einfachheit
Preise und Kostenlose Testversion
ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT
KOSTENLOSE TESTVERSION: Jetzt bis 1. Februar 2026
- Vollständige Funktionalität freigeschaltet
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Keine versteckten Gebühren
- Test auf LIVE- oder DEMO-Konten
Nach der kostenlosen Testversion:
Nur $45 USD pro Jahr!
- ✓ Weniger als $4 pro Monat
- ✓ Ein Kaffee pro Monat Preis
- ✓ Einmal zahlen, ein ganzes Jahr handeln
- ✓ Keine monatlichen Abonnements
- ✓ Keine wiederkehrenden Gebühren
Für wen ist THE MAGICIAN?
Perfekt für:
- Swing-/Intraday-Trader auf Gold 15-Minuten-Charts
- Teilzeit-Trader, die nicht den ganzen Tag Charts beobachten können
- Anfänger, die klare Anleitung benötigen
- Erfahrene Trader, die bessere Zonenerkennung wünschen
- Trader mit Tagesjobs (alle 15-30 Minuten prüfen)
- Jeden, der schlechte Einstiege und verwirrende Signale satt hat
NICHT für:
- Langfristige Investoren (dies ist für aktives Trading)
- Scalper, die M1- oder Tick-Charts bevorzugen
- Menschen, die "schnell reich werden"-Programme suchen
- Diejenigen, die 100% Gewinnrate erwarten
- Glücksspieler - dies ist für ernsthafte Trader
Wichtige Haftungsausschlüsse
Risikowarnung:
Der Handel mit Gold und Finanzinstrumenten birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Dieser Indikator unterstützt die Analyse, garantiert aber KEINE Gewinne. Immer:
- ✓ Verwenden Sie angemessenes Risikomanagement
- ✓ Passen Sie Stop Loss an IHRE Risikotoleranz an
- ✓ Testen Sie zuerst auf DEMO-Konto
- ✓ Handeln Sie nie mit Geld, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren
Leistung:
- Vergangene Leistung garantiert KEINE zukünftigen Ergebnisse
- Ergebnisse variieren basierend auf Marktbedingungen und Trader-Fähigkeiten
- Der Indikator identifiziert hochwahrscheinliche Zonen - keine garantierten Gewinner
- Ihr Erfolg hängt von IHRER Trading-Disziplin ab
Stop-Loss-Hinweis:
- SIE müssen Stops an Ihre eigene Risikotoleranz anpassen
- SIE entscheiden über Positionsgröße basierend auf Kontogröße
- SIE sind verantwortlich für Ihre Trading-Entscheidungen
- Der Indikator verwaltet Trades nicht automatisch
Abschließende Gedanken
Erfolgreiches Gold-Trading erfordert:
- Präzise Einstiegslevels ✓ (Frische Zonen)
- Höhere Zeitrahmen-Bestätigung ✓ (MTF-Analyse)
- Verständnis des Marktkontexts ✓ (Trading-Anleitung)
- Professionelle Tools ✓ (THE MAGICIAN)
Sie erhalten ALL dies für:
- 🎁 KOSTENLOS bis 1. Februar 2026
- 💰 Dann nur $45/Jahr
Das ist weniger als ein verlustreicher Trade mit schlechtem Einstieg, aber es könnte Ihre Trading-Ergebnisse für immer transformieren.
Beginnen Sie heute intelligenter zu handeln mit THE MAGICIAN!