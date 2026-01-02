The magiciann

THE MAGICIAN - Professioneller Angebots- und Nachfragezonen-Indikator

Verwandeln Sie Marktchaos in Kristallklare Trading-Gelegenheiten auf Gold 15-Minuten-Charts

Haben Sie Schwierigkeiten mit dem Gold-Trading?

  • Müde davon zu raten, wo Sie bei XAU/USD Trades eingehen sollen?
  • Verwirrt darüber, ob Sie KAUFEN, VERKAUFEN oder ABWARTEN sollten?
  • Verpassen Sie hochwahrscheinliche Setups auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen?

"THE MAGICIAN" enthüllt die unsichtbaren Kräfte von Angebot und Nachfrage, die Märkte bewegen!

Was macht THE MAGICIAN einzigartig?

📊 MULTI-ZEITRAHMEN-ANALYSE

  • Analysiert H4-, Tages- und Wochenzeitrahmen gleichzeitig
  • Identifiziert konfluente Zonen, in denen mehrere Zeitrahmen übereinstimmen
  • Zeigt HTF-bestätigte Zonen für Trades mit höchster Wahrscheinlichkeit
  • Eliminiert automatisch Signale niedriger Qualität

⚡ NUR FRISCHE (UNGEBROCHENE) ZONEN

  • Zeigt niemals gebrochene Zonen - nur unberührte, ungetestete Levels
  • Jede Zone mit ⚡FRISCH-Indikator markiert
  • 50% Penetrationsschwelle gewährleistet Qualitätserkennung
  • Verfolgt Zonenberührungen ohne Bruch

🎯 INTELLIGENTE TRADING-ANLEITUNG

Der Indikator sagt Ihnen GENAU, WARUM Sie handeln oder warten sollten:

Wenn KAUF-Signal erscheint:

  • Starke HTF-Nachfragezonen unterhalb schützen vor Abwärtsbewegung
  • Preis AN einer Nachfragezone (Erholung erwartet)
  • Bullischer Momentum und Marktstruktur bestätigt

Wenn VERKAUF-Signal erscheint:

  • Starke HTF-Angebotszonen oberhalb begrenzen Aufwärtsbewegung
  • Preis AN einer Angebotszone (Ablehnung erwartet)
  • Bärischer Momentum und Marktstruktur bestätigt

Wenn Markt UNKLAR ist:

  • WIDERSPRÜCHLICHE SIGNALE - warten Sie auf Klarheit
  • Keine starken HTF-Zonen, die Struktur bieten
  • Preis weit von Schlüsselzonen entfernt

📈 VOLLSTÄNDIGER TRADE-SETUP-RECHNER

Fragen Sie sich nie wieder, wo Sie Orders platzieren sollen!

  • EINSTIEGSPREIS: Exaktes Level an Zonengrenze
  • STOP LOSS: Berechnet jenseits der Zone
  • ZIEL 1: 1,5x Risiko-Ertrag (Konservativ)
  • ZIEL 2: 2,5x Risiko-Ertrag (Moderat)
  • ZIEL 3: 4,0x Risiko-Ertrag (Aggressiv)
  • RISIKO IN PIPS: Für genaue Positionsgröße

Alle Levels auf Ihrem Chart mit farbcodierten Linien gezeichnet!

🎨 PROFESSIONELLES VISUELLES DESIGN

  • Sauberer schwarzer Hintergrund - augenschonend
  • Keine Gitterlinien - ablenkungsfreie Charts
  • Farbcodierte Zonen: 🔵 Blau (Nachfrage) | 🔴 Rot (Angebot)
  • ⭐ Sternebewertung (1-5) zeigt Zonenstärke
  • ✓MTF-Abzeichen für Multi-Zeitrahmen-bestätigte Zonen
  • Große, FETTE Erklärungen - unmöglich zu übersehen

🧠 INTELLIGENTE ZONENERKENNUNG

  • Ablehnungsmustererkennung (Docht-Analyse)
  • Volumenspitzen-Bestätigung (1,3x Durchschnitt)
  • Starke Wegbewegungsanforderung (mindestens 30 Pips)
  • Optimale Zonengrößenfilterung (5-200 Pips)
  • Automatische Duplikatentfernung
  • Stärke basierend auf Bewegungsgröße, Geschwindigkeit und Volumen

Perfekt für Gold 15-Minuten-Trading

Warum THE MAGICIAN am besten auf Gold M15 funktioniert:

  • Optimales Gleichgewicht - Filtert Rauschen und erfasst Qualitätsbewegungen
  • Perfektes Timing - Nicht zu schnell (M5), nicht zu langsam (H1)
  • HTF-Bestätigung - H4-, Tages-, Wochenzonen passen perfekt zusammen
  • Mehrere Setups - 2-5 hochwertige Gelegenheiten pro Tag
  • Saubere Schwünge - Gold respektiert Zonen wunderschön auf M15
  • Besseres Risiko/Ertrag - Größere Zonen = größere Gewinnziele
  • Weniger Fehlsignale - Zuverlässiger als niedrigere Zeitrahmen
  • Handhabbares Tempo - Perfekt für Trader mit Tagesjobs

Empfohlene Einstellungen für GOLD M15:

  • LookbackBars: 500-800
  • MinZoneBodyPips: 8-15 Pips
  • MaxZoneBodyPips: 150-200 Pips
  • HTF-Zeitrahmen: H4, Täglich, Wöchentlich
  • ZonePenetrationPercent: 50%

Die Magie von M15:

  • Zeiteffizient - Prüfen Sie Charts alle 15 Minuten, nicht jeden Tick
  • Qualität vor Quantität - Weniger aber BESSERE Setups
  • Größere Ziele - Größeres Gewinnpotenzial
  • Weniger Stress - Keine Notwendigkeit, jede Kerze zu beobachten
  • Trendklarheit - Marktrichtung ist klarer

Warum heißt es "THE MAGICIAN" (DER ZAUBERER)?

Wie ein geschickter Zauberer, der Geheimnisse enthüllt, dieser Indikator:

  • 🔍 ENTHÜLLT verborgene Angebots-/Nachfragezonen, die Märkte bewegen
  • 🎯 PROGNOSTIZIERT wo der Preis springen oder umkehren wird
  • 📊 ZEIGT exakte Einstiegs-, Stop- und Gewinnlevels
  • 💬 ERKLÄRT das "Warum" hinter jedem Signal in einfacher Sprache
  • VERWANDELT verwirrende Charts in klare Gelegenheiten

Zaubertricks:

  • Der Verschwindezauber - Lässt gebrochene Zonen verschwinden
  • Das Gedankenlesen - Sagt Ihnen, was der Markt denkt
  • Die Kristallkugel - Multi-Zeitrahmen-Analyse prognostiziert Bewegungen
  • Die perfekte Illusion - Verwandelt Komplexität in Einfachheit

Preise und Kostenlose Testversion

ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT

KOSTENLOSE TESTVERSION: Jetzt bis 1. Februar 2026

  • Vollständige Funktionalität freigeschaltet
  • Keine Kreditkarte erforderlich
  • Keine versteckten Gebühren
  • Test auf LIVE- oder DEMO-Konten

Nach der kostenlosen Testversion:

Nur $45 USD pro Jahr!

  • ✓ Weniger als $4 pro Monat
  • ✓ Ein Kaffee pro Monat Preis
  • ✓ Einmal zahlen, ein ganzes Jahr handeln
  • ✓ Keine monatlichen Abonnements
  • ✓ Keine wiederkehrenden Gebühren

Für wen ist THE MAGICIAN?

Perfekt für:

  • Swing-/Intraday-Trader auf Gold 15-Minuten-Charts
  • Teilzeit-Trader, die nicht den ganzen Tag Charts beobachten können
  • Anfänger, die klare Anleitung benötigen
  • Erfahrene Trader, die bessere Zonenerkennung wünschen
  • Trader mit Tagesjobs (alle 15-30 Minuten prüfen)
  • Jeden, der schlechte Einstiege und verwirrende Signale satt hat

NICHT für:

  • Langfristige Investoren (dies ist für aktives Trading)
  • Scalper, die M1- oder Tick-Charts bevorzugen
  • Menschen, die "schnell reich werden"-Programme suchen
  • Diejenigen, die 100% Gewinnrate erwarten
  • Glücksspieler - dies ist für ernsthafte Trader

Wichtige Haftungsausschlüsse

Risikowarnung:

Der Handel mit Gold und Finanzinstrumenten birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Dieser Indikator unterstützt die Analyse, garantiert aber KEINE Gewinne. Immer:

  • ✓ Verwenden Sie angemessenes Risikomanagement
  • ✓ Passen Sie Stop Loss an IHRE Risikotoleranz an
  • ✓ Testen Sie zuerst auf DEMO-Konto
  • ✓ Handeln Sie nie mit Geld, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren

Leistung:

  • Vergangene Leistung garantiert KEINE zukünftigen Ergebnisse
  • Ergebnisse variieren basierend auf Marktbedingungen und Trader-Fähigkeiten
  • Der Indikator identifiziert hochwahrscheinliche Zonen - keine garantierten Gewinner
  • Ihr Erfolg hängt von IHRER Trading-Disziplin ab

Stop-Loss-Hinweis:

  • SIE müssen Stops an Ihre eigene Risikotoleranz anpassen
  • SIE entscheiden über Positionsgröße basierend auf Kontogröße
  • SIE sind verantwortlich für Ihre Trading-Entscheidungen
  • Der Indikator verwaltet Trades nicht automatisch

Abschließende Gedanken

Erfolgreiches Gold-Trading erfordert:

  • Präzise Einstiegslevels ✓ (Frische Zonen)
  • Höhere Zeitrahmen-Bestätigung ✓ (MTF-Analyse)
  • Verständnis des Marktkontexts ✓ (Trading-Anleitung)
  • Professionelle Tools ✓ (THE MAGICIAN)

Sie erhalten ALL dies für:

  • 🎁 KOSTENLOS bis 1. Februar 2026
  • 💰 Dann nur $45/Jahr

Das ist weniger als ein verlustreicher Trade mit schlechtem Einstieg, aber es könnte Ihre Trading-Ergebnisse für immer transformieren.

Beginnen Sie heute intelligenter zu handeln mit THE MAGICIAN!


