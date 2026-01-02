The magiciann

THE MAGICIAN - Professioneller Angebots- und Nachfragezonen-Indikator

Verwandeln Sie Marktchaos in Kristallklare Trading-Gelegenheiten auf Gold 15-Minuten-Charts

Haben Sie Schwierigkeiten mit dem Gold-Trading?

Müde davon zu raten, wo Sie bei XAU/USD Trades eingehen sollen?

Verwirrt darüber, ob Sie KAUFEN, VERKAUFEN oder ABWARTEN sollten?

Verpassen Sie hochwahrscheinliche Setups auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen?

"THE MAGICIAN" enthüllt die unsichtbaren Kräfte von Angebot und Nachfrage, die Märkte bewegen!

Was macht THE MAGICIAN einzigartig?

📊 MULTI-ZEITRAHMEN-ANALYSE

Analysiert H4-, Tages- und Wochenzeitrahmen gleichzeitig

Identifiziert konfluente Zonen, in denen mehrere Zeitrahmen übereinstimmen

Zeigt HTF-bestätigte Zonen für Trades mit höchster Wahrscheinlichkeit

Eliminiert automatisch Signale niedriger Qualität

⚡ NUR FRISCHE (UNGEBROCHENE) ZONEN

Zeigt niemals gebrochene Zonen - nur unberührte, ungetestete Levels

Jede Zone mit ⚡FRISCH-Indikator markiert

50% Penetrationsschwelle gewährleistet Qualitätserkennung

Verfolgt Zonenberührungen ohne Bruch

🎯 INTELLIGENTE TRADING-ANLEITUNG

Der Indikator sagt Ihnen GENAU, WARUM Sie handeln oder warten sollten:

Wenn KAUF-Signal erscheint:

Starke HTF-Nachfragezonen unterhalb schützen vor Abwärtsbewegung

Preis AN einer Nachfragezone (Erholung erwartet)

Bullischer Momentum und Marktstruktur bestätigt

Wenn VERKAUF-Signal erscheint:

Starke HTF-Angebotszonen oberhalb begrenzen Aufwärtsbewegung

Preis AN einer Angebotszone (Ablehnung erwartet)

Bärischer Momentum und Marktstruktur bestätigt

Wenn Markt UNKLAR ist:

WIDERSPRÜCHLICHE SIGNALE - warten Sie auf Klarheit

Keine starken HTF-Zonen, die Struktur bieten

Preis weit von Schlüsselzonen entfernt

📈 VOLLSTÄNDIGER TRADE-SETUP-RECHNER

Fragen Sie sich nie wieder, wo Sie Orders platzieren sollen!

EINSTIEGSPREIS: Exaktes Level an Zonengrenze

Exaktes Level an Zonengrenze STOP LOSS: Berechnet jenseits der Zone

Berechnet jenseits der Zone ZIEL 1: 1,5x Risiko-Ertrag (Konservativ)

1,5x Risiko-Ertrag (Konservativ) ZIEL 2: 2,5x Risiko-Ertrag (Moderat)

2,5x Risiko-Ertrag (Moderat) ZIEL 3: 4,0x Risiko-Ertrag (Aggressiv)

4,0x Risiko-Ertrag (Aggressiv) RISIKO IN PIPS: Für genaue Positionsgröße

Alle Levels auf Ihrem Chart mit farbcodierten Linien gezeichnet!

🎨 PROFESSIONELLES VISUELLES DESIGN

Sauberer schwarzer Hintergrund - augenschonend

Keine Gitterlinien - ablenkungsfreie Charts

Farbcodierte Zonen: 🔵 Blau (Nachfrage) | 🔴 Rot (Angebot)

⭐ Sternebewertung (1-5) zeigt Zonenstärke

✓MTF-Abzeichen für Multi-Zeitrahmen-bestätigte Zonen

Große, FETTE Erklärungen - unmöglich zu übersehen

🧠 INTELLIGENTE ZONENERKENNUNG

Ablehnungsmustererkennung (Docht-Analyse)

Volumenspitzen-Bestätigung (1,3x Durchschnitt)

Starke Wegbewegungsanforderung (mindestens 30 Pips)

Optimale Zonengrößenfilterung (5-200 Pips)

Automatische Duplikatentfernung

Stärke basierend auf Bewegungsgröße, Geschwindigkeit und Volumen

Perfekt für Gold 15-Minuten-Trading

Warum THE MAGICIAN am besten auf Gold M15 funktioniert:

Optimales Gleichgewicht - Filtert Rauschen und erfasst Qualitätsbewegungen

- Filtert Rauschen und erfasst Qualitätsbewegungen Perfektes Timing - Nicht zu schnell (M5), nicht zu langsam (H1)

- Nicht zu schnell (M5), nicht zu langsam (H1) HTF-Bestätigung - H4-, Tages-, Wochenzonen passen perfekt zusammen

- H4-, Tages-, Wochenzonen passen perfekt zusammen Mehrere Setups - 2-5 hochwertige Gelegenheiten pro Tag

- 2-5 hochwertige Gelegenheiten pro Tag Saubere Schwünge - Gold respektiert Zonen wunderschön auf M15

- Gold respektiert Zonen wunderschön auf M15 Besseres Risiko/Ertrag - Größere Zonen = größere Gewinnziele

- Größere Zonen = größere Gewinnziele Weniger Fehlsignale - Zuverlässiger als niedrigere Zeitrahmen

- Zuverlässiger als niedrigere Zeitrahmen Handhabbares Tempo - Perfekt für Trader mit Tagesjobs

Empfohlene Einstellungen für GOLD M15:

LookbackBars: 500-800

MinZoneBodyPips: 8-15 Pips

MaxZoneBodyPips: 150-200 Pips

HTF-Zeitrahmen: H4, Täglich, Wöchentlich

ZonePenetrationPercent: 50%

Die Magie von M15:

Zeiteffizient - Prüfen Sie Charts alle 15 Minuten, nicht jeden Tick

- Prüfen Sie Charts alle 15 Minuten, nicht jeden Tick Qualität vor Quantität - Weniger aber BESSERE Setups

- Weniger aber BESSERE Setups Größere Ziele - Größeres Gewinnpotenzial

- Größeres Gewinnpotenzial Weniger Stress - Keine Notwendigkeit, jede Kerze zu beobachten

- Keine Notwendigkeit, jede Kerze zu beobachten Trendklarheit - Marktrichtung ist klarer

Warum heißt es "THE MAGICIAN" (DER ZAUBERER)?

Wie ein geschickter Zauberer, der Geheimnisse enthüllt, dieser Indikator:

🔍 ENTHÜLLT verborgene Angebots-/Nachfragezonen, die Märkte bewegen

verborgene Angebots-/Nachfragezonen, die Märkte bewegen 🎯 PROGNOSTIZIERT wo der Preis springen oder umkehren wird

wo der Preis springen oder umkehren wird 📊 ZEIGT exakte Einstiegs-, Stop- und Gewinnlevels

exakte Einstiegs-, Stop- und Gewinnlevels 💬 ERKLÄRT das "Warum" hinter jedem Signal in einfacher Sprache

das "Warum" hinter jedem Signal in einfacher Sprache ✨ VERWANDELT verwirrende Charts in klare Gelegenheiten

Zaubertricks:

Der Verschwindezauber - Lässt gebrochene Zonen verschwinden

- Lässt gebrochene Zonen verschwinden Das Gedankenlesen - Sagt Ihnen, was der Markt denkt

- Sagt Ihnen, was der Markt denkt Die Kristallkugel - Multi-Zeitrahmen-Analyse prognostiziert Bewegungen

- Multi-Zeitrahmen-Analyse prognostiziert Bewegungen Die perfekte Illusion - Verwandelt Komplexität in Einfachheit

Preise und Kostenlose Testversion

ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT

KOSTENLOSE TESTVERSION: Jetzt bis 1. Februar 2026

Vollständige Funktionalität freigeschaltet

Keine Kreditkarte erforderlich

Keine versteckten Gebühren

Test auf LIVE- oder DEMO-Konten

Nach der kostenlosen Testversion:

Nur $45 USD pro Jahr!

✓ Weniger als $4 pro Monat

✓ Ein Kaffee pro Monat Preis

✓ Einmal zahlen, ein ganzes Jahr handeln

✓ Keine monatlichen Abonnements

✓ Keine wiederkehrenden Gebühren

Für wen ist THE MAGICIAN?

Perfekt für:

Swing-/Intraday-Trader auf Gold 15-Minuten-Charts

Teilzeit-Trader, die nicht den ganzen Tag Charts beobachten können

Anfänger, die klare Anleitung benötigen

Erfahrene Trader, die bessere Zonenerkennung wünschen

Trader mit Tagesjobs (alle 15-30 Minuten prüfen)

Jeden, der schlechte Einstiege und verwirrende Signale satt hat

NICHT für:

Langfristige Investoren (dies ist für aktives Trading)

Scalper, die M1- oder Tick-Charts bevorzugen

Menschen, die "schnell reich werden"-Programme suchen

Diejenigen, die 100% Gewinnrate erwarten

Glücksspieler - dies ist für ernsthafte Trader

Wichtige Haftungsausschlüsse

Risikowarnung:

Der Handel mit Gold und Finanzinstrumenten birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Dieser Indikator unterstützt die Analyse, garantiert aber KEINE Gewinne. Immer:

✓ Verwenden Sie angemessenes Risikomanagement

✓ Passen Sie Stop Loss an IHRE Risikotoleranz an

✓ Testen Sie zuerst auf DEMO-Konto

✓ Handeln Sie nie mit Geld, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren

Leistung:

Vergangene Leistung garantiert KEINE zukünftigen Ergebnisse

Ergebnisse variieren basierend auf Marktbedingungen und Trader-Fähigkeiten

Der Indikator identifiziert hochwahrscheinliche Zonen - keine garantierten Gewinner

Ihr Erfolg hängt von IHRER Trading-Disziplin ab

Stop-Loss-Hinweis:

SIE müssen Stops an Ihre eigene Risikotoleranz anpassen

SIE entscheiden über Positionsgröße basierend auf Kontogröße

SIE sind verantwortlich für Ihre Trading-Entscheidungen

Der Indikator verwaltet Trades nicht automatisch

Abschließende Gedanken

Erfolgreiches Gold-Trading erfordert:

Präzise Einstiegslevels ✓ (Frische Zonen)

Höhere Zeitrahmen-Bestätigung ✓ (MTF-Analyse)

Verständnis des Marktkontexts ✓ (Trading-Anleitung)

Professionelle Tools ✓ (THE MAGICIAN)

Sie erhalten ALL dies für:

🎁 KOSTENLOS bis 1. Februar 2026

💰 Dann nur $45/Jahr

Das ist weniger als ein verlustreicher Trade mit schlechtem Einstieg, aber es könnte Ihre Trading-Ergebnisse für immer transformieren.

Beginnen Sie heute intelligenter zu handeln mit THE MAGICIAN!