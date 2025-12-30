VM Trend Candles

VM Trend Candles Indikator - Komplettlösung für den Trendhandel

Trend Candles Indicator ist ein professionelles, intuitives und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das entwickelt wurde, um komplexe Trendanalysen in klare, hochwahrscheinliche Handelssignale umzuwandeln. Der Indikator basiert auf bewährten Trendfolge-Prinzipien und ist mit intelligenter Marktfilterung ausgestattet. Er liefert präzise KAUF-/VERKAUF-Signale sowie automatisch berechnete Stop-Loss- und Take-Profit-Levels entsprechend der Marktvolatilität. Das System unterstützt akustische Alarme und PUSH-Benachrichtigungen in Echtzeit auf allen Geräten.

Nach dem Kauf können die Benutzer über die MQL5-Plattform Kontakt aufnehmen, um ein kostenloses Handelsmanagement-Tool, fortschrittliche Handelsstrategieunterstützung und persönliche Konfigurationshilfe zu erhalten.

Der Trend Candles Indicator wurde über viele Jahre hinweg entwickelt und verfeinert und befasst sich mit den zentralen Herausforderungen des Trendhandels, einschließlich der genauen Erkennung von Trendwechseln, der Reduzierung falscher Signale während schwankender Märkte und der Identifizierung effektiver Ausstiegspunkte. Durch die Kombination von Trenderkennung, Volatilitätsanalyse und Risikomanagement in einem einzigen System liefert der Indikator praktische und zuverlässige Handelsentscheidungen.

Hauptmerkmale:

  • Automatische Einfärbung der Kerzen: grün für Aufwärtstrends, rot für Abwärtstrends; keine Einfärbung während schwankender Märkte, um minderwertige Trades zu vermeiden

  • Intelligente Signallogik: Signale werden nur dann generiert, wenn ein Trend eindeutig bestätigt wird, um sicherzustellen, dass der Einstieg mit dem tatsächlichen Marktmomentum übereinstimmt

  • Eingebautes Risikomanagement: ATR-basierter Stop-Loss und drei Take-Profit-Ziele mit Risiko:Rendite-Verhältnissen von 1:1,5, 1:3 und 1:6, vollständig anpassbar

  • Integrierte Informationspanels: Anzeige von Signaldetails, aktuellem Marktstatus und Trendstärke sowie vollständiger SL/TP-Handelsinformationen direkt auf dem Chart

Befestigen Sie den Indikator einfach an Ihrem Chart, und er analysiert automatisch den Markt, filtert Störungen heraus und wartet auf Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit. Alle komplexen Berechnungen, einschließlich Trendfilterung, Volatilitätsanpassung, Trendstärkemessung und Handelsmanagement, werden automatisch durchgeführt. Dadurch eignet sich der Indikator sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader.

Der Trendkerzen-Indikator zeigt Ihnen nicht nur, wo Sie in einen Handel einsteigen sollten, sondern hilft Ihnen auch zu verstehen, wann Sie handeln sollten, wie Sie das Risiko verwalten und wie Sie den Handel effektiv beenden können. Er bietet eine vollständige und zuverlässige Lösung für den trendbasierten Handel.
