Dual Force Engine EA v1.00

⚡ Entfesseln Sie die Kraft des Dual-Entry-Tradings

Der Dual Force Engine EA ist nicht einfach ein weiterer Algorithmus – er ist ein praxiserprobter Trading-Motor, entwickelt, um Markt-Momentum mit Intelligenz und Disziplin zu nutzen. Entwickelt von Quantum Rise Capital, kombiniert dieser Expert Advisor Bulls- vs. Bears-Power-Dynamiken mit fortschrittlichem, risikoadaptivem Trade-Management für moderne Märkte.

🛠 Funktionsweise

Dual-Entry-Logik: Zu Beginn jeder neuen Kerze eröffnet der EA zwei gleichzeitige Trades: einen Trend-Trade in Richtung der dominanten Marktstärke einen Contra-Trade mit dynamischer Positionsgröße zur Absicherung und Erholung

Momentum & Filter: Trades werden nur ausgeführt, wenn der Momentum-Unterschied zwischen Bulls und Bears einen strengen Schwellenwert überschreitet.

Lotgrößen-Segmentierung: Positionsgrößen werden anhand der Marktstärke skaliert – innerhalb Ihres definierten Min/Max-Bereichs.

ATR-basierte Risikokontrolle: Stop-Loss und Take-Profit passen sich automatisch der Volatilität an.

Survivor-Logik: Scheitert der Trend-Trade, passt sich die Contra-Position mit einem multiplizierten TP an.

Partielle Gewinne & Break-Even: 10-%-Teilgewinnmitnahmen und automatischer Break-Even-Schutz sichern frühe Gewinne.

Watchdog-Schutz: Ein kapitalbasierter Watchdog begrenzt den Equity-Drawdown strikt.

Warum Trader ihn lieben

✔ Dual-Entry balanciert Aggressivität und Schutz

✔ Keine Zufallstrades – nur gefiltertes Momentum

✔ Ideal für kleine Konten und Prop-Firm-Challenges

✔ Vollautomatisches Management reduziert Stress

✔ Transparente Performance mit professionellem Dashboard

Fazit

Der Dual Force Engine EA v1.00 ist ein Trading-System der nächsten Generation, das Momentum-Stärke, intelligentes Position-Sizing und diszipliniertes Risikomanagement vereint.

👉 Rüsten Sie Ihr Trading-Arsenal mit dem Dual Force Engine aus – und lassen Sie Ihre Strategie mit beiden Händen kämpfen.