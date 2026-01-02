Dual Force Engine EA v1.00

⚡ Libera el Poder del Trading de Doble Entrada

El Dual Force Engine EA no es un algoritmo más: es un motor de trading probado en batalla, diseñado para capturar el momentum del mercado con inteligencia y disciplina. Desarrollado por Quantum Rise Capital, este asesor experto combina la dinámica Bulls vs. Bears Power con una gestión de riesgo avanzada y adaptativa.

🛠 Cómo Funciona

Lógica de Doble Entrada: al inicio de cada nueva vela, el EA abre dos operaciones simultáneas: una operación en tendencia alineada con la fuerza dominante una operación contraria, dimensionada dinámicamente para protección y recuperación

Momentum y Filtros: solo se ejecutan trades cuando la diferencia de momentum supera un umbral estricto.

Segmentación de Lotes: el tamaño de la posición se ajusta según la fuerza del mercado dentro del rango Min/Max definido.

Control de Riesgo basado en ATR: stop loss y take profit se ajustan automáticamente a la volatilidad.

Lógica de Supervivencia: si la operación en tendencia falla, la posición contraria ajusta su TP de forma multiplicada.

Take Profit Parcial y Breakeven: cierres parciales escalonados del 10% y protección automática de breakeven.

Protección Watchdog: el drawdown está limitado por un watchdog basado en capital.

Por Qué los Traders lo Eligen

✔ Doble entrada equilibrada entre agresividad y protección

✔ Sin operaciones aleatorias, solo momentum filtrado

✔ Ideal para cuentas pequeñas o prop firms

✔ Gestión automática que reduce estrés emocional

✔ Dashboard limpio y profesional

Conclusión

Dual Force Engine EA v1.00 es un sistema de nueva generación que combina fuerza de momentum, sizing inteligente y control de riesgo disciplinado.

👉 Equipa tu arsenal de trading con Dual Force Engine y deja que tu estrategia luche con ambas manos.