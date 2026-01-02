Dual Force Engine EA v1.00

⚡ Libérez la Puissance du Trading à Double Entrée

Le Dual Force Engine EA n’est pas un simple algorithme : c’est un moteur de trading éprouvé, conçu pour exploiter le momentum du marché avec intelligence et discipline. Développé par Quantum Rise Capital, cet Expert Advisor combine la dynamique Bulls vs. Bears Power avec une gestion du risque adaptative avancée.

🛠 Fonctionnement

Logique de Double Entrée : au début de chaque nouvelle bougie, l’EA ouvre deux positions simultanées : une position de tendance alignée avec la force dominante une position contraire à taille dynamique pour protection et récupération

Momentum et Filtres : les trades ne sont exécutés que si la différence de momentum dépasse un seuil strict.

Segmentation des Lots : le sizing est calibré selon la force du marché, dans la plage Min/Max définie.

Gestion du Risque basée sur l’ATR : SL et TP s’adaptent automatiquement à la volatilité.

Logique de Survie : si le trade de tendance échoue, la position contraire ajuste son TP de manière agressive.

Prises de Profit Partielles & Breakeven : sécurisation progressive à 10 % et protection automatique.

Protection Watchdog : limitation stricte du drawdown de l’equity.

Pourquoi les Traders l’adorent

✔ Double entrée équilibrée

✔ Aucun trade aléatoire

✔ Adapté aux petits comptes et prop firms

✔ Gestion automatisée, moins d’émotions

✔ Tableau de bord clair et professionnel

Conclusion

Le Dual Force Engine EA v1.00 est un système de trading nouvelle génération alliant momentum, sizing intelligent et discipline du risque.

👉 Équipez votre arsenal de trading avec le Dual Force Engine et laissez votre stratégie combattre avec les deux mains.