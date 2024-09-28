The Infinity EA MT5

KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo

Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für den Handel mit GBPUSD, XAUUSD und AUDCAD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnologie eingebettet ist, die von der neuesten ChatGPT-Version bereitgestellt wird, um Ihr gesamtes Handelserlebnis außergewöhnlich zu machen.

So richten Sie Infinity EA ein

Merkmale



Infinity EA nutzt eine KI-gesteuerte Scalping-Strategie.

Der EA ist mit ChatGPT-4 Turbo zur Echtzeit-Datenanalyse integriert.

Infinity EA lernt mithilfe von maschinellem Lernen kontinuierlich aus Marktdaten.

Das Risikomanagement ist das Herzstück von Infinity EA, mit Funktionen wie festen Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen, die das Kapital schützen und Gewinne sichern.

Der EA führt außerdem erweiterte Candlestick-Analysen durch, um qualitativ hochwertige Handelseinträge zu identifizieren.

Infinity EA ist vollständig mit Prop-Firmen kompatibel.

Aktionspreis: 599 $ bis zum 5. Einkauf | Nächster Preis: 799 $ | Endpreis: 2999 $

Empfehlungen



Anfangskapital: 700 $.

Zeitrahmen: Beliebig.

Empfohlene Währungspaare: XAUUSD (Gold), GBPUSD und AUDCAD.

Broker: Empfohlene Broker mit niedrigen Spreads wie Tickmill, ICMarkets, RoboForex, FPMarkets usw.

VPS: Für unterbrechungsfreien Handel wird die Verwendung eines VPS empfohlen.

Einstellungen: Für eine einfache Bedienung voroptimiert – keine zusätzliche Einrichtung erforderlich. Einfach einstecken und loslegen.

Über den Entwickler



Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung im Devisen- und Goldhandel habe ich meine Karriere der Entwicklung von Expertenberatern gewidmet, die den Handelsprozess für Händler aller Niveaus automatisieren. Mein Ziel ist es, Handelslösungen zu schaffen, die effizient, sicher und dauerhaft profitabel sind.

Risikowarnung – Der Handel auf dem Devisenmarkt birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Performance des Infinity EA ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und handeln Sie nur mit Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können.