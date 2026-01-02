Dual Force Engine EA

Dual Force Engine EA v1.00
⚡ Раскройте силу двойного входа

Dual Force Engine EA — это не просто алгоритм, а проверенный торговый двигатель, созданный для захвата рыночного импульса с интеллектом и дисциплиной. Разработанный Quantum Rise Capital, этот советник объединяет Bulls vs. Bears Power с адаптивным управлением рисками.

🛠 Как это работает

  • Логика двойного входа: в начале каждой новой свечи открываются две сделки:

    • трендовая сделка по доминирующему направлению

    • контртрендовая сделка с динамическим размером

  • Импульс и фильтры: сделки открываются только при сильной разнице между Bulls и Bears.

  • Сегментация лота: размер позиции масштабируется в пределах Min/Max.

  • ATR-контроль риска: SL и TP адаптируются к волатильности рынка.

  • Логика выживания: при неудаче трендовой сделки контр-позиция увеличивает TP.

  • Частичное закрытие и безубыток: поэтапная фиксация прибыли по 10% и автоматический breakeven.

  • Watchdog-защита: жесткий контроль просадки капитала.

Почему трейдеры выбирают его

✔ Баланс агрессии и защиты
✔ Только сильные сигналы
✔ Подходит для проп-фирм
✔ Минимум эмоций, максимум контроля
✔ Профессиональная панель мониторинга

Итог
Dual Force Engine EA v1.00 — это торговая система нового поколения для стабильности, контроля и роста капитала.

👉 Оснастите свой торговый арсенал Dual Force Engine и торгуйте с двумя руками.


