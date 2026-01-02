Dual Force Engine EA v1.00

⚡ Раскройте силу двойного входа

Dual Force Engine EA — это не просто алгоритм, а проверенный торговый двигатель, созданный для захвата рыночного импульса с интеллектом и дисциплиной. Разработанный Quantum Rise Capital, этот советник объединяет Bulls vs. Bears Power с адаптивным управлением рисками.

🛠 Как это работает

Логика двойного входа: в начале каждой новой свечи открываются две сделки: трендовая сделка по доминирующему направлению контртрендовая сделка с динамическим размером

Импульс и фильтры: сделки открываются только при сильной разнице между Bulls и Bears.

Сегментация лота: размер позиции масштабируется в пределах Min/Max.

ATR-контроль риска: SL и TP адаптируются к волатильности рынка.

Логика выживания: при неудаче трендовой сделки контр-позиция увеличивает TP.

Частичное закрытие и безубыток: поэтапная фиксация прибыли по 10% и автоматический breakeven.

Watchdog-защита: жесткий контроль просадки капитала.

Почему трейдеры выбирают его

✔ Баланс агрессии и защиты

✔ Только сильные сигналы

✔ Подходит для проп-фирм

✔ Минимум эмоций, максимум контроля

✔ Профессиональная панель мониторинга

Итог

Dual Force Engine EA v1.00 — это торговая система нового поколения для стабильности, контроля и роста капитала.

👉 Оснастите свой торговый арсенал Dual Force Engine и торгуйте с двумя руками.