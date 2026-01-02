Dual Force Engine EA
- Bero Abdullah Skaf
Dual Force Engine EA v1.00
⚡ Sblocca la Potenza del Trading a Doppia Entrata
Il Dual Force Engine EA non è un semplice algoritmo: è un motore di trading collaudato, progettato per catturare il momentum del mercato con intelligenza e disciplina. Sviluppato da Quantum Rise Capital, questo Expert Advisor combina la dinamica Bulls vs. Bears Power con una gestione avanzata del rischio adattiva, offrendo un sistema di trading pensato per i mercati moderni.
🛠 Come Funziona
-
Logica di Doppia Entrata: all’inizio di ogni nuova candela, l’EA apre due operazioni simultanee:
-
un trade in trend allineato alla forza dominante del mercato
-
un trade contrario, dimensionato dinamicamente per protezione e recupero
-
-
Momentum e Filtri: le operazioni vengono eseguite solo quando la differenza di momentum tra Bulls e Bears supera una soglia rigorosa, eliminando segnali deboli.
-
Segmentazione della Size: il dimensionamento delle posizioni è calibrato in base alla forza del mercato, scalando tra i valori Min/Max definiti.
-
Controllo del Rischio basato su ATR: stop loss e take profit si adattano automaticamente alla volatilità del mercato per uscite precise.
-
Logica di Sopravvivenza: se il trade in trend fallisce, la posizione contraria si adatta con un TP moltiplicato per favorire il recupero.
-
Take-Profit Parziali e Breakeven: profitti protetti con chiusure parziali stepwise del 10% e breakeven automatico.
-
Protezione Watchdog: il drawdown dell’equity è limitato da un watchdog basato sul capitale, evitando perdite fuori controllo.
Perché i Trader lo Amano
✔ La doppia entrata bilancia aggressività e protezione
✔ Nessun trade casuale: solo momentum forte e filtrato
✔ Scalabile per piccoli conti o prop firm con regole severe
✔ Gestione automatica che riduce stress ed errori emotivi
✔ Dashboard pulita e professionale per il monitoraggio
Conclusione
Il Dual Force Engine EA v1.00 è un sistema di nuova generazione che unisce forza del momentum, sizing intelligente e gestione disciplinata del rischio. Ideale per capitale personale o prop-firm evaluation, progettato per mantenerti profittevole, protetto e sempre sotto controllo.
👉 Potenzia il tuo arsenale di trading con Dual Force Engine e lascia che la tua strategia combatta con entrambe le mani.