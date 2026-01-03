Market Regime Indicator
- Indikatoren
- GomerAI LLC
- Version: 1.2
Der GomerAI REGIME-Indikator ist ein Indikator zur Klassifizierung von Marktbedingungen für MetaTrader 5, der Tradern hilft zu verstehen, in welchem Marktumfeld sie sich befinden.
Anstatt Handelssignale zu generieren oder Trades auszuführen, analysiert REGIME das Preisverhalten in drei Dimensionen – Trendstärke, Volatilität und Kursspanne – um den aktuellen Markt in eines von drei klar definierten Regimen einzuteilen:
RUHIG – Geringe Volatilität, Seitwärtsbewegung
TREND – Gerichtete Bewegung mit gesunder Volatilität
EXTREM – Volatilitätsspitzen und potenzielle Erschöpfungs- oder Übergangszonen
Der Indikator zeigt seine Ergebnisse als Histogramm in einem separaten Fenster unterhalb des Charts an. Die Balkenfarbe repräsentiert das aktive Regime, während die Balkenhöhe das Konfidenzniveau (0–100) der Klassifizierung darstellt.
Hauptmerkmale
Klassifizierung des Marktregimes (RUHIG / TREND / EXTREM)
Konfidenzbasierte Visualisierung (0–100)
Nicht-repainting, Berechnungen basierend auf abgeschlossenen Kerzen
Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen
Optimiert für geringe CPU-Auslastung
Optionale Telemetrie- und Lizenzintegration
Voll funktionsfähig offline (STANDALONE-Modus)
Entwickelt für Kontext, nicht für Ausführung
REGIME platziert keine Trades, verwaltet keine Positionen und gibt keine Ein- oder Ausstiegsanweisungen. Es handelt sich um einen Kontextindikator, der Tradern und Expert Advisors hilft, Strategien an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen.
Verschiedene Strategien funktionieren in verschiedenen Regimen am besten:
Mean Reversion in RUHIGEN Märkten
Trendfolge in TREND-Märkten
Risikomanagement-basierte Ausbruchs- oder Umkehrlogik in der Nähe von EXTREMEN Bedingungen
REGIME liefert den Marktkontext, damit Ihre Strategie fundierte Entscheidungen treffen kann.
EA-Integration
REGIME stellt gesperrte Indikatorpuffer bereit, die von Expert Advisors mithilfe von iCustom() programmatisch ausgelesen werden können. Dadurch können EAs ihr Verhalten basierend auf dem Regimezustand und dem Konfidenzniveau anpassen, ohne den Indikator zu modifizieren.
Wichtige Hinweise
Nur Indikator. Keine Handelsausführung.
Keine DLL-Importe erforderlich.
Internetverbindung optional.
Unterstützt den visuellen Strategietester.
REGIME hilft Ihnen, das Marktumfeld zu verstehen, bevor Sie handeln.
GomerAI-Produkte unterstützen die optionale Verbindung zum GomerAI AITL-System, wenn die zugelassenen URLs im MT5-Terminal auf der Whitelist stehen. Alle Indikatoren und EAs bleiben mit oder ohne Netzwerkzugriff voll funktionsfähig.