Market Regime Indicator

Der GomerAI REGIME-Indikator ist ein Indikator zur Klassifizierung von Marktbedingungen für MetaTrader 5, der Tradern hilft zu verstehen, in welchem ​​Marktumfeld sie sich befinden.

Anstatt Handelssignale zu generieren oder Trades auszuführen, analysiert REGIME das Preisverhalten in drei Dimensionen – Trendstärke, Volatilität und Kursspanne – um den aktuellen Markt in eines von drei klar definierten Regimen einzuteilen:

RUHIG – Geringe Volatilität, Seitwärtsbewegung









TREND – Gerichtete Bewegung mit gesunder Volatilität









EXTREM – Volatilitätsspitzen und potenzielle Erschöpfungs- oder Übergangszonen









Der Indikator zeigt seine Ergebnisse als Histogramm in einem separaten Fenster unterhalb des Charts an. Die Balkenfarbe repräsentiert das aktive Regime, während die Balkenhöhe das Konfidenzniveau (0–100) der Klassifizierung darstellt.

Hauptmerkmale

Klassifizierung des Marktregimes (RUHIG / TREND / EXTREM)









Konfidenzbasierte Visualisierung (0–100)









Nicht-repainting, Berechnungen basierend auf abgeschlossenen Kerzen









Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen









Optimiert für geringe CPU-Auslastung









Optionale Telemetrie- und Lizenzintegration









Voll funktionsfähig offline (STANDALONE-Modus)









Entwickelt für Kontext, nicht für Ausführung





REGIME platziert keine Trades, verwaltet keine Positionen und gibt keine Ein- oder Ausstiegsanweisungen. Es handelt sich um einen Kontextindikator, der Tradern und Expert Advisors hilft, Strategien an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen.

Verschiedene Strategien funktionieren in verschiedenen Regimen am besten:

Mean Reversion in RUHIGEN Märkten









Trendfolge in TREND-Märkten









Risikomanagement-basierte Ausbruchs- oder Umkehrlogik in der Nähe von EXTREMEN Bedingungen









REGIME liefert den Marktkontext, damit Ihre Strategie fundierte Entscheidungen treffen kann.

EA-Integration

REGIME stellt gesperrte Indikatorpuffer bereit, die von Expert Advisors mithilfe von iCustom() programmatisch ausgelesen werden können. Dadurch können EAs ihr Verhalten basierend auf dem Regimezustand und dem Konfidenzniveau anpassen, ohne den Indikator zu modifizieren.

Wichtige Hinweise

Nur Indikator. Keine Handelsausführung.









Keine DLL-Importe erforderlich.









Internetverbindung optional.









Unterstützt den visuellen Strategietester.









REGIME hilft Ihnen, das Marktumfeld zu verstehen, bevor Sie handeln.

GomerAI-Produkte unterstützen die optionale Verbindung zum GomerAI AITL-System, wenn die zugelassenen URLs im MT5-Terminal auf der Whitelist stehen. Alle Indikatoren und EAs bleiben mit oder ohne Netzwerkzugriff voll funktionsfähig.