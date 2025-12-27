Meravith MT5

Der Indikator analysiert das Volumen von jedem beliebigen Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen.

Hauptlinien von Meravith:

Bullische Volumen-Erschöpfungslinie – dient als Ziel.

Bärische Volumen-Erschöpfungslinie – dient als Ziel.

Trendlinie – zeigt den Markttrend an. Sie ändert ihre Farbe je nachdem, ob der Markt bullisch oder bärisch ist, und dient als Trendunterstützung.

Verwendung: Doppelklicken Sie auf die violette vertikale Linie und verschieben Sie sie an die gewünschte Position.

Sie können alles analysieren – Trends und Korrekturen. Verschieben Sie den Indikator nach oben, unten oder an jeden Punkt des Marktes, den Sie für wichtig halten. Ein guter Ansatz ist es, Meravith an einer Stelle zu platzieren, an der sich der Markt zwischen den Erschöpfungslinien befindet; auf diese Weise haben Sie klare Ziele, denen Sie folgen können.

Wenn die anfänglichen Erschöpfungslinien durchbrochen werden, erscheinen neue Erschöpfungslinien und bilden zusätzliche Kanäle, die gehandelt werden können.

Sobald ein Erschöpfungsniveau erreicht ist, können Sie den Indikator neu positionieren oder zu einem anderen Zeitrahmen wechseln, um neue Erschöpfungsniveaus zu identifizieren.

Je größer der Abstand zwischen der Trendlinie und einer der Volumen-Erschöpfungslinien, desto höher ist das Volumen in diese Richtung. Die Trendlinie kann als Einstiegspunkt für Orders genutzt werden, während die Erschöpfungslinien zur Gewinnmitnahme dienen.

Meravith enthält Schaltflächen direkt im Chart, was die Arbeit damit viel einfacher und schneller macht – alle Kernfunktionen können direkt aus dem Chart heraus gesteuert werden. Hier ist die Funktion jeder Schaltfläche:

DEV – Zeigt eine doppelte Abweichung von der Unterstützungslinie an, die als zusätzliche Unterstützung dienen kann, wenn innerhalb des Trends hohes Volumen vorliegt.

95% – Zeichnet eine Kurve, die 95 % der letzten 20 Kerzen abdeckt. Bricht der Preis dieses Niveau, gilt die Bewegung als stark.

99% – Ähnlich wie 95 %, deckt jedoch 99 % der letzten 20 Kerzen ab. Ein Ausbruch über diese Zone hinaus zeigt eine extreme Bewegung an.

CH – Zeigt den vollständigen Unterstützungskanal zur besseren Visualisierung der Struktur.

MID – Markiert die Mitte (50 %) der gesamten Bewegung sowie die Niveaus von 0 % und 100 %.

E – Wechselt zwischen Meravith- und Enigmera-Modus. Dies ermöglicht den Zugriff auf die Basisfunktionen von Enigmera.

Vd – Hebt Kerzen mit ungewöhnlich hoher Volumenabweichung im Vergleich zum Durchschnitt hervor.

ON / OFF – Schaltet den gesamten Indikator ein oder aus.

Empfehlungen:

Währungspaare: Alle Paare, alle Märkte

Zeitrahmen: Alle Zeitrahmen

Mindesteinzahlung: Keine

Kontotyp: Keine Einschränkungen

Broker: Keine Einschränkungen

Vor dem Kauf:

Dieses Produkt kann direkt im MetaTrader-Strategietester getestet werden.

Ich empfehle dringend, vor der Kaufentscheidung zu prüfen, wie es sich bei Ihren bevorzugten Instrumenten, Zeitrahmen und Marktbedingungen verhält.

Fragen oder Klärungsbedarf?

Senden Sie mir gerne eine private Nachricht hier auf MQL5.

Ich stehe zur Verfügung, um Unterstützung zu bieten und klare Anleitungen zu geben, damit Sie genau verstehen, was das Produkt bietet.