Scalping Winning Signals Pro SWS

Der UZFX SWS {Scalping Winning Signals} Pro v1.0 ist ein leistungsstarker, nicht übermalender Indikator, der von Usman Zabir (UZFX LABS) speziell für Scalper, Daytrader und Swingtrader entwickelt wurde, die präzise Einstiegssignale in schnelllebigen Märkten suchen. Ideal für Trader, die zuverlässige Echtzeit-Signale ohne Verzögerungen oder falsche Übermalungen benötigen.


MEINE EMPFOHLENEN* BESTEN ZEITRAHMEN: 30 M UND MEHR.

{1H} IST MEIN FAVORIT. UND DIE ERGEBNISSE SIND UMWERFEND...!


Zu den wichtigsten Funktionen gehören:


Klare visuelle Pfeile für aktuelle und historische Signale (mit Optionen zur Anzeige älterer Signale als Punkte).

Automatische Berechnung und Zeichnung von Handelslinien: Einstieg, Stop-Loss (basierend auf dem letzten Swing-Tief/Hoch) und mehrere Take-Profit-Levels (RRR 1:1, 2:1, 3,5:1 – vollständig anpassbar).

Informationsfeld auf dem Chart, das die neuesten Signaldetails, den Einstiegspreis sowie SL- und TP-Levels anzeigt.

Umfassende Benachrichtigungen: Popup, Ton, Push-Benachrichtigungen und E-Mail.

Optionen zur Anpassung des Charts (Farben, Hintergrund, Kerzenstile).

Integriertes System zur Ablaufkontrolle der Lizenz für eine sichere Verteilung (verlängerbar über das Aktualisierungsdatum).

Der UZFX SWS PRO wurde für alle Währungspaare, Rohstoffe und Zeitrahmen entwickelt und hilft Händlern dabei, gewinnbringende Scalping-Chancen mit verbessertem Risiko-Ertrags-Management zu identifizieren.


Keine Übermalung | Genaue Signale | Professionelle Handelsvisualisierung

Victor Cardenas
23
Victor Cardenas 2025.12.22 05:13 
 

It is a very easy and simple way to get signals. In two days, I got 7 signals with a profit. Currently, it is a very manual order-based system, but it can be improved to operate in auto mode. If it is in auto mode, I recommend lowering the TP for each order.

