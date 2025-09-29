Crystal Supply Demand Indicator

5

Crystal Supply Demand Pro (SD Pro)
Handle nicht in jeder Kerze – warte auf institutionelle Zonen.

Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) ist ein professioneller Supply & Demand Indikator für MetaTrader 5.
Er wurde für Trader entwickelt, die klare, institutionelle Zonen auf dem Chart sehen möchten anstelle von unübersichtlichen Boxen oder veralteten Konzepten.
Mit Optimierung für höhere Zeitrahmen, dynamischen Updates und professioneller Visualisierung zeigt SD Pro nur die wirklich wichtigen Levels.

Hauptfunktionen

  • Institutionelle Zonen-Erkennung.

  • Frische vs. getestete Zonen.

  • Optimiert für H1, H4, D1, W1.

  • Echtzeit-Updates ohne Neuzeichnen.

  • Professionelle Visuals (Farben, Transparenz, Mittellinien, Labels).

  • Statistikpanel in Echtzeit.

  • Timeframe-Warnungen.

  • Leicht und effizient.

Warum SD Pro?

Die meisten Indikatoren überfüllen den Chart mit zufälligen Boxen.
SD Pro filtert nur die relevanten Zonen und präsentiert sie professionell.

Benutzerhandbuch

Nach dem Kauf erhalten Sie ein vollständiges Handbuch mit:

  • Einstellungen und Empfehlungen.

  • Einstiegsstrategien (Zonen-Touch, 50%-Retracement, Confluence).

  • Risikomanagement.

Risikohinweis

Dieser Indikator ist nur ein technisches Analysetool.
Keine Gewinn-Garantie, Handel ist riskant.
Bitte immer zuerst auf Demokonto testen.

Empfohlene Nutzung

  • Für Swing- und Positions-Trader.

  • H1, H4, D1.

  • Geeignet für Forex, Gold, BTC, Indizes, Krypto.

Supply Demand Indikator, SD Pro, Zonen MT5, institutionelle Levels, Unterstützungs- und Widerstandszonen, Forex Zonen, Gold Zonen, Krypto Zonen


Bewertungen 1
Edwin Hernando Valle Reyes
145
Edwin Hernando Valle Reyes 2025.10.30 13:22 
 

Muhammad, Saludos.. Ayer instale el indicador estoy haciendo pruebas en índices sintéticos. una sugerencia, le puedes colocar alerta cuando Crystal Smart Pro, entre a las zonas.. Gracias..

Empfohlene Produkte
Matrix Currency
Augusto Martins Lopes
Indikatoren
Matrix Currency - Multi-Timeframe-Analyse-Tool Matrix Currency ist ein fortschrittlicher Indikator, der für die Analyse der Währungsstärke auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Er bietet effiziente Überwachung und strategische Unterstützung für Händler, die klare und umsetzbare Erkenntnisse suchen. Hauptmerkmale Multi-Timeframe-Analyse : Überwacht gleichzeitig mehrere Zeitrahmen (von M1 bis MN1) mit Echtzeit-Updates, die in einem intuitiven Matrix-Format angezeigt werden. Warnsystem : Anpassbar
FREE
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
No Demand No Supply MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
Indikatoren
Keine Nachfrage, kein Angebot Dieser Indikator identifiziert No Demand-No Supply-Kerzen auf Ihrem Chart und stellt entsprechend dem Signal farbige Volumenbalken dar. Er kann auf alle Zeitrahmen oder nur auf einen bestimmten angewendet werden. Er kann auch als regulärer Volumenindikator mit dem außergewöhnlichen Future von WEIGHTED VOLUME verwendet werden. Darüber hinaus verfügt er über eine Alarmbenachrichtigung, einen Ton und eine E-Mail, wenn ein Signal auftritt. Der Indikator malt nicht neu,
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visuelle CrossPulse-Dynamik: Handeln Sie mit dem wahren Rhythmus des Marktes Visual CrossPulse Dynamics ist ein hochentwickelter Handelsindikator, der sich an die ständig wechselnde Volatilität anpasst und die wahre Richtung des Trends anzeigt. Haben Sie genug von Indikatoren, die in schnelllebigen Märkten hinterherhinken oder während einer Konsolidierung falsche Signale geben? Der Visual CrossPulse Dynamics-Indikator löst dieses Problem, indem er einen fortschrittlichen, adaptiven Algorithmus
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Arrow Micro Scalper ist ein Indikator für Scalping und kurzfristigen Handel, der in alle Diagramme und Finanzinstrumente (Währungen, Kryptowährungen, Aktien, Metalle) integriert werden kann. In ihrer Arbeit verwendet sie Wellenanalyse und einen Trendrichtungsfilter. Empfohlen für die Verwendung in Zeitrahmen von M1 bis H4. So arbeiten Sie mit dem Indikator. Der Indikator enthält 2 externe Parameter zum Ändern von Einstellungen, der Rest ist standardmäßig bereits konfiguriert. Große Pfeile zeig
DYJ BoS
Daying Cao
Indikatoren
Der DYJ-BoS-Indikator identifiziert und markiert automatisch die wesentlichen Elemente von Marktstrukturverschiebungen, darunter: Ausbruch aus der Struktur (BoS): Wird erkannt, wenn der Preis eine signifikante Bewegung macht und einen vorherigen Strukturpunkt durchbricht. Es markiert mögliche Aufwärtstrendlinien und Abwärtstrendlinien (UP & DN, d. h. kontinuierliche neue Hochs und neue Tiefs), und sobald der Preis diese Linien durchbricht, markiert es rote (BEAR) und grüne (BULL) Pfeile Ein
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indikatoren
Max-Min-Delta-Indikator - Analyse des Marktvolumen-Ungleichgewichts Gewinnen Sie mit der Delta-Analyse tiefere Einblicke in das Ungleichgewicht des Marktvolumens Was ist der Max-Min-Delta-Indikator? Der Max-Min-Delta-Indikator ist ein leistungsstarkes Instrument zur Analyse des Marktvolumens, das die maximalen und minimalen Delta-Werte mithilfe eines Histogramms visuell darstellt. Er hilft Händlern, Marktstärke, Schwäche, Absorption und aggressive Kauf-/Verkaufsaktivitäten präzise zu erkennen. H
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Universal Strength Meter PRO ist mehr als ein einfaches Kraftmessgerät. Anstatt die Berechnung auf den Preis zu beschränken, kann sie auf jedem der 19 integrierten Stärke-Modi + 9 Zeitrahmen basieren. Mit dem FFx USM können Sie einen beliebigen Zeitraum für eine beliebige Kombination von Zeitfenstern definieren. Zum Beispiel können Sie das Dashboard für die letzten 10 Kerzen für M15-H1-H4 einstellen... Volle Flexibilität! Sehr einfach zu interpretieren... Es gibt Ihnen einen guten Überblick
Supply and Demand Pro
Godbless C Nygu
4 (1)
Indikatoren
Deriv beitreten Link im Profil>>> HOLEN SIE SICH DIESE VOLLSTÄNDIGE KOPIE UND ERHALTEN SIE EINEN WEITEREN KOSTENLOSEN INDIKATOR EINER DER BESTEN UND NÜTZLICHSTEN INDIKATOREN DER WELT ... Dies ist einer der besten und nützlichsten Indikatoren, der von den Top-Händlern der Welt verwendet wird. AUTOMATISCHE UNTERSTÜTZUNG UND WIDERSTAND Diese Art des Handelns wird auch als Angebot und Nachfrage bezeichnet. Bei dieser Art des Handelns können Sie sehen, dass automatische Farben erscheinen, wenn der
Blow it Up That Questions Your Life Choices
Fatih Klavun
Indikatoren
"Blow It Up!" - Der Handelsindikator, der Ihre Lebensentscheidungen in Frage stellt Haben Sie genug von langweiligen Indikatoren? Lernen Sie Ihren neuen Marktbegleiter kennen, der liefert: "YOLO BUY!"-Pfeile , wenn Sie wahrscheinlich in Panik geraten sollten Explosives Rechteck-Konfetti ( denn warum nicht? 200+ seelenzerfetzende Zitate wie "Ihr Stop-Loss ist imaginär" und "Das ist kein Handel, sondern eine Spende für Wale" Zufällige Warnungen, die Ihre Strategie durchkreuzen D
Supply and Demand MTFs
Mohammed Zakana Al Mallouk
Indikatoren
Übersicht Supply & Demand (MTF) v1.00 ist ein MetaTrader 5-Indikator, der automatisch wichtige Angebots- und Nachfragezonen aus bis zu drei Zeitrahmen auf Ihrem aktuellen Chart identifiziert und einzeichnet. Angebotszonen markieren Bereiche, in denen starker Verkaufsdruck herrschte; Nachfragezonen markieren Bereiche, in denen starker Kaufdruck herrschte. Merkmale Multi-Timeframe-Erkennung Scannen Sie das aktuelle Diagramm sowie zwei höhere Zeitrahmen nach Zonen. Kerzenstärke-Filter Erfordert
FREE
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indikatoren
FOOTPRINTORDERFLOW: Der maßgebliche Leitfaden ( Dieser Indikator ist auch mit Wirtschaftsanbietern kompatibel, die keine DOM-Daten und BID/ASK-Daten anbieten, er unterstützt auch verschiedene Devisengeschäfte ) 1. Überblick FOOTPRINTORDERFLOW ist ein fortschrittliches Orderflow-Analysetool , das für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu traditionellen Candlestick-Charts, die nur OHLC (Open, High, Low, Close) anzeigen, analysiert dieser Indikator die Tick-Daten in Echtzeit, um die
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Heiken Ashi CE Filtered MT5 ist ein technischer Indikator für die Plattform MetaTrader 5. Er integriert ein geglättetes Candlestick-Charting mit einer dynamischen Ausstiegsstrategie und einem anpassbaren Trendfilter, um klare Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Der Indikator wurde entwickelt, um die Trenderkennung und die Zuverlässigkeit der Signale zu verbessern, indem er das Marktrauschen reduziert. Wenn Sie weitere hochwertige Produkte sehen oder die Entwicklung/Umsetzung Ihrer e
Volume Flow Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indikatoren
Volumenstrom-Indikator für MetaTrader 5 Prüfen Sie alle unsere Produkte über den untenstehenden Link Unser beliebtester Indikator Was sind die Spezifikationen dieses Indikators? Plattform: MetaTrader 5 (MT5) Art der Anwendung: Benutzerdefinierter Handelsindikator Stufe: Fortgeschritten Zeitrahmen: Alle Timeframes (Multi-Timeframe Unterstützung) Handelsstile: Scalping, Day Trading, Swing Trading, Positionshandel Handelsmärkte: Forex, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen Was macht di
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indikatoren
TRI Visualizer MT5 - Thermodynamische Marktanalyse Übersicht Der TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced ist ein seltener Marktanalyse-Indikator, der über die herkömmliche technische Analyse hinausgeht und die Prinzipien der Thermodynamik aus der Physik anwendet. Er interpretiert Marktpreisschwankungen als "thermodynamische Energie" und ermöglicht so die hochpräzise Erkennung von subtilen Marktveränderungen, die oft übersehen werden. Innovative Mechanismen 1. Duale Berechnungsma
Synthetic Indices Indicator SII MT5
Cleverson Tuntufye Kilembe
Indikatoren
Produktname :SII - Synthetic Indices Indicator Übersicht : Der SII (Synthetic Indices Indicator) ist ein spezialisiertes Handelsinstrument, das anhand von Ungleichgewichten hochwahrscheinliche Niveaus in synthetischen Indizes identifiziert. Durch die Nutzung des Konzepts der Ungleichgewichte bietet der SII Händlern präzise Einblicke in potenzielle Marktumkehrungen und -fortsetzungen und verbessert so die Handelsgenauigkeit und Entscheidungsfindung. Hauptmerkmale 1. Erkennung von Ungleichgewi
Supernova Momentums
Yvan Musatov
Indikatoren
Der Supernova Momentums-Indikator vereinfacht die visuelle Wahrnehmung des Preisdiagramms und verkürzt die Zeit für die Analyse: Wenn kein Signal vorliegt, wird das Geschäft nicht eröffnet, und wenn ein gegenteiliges Signal erscheint, wird empfohlen, die aktuelle Position zu schließen. Dieser Pfeilindikator dient zur Bestimmung des Trends. Supernova Momentums implementiert eine Trendhandelsstrategie, filtert das Marktrauschen heraus und enthält alle notwendigen Funktionen in einem einzigen Too
Super Trend Trading View 5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indikatoren
Der SuperTrend-Indikator ist ein beliebtes technisches Analyseinstrument, das von Händlern und Anlegern verwendet wird, um Trends im Preis eines Finanzinstruments, wie z. B. einer Aktie, eines Währungspaars oder eines Rohstoffs, zu erkennen. Er wird in erster Linie in der Chartanalyse verwendet, um Händlern zu helfen, Entscheidungen über den Einstieg in oder den Ausstieg aus Positionen am Markt zu treffen. Diese Version des Supertrend-Indikators wurde exakt aus der Handelsansicht für die Verwen
Supply demand zoning
Oluwatosin Isaac Omotayo
Indikatoren
Nach der Bildung eines Neuen Strukturhochs wird der Markt zurückgehen und ein höheres Tief bilden. Wenn diese Bewegung auftritt, wird dieses NSH nun zu einem Bereich der Struktur, der als Widerstand bezeichnet wird . Wenn der Kurs von den neu gebildeten höheren Tiefs nach oben drängt, wird dieses Widerstandsniveau zum letzten Widerstand für die Verkäufer, um die Käufer von einer Rallye abzuhalten. WENN das Widerstandsniveau nicht durchbrochen werden kann, DANN ist es wahrscheinlich, dass wir en
MTF Trend Map
Lù Hirata
Indikatoren
„Ich möchte die Trendrichtung auf höheren Zeitrahmen überprüfen, aber ständig das Chart-Timeframe zu wechseln ist lästig...“ Für Sie gibt es dieses Produkt!! Trend Map Produktübersicht Dieses Tool speichert die Trendrichtung in jedem Zeitrahmen (oder jeder fraktalen Struktur) und zeigt sie dauerhaft im Chart an. Selbst wenn Sie das Zeitfenster wechseln, bleibt das Panel sichtbar, daher ist es ideal für Anwender, die häufig zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln. So können Sie beim Trading sc
AW Flexible Fractals MT5
AW Trading Software Limited
3.7 (10)
Indikatoren
Der Indikator analysiert die Preisstruktur von Fraktalen und ermittelt mögliche Umkehrpunkte in der Marktdynamik.       Fraktale können als Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verwendet werden Vorteile: Funktioniert auf allen Instrumenten und Zeitreihen, Zeichnet seine Ergebnisse nicht neu, Anpassbare Farben der Anzeigeelemente, Passt perfekt zu jeder Trendstrategie, Anpassen der Stärke von Fraktalen.     MT4-Versionsanzeige ->   HIER   /   AW Fractals EA MT5   ->   HIER Strategie: Frakt
FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Market Session Visual
Kambiz Shahriarynasab
Indikatoren
Der Market Sessions Indicator für MT5 hilft Ihnen, Marktumschwünge vorherzusagen , indem er wichtige Angebots- und Nachfragebereiche erkennt. Diese Pivot-Punkte treten in der Regel auf, nachdem eine neue Sitzung begonnen hat und die vorherige noch offen ist. Der Indikator wird auch verwendet, um festzustellen, um wie viele Punkte oder Pips sich der Markt im Durchschnitt während einer Sitzung bewegt. Dies hilft uns, unsere Take-Profits und Stop-Losses besser zu platzieren. Der Indikator funktio
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
KT Renko Patterns analysiert das Renko-Diagramm Stein für Stein, um bekannte Chartmuster zu finden, die häufig von Händlern an verschiedenen Finanzmärkten verwendet werden. Im Vergleich zu zeitbasierten Charts ist das Handeln mit Mustern auf Renko-Charts einfacher und deutlicher, da sie weniger überladen wirken. KT Renko Patterns enthält mehrere Renko-Muster, von denen viele ausführlich im Buch "Profitable Trading with Renko Charts" von Prashant Shah erklärt werden. Ein vollständig automatisie
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indikatoren
SimSim Arrow Momentum ist ein Standard-Momentum-Indikator, jedoch in einer Pfeilversion. Version für MetaTrader 4 Die Indikatorparameter ähneln den Standardparametern, plus einem zusätzlichen Parameter Delta . Delta = 0 - 100 Abweichungen vom 100er-Wert. Eine Änderung des Niveaus des 100er Indikators, plus und minus ist möglich. Der Indikator generiert ein Signal, wenn der Preis die Niveaulinie = 100 +- Delta kreuzt. Aktivieren Sie „CONTROL DEAL“ für den Betrieb und Trades basierend auf dem In
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Strivex Algo Supply Demand Indikator
Waldemar Beck
Indikatoren
Strivex Supply/Demand Indikator für MetaTrader 5 Der Supply/Demand Indicator von Strivex Algo identifiziert automatisch bedeutende Angebots- und Nachfragezonen, markiert Marktstrukturbrüche (BOS) und benachrichtigt den Trader in Echtzeit. Ein besonderes Merkmal: Die Zonen bleiben auch dann erhalten, wenn Sie den Chart-Timeframe ändern. Damit können Sie z. B. H1-Zonen im M15-Chart anzeigen lassen, ohne dass diese neu gezeichnet oder gelöscht werden.   Hauptfunktionen Automatische Zonen-Erke
LuxFibo Matrix
Marius Ovidiu Sunzuiana
Indikatoren
LuxFibo-Matrix Wo Goldene Geometrie auf Marktbeherrschung trifft LuxFibo Matrix ist ein hochmodernes Fibonacci-basiertes Marktintelligenzsystem, das für Händler entwickelt wurde, die Präzision, Eleganz und einen Vorsprung verlangen. LuxFibo Matrix basiert auf dem zeitlosen Goldenen Schnitt und ist mit proprietären adaptiven Algorithmen ausgestattet. Es geht über Standard-Retracements hinaus und bildet komplexe Fibonacci-Preisstrukturen in einer nahtlosen Matrix von Möglichkeiten ab. Seine Kern
Stratos Pali mt5
Michela Russo
4.5 (8)
Indikatoren
Der Stratos Pali-Indikator ist ein revolutionäres Instrument zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategie durch die genaue Erkennung von Markttrends. Dieser hochentwickelte Indikator verwendet einen einzigartigen Algorithmus, um ein vollständiges Histogramm zu erstellen, das aufzeichnet, wann der Trend Long oder Short ist. Bei einer Trendumkehr erscheint ein Pfeil, der die neue Richtung des Trends anzeigt. Wichtige Informationen aufgedeckt Hinterlassen Sie eine Bewertung und kontaktieren Sie mich p
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
Crystal Heikin Ashi
Muhammad Jawad Shabir
4.71 (14)
Indikatoren
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5-Expert Advisor Überblick Automatisches System für XAUUSD (Gold) und wichtige FX-Paare. Steuert Einstiege, SL/TP, Trailing und Drawdown-Kontrolle nach festen Regeln. Keine Gewinnzusagen; siehe Risikohinweis. Anforderungen Plattform: MetaTrader 5 Konto: ECN/RAW empfohlen Verbindung: 24/7 (VPS empfohlen) Zeitrahmen: M1–H4 Erste Schritte Algo Trading aktivieren. EA an Chart anhängen (ein Symbol pro Chart). In Inputs AI_Access_Mode = ON setzen und neu laden. Risiko an Kapi
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC
Muhammad Jawad Shabir
4.5 (10)
Indikatoren
Crystal Volume Profile Auto POC — Volumenanalyse für präzise Handelsentscheidungen Überblick Crystal Volume Profile Auto POC ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Volumenverteilung berechnet und automatisch den Point of Control (POC) anzeigt. Damit können Trader wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen auf Basis von Handelsvolumen identifizieren. Hauptfunktionen Dynamisches Volumenprofil (sichtbarer Bereich oder benutzerdefinierter Bereich) Automatische POC-Erkennung Anpassbare Histo
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indikatoren
Crystal Volume Profile Auto POC (MT4) — Volumenprofil mit automatischer POC-Erkennung Überblick Crystal Volume Profile Auto POC ist ein leichtgewichtiger, optimierter Indikator für MetaTrader 4. Er zeigt die Volumenverteilung auf verschiedenen Preisniveaus an und hebt automatisch den Point of Control (POC) hervor — das Niveau mit dem größten Handelsvolumen. Damit lassen sich verdeckte Unterstützungs-/Widerstandsbereiche, Akkumulations- und Distributionszonen sowie institutionelle Handelsaktivi
FREE
Crystal Buy Sell Liquidity Indicator
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indikatoren
Crystal Buy Sell Liquidity — Liquiditätsindikator für MT5 Überblick Crystal Buy Sell Liquidity ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5 zur Erkennung von Kauf- und Verkaufsgelegenheiten basierend auf Liquiditätssweeps. Er analysiert die Intraday-Marktstruktur, identifiziert institutionelle Liquiditätsjagden und zeigt klare Signale, wenn Retail-Liquidität absorbiert und eine Umkehr bestätigt wird. Hauptfunktionen Automatische Erkennung von Sweeps über Hochs/Tiefs Kauf-/Verkaufssignale
FREE
Crystal Heikin Ashi MT4
Muhammad Jawad Shabir
4 (1)
Indikatoren
Crystal Heikin Ashi – Erweiterte Visualisierung Heikin Ashi (MT4 Version) Übersicht Crystal Heikin Ashi für MetaTrader 4 ist ein professioneller Heikin Ashi Indikator, der die Chartvisualisierung verbessert und Preisaktionstradern, Scalpern und Analysten klare Signale bietet. Diese MT4 Version konzentriert sich auf reine Heikin Ashi Kerzen mit smartem Design, während das System leicht und leistungsoptimiert bleibt. Hinweis: Trendbasierte Färbung und erweiterte Momentum-Erkennung sind in der MT5
FREE
Crystal Heikin Ashi Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experten
Crystal Heikin Ashi Pro Ultimate - Professionelles Handelsautomatisierungssystem Revolutionäre Dual-Mode Handelsstrategie mit fortschrittlichem Risikomanagement Crystal Heikin Ashi Pro Ultimate stellt die Spitze der automatisierten Handelstechnologie dar und kombiniert die bewährte Effektivität der Heikin Ashi-Kerzenanalyse mit modernstem algorithmischem Handelsmanagement. Dieser hochentwickelte Expert Advisor wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die Präzision, Zuverlässigkeit und professione
Crystal Smart Volume
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indikatoren
Crystal Volume Indicator – Intelligentes Volumen-Analyse-Tool für MT5 Crystal Volume ist ein fortschrittlicher und dennoch benutzerfreundlicher Volumen-Indikator, der Tradern hilft, die verborgene Stärke hinter Preisbewegungen visuell zu interpretieren. Durch die Kombination von Preisaktionen mit Volumendynamik hebt dieses Tool wichtige Volumenereignisse wie Buying Climax , Selling Climax und Schwache Kerzen hervor. Hauptfunktionen: Echte Volumenanalyse – Unterstützt Tick- und Echtzeitvo
FREE
Crystal FVG Detector Multitime Frames
Muhammad Jawad Shabir
Indikatoren
Crystal FVG Touch Detector – Professioneller Smart Money Indicator Crystal FVG Touch Detector ist ein professioneller Indikator für Trader, die mit Smart Money Concepts (SMC) und ICT handeln. Er erkennt automatisch Fair Value Gaps (FVG) in allen Zeitrahmen und zeigt sie mit Farbzonen und Berührungsanzeige an. Dank seiner nicht-neu-zeichnenden Logik zeigt er institutionelle Ungleichgewichte in Echtzeit. Hauptmerkmale Präzise Erkennung von bullischen und bärischen FVGs. Sofortige Aktualisierung be
FREE
Crystal Smart Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experten
Crystal Smart Pro — Adaptives Handels­system mit Zwei­fachmodus Übersicht Crystal Smart Pro ist ein intelligenter und selbstanpassender Expert Advisor (EA) , entwickelt von Crystal AI Systems . Er kombiniert präzise Markteinstiege mit fortschrittlichem Positions­management und bietet zwei vollständig unabhängige Betriebsmodi: Sharp Mode und Smart Mode . Das System passt sich dynamisch an Marktvolatilität, Kontogröße und Trendbedingungen an, um eine gleichmäßige Performance zu gewährleisten. Haup
FREE
Crystal Trade Manager
Muhammad Jawad Shabir
4 (3)
Utilitys
Crystal Trade Manager – Ultimatives Kontroll-Panel Überblick Crystal Trade Manager (CTM) ist ein MT5-Tool zur sofortigen Orderausführung und Risikokontrolle. Ideal für Prop-Trader, Scalper und Profis. Funktionen Drawdown-Limits (1–70%) mit Auto-Close und Lockout. Gewinn/Verlust-Ziele mit Auto-Close. Auto SL/TP für alle Trades. Break-Even-Schutz + Buffer. Trailing Stop dynamisch. Lot-Kontrolle mit Auto/Teil-Schließung. Magic Keys Panel mit 6 Buttons. Info-Panel mit Balance, Equity, P/L, DD. Pus
FREE
The Real RSI Divergence Hunter
Muhammad Jawad Shabir
Indikatoren
The Real RSI – Professioneller Divergenz-Indikator Übersicht The Real RSI ist ein professioneller Indikator zur Erkennung von Divergenzen, entwickelt für Trader, die institutionelle Präzision bei der Identifizierung von auf RSI basierenden Umkehr- und Fortsetzungssignalen suchen. Er erkennt automatisch reguläre und versteckte Divergenzen zwischen Preis und RSI und bestätigt jedes Setup mithilfe einer intelligenten Pivot-Logik und einer Echtzeit-Strukturvalidierung. Dieser Indikator wurde für Gen
FREE
Crystal Smart Volume MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indikatoren
Crystal Smart Volume Übersicht Crystal Smart Volume für MT4 ist ein fortschrittlicher Indikator für Volumen- und Delta-Analyse, der entwickelt wurde, um die verborgene Aktivität institutioneller Händler hinter gewöhnlichen Kursbewegungen sichtbar zu machen. Er kombiniert Smart Money Concepts (SMC) , Volume Spread Analysis (VSA) und Delta-Logik , um sowohl das Preis- als auch das Volumenverhalten zu analysieren. Der Indikator erkennt Ereignisse wie Buying Climax (Kaufklimax) , Selling Climax (Ver
FREE
Auto Candle Sequence Counter
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Indikatoren
Auto Candle Sequence Counter – MT5 Indikator Überblick Auto Candle Sequence Counter ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der automatisch aufeinanderfolgende bullische und bärische Kerzen erkennt und markiert. Anstatt Kerzen manuell zu zählen, bietet das Tool Echtzeit-Visualisierung, Statistiken und Benachrichtigungen zur Unterstützung von Price-Action-Strategien. Hauptfunktionen Erkennung von 2–7 aufeinanderfolgenden Kerzen (bullisch/bärisch). Präzises Mapping ohne fehlende Si
FREE
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
Crystal Trade Manager PRO – Professionelles MT4-Risiko- und Trade-Kontrollsystem Kostenlose Version: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Übersicht Crystal Trade Manager PRO (CTM) ist ein vollständig ausgestattetes Werkzeug zur Handelsausführung und zum Risikomanagement für MetaTrader 4. Es wurde für Trader entwickelt, die eine disziplinierte Ausführung, starken Kapitalschutz und intelligente Automatisierung innerhalb von MT4 benötigen. Das System kontrolliert das Risiko, schützt die Ko
Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
Muhammad Jawad Shabir
3 (1)
Utilitys
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – Professioneller MT5 Trade Copier Überblick Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 ist ein leistungsstarker MT5-Trade-Copier, der ultra-schnelle und zuverlässige Replikation von Trades zwischen MetaTrader-5-Terminals ermöglicht. Das System arbeitet lokal über den gemeinsamen MT5-Ordner und eignet sich perfekt für VPS- und Multi-Account-Umgebungen, in denen Geschwindigkeit, Stabilität und Sicherheit entscheidend sind. Hauptfunktionen Dual-Modus : MASTER: Überträgt Markt-
FREE
Crystal MTF Candle Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Utilitys
Crystal MTF Candle Pro - Professionelles Multi-Timeframe-Analyse-Tool Übersicht Crystal MTF Candle Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der die Kerzen höherer Zeitrahmen direkt im aktuellen Chart anzeigt. Das Tool überlagert ausgewählte Kerzen höherer Zeitrahmen mit präzisen Countdown-Timern, so dass Händler die Kerzenentwicklung live verfolgen können, ohne den Chart wechseln zu müssen. Dieser Indikator ist für die Multi-Timeframe (MTF)-Analyse optimiert und bietet ein profe
FREE
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
Crystal Trade Manager - Fortgeschrittenes MT5 Dienstprogramm für Risiko- und Handelskontrolle Überblick Crystal Trade Manager (CTM) ist ein professionelles MetaTrader 5-Dienstprogramm für Risikomanagement, Handelsautomatisierung und sofortige Ausführungskontrolle. Es bietet Händlern ein integriertes System zum Schutz des Eigenkapitals, zur Verwaltung der täglichen Drawdowns, zur Kontrolle der Losgrößen und zur Anwendung von Automatisierungsfunktionen wie automatische SL/TP, Break-Even und Trail
Crystal Volatility Monitor Spike Detection
Muhammad Jawad Shabir
Indikatoren
Volatility Monitor – Echtzeit-Indikator für Volatilitätsspitzen Übersicht Der Volatility Monitor ist ein leichter und professioneller MT5-Indikator, der plötzliche Kursbewegungen verfolgt und Trader in Echtzeit warnt. Ob Forex, Gold, JPY-Paare oder Kryptowährungen – dieses Tool liefert klare Signale zur Marktvolatilität mithilfe eines ATR-basierten Automatikmodus oder manuell festgelegter Pip-Schwellen. Durch Markierungen direkt im Chart und progressive Alarme hilft der Indikator, schnell auf Na
FREE
Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Utilitys
Crystal Trade Manager – Erweiterte MT4 Risiko- & Trade-Management-Software Übersicht Crystal Trade Manager (CTM) ist ein professionelles Tool für MetaTrader 4 , entwickelt für Risikomanagement, Handelsautomatisierung und schnelle Ausführungskontrolle . Es hilft Tradern, ihr Kapital zu schützen, tägliche Drawdowns zu kontrollieren, Lotgrößen zu verwalten und wichtige Order-Management-Funktionen (Auto SL/TP, Break-Even, Trailing Stop) zu automatisieren. Geeignet für manuelle Trader, Prop Firm Chal
FREE
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experten
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5-Expert Advisor Überblick Automatisches System für XAUUSD (Gold) und wichtige FX-Paare. Steuert Einstiege, SL/TP, Trailing und Drawdown-Kontrolle nach festen Regeln. Keine Gewinnzusagen; siehe Risikohinweis. Anforderungen Plattform: MetaTrader 5 Konto: ECN/RAW empfohlen Verbindung: 24/7 (VPS empfohlen) Zeitrahmen: M1–H4 Erste Schritte Algo Trading aktivieren. EA an Chart anhängen (ein Symbol pro Chart). In Inputs AI_Access_Mode = ON setzen und neu laden. Risiko an Kap
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
I'll provide complete translations for all languages with proper trading terminology and keywords optimized for each market: RUSSIAN (Русский) ИНДИКАТОР ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЫ И ОБЩЕЙ ПРИБЫЛИ ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ЖИВОЙ ТОРГОВЛИ И ДЕМОНСТРАЦИИ ЭКРАНА Разработан специально для дейтрейдеров, скальперов и прямых трансляций торговых сессий Этот профессиональный индикатор обеспечивает отображение цены в реальном времени и комплексное отслеживание прибыли непосредственно на вашем графике - необходим для высо
FREE
Live Price With PNL MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
LIVE-PREIS UND GESAMTGEWINN ANZEIGE INDIKATOR Der ultimative Echtzeit-Trading-Begleiter für professionelle Trader, Daytrader und Streamer Transformieren Sie Ihre Trading-Erfahrung mit diesem leistungsstarken Indikator, der Live-Geldkurse und umfassende Gewinnverfolgung direkt auf Ihrem Chart anzeigt. Speziell entwickelt für Hochfrequenzhandel-Umgebungen und Live-Trading-Übertragungen. KERNFUNKTIONEN ECHTZEIT-PREISANZEIGE Live-Geldkurs-Updates jede Sekunde mit professioneller Formatierung Speziel
FREE
Export History Data to CSV
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
Crystal AI Data Exporter - Professionelles MT5 System zur Extraktion historischer Daten Dieser Expert Advisor wurde für Händler, Datenanalysten, Quant-Entwickler und KI-Modellbauer entwickelt, die genaue, rohe und vollständig synchronisierte historische Daten direkt von MetaTrader 5 benötigen. Er liefert saubere OHLCV-Marktdaten im CSV-Format mit präziser Datumsbereichskontrolle, Volumenoptionen, Tick-Volumen-Extraktion und automatisch verwalteter historischer Synchronisierung. Der Crystal AI Da
FREE
Crystal Dashboard
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
Crystal Profit Dashboard - Echtzeit MT5 Konto Performance Utility Übersicht Crystal Profit Dashboard ist ein leichtgewichtiges MetaTrader 5-Dienstprogramm, das die Überwachung von Gewinnen und Verlusten in Echtzeit direkt auf dem Chart ermöglicht. Es bietet eine übersichtliche, moderne Dashboard-Oberfläche, die die Kontoperformance ohne Unübersichtlichkeit aktualisiert, so dass sich Händler auf die Ausführung konzentrieren können, während die wichtigsten Kennzahlen sichtbar bleiben. Dieses Too
FREE
Trade With Magic
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
TRADE WITH MAGIC - Professionelle Ein-Klick-Handelsplattform | Crystal AI Systems Trade With Magic ist ein schnelles, leichtgewichtiges und hocheffizientes Ein-Klick-Handels-Panel, das für Händler entwickelt wurde, die eine präzise manuelle Ausführung und volle Kontrolle über magische Zahlen, Kommentare und Risikoparameter benötigen. Es eignet sich sowohl für den manuell
FREE
Crystal CopyCat Ultimate MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
Crystal CopyCat Ultimate Ultraschneller Master-Slave-Kopierer mit verzögerungsfreier Ausführung und plattformübergreifender MT5-Kompatibilität Architektur: MT4 → MT4 und MT4 → MT5 Volle Kompatibilität MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/144569 Vollständiges Benutzerhandbuch:- https://www.mql5.com/en/blogs/post/764222 1. Überblick Crystal CopyCat Ultimate 5.0 ist eine Handelskopiermaschine der nächsten Generation, die für professionelle Händler, Portfoliomanager, Prop-Firmenbe
FREE
Crystal Algo Pro MT4 EA
Muhammad Jawad Shabir
Experten
CRYSTAL ALGO PRO — MT4 Expert Advisor  Übersicht MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/136197 Crystal Algo Pro ist ein institutioneller, KI-unterstützter Expert Advisor für XAUUSD, wichtige Forex-Paare und ausgewählte Krypto-Instrumente (sofern vom Broker unterstützt). Er integriert ein fortschrittliches algorithmisches Recovery-System – weit über das traditionelle Martingale hinaus – mit dynamischem Layering, volatilitätsbasierten Filtern und logikgesteuertem Exit-Management. Re
Crystal SD Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experten
Crystal SD Pro – Institutioneller Supply & Demand EA Überblick Crystal SD Pro ist ein vollautomatischer MT5-Expertenberater, der ausschließlich mit Supply & Demand Zonen handelt. Nur bestätigte Zonen werden gehandelt, wodurch schwache Signale vermieden werden. Funktionen Zonen-Erkennung (M30–H4) Smart Recovery oder Cut Loss Modus Dashboard mit Trades, Zonen, Recovery Adaptive Lotgrößen Globales Gewinnziel Auto SL/TP, Break-Even, Trailing Stop ADX/DI Trendfilter Modi Cut Loss – min. $1000 (1:10
Crystal Gold Scalper Neural Recovery System
Muhammad Jawad Shabir
Experten
CRYSTAL GOLD SCALPER — MT5-Expert Advisor Überblick Automatisiertes System für XAUUSD (Gold) mit Recovery Mode und Single Trade Mode sowie Live-Dashboard. Optionales KI-Forecasting (LSTM, Attention, Sentiment) mit Confidence-Filter . Keine Gewinnzusage; Risikohinweis beachten. Modi Recovery Mode : adaptiver Multi-Trade-Ablauf, equity-basierte Ziele, optionales Volumen-Scaling, neurale Bestätigung, optionales Trailing der Erstposition. Single Trade Mode : Einmal-Trades per Forecast + Technik-F
The Real RSI
Muhammad Jawad Shabir
Experten
The Real RSI ist ein professioneller Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die RSI-Divergenzen mit institutioneller Präzision handeln möchten. Er erkennt automatisch reguläre und versteckte bullische bzw. bärische Divergenzen mithilfe einer intelligenten Pivot-Logik, der RSI-Strukturvalidierung und mehrzeitlichen Bestätigungsfiltern. Das System folgt dem Prinzip „einmal einrichten und laufen lassen“ – es verwaltet Einstiege, Stop-Loss, Take-Profit und Trailing-Logik automatisch und b
Auswahl:
Edwin Hernando Valle Reyes
145
Edwin Hernando Valle Reyes 2025.10.30 13:22 
 

Muhammad, Saludos.. Ayer instale el indicador estoy haciendo pruebas en índices sintéticos. una sugerencia, le puedes colocar alerta cuando Crystal Smart Pro, entre a las zonas.. Gracias..

Antwort auf eine Rezension