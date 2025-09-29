Crystal Supply Demand Indicator

Crystal Supply Demand Pro (SD Pro)

Handle nicht in jeder Kerze – warte auf institutionelle Zonen.

Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) ist ein professioneller Supply & Demand Indikator für MetaTrader 5.

Er wurde für Trader entwickelt, die klare, institutionelle Zonen auf dem Chart sehen möchten anstelle von unübersichtlichen Boxen oder veralteten Konzepten.

Mit Optimierung für höhere Zeitrahmen, dynamischen Updates und professioneller Visualisierung zeigt SD Pro nur die wirklich wichtigen Levels.

Hauptfunktionen

Institutionelle Zonen-Erkennung.

Frische vs. getestete Zonen.

Optimiert für H1, H4, D1, W1.

Echtzeit-Updates ohne Neuzeichnen.

Professionelle Visuals (Farben, Transparenz, Mittellinien, Labels).

Statistikpanel in Echtzeit.

Timeframe-Warnungen.

Leicht und effizient.

Warum SD Pro?

Die meisten Indikatoren überfüllen den Chart mit zufälligen Boxen.

SD Pro filtert nur die relevanten Zonen und präsentiert sie professionell.

Benutzerhandbuch

Nach dem Kauf erhalten Sie ein vollständiges Handbuch mit:

Einstellungen und Empfehlungen.

Einstiegsstrategien (Zonen-Touch, 50%-Retracement, Confluence).

Risikomanagement.

Risikohinweis

Dieser Indikator ist nur ein technisches Analysetool.

Keine Gewinn-Garantie, Handel ist riskant.

Bitte immer zuerst auf Demokonto testen.

Empfohlene Nutzung

Für Swing- und Positions-Trader.

H1, H4, D1.

Geeignet für Forex, Gold, BTC, Indizes, Krypto.

Supply Demand Indikator, SD Pro, Zonen MT5, institutionelle Levels, Unterstützungs- und Widerstandszonen, Forex Zonen, Gold Zonen, Krypto Zonen



