Analytic Insight Bond FX

US-Kurse WFO: Adaptive Intermarket-Strategie

US Rates WFO ist ein professionelles Handelssystem, das über einfache technische Indikatoren hinausgeht. Anstatt nur die Kurscharts zu betrachten, analysiert es den fundamentalen Motor des globalen Währungsmarktes: Die Renditen der US-Staatsanleihen.

Die meisten Strategien scheitern, weil sich die Marktbedingungen ändern. US Rates WFO löst dieses Problem, indem es "mitdenkt", bevor es handelt. Es verfügt über eine integrierte Walk-Forward-Optimierung (WFO), die ihre internen Einstellungen jeden Tag automatisch an den aktuellen Marktrhythmus anpasst.

Die wichtigsten Vorteile

  • Selbstanpassende Logik: Der EA verwendet keine "Einstellen und Vergessen"-Parameter. Jeden Tag führt er eine Simulation der letzten 40 Tage durch (konfigurierbar), um die statistischen Einstellungen zu finden, die im Moment funktionieren.

  • Intermarket-Intelligenz: Es handelt Devisenpaare (wie EURUSD und USDJPY), indem es sie mit dem US-Anleihemarkt (unter Verwendung des TLT ETF als Proxy) korreliert. Wenn sich Anleihen bewegen, folgen oft auch die Währungen.

  • Institutionelles Risikomanagement: Stop Loss und Handelsvolumen werden dynamisch anhand der Volatilität (ATR) berechnet. In ruhigen Märkten werden die Stopps enger gesetzt; in volatilen Märkten werden sie ausgeweitet, um Rauschen zu vermeiden.

  • Theorie-Filter: Enthält einen optionalen "Wirtschaftstheorie"-Filter, der nur dann Trades tätigt, wenn die statistische Korrelation mit der realen wirtschaftlichen Logik übereinstimmt (z. B. höhere Renditen = stärkerer USD).

Wie es funktioniert

  1. Scannt den Markt: Einmal am Tag (in der Regel zum New Yorker Börsenschluss) lädt der EA die Kurshistorie für das Forex-Paar und den US-Anleihen-ETF (TLT) herunter.

  2. Optimiert: Er macht Backtests mit der jüngsten Vergangenheit, um die beste Einstellung für die Empfindlichkeit (Beta) zu finden.

  3. Prognostiziert: Es verwendet diese optimierte Einstellung, um die nächste Bewegung vorherzusagen, basierend darauf, wie Anleihen gestern geschlossen haben.

  4. Führt aus: Wenn die Korrelation stark genug ist, platziert es einen Handel mit institutionellen Ausführungsarten (IOC), um die Liquiditätssicherheit zu gewährleisten.

Eingabeparameter

1. Vermögenswert-Proxies

  • Anleihe_Symbol: Der genaue Symbolname für den 20+ Year Treasury Bond ETF in Ihrem Market Watch (z.B. TLT , iShares TLT ). Erforderlich.

2. Vorhersage-Logik

  • Beta_Periode: Die Standardanzahl von Tagen, die auf Korrelation geprüft wird (wird nur verwendet, wenn die Optimierung deaktiviert ist).

  • Min_Korrelation: Die statistische Mindeststärke, die erforderlich ist, um einen Handel zu tätigen.

  • Theorie_Filter verwenden: Bei "true" lehnt der EA Trades ab, die der ökonomischen Standardtheorie widersprechen (nützlich zum Herausfiltern von Zufallsrauschen).

  • Open_Hour: Die Server-Stunde, zu der die Analyse ausgeführt und Trades eröffnet werden.

3. Selbst-Optimierung (WFO)

  • Do_Self_Optimize: Auf true setzen, um die adaptive KI zu aktivieren. Der EA wird die feste Beta_Periode ignorieren und seine eigene berechnen.

  • Opt_Lookback_Days: Das "Trainingsfenster". Wie viele vergangene Tage der EA überprüft, um seine Entscheidung zu treffen (empfohlen: 40-60).

  • Opt_Beta_Start / End: Der Bereich der Einstellungen, die der EA testen darf.

4. Risiko Management

  • Risiko_Prozent: Der Prozentsatz Ihres Kontokapitals, den Sie bei einem einzelnen Handel riskieren.

  • ATR_Zeitraum: Der Zeitrahmen für die Berechnung der Volatilität. 1

  • SL_ATR_Mult: Der in ATRs gemessene Stop-Loss-Abstand (z. B. 2,0 setzt den Stop auf das Zweifache der täglichen Durchschnittsspanne).

  • TP_ATR_Mult: Der Take Profit-Abstand, gemessen in ATRs.

5. Handelsmanagement

  • Verwenden_Trailing: Ermöglicht einen intelligenten Trailing-Stop, um Gewinne zu sichern.

  • Trail_Trigger_ATR: Wie weit muss sich der Kurs im Gewinn bewegen, bevor der Trailing-Stop aktiviert wird.

Empfehlungen

  • Symbol: Funktioniert am besten bei vom Dollar beeinflussten Hauptpaaren: USDJPY, EURUSD, Gold (XAUUSD).

  • Zeitrahmen: Kann an jedes Diagramm angehängt werden (z. B. M1 oder H1). Die interne Logik ist strikt täglich (D1), so dass der Zeitrahmen des Charts keinen Einfluss auf die Leistung hat.

  • Makler: Erfordert einen Broker, der den TLT ETF (oder einen ähnlichen US-Treasury-Proxy) im Market Watch anbietet.


