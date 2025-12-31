Analytic Insight Bond FX

Hier ist eine klare, professionelle Produktbeschreibung, die für den MQL5 Market oder Algo Forge Editor formatiert ist.

US-Kurse WFO: Adaptive Intermarket-Strategie

US Rates WFO ist ein professionelles Handelssystem, das über einfache technische Indikatoren hinausgeht. Anstatt nur die Kurscharts zu betrachten, analysiert es den fundamentalen Motor des globalen Währungsmarktes: Die Renditen der US-Staatsanleihen.

Die meisten Strategien scheitern, weil sich die Marktbedingungen ändern. US Rates WFO löst dieses Problem, indem es "mitdenkt", bevor es handelt. Es verfügt über eine integrierte Walk-Forward-Optimierung (WFO), die ihre internen Einstellungen jeden Tag automatisch an den aktuellen Marktrhythmus anpasst.

Die wichtigsten Vorteile

Selbstanpassende Logik: Der EA verwendet keine "Einstellen und Vergessen"-Parameter. Jeden Tag führt er eine Simulation der letzten 40 Tage durch (konfigurierbar), um die statistischen Einstellungen zu finden, die im Moment funktionieren.

Intermarket-Intelligenz: Es handelt Devisenpaare (wie EURUSD und USDJPY), indem es sie mit dem US-Anleihemarkt (unter Verwendung des TLT ETF als Proxy) korreliert. Wenn sich Anleihen bewegen, folgen oft auch die Währungen.

Institutionelles Risikomanagement: Stop Loss und Handelsvolumen werden dynamisch anhand der Volatilität (ATR) berechnet. In ruhigen Märkten werden die Stopps enger gesetzt; in volatilen Märkten werden sie ausgeweitet, um Rauschen zu vermeiden.

Theorie-Filter: Enthält einen optionalen "Wirtschaftstheorie"-Filter, der nur dann Trades tätigt, wenn die statistische Korrelation mit der realen wirtschaftlichen Logik übereinstimmt (z. B. höhere Renditen = stärkerer USD).

Wie es funktioniert

Scannt den Markt: Einmal am Tag (in der Regel zum New Yorker Börsenschluss) lädt der EA die Kurshistorie für das Forex-Paar und den US-Anleihen-ETF (TLT) herunter. Optimiert: Er macht Backtests mit der jüngsten Vergangenheit, um die beste Einstellung für die Empfindlichkeit (Beta) zu finden. Prognostiziert: Es verwendet diese optimierte Einstellung, um die nächste Bewegung vorherzusagen, basierend darauf, wie Anleihen gestern geschlossen haben. Führt aus: Wenn die Korrelation stark genug ist, platziert es einen Handel mit institutionellen Ausführungsarten (IOC), um die Liquiditätssicherheit zu gewährleisten.

Eingabeparameter

1. Vermögenswert-Proxies

Anleihe_Symbol: Der genaue Symbolname für den 20+ Year Treasury Bond ETF in Ihrem Market Watch (z.B. TLT , iShares TLT ). Erforderlich.

2. Vorhersage-Logik

Beta_Periode : Die Standardanzahl von Tagen, die auf Korrelation geprüft wird (wird nur verwendet, wenn die Optimierung deaktiviert ist).

Min_Korrelation : Die statistische Mindeststärke, die erforderlich ist, um einen Handel zu tätigen.

Theorie_Filter verwenden : Bei "true" lehnt der EA Trades ab, die der ökonomischen Standardtheorie widersprechen (nützlich zum Herausfiltern von Zufallsrauschen).

Open_Hour: Die Server-Stunde, zu der die Analyse ausgeführt und Trades eröffnet werden.

3. Selbst-Optimierung (WFO)

Do_Self_Optimize : Auf true setzen, um die adaptive KI zu aktivieren. Der EA wird die feste Beta_Periode ignorieren und seine eigene berechnen.

Opt_Lookback_Days : Das "Trainingsfenster". Wie viele vergangene Tage der EA überprüft, um seine Entscheidung zu treffen (empfohlen: 40-60).

Opt_Beta_Start / End: Der Bereich der Einstellungen, die der EA testen darf.

4. Risiko Management

Risiko_Prozent : Der Prozentsatz Ihres Kontokapitals, den Sie bei einem einzelnen Handel riskieren.

ATR_Zeitraum : Der Zeitrahmen für die Berechnung der Volatilität. 1

SL_ATR_Mult : Der in ATRs gemessene Stop-Loss-Abstand (z. B. 2,0 setzt den Stop auf das Zweifache der täglichen Durchschnittsspanne).

TP_ATR_Mult: Der Take Profit-Abstand, gemessen in ATRs.

5. Handelsmanagement

Verwenden_Trailing : Ermöglicht einen intelligenten Trailing-Stop, um Gewinne zu sichern.

Trail_Trigger_ATR: Wie weit muss sich der Kurs im Gewinn bewegen, bevor der Trailing-Stop aktiviert wird.

Empfehlungen