Analytic Insight Bond FX
- Experten
- Lerato Silokwane
- Version: 1.0
Hier ist eine klare, professionelle Produktbeschreibung, die für den MQL5 Market oder Algo Forge Editor formatiert ist.US-Kurse WFO: Adaptive Intermarket-Strategie
US Rates WFO ist ein professionelles Handelssystem, das über einfache technische Indikatoren hinausgeht. Anstatt nur die Kurscharts zu betrachten, analysiert es den fundamentalen Motor des globalen Währungsmarktes: Die Renditen der US-Staatsanleihen.
Die meisten Strategien scheitern, weil sich die Marktbedingungen ändern. US Rates WFO löst dieses Problem, indem es "mitdenkt", bevor es handelt. Es verfügt über eine integrierte Walk-Forward-Optimierung (WFO), die ihre internen Einstellungen jeden Tag automatisch an den aktuellen Marktrhythmus anpasst.
Die wichtigsten Vorteile
-
Selbstanpassende Logik: Der EA verwendet keine "Einstellen und Vergessen"-Parameter. Jeden Tag führt er eine Simulation der letzten 40 Tage durch (konfigurierbar), um die statistischen Einstellungen zu finden, die im Moment funktionieren.
-
Intermarket-Intelligenz: Es handelt Devisenpaare (wie EURUSD und USDJPY), indem es sie mit dem US-Anleihemarkt (unter Verwendung des TLT ETF als Proxy) korreliert. Wenn sich Anleihen bewegen, folgen oft auch die Währungen.
-
Institutionelles Risikomanagement: Stop Loss und Handelsvolumen werden dynamisch anhand der Volatilität (ATR) berechnet. In ruhigen Märkten werden die Stopps enger gesetzt; in volatilen Märkten werden sie ausgeweitet, um Rauschen zu vermeiden.
-
Theorie-Filter: Enthält einen optionalen "Wirtschaftstheorie"-Filter, der nur dann Trades tätigt, wenn die statistische Korrelation mit der realen wirtschaftlichen Logik übereinstimmt (z. B. höhere Renditen = stärkerer USD).
Wie es funktioniert
-
Scannt den Markt: Einmal am Tag (in der Regel zum New Yorker Börsenschluss) lädt der EA die Kurshistorie für das Forex-Paar und den US-Anleihen-ETF (TLT) herunter.
-
Optimiert: Er macht Backtests mit der jüngsten Vergangenheit, um die beste Einstellung für die Empfindlichkeit (Beta) zu finden.
-
Prognostiziert: Es verwendet diese optimierte Einstellung, um die nächste Bewegung vorherzusagen, basierend darauf, wie Anleihen gestern geschlossen haben.
-
Führt aus: Wenn die Korrelation stark genug ist, platziert es einen Handel mit institutionellen Ausführungsarten (IOC), um die Liquiditätssicherheit zu gewährleisten.
Eingabeparameter
1. Vermögenswert-Proxies
-
Anleihe_Symbol: Der genaue Symbolname für den 20+ Year Treasury Bond ETF in Ihrem Market Watch (z.B. TLT , iShares TLT ). Erforderlich.
2. Vorhersage-Logik
-
Beta_Periode: Die Standardanzahl von Tagen, die auf Korrelation geprüft wird (wird nur verwendet, wenn die Optimierung deaktiviert ist).
-
Min_Korrelation: Die statistische Mindeststärke, die erforderlich ist, um einen Handel zu tätigen.
-
Theorie_Filter verwenden: Bei "true" lehnt der EA Trades ab, die der ökonomischen Standardtheorie widersprechen (nützlich zum Herausfiltern von Zufallsrauschen).
-
Open_Hour: Die Server-Stunde, zu der die Analyse ausgeführt und Trades eröffnet werden.
3. Selbst-Optimierung (WFO)
-
Do_Self_Optimize: Auf true setzen, um die adaptive KI zu aktivieren. Der EA wird die feste Beta_Periode ignorieren und seine eigene berechnen.
-
Opt_Lookback_Days: Das "Trainingsfenster". Wie viele vergangene Tage der EA überprüft, um seine Entscheidung zu treffen (empfohlen: 40-60).
-
Opt_Beta_Start / End: Der Bereich der Einstellungen, die der EA testen darf.
4. Risiko Management
-
Risiko_Prozent: Der Prozentsatz Ihres Kontokapitals, den Sie bei einem einzelnen Handel riskieren.
-
ATR_Zeitraum: Der Zeitrahmen für die Berechnung der Volatilität. 1
-
SL_ATR_Mult: Der in ATRs gemessene Stop-Loss-Abstand (z. B. 2,0 setzt den Stop auf das Zweifache der täglichen Durchschnittsspanne).
-
TP_ATR_Mult: Der Take Profit-Abstand, gemessen in ATRs.
5. Handelsmanagement
-
Verwenden_Trailing: Ermöglicht einen intelligenten Trailing-Stop, um Gewinne zu sichern.
-
Trail_Trigger_ATR: Wie weit muss sich der Kurs im Gewinn bewegen, bevor der Trailing-Stop aktiviert wird.
Empfehlungen
-
Symbol: Funktioniert am besten bei vom Dollar beeinflussten Hauptpaaren: USDJPY, EURUSD, Gold (XAUUSD).
-
Zeitrahmen: Kann an jedes Diagramm angehängt werden (z. B. M1 oder H1). Die interne Logik ist strikt täglich (D1), so dass der Zeitrahmen des Charts keinen Einfluss auf die Leistung hat.
-
Makler: Erfordert einen Broker, der den TLT ETF (oder einen ähnlichen US-Treasury-Proxy) im Market Watch anbietet.