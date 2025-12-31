Analytic Insight Bond FX

Aquí tiene una descripción clara y profesional del producto formateada para el editor MQL5 Market o Algo Forge.

US Rates WFO: Estrategia Intermercado Adaptativa

US Rates WFO es un sistema de trading profesional que va más allá de los simples indicadores técnicos. En lugar de limitarse a observar los gráficos de precios, analiza el motor fundamental del mercado mundial de divisas: Los rendimientos del Tesoro de EE.UU.

La mayoría de las estrategias fracasan porque las condiciones del mercado cambian. US Rates WFO resuelve este problema "pensando" antes de operar. Incorpora un motor de optimización Walk-Forward (WFO ) que ajusta automáticamente su configuración interna cada día para adaptarse al ritmo actual del mercado.

Principales ventajas

Lógica autoadaptable: El EA no utiliza parámetros de "fijar y olvidar". Cada día, ejecuta una simulación de los últimos 40 días (configurable) para encontrar los ajustes estadísticos que están funcionando en este momento .

Inteligencia Intermercado: Opera con pares de divisas (como EURUSD y USDJPY) correlacionándolos con el mercado de bonos de EE.UU. (utilizando el ETF TLT como proxy). Cuando los bonos se mueven, las divisas suelen seguirles.

Gestión del riesgo institucional: Los Stop Loss y el volumen de operaciones se calculan dinámicamente utilizando la Volatilidad (ATR). En mercados tranquilos, los stops son más ajustados; en mercados volátiles, se amplían para evitar el ruido.

Filtro de Teoría: Incluye un filtro opcional de "Teoría Económica" que sólo toma operaciones si la correlación estadística coincide con la lógica económica del mundo real (por ejemplo, Mayores rendimientos = USD más fuerte).

Cómo funciona

Escanea el mercado: Una vez al día (normalmente al cierre de Nueva York), el EA descarga el historial de precios del par de divisas y del ETF de bonos estadounidenses (TLT). Optimiza: Realiza un "backtest" sobre el pasado reciente para encontrar el mejor ajuste de sensibilidad (Beta). Pronostica: Utiliza esa configuración optimizada para predecir el próximo movimiento basado en cómo los bonos cerraron ayer. Ejecuta: Si la correlación es lo suficientemente fuerte, coloca una operación con tipos de ejecución institucional (IOC) para garantizar la seguridad de liquidez.

Parámetros de entrada

1. Activos Proxy

Símbolo_Bono: El nombre exacto del símbolo del ETF de bonos del Tesoro a más de 20 años en su Market Watch (por ejemplo, TLT , iShares TLT ). Obligatorio.

2. Lógica de previsión

Beta_Period : El número predeterminado de días para comprobar la correlación (sólo se utiliza si la optimización está desactivada).

Mín_Correlación : La fuerza estadística mínima requerida para tomar una operación.

Usar_filtro_teórico : Si es verdadero, el EA rechaza las operaciones que contradicen la teoría económica estándar (útil para filtrar el ruido aleatorio).

Open_Hour: La hora del servidor para ejecutar el análisis y abrir operaciones.

3. Auto-Optimización (WFO)

Do_Self_Optimize : Establecer a true para habilitar la IA adaptativa. El EA ignorará el Beta_Period fijo y calculará el suyo propio.

Opt_Lookback_Days : La "Ventana de Entrenamiento". Cuántos días pasados revisa el EA para tomar su decisión (Recomendado: 40-60).

Opt_Beta_Start / End: El rango de ajustes que el EA tiene permitido probar.

4. Gestión del Riesgo

Porcentaje_de_riesgo : El porcentaje del capital de su cuenta a arriesgar en una sola operación.

ATR_Period : El plazo para calcular la volatilidad. 1

SL_ATR_Mult : La distancia de Stop Loss medida en ATRs (por ejemplo, 2.0 establece el stop en 2x el rango medio diario).

TP_ATR_Mult: La distancia de Take Profit medida en ATRs.

5. Gestión de Operaciones

Use_Trailing : Activa un trailing stop inteligente para bloquear los beneficios.

Trail_Trigger_ATR: Cuánto debe moverse el precio en beneficio antes de que se active el trailing stop.

Recomendaciones