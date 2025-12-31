SR Heatmap
- Indikatoren
- Part-time Day Trader
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 15
Die SR Heatmap zeigt eine leicht lesbareUnterstützungs- und Widerstands-Heatmap an, die auf dem gehandelten Volumen basiert und wichtige Preisbereiche innerhalb einer aktuellen Marktspanne hervorhebt, in denen eine Preisreaktion wahrscheinlicher ist.
Die Heatmap ist stets auf dem Chart sichtbar und dient als visueller Leitfaden für die Planung von Handelseinstiegen auf günstigeren Kursniveaus. Als Unterstützungs- und Widerstandsinstrument kann sie auch bei der Identifizierung praktischer Bereiche für die Platzierung von Stop-Loss- und Zielkursen helfen.
Sie wurde sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Händler entwickelt, die verstehen möchten, wo sich die Preisaktivität konzentriert, und die volumenbasierte Zonen nutzen möchten, um klarere, strukturiertere Handelseinstiege zu planen.
DieSR Heatmap funktioniert mit allen Symbolen und Zeitfenstern.
Hellere oder stärkere Bereiche weisen auf Kursniveaus hin, auf denen eine höhere Handelsaktivität stattfand. Diese Niveaus fungieren oft als Unterstützung oder Widerstand, da sie zuvor eine hohe Marktbeteiligung aufwiesen.
Wichtigste Merkmale
- Hervorhebung lokaler Unterstützungs- und Widerstandsbereiche auf der Grundlage des jüngsten Handelsvolumens
- Einstellbarer Berechnungsbereich & anpassbare Heatmap-Farben
- Option zum Anzeigen/Ausblenden
Immer zur Hand
Die Heatmap konzentriert sich nur auf den ausgewählten aktuellen Bereich und hilft, die Aufmerksamkeit auf die aktuelle Marktstruktur zu lenken, anstatt auf veraltete oder irrelevante Niveaus. Bereichs- und Farbeinstellungen können einfach über die Eingaben angepasst werden, um den persönlichen Chart-Vorlieben zu entsprechen.
Die SR Heatmap wurde entwickelt, um eine einfache und strukturierte Handelsplanung zu unterstützen, indem sie einen klaren, volumenbasierten Kontext für Einstiege, Stop-Loss-Platzierungen und Ziele bietet - ohne den Chart zu überladen.