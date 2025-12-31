SR Heatmap

Die SR Heatmap zeigt eine leicht lesbareUnterstützungs- und Widerstands-Heatmap an, die auf dem gehandelten Volumen basiert und wichtige Preisbereiche innerhalb einer aktuellen Marktspanne hervorhebt, in denen eine Preisreaktion wahrscheinlicher ist.

Die Heatmap ist stets auf dem Chart sichtbar und dient als visueller Leitfaden für die Planung von Handelseinstiegen auf günstigeren Kursniveaus. Als Unterstützungs- und Widerstandsinstrument kann sie auch bei der Identifizierung praktischer Bereiche für die Platzierung von Stop-Loss- und Zielkursen helfen.

Sie wurde sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Händler entwickelt, die verstehen möchten, wo sich die Preisaktivität konzentriert, und die volumenbasierte Zonen nutzen möchten, um klarere, strukturiertere Handelseinstiege zu planen.

DieSR Heatmap funktioniert mit allen Symbolen und Zeitfenstern.


Wie es funktioniert

SR Heatmap scannt die jüngsten Kursbewegungen und misst, wie viel Volumen auf verschiedenen Kursniveaus gehandelt wurde. Diese Informationen werden in Form einer Heatmap direkt im Chart angezeigt.

Hellere oder stärkere Bereiche weisen auf Kursniveaus hin, auf denen eine höhere Handelsaktivität stattfand. Diese Niveaus fungieren oft als Unterstützung oder Widerstand, da sie zuvor eine hohe Marktbeteiligung aufwiesen.


Wichtigste Merkmale

  • Hervorhebung lokaler Unterstützungs- und Widerstandsbereiche auf der Grundlage des jüngsten Handelsvolumens
  • Einstellbarer Berechnungsbereich & anpassbare Heatmap-Farben
  • Option zum Anzeigen/Ausblenden


    Immer zur Hand

    Die Heatmap konzentriert sich nur auf den ausgewählten aktuellen Bereich und hilft, die Aufmerksamkeit auf die aktuelle Marktstruktur zu lenken, anstatt auf veraltete oder irrelevante Niveaus. Bereichs- und Farbeinstellungen können einfach über die Eingaben angepasst werden, um den persönlichen Chart-Vorlieben zu entsprechen.

    Die SR Heatmap wurde entwickelt, um eine einfache und strukturierte Handelsplanung zu unterstützen, indem sie einen klaren, volumenbasierten Kontext für Einstiege, Stop-Loss-Platzierungen und Ziele bietet - ohne den Chart zu überladen.



    Weitere Produkte dieses Autors
    Draggable Candle Timer MT5
    Part-time Day Trader
    5 (4)
    Utilitys
    Der Draggable Candle Timer ist ein sauberer, minimaler Countdown bis zum nächsten Kerzenschluss. Er ist vollständig anpassbar und frei verschiebbar und kann überall auf dem Chart platziert werden, ohne den Handel oder die Analyse zu beeinträchtigen. Der Timer läuft mit der Systemuhr und vermeidet so die Störungen und Verzögerungen, die bei Kerzen-Timern auftreten, die sich auf die Uhr von Market Watch verlassen. Ein optionaler Kerzenschlussalarm kann für Händler aktiviert werden, die eine einfa
    FREE
    Bank Levels Tracker for MT4
    Part-time Day Trader
    Indikatoren
    Wenn Sie sie nicht schlagen können, schließen Sie sich ihnen an. Handeln Sie dort, wo Institutionen nach Liquidität suchen. Der Bank Levels Tracker identifiziert institutionelle Preiszonen, in denen Stop-Hunts häufig vorkommen - gerade jenseits der offensichtlichen Swing-Hochs und -Tiefs, in denen sich Retail-Stopps häufen. Diese "Bank Levels" werden in Echtzeit geplottet, werden nie neu gezeichnet und lösen sofortige Alarme aus, wenn der Preis sie erreicht. Entwickelt für Händler, die Bank Le
    MT4 Sessions Indicator
    Part-time Day Trader
    5 (3)
    Indikatoren
    Der MT4-Sessions-Indikator hebt Handelssitzungen direkt im Chart hervor, indem er sie mit farbigen Kerzen anzeigt. Er hilft Händlern, schnell zu erkennen, wann Kursbewegungen während bestimmter Marktsitzungen oder Tageszeiten stattgefunden haben. Er ist besonders nützlich für Händler, die mit Volumenprofilen, Angebots- und Nachfragezonen oder niveaubasierten Strategien arbeiten, bei denen das Timing einer Bewegung genauso wichtig ist wie das Preisniveau. Durch die visuelle Trennung von Sitzung
    FREE
    Intrabar MTF Replay MT4
    Part-time Day Trader
    Indikatoren
    Papier-Tests, die sich endlich wie Live-Handel anfühlen Intrabar MTF Replay ist ein Live-Mini-Chart-Panel mit fortschrittlicher Intrabar-Replay-Funktionalität, das speziell für Multi-Timeframe-Händler entwickelt wurde. Traditionelles Backtesting und Paper-Tests auf statischen Charts leiden unter einem grundlegenden Problem: Die Timeframes sind standardmäßig nicht synchronisiert. Wenn Charts zusammen gescrollt werden, richten sich Kursbewegungen und Indikatoren nie auf den exakt gleichen Zeitpunk
    FREE
    Draggable Candle Timer
    Part-time Day Trader
    5 (2)
    Utilitys
    Der Draggable Candle Timer ist ein sauberer, minimaler Countdown bis zum nächsten Kerzenschluss. Er ist vollständig anpassbar und frei verschiebbar und kann überall auf dem Chart platziert werden, ohne den Handel oder die Analyse zu beeinträchtigen. Der Timer läuft mit der Systemuhr und vermeidet so die Störungen und Verzögerungen, die bei Kerzen-Timern auftreten, die sich auf die Uhr von Market Watch verlassen. Ein optionaler Kerzenschlussalarm kann für Händler aktiviert werden, die eine einfa
    FREE
    Instant Pitchfork for MT4
    Part-time Day Trader
    Indikatoren
    Mit einem einzigen Klick erhalten Sie eine sofortige, regelbasierte Struktur auf dem Chart. Instant Pitchfork wurde für Händler entwickelt, die auf schnelle und präzise Pitchfork-Trendstrukturen angewiesen sind, um Einstiege, Stopps und Ziele zu planen. Klicken Sie auf einen Anker im Chart, und Instant Pitchfork zeichnet automatisch die am besten passende Andrews' Pitchfork für die aktuelle Marktstruktur. Klicken Sie erneut auf den Anker, um sofort zwischen den Modi Andrews', Schiff und Modifi
    Auto Fib SR MT4
    Part-time Day Trader
    Indikatoren
    Auto Fib SR zeichnet und aktualisiert automatisch präzise Fibonacci-basierte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus über den wichtigsten Trendabschnitt, verankert von Docht zu Docht. Wenn sich der Trend ausweitet, werden die Niveaus automatisch angepasst - ein manuelles Nachjustieren ist nicht erforderlich . So verwenden Sie Auto Fib: Auto Fib SR erkennt die jüngste Impulsbewegung und wendet Fibonacci-Levels auf diesen Trend an. Wenn sich der Preis fortsetzt, werden die Fibonacci-Levels auto
    Bank Levels Tracker for MT5
    Part-time Day Trader
    Indikatoren
    Wenn Sie sie nicht schlagen können, schließen Sie sich ihnen an. Handeln Sie dort, wo Institutionen Liquidität suchen. Der Bank Levels Tracker identifiziert institutionelle Preiszonen, in denen Stop-Hunts häufig vorkommen - gerade jenseits der offensichtlichen Swing-Hochs und -Tiefs, in denen sich Retail-Stops häufen. Diese "Bank Levels" werden in Echtzeit geplottet, werden nie neu gezeichnet und lösen sofortige Alarme aus, wenn der Preis sie erreicht. Entwickelt für Händler, die Bank Levels d
    Instant Pitchfork for MT5
    Part-time Day Trader
    Indikatoren
    Mit einem einzigen Klick erhalten Sie eine sofortige, regelbasierte Struktur auf dem Chart. Instant Pitchfork wurde für Händler entwickelt, die auf schnelle und präzise Pitchfork-Trendstrukturen angewiesen sind, um Einstiege, Stopps und Ziele zu planen. Klicken Sie auf einen Anker im Chart, und Instant Pitchfork zeichnet automatisch die am besten passende Andrews' Pitchfork für die aktuelle Marktstruktur. Klicken Sie erneut auf den Anker, um sofort zwischen den Modi Andrews', Schiff und Modifi
    Auto Fib SR
    Part-time Day Trader
    Indikatoren
    Auto Fib SR zeichnet und aktualisiert automatisch präzise Fibonacci-basierte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus über den wichtigsten Trendabschnitt, verankert von Docht zu Docht. Wenn sich der Trend ausweitet, werden die Niveaus automatisch angepasst - eine manuelle Nachjustierung ist nicht erforderlich . So verwenden Sie Auto Fib: Auto Fib SR erkennt die jüngste Impulsbewegung und wendet die Fibonacci-Levels auf diesen Trend an. Wenn der Preis weiter steigt, werden die Fibonacci-Levels a
    One Click Confirm
    Part-time Day Trader
    Indikatoren
    One Click Confirm bietet regelbasierte Warnungen mit nur einem Klick, die Preisdurchbrüche, Momentumverschiebungen und Umkehrungen bestätigen. Die Alarme werden manuell mit einem einzigen Tastenklick platziert und nur ausgelöst , wenn die ausgewählten Bedingungen erfüllt sind. Keine automatischen Signale. Keine Neuformulierung. Keine Blackbox-Logik. One Click Confirm wurde für Handelseintritte entwickelt - und ist ebenso effektiv für Scale-Ins und Stop-Loss-Anpassungen bei Ausstiegen - und ermög
    Auswahl:
    Keine Bewertungen
    Antwort auf eine Rezension