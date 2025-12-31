Die SR Heatmap zeigt eine leicht lesbareUnterstützungs- und Widerstands-Heatmap an, die auf dem gehandelten Volumen basiert und wichtige Preisbereiche innerhalb einer aktuellen Marktspanne hervorhebt, in denen eine Preisreaktion wahrscheinlicher ist.

Die Heatmap ist stets auf dem Chart sichtbar und dient als visueller Leitfaden für die Planung von Handelseinstiegen auf günstigeren Kursniveaus. Als Unterstützungs- und Widerstandsinstrument kann sie auch bei der Identifizierung praktischer Bereiche für die Platzierung von Stop-Loss- und Zielkursen helfen.

Sie wurde sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Händler entwickelt, die verstehen möchten, wo sich die Preisaktivität konzentriert, und die volumenbasierte Zonen nutzen möchten, um klarere, strukturiertere Handelseinstiege zu planen.

DieSR Heatmap funktioniert mit allen Symbolen und Zeitfenstern.





Wie es funktioniert





SR Heatmap scannt die jüngsten Kursbewegungen und misst, wie viel Volumen auf verschiedenen Kursniveaus gehandelt wurde. Diese Informationen werden in Form einer Heatmap direkt im Chart angezeigt.



