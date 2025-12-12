Cvd Divergence
- Indikatoren
- Version: 1.1
CVD Divergence – Professionelle Analyse von Orderflow und Divergenzen
CVD Divergence ist ein technischer Indikator, der entwickelt wurde, um zuverlässige Divergenzen zwischen dem Preis und dem Cumulative Delta Volume (CVD) zu erkennen. Er identifiziert präzise die Momente, in denen der tatsächliche Orderflow die Preisbewegung nicht bestätigt, und zeigt mögliche Trendwenden, Erschöpfungsphasen sowie institutionelle Manipulationen auf.
Der Indikator kombiniert die Analyse von aggressivem Volumen mit der strukturellen Preisbewertung und liefert klare, objektive und frühzeitige Signale.
Was der Indikator macht
CVD Divergence verwendet das Cumulative Delta Volume, um die Richtung des Orderflows mit der Preisrichtung zu vergleichen. Wenn beide deutlich voneinander abweichen, markiert der Indikator den entsprechenden Punkt im Chart und hebt die Richtung der Divergenz hervor.
Er erkennt:
Bullische Divergenzen (positiver Flow bei fallendem Preis)
Bärische Divergenzen (negativer Flow bei steigendem Preis)
Erschöpfung von Käufern und Verkäufern
Falsche Bewegungen durch institutionelle Ungleichgewichte
Marktsituationen, in denen der Preis künstlich beeinflusst wird
Warum das Cumulative Delta Volume so leistungsstark ist
Das CVD zeigt die tatsächliche Absicht der Marktteilnehmer.
Typische Szenarien:
Steigende Preise bei fallendem CVD weisen auf aggressiven institutionellen Verkauf hin – trotz scheinbarer Aufwärtsbewegung
Fallende Preise bei steigendem CVD deuten auf versteckte Akkumulation und zunehmende echte Nachfrage hin
Große Divergenzen zwischen Preis und CVD sind häufig Vorboten von Trendwenden oder falschen Ausbrüchen
Während Preis-Charts täuschen können, lügt das kumulative Delta selten.
Der Indikator übersetzt diese Informationen in praktische, klare und verlässliche Handelssignale.
Hauptmerkmale
Automatische Erkennung von Divergenzen zwischen Preis und kumulativem Delta
Visuelle Hervorhebung durch Pfeile, die die erwartete Richtung anzeigen
Präzise Berechnung des CVD auf Basis aggressiven Volumens
Übersichtliche, klare und leicht verständliche Benutzeroberfläche
Optionale Alarme: Pop-up, Push-Benachrichtigungen und Sound
Geringe CPU-Belastung – auch bei mehreren Märkten gleichzeitig
Besonders effektiv in Forex, Indizes, Aktien und Kryptowährungen
Für wen der Indikator geeignet ist
Trader, die Trendwenden anhand von Orderflow frühzeitig erkennen möchten
Profis, die institutionelle Analyse und Delta-Volumen nutzen
Scalper, Daytrader und Swingtrader
Händler, die eine solide Bestätigung vor Ein- oder Ausstieg benötigen
Nutzer, die klare, nicht-neu zeichnende und objektive Signale suchen
MQL5-Version
CVD Divergence wurde exklusiv für MetaTrader 5 entwickelt und bietet:
Hohe Performance und Stabilität
Volle Kompatibilität mit EAs und anderen Indikatoren
Schnelle und zuverlässige Ausführung
Stabile, nicht neu zeichnende Signale