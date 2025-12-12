Cvd Divergence

CVD Divergence – Professionelle Analyse von Orderflow und Divergenzen

CVD Divergence ist ein technischer Indikator, der entwickelt wurde, um zuverlässige Divergenzen zwischen dem Preis und dem Cumulative Delta Volume (CVD) zu erkennen. Er identifiziert präzise die Momente, in denen der tatsächliche Orderflow die Preisbewegung nicht bestätigt, und zeigt mögliche Trendwenden, Erschöpfungsphasen sowie institutionelle Manipulationen auf.

Der Indikator kombiniert die Analyse von aggressivem Volumen mit der strukturellen Preisbewertung und liefert klare, objektive und frühzeitige Signale.

Was der Indikator macht

CVD Divergence verwendet das Cumulative Delta Volume, um die Richtung des Orderflows mit der Preisrichtung zu vergleichen. Wenn beide deutlich voneinander abweichen, markiert der Indikator den entsprechenden Punkt im Chart und hebt die Richtung der Divergenz hervor.

Er erkennt:

  • Bullische Divergenzen (positiver Flow bei fallendem Preis)

  • Bärische Divergenzen (negativer Flow bei steigendem Preis)

  • Erschöpfung von Käufern und Verkäufern

  • Falsche Bewegungen durch institutionelle Ungleichgewichte

  • Marktsituationen, in denen der Preis künstlich beeinflusst wird

Warum das Cumulative Delta Volume so leistungsstark ist

Das CVD zeigt die tatsächliche Absicht der Marktteilnehmer.
Typische Szenarien:

  • Steigende Preise bei fallendem CVD weisen auf aggressiven institutionellen Verkauf hin – trotz scheinbarer Aufwärtsbewegung

  • Fallende Preise bei steigendem CVD deuten auf versteckte Akkumulation und zunehmende echte Nachfrage hin

  • Große Divergenzen zwischen Preis und CVD sind häufig Vorboten von Trendwenden oder falschen Ausbrüchen

Während Preis-Charts täuschen können, lügt das kumulative Delta selten.
Der Indikator übersetzt diese Informationen in praktische, klare und verlässliche Handelssignale.

Hauptmerkmale

  • Automatische Erkennung von Divergenzen zwischen Preis und kumulativem Delta

  • Visuelle Hervorhebung durch Pfeile, die die erwartete Richtung anzeigen

  • Präzise Berechnung des CVD auf Basis aggressiven Volumens

  • Übersichtliche, klare und leicht verständliche Benutzeroberfläche

  • Optionale Alarme: Pop-up, Push-Benachrichtigungen und Sound

  • Geringe CPU-Belastung – auch bei mehreren Märkten gleichzeitig

  • Besonders effektiv in Forex, Indizes, Aktien und Kryptowährungen

Für wen der Indikator geeignet ist

  • Trader, die Trendwenden anhand von Orderflow frühzeitig erkennen möchten

  • Profis, die institutionelle Analyse und Delta-Volumen nutzen

  • Scalper, Daytrader und Swingtrader

  • Händler, die eine solide Bestätigung vor Ein- oder Ausstieg benötigen

  • Nutzer, die klare, nicht-neu zeichnende und objektive Signale suchen

MQL5-Version

CVD Divergence wurde exklusiv für MetaTrader 5 entwickelt und bietet:

  • Hohe Performance und Stabilität

  • Volle Kompatibilität mit EAs und anderen Indikatoren

  • Schnelle und zuverlässige Ausführung

  • Stabile, nicht neu zeichnende Signale


