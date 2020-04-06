ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Neural Gear Overlord AI (MT5)

[Untertitel: Fractal Breakout | EMA Trend | Ironclad Risk Management]

Einführung Neural Gear Overlord AI ist ein professionelles Breakout-System, das für den Präzisionshandel entwickelt wurde. Es kombiniert die bewährte Zuverlässigkeit der Fraktaltheorie mit einem leistungsstarken EMA-Trend-Filter, um signifikante Marktbewegungen zu erfassen. Seine wahre Stärke liegt jedoch in seinem "Ironclad"-Risikomanagement-Kern, der automatisch das Handelsvolumen auf der Grundlage Ihrer Risikotoleranz berechnet und Ihr Kapital durch strenge Margin-Kontrollen schützt.

Version 5.20 Update: Platinum Standard (FreezeLevel Fix) Dieses wichtige Update behebt ein häufiges Problem bei ECN-Brokern: Order Freeze. Der EA prüft nun auf intelligente Weise den FreezeLevel des Brokers, bevor er versucht, ausstehende Aufträge zu löschen oder zu ändern. Wenn der Preis zu nahe an der Order liegt, hält der EA das Feuer an, anstatt den Server mit fehlgeschlagenen Anfragen zu überhäufen, was einen reibungslosen und fehlerfreien Betrieb gewährleistet.

Handelsstrategie (The Overlord Logic) Das System arbeitet mit einer rigorosen Trend-Following Breakout-Logik:

Trend-Filter: Verwendet den 200 EMA, um die unbestreitbare Tendenz des Marktes zu bestimmen. Nur kaufen: Wenn Ask > EMA.

Nur Verkaufen: Wenn Geld < EMA. Fraktaler Einstieg: Identifiziert wichtige Widerstands- (oberes Fraktal) und Unterstützungsniveaus (unteres Fraktal). Breakout-Ausführung: Platziert Pending Orders (Buy Stop / Sell Stop) auf dem Fractal-Level + einer konfigurierbaren Lücke ( InpPendingGap ). Dadurch wird sichergestellt, dass Sie nur dann einsteigen, wenn der Markt genügend Schwung hat, um ihn zu durchbrechen.

Hauptmerkmale

Sicheres Risikomanagement: Auto-Lot-Berechnung: Stellen Sie einfach Ihren InpRiskPercent ein (z.B. 2,0%), und der EA berechnet die exakte Lot-Größe basierend auf dem Stop-Loss-Abstand. Harte Limits: Schützt vor Fat-Finger-Fehlern mit InpMaxLotLimit . Margin-Sicherheit: Überprüft automatisch die freie Margin vor jedem Handel, um "Not Enough Money"-Fehler zu vermeiden.

Intelligente Auftragsverwaltung: Löscht automatisch alte schwebende Orders, die nicht ausgelöst wurden, und hält Ihren Handel sauber. Jetzt erweitert mit FreezeLevel Protection .

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel ist ein unabhängiger Scharfschützenschuss mit einem festen Stop Loss und Take Profit.

Empfehlungen

Zeitrahmen: H1, H4 (empfohlen für zuverlässige Ausbrüche).

Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) und Gold (XAUUSD).

Konto-Typ: ECN oder Standard.

Mindesteinlage: $100.

Eingabe-Parameter

=== STRATEGIE === InpTrendPeriod : Empfindlichkeit des Trendfilters (Standardwert 200). InpFractalDepth : Wie weit zurück wird nach Fraktalen gesucht. InpPendingGap : Pufferpunkte zur Vermeidung falscher Ausbrüche.

=== EXITS === InpStopLoss / InpTakeProfit : Harte Ziele in Punkten. InpUseTrailing : Dynamische Gewinnsperre aktivieren.

=== IRONCLAD RISK === InpUseAutoLot : Aktiviert die automatische Risikoberechnung. InpRiskPercent : Risiko pro Handel.



Installationsanleitung

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H1). Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.