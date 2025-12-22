Fortune Pro XAUUSD h1

Fortune Pro - Intelligenter Präzisionshandel auf XAUUSD H1

Backtested von 2024 bis heute | Entwickelt für Live-Märkte | Prop Firm Ready

Fortune Pro ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für den Hochleistungshandel mit XAUUSD H1 entwickelt wurde. Er kombiniert eine adaptive Strategielogik mit strenger Risikokontrolle, um konsistente Ergebnisse auf dem Goldmarkt zu erzielen. Ganz gleich, ob Sie für sich selbst handeln oder eine Finanzierung anstreben, Fortune Pro ist darauf ausgelegt, Ergebnisse zu liefern.

Warum Fortune Pro sich auszeichnet

Jeder Handel ist mit einem Stop-Loss und Take-Profit abgesichert
Kein Handel bleibt ungeschützt - das Risiko ist von Anfang an klar definiert.

2 Jahre reale Ergebnisse: 2024 bis heute
Backtesting auf Basis des aktuellen Marktverhaltens, nicht auf Basis veralteter historischer Daten.

Lange Backtests können irreführend sein
Die meisten EAs, die über 10 Jahre hinweg gut aussehen, scheitern oft unter Live-Bedingungen. Fortune Pro konzentriert sich auf die relevante Leistung.

Stressgetestet für Live-Volatilität
Fortune Pro wurde entwickelt, um mit hohen Spreads, Slippage und unvorhersehbaren Kursbewegungen umzugehen - ideal für XAUUSD.

Entwickelt für Prop-Firmen
Enthält alle erforderlichen Schutzmaßnahmen wie tägliche Drawdown-Limits, Sitzungskontrollen und Equity Guards zur Erfüllung der Finanzierungsanforderungen.

Vollständiger Funktionsumfang Allgemeine Konfiguration

  • Backtesting-Optimierung

  • Echtzeit-Infopanel-Anzeige

  • Handelsmodi: Hedge / Long-only / Short-only

  • Benutzerdefinierte Auftragskommentare & Kennzeichnung mit Magic Numbers

Geld-Management

  • Feste oder prozentuale Losgrößenbestimmung

  • Anpassbares Risiko pro Handel über Saldo oder Eigenkapital

  • Feinkörnige Kapitalkontrolle

Handelsmanagement

  • Optionaler Trailing-Stop mit benutzerdefinierter Logik

  • Funktionen für Gewinn- und Verluststopps mit zeitgesteuerter Wiederaufnahme des Handels

  • Flexible Zeitplanung nach Erreichen von Gewinn-/Verlustzielen

Einstiegsschutz

  • Spread-Filter

  • Limits für maximal offene Trades und Lot-Exposure

  • Positionsobergrenze pro Bar zur Vermeidung von Over-Trading

Tägliche & Konto-Schutzmaßnahmen

  • Tägliche Verlustbegrenzung und Drawdown-Limit

  • Auto-Reset für tägliche Metriken

  • Schutz vor Mindestkapitalschwellen

  • Obergrenzen für Equity Drawdown und maximalen Gewinn

Sitzungssteuerung

  • Tagesspezifische Öffnungs-/Schließungsfenster

  • Sonntagshandel umschalten

  • Automatisches Schließen von Geschäften am Ende der Sitzung oder am Freitag

Fortune Pro ist mehr als nur ein EA für den Goldhandel - es ist ein präzises, risikobewusstes System, das für die Herausforderungen des heutigen XAUUSD-Marktes entwickelt wurde. Mit tiefem Schutz, strategischer Intelligenz und bewährter Leistung ist es Ihr Vorteil für ernsthaften Handel oder den Erfolg einer Prop-Firma.


Empfohlene Produkte
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experten
Nova MFI Scalper bringt den beliebtesten Oszillator der Buy-Side direkt auf Ihren MT5-Chart. Der EA basiert auf dem Money Flow Index (MFI) - einer volumengewichteten RSI-Variante, die schwache Kursbewegungen herausfiltert - und setzt auf echte Akkumulation und Distribution. Das Ergebnis? Sauberere Einstiege, schnellere Ausstiege und weniger Fake-outs. Warum Händler Nova MFI Trader zu ihrem Werkzeugkasten hinzufügen sollten Volumenbestätigte Signale: MFI kombiniert Preis und Tick-Volumen und fil
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
Combo All In One MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Combo All In One ist ein EA Combo 10 Strategien , Der EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet. Normalerweise müssen Sie 10x Gebühren bezahlen, um 10 EAs mit verschiedenen Strategien zu kaufen. Aber mit ALL IN ONE brauchen Sie nur 1 Mal zu zahlen, um einen EA zu besitzen, der 10 verschiedene Strategien enthält. Dies ist eine kosteneffektive Lösung und kombiniert effektive Methoden. Zeitrahmen M15, Mindesteinlage $1.000, Hebel 1:500. STRATEGIE1: GLEITENDER DURCHSCHNITT S
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
Experten
MAJD QATUNI Trend Reversal EA v1.27 Ein vollautomatischer Expert Advisor , der speziell für Gold (XAUUSD) getestet wurde , um potenzielle Marktumkehrungen nach starken Schwungphasen zu erfassen. Er verwendet ein konsekutives Candlestick-Muster , das durch Multi-Indikator-Filter und ein fortschrittliches Risikomanagement für präzise Einstiege und Gewinnabsicherung ergänzt wird. Der aktuelle Preis ist nur für Demozwecke gedacht. Hauptmerkmale: Momentum-basierte Umkehrstrategie: Erkennt N aufei
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experten
Vollautomatische Expert Advisor (EA), arbeitet ohne Benutzerunterstützung, heißt Titan T-REX Robot (TTREX_EA), aktualisiert auf Version 2, auf der Grundlage von mathematischen Berechnungen und Erfahrung des Designers in komplexen Operationen, die versuchen, alle möglichen eigenen Werkzeuge zu verwenden verkörpert konzipiert. Er arbeitet mit allen Kryptowährungen und/oder Währungen des Forex-Marktes. Es läuft weder ab, noch veraltet es, da Sie die PERIOD von M1..15, M30, H1.... einstellen können
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Imbalance HFT
Mei Yang
Experten
Bei dieser Strategie werden die Kursveränderungen kontinuierlich überwacht, wobei die gesamte Liquidität des Marktes absorbiert wird. Es ist ihr egal, wohin sich der Preis des Vermögenswerts entwickelt; solange es Preisschwankungen gibt, wird sie weiterhin Liquidität absorbieren. Ja, so unglaublich ist das. Die Strategie funktioniert besser bei Gold. Wenn sie auf Nicht-Goldwerten läuft, müssen die Parameter angepasst werden. Zeit: Am besten 5 Minuten Fester Stop-Loss: 800 Punkte Fester Gewinn:
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experten
Sun Bin SCF ist ein Expert Advisor, der Momente identifiziert, in denen Marktteilnehmer in die gleiche Richtung handeln. Er beobachtet die jüngsten Kursbalken und das Volumen, um Situationen zu erkennen, in denen Käufer oder Verkäufer gemeinsam dominieren. Wenn eine konsistente Massenbewegung auftritt, eröffnet der EA einen Handel in dieselbe Richtung und verwaltet ihn unter Verwendung vordefinierter Risiko- und Ausstiegsregeln. Hauptmerkmale: - Crowd-Erkennung basierend auf aufeinanderfolgend
Sigma Trend Protocol STP
Bashir Abdi Jama
Experten
️ Warnung - Gefälschter Sigma Trend Protocol EA STP Jedes "Sigma Trend Protocol EA STP", das außerhalb meiner offiziellen MQL5-Seite verkauft wird, ist ein gefälschtes Betrugsprodukt , das meinen Namen benutzt, um Ihr Geld zu nehmen. Die einzige echte und unterstützte Version ist hier: https://www.mql5.com/en/market/product/152096 https://www.mql5.com/en/market/product/157301 Geben Sie nicht Ihr hart verdientes Geld aus und erwarten Sie keine erstklassige Leistung von einer billigen
RSI Intelligent
Sabil Yudifera
Experten
RSI Intelligent ist ein vollautomatischer Scalping-Roboter, der eine sehr effiziente Relative-Stärke-Index (RSI) Breakout-Strategie, Probabilistische Analyse mit (RSI) verwendet. Am effektivsten im Preis kumulative Wahrscheinlichkeit einer Normalverteilung, die den Großteil der Marktzeit einnimmt. Transaktionen passieren fast jeden Tag wie Scalping folgen Trend. Ein Forex-Roboter, der den Relative Strength Index (RSI)-Indikator in Kombination mit einem künstlichen neuronalen Netz verwendet, wäre
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experten
Der Market Beast Dominator EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Forex-Markt entwickelt wurde. Es basiert in erster Linie auf der Analyse der Marktstruktur und identifiziert wichtige strukturelle Verschiebungen wie Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH) , um Richtungsvorgaben und präzise Einstiegszonen zu bestimmen. Indem er sich darauf konzentriert, wie sich der Preis um strukturelle Bruchpunkte herum verhält, erfasst der EA Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit,
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Black Pro Max MT5 — Automatisiertes Handelssystem Exclusive Black Pro Max MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf fortschrittlichen Marktanalyse‑Algorithmen und Risikomanagement‑Strategien. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken.
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (4)
Experten
ET9 Neu auf dem Markt, Launch-Promo! Nur noch wenige Exemplare zu haben: $699 Nächster Preis: $799 Endgültiger Preis: $1599 Der beste Expert Advisor auf XAUUSD alle Zeitrahmen！ ET9 für MT5 Aktualisiert v4.80! Wichtiges Update: Dragon Ball's H4 Breakout Strategie zusammenführen, Parameter optimieren , MaxStopLoss und MaxTakeProfit Parameter hinzufügen Einschließlich kostenloser ET1 für MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Aktualisiert v1.80 ! ! https://www.mql5.com
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experten
Exp-TickSniper - Hochgeschwindigkeits-Tick-Scalper mit automatischer Parameterauswahl für jedes Währungspaar. Träumen Sie von einem Berater, der die Handelsparameter automatisch berechnet? Automatisch optimiert und abgestimmt? Die Vollversion des Systems für MetaTrader 4:   TickSniper  Scalper   für MetaTrader 4 TickSniper - Full Description   + DEMO + PDF Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Um mit unserem Berater
Aureus MT5
Theo Karam
Experten
Erweiterte Runde 1 Sonderpreise für Early Adopters | Aktueller Preis: $299 - Nur noch 10 Exemplare zu diesem Preis | Nächster Preis: $399 Aureus MT5 ist ein hochmoderner Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit Gold entwickelt wurde. Durch die Kombination der Präzision einer Preisumkehr-Handelsstrategie mit fortschrittlichem maschinellem Lernen bietet Aureus MT5 Händlern ein zuverlässiges Werkzeug, um die Komplexität des Goldmarktes zu bewältigen. Strategie Aureus MT5 verfolgt e
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experten
EINFÜHRUNGSAKTION: Zum aktuellen Preis ist nur eine sehr begrenzte Anzahl Exemplare erhältlich! Endpreis: 999 $ NEU (ab 349 $) --> ERHALTEN SIE 1 EA GRATIS (für 2 Handelskontonummern). Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Willkommen beim BITCOIN REAPER!   Nach dem enormen Erfolg von „Gold Reaper“ habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, dieselben Erfolgsprinzipien auf den Bitcoin
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Mit Hilfe von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf ein neues Niveau. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu treffen.
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experten
NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird als fundamental bezeichnet, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experten
Die grundlegenden Funktionsprinzipien des EA haben 2 Hauptsysteme. 1. Zeitgesteuerte Ordereröffnung bedeutet, dass der EA zur festgelegten Zeit 1 Kauf- und 1 Verkaufsorder eröffnet. 2. Wenn der Graph stark ist, wird sich der EA an die Geschwindigkeit des Graphen erinnern. ist die Anzahl der Punkte pro Sekunde, die bestimmt werden kann Sie können die Anzahl der Aufträge in der Funktion ( Loop Order ) einstellen. Das Orderschließungssystem verwendet das Trailling Moneym Loss System, aber ich habe
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Experten
Willkommen       GoldSKY EA   ist ein leistungsstarkes Daytrading-Programm für XAUUSD (Gold). Entwickelt von unserem Team,...       Girokonto, gedecktes Geschäftskonto, Geschäftsanrufe!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky   verwendet 1-Minute
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
3.67 (15)
Experten
Zenith FX – Fortschrittliches Mechanisches KI-System Übersicht Zenith FX repräsentiert die nächste Generation algorithmischer Handelsarchitekturen, entwickelt für institutionelle Präzision beim Handel mit XAUUSD (Gold) und USDJPY (US-Dollar/Japanischer Yen) . Aufbauend auf den analytischen Grundlagen von Axon Shift und Vector Prime integriert das System ein verstärktes neuronales Framework, das sich in Echtzeit an Marktvolatilität, Liquiditätsveränderungen und Cross-Asset-Korrelationen zwischen
Weitere Produkte dieses Autors
Joker Pro EURUSD h1
Raphael Schwietering
Experten
Joker Pro - 5 Jahre bewährte Ergebnisse für EURUSD H1 Mit 5 Jahren verifiziertem Backtesting auf dem EURUSD H1 Zeitrahmen ist Joker Pro Ihre ultimative Handelslösung - eine Kombination aus Präzision, Leistung und professionellem Risikomanagement für ernsthafte Trader. Entdecken Sie Joker Pro - Präzision trifft auf Leistung Steigen Sie ein in die Zukunft des Tradings mit Joker Pro , einem hochmodernen Expert Advisor (EA), der für konstante Performance und starke Risikokontrolle entwickelt wurde.
MEGA EurUsd h1
Raphael Schwietering
Experten
MEGA ist das ultimative Handelsgenie! Dieser vollautomatische Hedging-Roboter wurde mit einer fortschrittlichen Ausbruchsstrategie, einem hochmodernen Geldmanagement und einer probabilistischen Analyse entwickelt, die ihn von der Konkurrenz abhebt. MEGA ist äußerst effektiv bei der Navigation durch die Preiskonsolidierungsphasen des Marktes, die den Großteil der Handelszeit ausmachen, und hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz auf realen Konten mit einem außergewöhnlichen Risiko-Ertrags-Verhältnis
Trading Titan EURUSD h1
Raphael Schwietering
Experten
Trading Titan ist ein außergewöhnlicher vollautomatischer Handelsroboter, der ausschließlich mit dem Währungspaar EURUSD im H1-Zeitrahmen arbeitet. Dieser Handelsroboter basiert auf fortschrittlichen Clusteranalysen und genetischen Algorithmen, die selbstanpassende Marktalgorithmen und zuverlässige Handelssignale liefern. Die Einstiegs- und Ausstiegslogik von Trading Titan basiert ausschließlich auf dem Bar Close, wodurch Marktgeräusche eliminiert, die Optimierung beschleunigt und sichergestellt
Goldrise XAUUSD h1
Raphael Schwietering
Experten
Wir stellen vor: Goldrise - Ihr Tor zum intelligenten Handel! Verändern Sie Ihren Handelsansatz mit Goldrise , dem hochmodernen Expert Advisor, der Ihre Handelserfahrung durch seine fortschrittlichen Algorithmen und erstklassigen Funktionen verbessern wird. Goldrise kombiniert hochentwickelte technische Analyse, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um höchst zuverlässige und profitable Handelssignale zu liefern. Nutzen Sie die Kraft der Innovation Goldrise wurde mit modernster Technol
Franklin XAUUSD h1 mt5
Raphael Schwietering
Experten
Franklin - Expert Advisor für XAUUSD H1 Franklin ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er wurde von 2024 bis heute getestet und zeigt eine starke Leistung unter modernen Marktbedingungen, indem er sich auf das aktuelle Preisverhalten und nicht auf veraltete historische Daten konzentriert. Dieser Ansatz ermöglicht Franklin eine effektivere Anpassung an die aktuelle Volatilität und Struktur. Jeder von Franklin ausgeführ
Wellness Gold MT5 h1
Raphael Schwietering
Experten
Revolutionieren Sie Ihren Handel mit Wellness Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihrer Handelsreise mit Wellness , dem Expert Advisor (EA), der modernste Technologie und unübertroffene Präzision vereint. Wellness wurde entwickelt, um die Märkte zu dominieren, und bietet Händlern durch seine KI-gestützten Strategien, sein robustes Risikomanagement und seine makellose Ausführung einen Vorteil. Es ist mehr als nur ein EA - es ist Ihr Tor zur finanziellen Wellness. Was macht Wellness unaufhaltsam ?
Supergold XAUUSD h1
Raphael Schwietering
Experten
Erschließen Sie Ihr Handelspotenzial mit SuperGold Treten Sie ein in die Zukunft des Handels mit SuperGold , dem revolutionären Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um konsistente Ergebnisse zu liefern, Gewinne zu sichern und Ihnen zu helfen, die Märkte zu dominieren. SuperGold wurde mit modernster Technologie und KI-gesteuerten Strategien entwickelt und ist der ultimative Begleiter für Trader, die erfolgreich sein wollen, egal ob auf persönlichen Konten oder bei den Herausforderungen von
Diamond Pro XAUUSD
Raphael Schwietering
Experten
Diamond Pro EA ist ein erstklassiges automatisches Handelssystem, das für XAUUSD (Gold/USD) auf dem 1-Stunden-Chart entwickelt wurde. Wie ein Meistergemologe poliert es rohe Marktvolatilität in makellose Chancen, indem es 1 Jahr Backtesting und diamanthartes Risikomanagement nutzt. Ganz gleich, ob Sie Ihr Portfolio verfeinern oder sich durch die Herausforderungen der Prop-Firma kämpfen, Diamond Pro EA liefert die Klarheit und Disziplin, um den wahren Wert von Gold zu erschließen. Hauptmerkmale v
Bizarr XAUUSD h1 MT5
Raphael Schwietering
1 (1)
Experten
Bizarr EA ist ein mysteriöser, vollautomatischer Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um die Volatilität des XAUUSD in goldene Chancen umzuwandeln. Angetrieben von geheimnisvollen Algorithmen und maschinellem Lernen, beugt dieser EA das Marktchaos nach seinem Willen, was ihn zum ultimativen Werkzeug für persönliche Konten und Prop-Firmen-Herausforderungen macht. Gestützt auf 5 Jahre Backtesting auf XAUUSD H1 hat Bizarr der Marktlogik in jedem Goldzyklus getrotzt. Mit seinem kryptischen Ris
Gold Zombie XAUUSD h1
Raphael Schwietering
1 (2)
Experten
GOLD Zombie - Intelligente Präzision auf XAUUSD H1 Backtested von 2024 bis heute | Gebaut für Live-Märkte | Prop Firm Ready GOLD Zombie ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit XAUUSD H1 mit chirurgischer Präzision und starker Risikokontrolle entwickelt wurde. GOLD Zombie wurde entwickelt, um sich unter modernen Marktbedingungen auszuzeichnen und passt sich intelligent an die Volatilität an, während er gleichzeitig eine strenge Handelsdisziplin beibehält - id
Oktagon Ultra XAUUSD h1
Raphael Schwietering
2.67 (3)
Experten
Oktagon Ultra - Intelligente Präzision bei XAUUSD H1 Backtested von 2024 bis heute | Entwickelt für Live-Märkte | Prop Firm Ready Oktagon Ultra ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der für den Handel mit XAUUSD H1 mit unübertroffener Präzision und adaptiver Intelligenz entwickelt wurde. Oktagon Ultra wurde entwickelt, um die aktuellen Marktbedingungen zu dominieren, und kombiniert eine robuste Risikokontrolle mit einer hochmodernen Strategielogik - perfekt für Einzelhändler und Prop-Fir
Prime Plus XAUUSD h1
Raphael Schwietering
5 (1)
Experten
Prime Plus - Expert Advisor für XAUUSD H1 Prime Plus ist ein Handelssystem, das speziell für das Paar XAUUSD auf dem Zeitrahmen H1 entwickelt wurde. Es ist so konzipiert, dass es unter den aktuellen Marktbedingungen effektiv funktioniert, basierend auf zweijährigen Tests von 2024 bis heute. Im Gegensatz zu vielen Systemen, die sich auf veraltete Langzeit-Backtests stützen, ist Prime Plus für die aktuelle Marktdynamik optimiert und stressgetestet. Der EA enthält ein vollständiges Set an Risikoman
Gladiator Pro XAUUSD h1
Raphael Schwietering
1 (1)
Experten
Gladiator Pro - Expert Advisor für XAUUSD H1 Gladiator Pro ist ein Handelssystem, das für das XAUUSD-Paar auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es wurde für eine hohe Leistung in aktuellen Marktumgebungen entwickelt und gründlich getestet, wobei zwei Jahre aktueller Daten von 2024 bis heute verwendet wurden. Im Gegensatz zu Systemen, die sich auf veraltete historische Tests stützen, ist Gladiator Pro stressgetestet und für die Bedingungen optimiert, denen Händler heute ausgesetzt sind. Jeder H
Gold Pump Pro XAUUSD h1
Raphael Schwietering
Experten
Gold Pump Pro ist ein Handelssystem, das speziell für den XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es wurde anhand von Daten aus dem Jahr 2024 bis heute gründlich getestet und optimiert, um eine konsistente Leistung unter modernen Marktbedingungen zu gewährleisten. Im Gegensatz zu Strategien, die auf veralteten oder übermäßig ausgedehnten Backtests beruhen, ist Gold Pump Pro für das dynamische Handelsumfeld von heute konzipiert. Jeder Handel beinhaltet einen definierten Stop-Loss und Take-Profi
Supernova XAUUSD h1
Raphael Schwietering
1 (1)
Experten
Supernova ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er wurde von 2024 bis heute getestet und hat durchweg eine zuverlässige Leistung erbracht, die sich gut an die aktuellen und sich entwickelnden Marktbedingungen anpasst - im Gegensatz zu Systemen, die sich auf veraltete langfristige Backtests stützen. Jeder von Supernova ausgeführte Handel beinhaltet einen vordefinierten Stop-Loss und Take-Profit, was eine strukturierte Risikoko
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension