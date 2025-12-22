Fortune Pro XAUUSD h1

Fortune Pro - Intelligenter Präzisionshandel auf XAUUSD H1

Backtested von 2024 bis heute | Entwickelt für Live-Märkte | Prop Firm Ready

Fortune Pro ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für den Hochleistungshandel mit XAUUSD H1 entwickelt wurde. Er kombiniert eine adaptive Strategielogik mit strenger Risikokontrolle, um konsistente Ergebnisse auf dem Goldmarkt zu erzielen. Ganz gleich, ob Sie für sich selbst handeln oder eine Finanzierung anstreben, Fortune Pro ist darauf ausgelegt, Ergebnisse zu liefern.

Warum Fortune Pro sich auszeichnet

Jeder Handel ist mit einem Stop-Loss und Take-Profit abgesichert

Kein Handel bleibt ungeschützt - das Risiko ist von Anfang an klar definiert.

2 Jahre reale Ergebnisse: 2024 bis heute

Backtesting auf Basis des aktuellen Marktverhaltens, nicht auf Basis veralteter historischer Daten.

Lange Backtests können irreführend sein

Die meisten EAs, die über 10 Jahre hinweg gut aussehen, scheitern oft unter Live-Bedingungen. Fortune Pro konzentriert sich auf die relevante Leistung.

Stressgetestet für Live-Volatilität

Fortune Pro wurde entwickelt, um mit hohen Spreads, Slippage und unvorhersehbaren Kursbewegungen umzugehen - ideal für XAUUSD.

Entwickelt für Prop-Firmen

Enthält alle erforderlichen Schutzmaßnahmen wie tägliche Drawdown-Limits, Sitzungskontrollen und Equity Guards zur Erfüllung der Finanzierungsanforderungen.

Backtesting-Optimierung

Echtzeit-Infopanel-Anzeige

Handelsmodi: Hedge / Long-only / Short-only

Benutzerdefinierte Auftragskommentare & Kennzeichnung mit Magic Numbers

Feste oder prozentuale Losgrößenbestimmung

Anpassbares Risiko pro Handel über Saldo oder Eigenkapital

Feinkörnige Kapitalkontrolle

Optionaler Trailing-Stop mit benutzerdefinierter Logik

Funktionen für Gewinn- und Verluststopps mit zeitgesteuerter Wiederaufnahme des Handels

Flexible Zeitplanung nach Erreichen von Gewinn-/Verlustzielen

Spread-Filter

Limits für maximal offene Trades und Lot-Exposure

Positionsobergrenze pro Bar zur Vermeidung von Over-Trading

Tägliche Verlustbegrenzung und Drawdown-Limit

Auto-Reset für tägliche Metriken

Schutz vor Mindestkapitalschwellen

Obergrenzen für Equity Drawdown und maximalen Gewinn

Tagesspezifische Öffnungs-/Schließungsfenster

Sonntagshandel umschalten

Automatisches Schließen von Geschäften am Ende der Sitzung oder am Freitag

Vollständiger Funktionsumfang Allgemeine KonfigurationGeld-ManagementHandelsmanagementEinstiegsschutzTägliche & Konto-SchutzmaßnahmenSitzungssteuerung

Fortune Pro ist mehr als nur ein EA für den Goldhandel - es ist ein präzises, risikobewusstes System, das für die Herausforderungen des heutigen XAUUSD-Marktes entwickelt wurde. Mit tiefem Schutz, strategischer Intelligenz und bewährter Leistung ist es Ihr Vorteil für ernsthaften Handel oder den Erfolg einer Prop-Firma.



