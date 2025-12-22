Fortune Pro XAUUSD h1
- Experten
- Raphael Schwietering
- Version: 4.0
- Aktualisiert: 22 Dezember 2025
- Aktivierungen: 20
Backtested von 2024 bis heute | Entwickelt für Live-Märkte | Prop Firm Ready
Fortune Pro ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für den Hochleistungshandel mit XAUUSD H1 entwickelt wurde. Er kombiniert eine adaptive Strategielogik mit strenger Risikokontrolle, um konsistente Ergebnisse auf dem Goldmarkt zu erzielen. Ganz gleich, ob Sie für sich selbst handeln oder eine Finanzierung anstreben, Fortune Pro ist darauf ausgelegt, Ergebnisse zu liefern.Warum Fortune Pro sich auszeichnet
Jeder Handel ist mit einem Stop-Loss und Take-Profit abgesichert
Kein Handel bleibt ungeschützt - das Risiko ist von Anfang an klar definiert.
2 Jahre reale Ergebnisse: 2024 bis heute
Backtesting auf Basis des aktuellen Marktverhaltens, nicht auf Basis veralteter historischer Daten.
Lange Backtests können irreführend sein
Die meisten EAs, die über 10 Jahre hinweg gut aussehen, scheitern oft unter Live-Bedingungen. Fortune Pro konzentriert sich auf die relevante Leistung.
Stressgetestet für Live-Volatilität
Fortune Pro wurde entwickelt, um mit hohen Spreads, Slippage und unvorhersehbaren Kursbewegungen umzugehen - ideal für XAUUSD.
Entwickelt für Prop-Firmen
Enthält alle erforderlichen Schutzmaßnahmen wie tägliche Drawdown-Limits, Sitzungskontrollen und Equity Guards zur Erfüllung der Finanzierungsanforderungen.
-
Backtesting-Optimierung
-
Echtzeit-Infopanel-Anzeige
-
Handelsmodi: Hedge / Long-only / Short-only
-
Benutzerdefinierte Auftragskommentare & Kennzeichnung mit Magic Numbers
-
Feste oder prozentuale Losgrößenbestimmung
-
Anpassbares Risiko pro Handel über Saldo oder Eigenkapital
-
Feinkörnige Kapitalkontrolle
-
Optionaler Trailing-Stop mit benutzerdefinierter Logik
-
Funktionen für Gewinn- und Verluststopps mit zeitgesteuerter Wiederaufnahme des Handels
-
Flexible Zeitplanung nach Erreichen von Gewinn-/Verlustzielen
-
Spread-Filter
-
Limits für maximal offene Trades und Lot-Exposure
-
Positionsobergrenze pro Bar zur Vermeidung von Over-Trading
-
Tägliche Verlustbegrenzung und Drawdown-Limit
-
Auto-Reset für tägliche Metriken
-
Schutz vor Mindestkapitalschwellen
-
Obergrenzen für Equity Drawdown und maximalen Gewinn
-
Tagesspezifische Öffnungs-/Schließungsfenster
-
Sonntagshandel umschalten
-
Automatisches Schließen von Geschäften am Ende der Sitzung oder am Freitag
Fortune Pro ist mehr als nur ein EA für den Goldhandel - es ist ein präzises, risikobewusstes System, das für die Herausforderungen des heutigen XAUUSD-Marktes entwickelt wurde. Mit tiefem Schutz, strategischer Intelligenz und bewährter Leistung ist es Ihr Vorteil für ernsthaften Handel oder den Erfolg einer Prop-Firma.