Reversal and Continuation EA

Reversal & Continuation EA - Erweitertes Multi-Timeframe-Konsensus-System
Beschreibung
Ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem, das Multi-Timeframe-Konsensanalyse mit ADR/AWR/AMR (Average Daily/Weekly/Monthly Range) Intelligenz kombiniert. Verfügt über ein interaktives Dashboard mit Echtzeit-Signalerkennung, eine anklickbare Handelsoberfläche und umfassende Range-Analysen für optimales Handels-Timing.

Hauptmerkmale
🎯 Multi-Timeframe-Konsensanalyse

Unterstützt bis zu 9 Timeframes (MN1, W1, D1, H4, H1, M30, M15, M5, M1)
Konfigurierbarer Konsensus-Schwellenwert (1-100%)
Echtzeit-Signalerkennung mit Cross/Slope-Analyse
Automatische Signalumkehr bei Konsensänderungen
📊 Integrierte technische Indikatoren

MACD Signal Line Cross Erkennung
MACD-Nulllinien-Cross-Analyse
Analyse der Steigung des gleitenden Durchschnitts
Stochastische Momentum-Erkennung
Cross-Erkennung vs. steigungsbasierte Signalgenerierung
📈 ADR/AWR/AMR-Intelligence-System

Berechnung der durchschnittlichen Tagesspanne in Echtzeit
Überwachung der durchschnittlichen wöchentlichen Spanne
Durchschnittliche monatliche Range-Analyse
Symbol-Ranking nach Reichweitenverbrauch
Verfolgung der prozentualen Entwicklung (aktuelle vs. durchschnittliche Reichweite)
🎛️ Interaktive Dashboard-Funktionen

Sortierbare Spalten (Zeit, Symbol, Rang, Bereichsdaten, etc.)
Anklickbare Symbolschaltflächen für den Chartwechsel
Schaltflächen für die Handelsausführung mit einem Klick
Datenaktualisierung in Echtzeit alle 5 Sekunden
Farbcodierte Signalstärke-Indikatoren
⚡ Duale Handelsmodi

Manueller Modus - Click-to-Trade mit Bestätigung
Automatischer Modus - Automatische Ausführung aller qualifizierten Signale
🛡️ Fortschrittliches Risikomanagement

Feste Losgröße oder prozentuale Risikogröße
Dynamische Losberechnung mit Überprüfung der Brokereinschränkungen
Überprüfung der Margin-Anforderungen
Stop-Level-Prüfung mit automatischer Anpassung
Schutz von Kontostand und Margin-Niveau
📊 Dashboard zur Bereichsanalyse

Entwicklung % - Aktuelle Spanne vs. durchschnittliche Spanne
Kauf/Verkauf Verbrauch - Analyse der direktionalen Bewegung
Verbleibendes Potenzial - Prozentsatz der ungenutzten Spanne
Buy/Sell Ratio - Indikator für die Richtungsabhängigkeit
Timer System - Zeit seit der letzten Schwellenwertänderung
🔧 Signal-Management

Maximale Signalbegrenzung (1-20 konfigurierbar)
Signalalterung mit Zeitstempeln
Automatische Signalbereinigung und -validierung
Beibehaltung des Zustands über Diagrammänderungen hinweg
Erkennung von Parameteränderungen mit sauberem Neustart
Eigenschaften des Dashboards
📋 Sortierbare Spalten

Zeit - Signalerzeugungszeit (neuestes/ältestes Signal zuerst)
Symbol - Alphabetische Sortierung
Rang - ADR-Ranglistenposition
AVG - Durchschnittliche Spanne in Pips
NOW - Aktueller Bereich in Pips
DEV% - Entwicklung in Prozent
Buy%/Sell% - Richtungsabhängiger Verbrauch
Left% - Verbleibendes Potential
Ratio - Kauf-Verkaufs-Verhältnis
Timer - Zeitverfolgung
🎨 Visuelle Indikatoren

Farbcodierte Signalrichtungen (Kaufen/Verkaufen)
Status der Bereichsentwicklung (grün/gelb/rot)
Verbleibende potenzielle Warnungen
Verfolgung des Status der Handelsausführung
Bereich Intelligenz
ADR-Modus - Tägliche Range-Analyse mit Wochenend-Filterung
AWR-Modus - Wöchentliche Range-Muster
AMR-Modus - Monatliche Range-Zyklen
Smart Ranking - Symbole sortiert nach Range-Verbrauch
Timer-System - Verfolgt die Zeit seit den Bereichsschwellenwerten
Handelskontrollen
Konfigurierbarer Stop Loss/Take Profit in Pips
Risikoprozentsatz oder feste Losgröße
Magische Zahl zur Handelsidentifikation
Benutzerdefinierte Handelskommentare
Auftragsausführungsmodi (FOK/IOC)
Technische Spezifikationen
🔍 Methoden zur Signalerkennung

Cross Detection - Preis/Indikator-Crossover
Slope-Analyse - Richtungsabhängiges Momentum
Konsensvalidierung - Multi-Timeframe-Übereinstimmung
Bereichsbestätigung - ADR/AWR/AMR-Filterung
💾 Zustandsverwaltung

CSV-basierte Persistenz über Sitzungen hinweg
Erkennung von Parameteränderungen
Aufrechterhaltung des Signalverlaufs
Automatische Bereinigung beim Entfernen von Indikatoren
Eingabe-Parameter
50+ konfigurierbare Einstellungen, die alle Aspekte abdecken
Auswahl des Handelsmodus (manuell/automatisch)
Steuerelemente für das Risikomanagement
Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren des Zeitrahmens
Auswahl von Indikatoren und Parametern
Anpassung des Erscheinungsbildes des Dashboards
Sicherheitsfunktionen
Validierung der Verfügbarkeit von Symbolen
Überprüfung der Tick-Daten
Einhaltung von Broker-Beschränkungen
Überprüfung der Margin-Anforderungen
Schutz vor ungültigen Preisen
Fehlerbehandlung mit detaillierter Protokollierung
Visuelles Dashboard-Layout
Anpassbare Eckpositionierung
Einstellbare Schriftgrößen und -farben
Hintergrund-/Rahmenfarbenthemen
Statusaktualisierungen in Echtzeit
Symbolanzahl und Ranglistenstatistiken
Optimierung der Leistung
Effiziente Verwaltung der Indikator-Handles
Optimiertes Kopieren und Verarbeiten von Daten
Intelligente Bereinigung und Wiederherstellung von Objekten
Minimaler Speicherbedarf
Schnelle Aktualisierungen des Dashboards
Kompatibilität
Plattform: MetaTrader 5
Sprache: MQL5
Kontotypen: Alle (Hedge/Netting)
Symbole: Market Watch Symbole
Ausführung: Marktaufträge mit Slippage-Kontrolle
Dieser EA stellt eine vollständige Konsenshandelslösung auf institutioneller Ebene mit fortschrittlicher Bereichsanalyse dar, die Händlern umfassende Marktinformationen und automatisierte Ausführungsmöglichkeiten in einem einzigen, interaktiven System bietet.
