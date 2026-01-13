Reversal and Continuation EA

Reversal & Continuation EA - Erweitertes Multi-Timeframe-Konsensus-System

Beschreibung

Ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem, das Multi-Timeframe-Konsensanalyse mit ADR/AWR/AMR (Average Daily/Weekly/Monthly Range) Intelligenz kombiniert. Verfügt über ein interaktives Dashboard mit Echtzeit-Signalerkennung, eine anklickbare Handelsoberfläche und umfassende Range-Analysen für optimales Handels-Timing.





Hauptmerkmale

🎯 Multi-Timeframe-Konsensanalyse





Unterstützt bis zu 9 Timeframes (MN1, W1, D1, H4, H1, M30, M15, M5, M1)

Konfigurierbarer Konsensus-Schwellenwert (1-100%)

Echtzeit-Signalerkennung mit Cross/Slope-Analyse

Automatische Signalumkehr bei Konsensänderungen

📊 Integrierte technische Indikatoren





MACD Signal Line Cross Erkennung

MACD-Nulllinien-Cross-Analyse

Analyse der Steigung des gleitenden Durchschnitts

Stochastische Momentum-Erkennung

Cross-Erkennung vs. steigungsbasierte Signalgenerierung

📈 ADR/AWR/AMR-Intelligence-System





Berechnung der durchschnittlichen Tagesspanne in Echtzeit

Überwachung der durchschnittlichen wöchentlichen Spanne

Durchschnittliche monatliche Range-Analyse

Symbol-Ranking nach Reichweitenverbrauch

Verfolgung der prozentualen Entwicklung (aktuelle vs. durchschnittliche Reichweite)

🎛️ Interaktive Dashboard-Funktionen





Sortierbare Spalten (Zeit, Symbol, Rang, Bereichsdaten, etc.)

Anklickbare Symbolschaltflächen für den Chartwechsel

Schaltflächen für die Handelsausführung mit einem Klick

Datenaktualisierung in Echtzeit alle 5 Sekunden

Farbcodierte Signalstärke-Indikatoren

⚡ Duale Handelsmodi





Manueller Modus - Click-to-Trade mit Bestätigung

Automatischer Modus - Automatische Ausführung aller qualifizierten Signale

🛡️ Fortschrittliches Risikomanagement





Feste Losgröße oder prozentuale Risikogröße

Dynamische Losberechnung mit Überprüfung der Brokereinschränkungen

Überprüfung der Margin-Anforderungen

Stop-Level-Prüfung mit automatischer Anpassung

Schutz von Kontostand und Margin-Niveau

📊 Dashboard zur Bereichsanalyse





Entwicklung % - Aktuelle Spanne vs. durchschnittliche Spanne

Kauf/Verkauf Verbrauch - Analyse der direktionalen Bewegung

Verbleibendes Potenzial - Prozentsatz der ungenutzten Spanne

Buy/Sell Ratio - Indikator für die Richtungsabhängigkeit

Timer System - Zeit seit der letzten Schwellenwertänderung

🔧 Signal-Management





Maximale Signalbegrenzung (1-20 konfigurierbar)

Signalalterung mit Zeitstempeln

Automatische Signalbereinigung und -validierung

Beibehaltung des Zustands über Diagrammänderungen hinweg

Erkennung von Parameteränderungen mit sauberem Neustart

Eigenschaften des Dashboards

📋 Sortierbare Spalten





Zeit - Signalerzeugungszeit (neuestes/ältestes Signal zuerst)

Symbol - Alphabetische Sortierung

Rang - ADR-Ranglistenposition

AVG - Durchschnittliche Spanne in Pips

NOW - Aktueller Bereich in Pips

DEV% - Entwicklung in Prozent

Buy%/Sell% - Richtungsabhängiger Verbrauch

Left% - Verbleibendes Potential

Ratio - Kauf-Verkaufs-Verhältnis

Timer - Zeitverfolgung

🎨 Visuelle Indikatoren





Farbcodierte Signalrichtungen (Kaufen/Verkaufen)

Status der Bereichsentwicklung (grün/gelb/rot)

Verbleibende potenzielle Warnungen

Verfolgung des Status der Handelsausführung

Bereich Intelligenz

ADR-Modus - Tägliche Range-Analyse mit Wochenend-Filterung

AWR-Modus - Wöchentliche Range-Muster

AMR-Modus - Monatliche Range-Zyklen

Smart Ranking - Symbole sortiert nach Range-Verbrauch

Timer-System - Verfolgt die Zeit seit den Bereichsschwellenwerten

Handelskontrollen

Konfigurierbarer Stop Loss/Take Profit in Pips

Risikoprozentsatz oder feste Losgröße

Magische Zahl zur Handelsidentifikation

Benutzerdefinierte Handelskommentare

Auftragsausführungsmodi (FOK/IOC)

Technische Spezifikationen

🔍 Methoden zur Signalerkennung





Cross Detection - Preis/Indikator-Crossover

Slope-Analyse - Richtungsabhängiges Momentum

Konsensvalidierung - Multi-Timeframe-Übereinstimmung

Bereichsbestätigung - ADR/AWR/AMR-Filterung

💾 Zustandsverwaltung





CSV-basierte Persistenz über Sitzungen hinweg

Erkennung von Parameteränderungen

Aufrechterhaltung des Signalverlaufs

Automatische Bereinigung beim Entfernen von Indikatoren

Eingabe-Parameter

50+ konfigurierbare Einstellungen, die alle Aspekte abdecken

Auswahl des Handelsmodus (manuell/automatisch)

Steuerelemente für das Risikomanagement

Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren des Zeitrahmens

Auswahl von Indikatoren und Parametern

Anpassung des Erscheinungsbildes des Dashboards

Sicherheitsfunktionen

Validierung der Verfügbarkeit von Symbolen

Überprüfung der Tick-Daten

Einhaltung von Broker-Beschränkungen

Überprüfung der Margin-Anforderungen

Schutz vor ungültigen Preisen

Fehlerbehandlung mit detaillierter Protokollierung

Visuelles Dashboard-Layout

Anpassbare Eckpositionierung

Einstellbare Schriftgrößen und -farben

Hintergrund-/Rahmenfarbenthemen

Statusaktualisierungen in Echtzeit

Symbolanzahl und Ranglistenstatistiken

Optimierung der Leistung

Effiziente Verwaltung der Indikator-Handles

Optimiertes Kopieren und Verarbeiten von Daten

Intelligente Bereinigung und Wiederherstellung von Objekten

Minimaler Speicherbedarf

Schnelle Aktualisierungen des Dashboards

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 5

Sprache: MQL5

Kontotypen: Alle (Hedge/Netting)

Symbole: Market Watch Symbole

Ausführung: Marktaufträge mit Slippage-Kontrolle

Dieser EA stellt eine vollständige Konsenshandelslösung auf institutioneller Ebene mit fortschrittlicher Bereichsanalyse dar, die Händlern umfassende Marktinformationen und automatisierte Ausführungsmöglichkeiten in einem einzigen, interaktiven System bietet.