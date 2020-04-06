ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Neural Gear Overlord AI (MT5)

[Subtítulo: Fractal Breakout | EMA Trend | Ironclad Risk Management]

Introducción Neural Gear Overlord AI es un sistema de Breakout de nivel profesional diseñado para el trading de precisión. Combina la fiabilidad probada de la Teoría Fractal con un potente Filtro de Tendencia E MA para capturar movimientos significativos del mercado. Pero su verdadera fuerza reside en su núcleo de gestión de riesgos "Ironclad", que calcula automáticamente el volumen de operaciones en función de su tolerancia al riesgo y protege su capital con rigurosos controles de márgenes.

Actualización de la versión 5.20: Platinum Standard (FreezeLevel Fix) Esta actualización crítica soluciona un problema común con los brokers ECN: Congelación de órdenes. El EA ahora comprueba inteligentemente el FreezeLevel del broker antes de intentar eliminar o modificar órdenes pendientes. Si el precio está demasiado cerca de la orden, el EA "aguantará el fuego" en lugar de bombardear el servidor con peticiones fallidas, asegurando un funcionamiento suave y sin errores.

Estrategia de Trading (La Lógica de Overlord ) El sistema opera con una rigurosa lógica de Seguimiento de Tendencia (Trend-Following Breakout):

Filtro de Tendencia: Utiliza la EMA 200 para determinar el sesgo innegable del mercado. Sólo Compra: Si Ask > EMA.

Sólo Vender: Si Oferta < EMA. Entrada Fractal: Identifica los niveles clave de resistencia (Fractal superior) y soporte (Fractal inferior). Ejecución de ruptura: Coloca órdenes pendientes (Buy Stop / Sell Stop) en el nivel Fractal + un Gap configurable ( InpPendingGap ). Esto asegura que sólo entre cuando el mercado tiene suficiente impulso para romper.

Características principales

Gestión de Riesgo Ironclad: Cálculo automático de lotes: Simplemente establezca su InpRiskPercent (por ejemplo, 2,0%), y el EA calcula el tamaño exacto del lote basado en la distancia de Stop Loss. Límites duros: Protege contra errores de fat-finger con InpMaxLotLimit . Seguridad de Margen: Comprueba automáticamente el Margen Libre antes de cada operación para evitar errores de "Dinero insuficiente".

Gestión inteligente de órdenes: Elimina automáticamente las órdenes pendientes que no se han ejecutado, manteniendo su operativa limpia. Ahora mejorado con FreezeLevel Protection .

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Cada operación es un disparo de francotirador independiente con un Stop Loss y Take Profit.

Recomendaciones

Plazos: H1, H4 (Recomendado para rupturas fiables).

Símbolos: Principales Pares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) y Oro (XAUUSD).

Tipo de cuenta: ECN o Estándar.

Depósito mínimo: 100 $.

Parámetros de entrada

=== ESTRATEGIA === InpTrendPeriod : Sensibilidad del filtro de tendencia (por defecto 200). InpFractalDepth : Cuánto tiempo atrás buscar fractales. InpPendingGap : Puntos de amortiguación para evitar rupturas falsas.

=== EXITS === InpStopLoss / InpTakeProfit : Objetivos duros en puntos. InpUseTrailing : Habilita el bloqueo dinámico de beneficios.

=== RIESGO BLINDADO === InpUseAutoLot : Habilita el cálculo automático del riesgo. InpRiskPercent : Riesgo por operación.



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H1). Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo. Asegúrese de que la opción "Allow Algo Trading" está activada.