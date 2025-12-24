Trend Flow PRO

TREND FLOW PRO hilft dabei zu erkennen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator hebt Trendwenden sowie Bereiche hervor, in denen große Marktteilnehmer erneut in den Markt eintreten.

BOS-Markierungen im Chart stellen echte Trendwechsel und wichtige Levels höherer Timeframes dar. Die Daten des Indikators werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen jeder Kerze im Chart erhalten.

Hauptelemente des Indikators:

BOS FLOW – Trendwellen und echte Trendwechsel. Sie stellen die Einstiege großer Marktteilnehmer sowie die Bestätigung ihrer Präsenz dar (mit Zahlen gekennzeichnet).

BOS FILL – färbt die Kerzen in Trendrichtung ein.
Markiert Bereiche, in denen „große Player“ in den Markt eintreten, sowie Punkte, an denen sich der Trend ändert.

Signalstufen:

BOS – Einstieg eines Teilnehmers mit undefinierter Stärke (oft eine Korrektur innerhalb des Haupttrends).

Move SL – visuelle Darstellung, wie ein großer Marktteilnehmer seine Position verschiebt. Kann als Referenz zur Anpassung des Stop-Loss verwendet werden.

Super BOS – Einstieg eines großen Marktteilnehmers mit höherer Priorität als ein normaler BOS. In einigen Fällen kann ein BOS bei Bestätigung zu einem Super BOS aufgewertet werden; der Indikator hebt dies durch eine Farbänderung hervor.

Mega BOS – Schlüssellevel der größten Marktteilnehmer, die in der Lage sind, die Trendrichtung zu drehen.

Mega BOS moved – Bewegung einer Mega-BOS-Position und Bestätigung ihrer Marktdominanz.

STRUCTURE – zeigt die exakte Marktstruktur an, einschließlich wichtiger Hoch- und Tiefpunkte sowie der letzten Strukturänderung. Die Nummerierung der Min–Max-Korrekturen zeigt die Trenddauer an: Je höher die Nummer, desto größer die Wahrscheinlichkeit einer Strukturänderung. Die aktuelle Trendrichtung wird in der Mitte des Charts angezeigt, um den Trader daran zu erinnern, nicht gegen den Trend zu handeln.

MIN MAX – zeigt alle Einstiege aller Marktteilnehmer ohne Filterung an und ist nützlich für eine detaillierte Analyse von Trendbewegungen.

Alle angezeigten Daten und Signale bleiben ohne Repainting im Chart und sorgen für volle Transparenz und Vertrauen.

Die Parameter des Indikators sind flexibel anpassbar, sodass die Anzeigefarben leicht nach eigenen Vorlieben geändert werden können.


Empfohlene Produkte
Order Block Indicator by Ugenesys
Odaine Ramon Mcmillan
Indikatoren
Wir stellen den Orderblock-Indikator vor, den Gipfel der Handelstechnologie. Orderblöcke, d. h. große Ansammlungen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen, die von institutionellen Händlern erteilt werden, beeinflussen die Marktrichtung erheblich. Sie bilden sich auf kritischen Kursniveaus und können als robuste Unterstützungs- und Widerstandszonen fungieren. Unser hochmoderner Indikator ermöglicht es Ihnen, das volle Potenzial dieser einflussreichen Marktdynamik zu nutzen, und bietet ein nie dagewesen
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visuelle CrossPulse-Dynamik: Handeln Sie mit dem wahren Rhythmus des Marktes Visual CrossPulse Dynamics ist ein hochentwickelter Handelsindikator, der sich an die ständig wechselnde Volatilität anpasst und die wahre Richtung des Trends anzeigt. Haben Sie genug von Indikatoren, die in schnelllebigen Märkten hinterherhinken oder während einer Konsolidierung falsche Signale geben? Der Visual CrossPulse Dynamics-Indikator löst dieses Problem, indem er einen fortschrittlichen, adaptiven Algorithmus
TBP All in One And Scanner MT5
Dmitry Fedoseev
5 (1)
Indikatoren
Alle Muster aus dem Buch "The Complete Encyclopedia of Chart Price Patterns" von Thomas N. Bulkowski in einem Indikator mit einem Scanner. Der Scanner wird durch den Parameter ScannerMode aktiviert. Wenn ScannerMode=false ist, sucht der Indikator nach einem Muster (ausgewählt durch die Variable Pattern). Wenn ein Muster gefunden wird, zeichnet der Indikator einen Pfeil, öffnet ein Nachrichtenfenster und führt eine Push-Benachrichtigung aus. Der Indikator hat viele Parameter, von denen einige im
PVA Color Candle
Ricardo Almeida Branco
Indikatoren
Mehrere Techniken nutzen das Volumen als wichtigen Punkt beim Handel. Sei es, um Stärke, Erschöpfung, Pullback-Schwäche, unter anderem anzuzeigen. In erster Linie zitiere ich Richard Wyckoffs Theorie, die über die Bedeutung der Suche Preis und Volumen sagte. Es gibt jedoch mehrere Möglichkeiten, das Volumen zu filtern, das beachtet werden sollte. PVRSA/PVA-Benutzer verwenden einen Indikator mit spezifischen Farben, die bei der Identifizierung des Volumens und der Art der Bewegung, die der Pre
Supply and Demand Pro
Godbless C Nygu
4 (1)
Indikatoren
Deriv beitreten Link im Profil>>> HOLEN SIE SICH DIESE VOLLSTÄNDIGE KOPIE UND ERHALTEN SIE EINEN WEITEREN KOSTENLOSEN INDIKATOR EINER DER BESTEN UND NÜTZLICHSTEN INDIKATOREN DER WELT ... Dies ist einer der besten und nützlichsten Indikatoren, der von den Top-Händlern der Welt verwendet wird. AUTOMATISCHE UNTERSTÜTZUNG UND WIDERSTAND Diese Art des Handelns wird auch als Angebot und Nachfrage bezeichnet. Bei dieser Art des Handelns können Sie sehen, dass automatische Farben erscheinen, wenn der
Historical Memory
Marat Sultanov
3.33 (3)
Indikatoren
Indikator-Forecaster. Sehr nützlich als Assistent, dient als Schlüsselpunkt für die Vorhersage der zukünftigen Kursbewegung. Die Vorhersage wird mit der Methode der Suche nach dem ähnlichsten Teil in der Geschichte (Muster) gemacht. Der Indikator wird als eine Linie gezeichnet, die das Ergebnis der Veränderung des Schlusskurses der Balken anzeigt. Die Tiefe der Historie, die Anzahl der Balken in der Prognose, die Größe des Musters und die Qualität der Suche können über die Einstellungen des Indi
FREE
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Genauigkeit M1 Scalper MT5 - Scalping-Indikator ÜBERBLICK Accuracy M1 Scalper ist ein technischer Indikator, der für Scalping auf dem M1-Zeitrahmen im MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der Indikator bietet eine schnelle Signalgenerierung für kurzfristige Handelsgelegenheiten mit Fokus auf schnellem Ein- und Ausstieg. SCALPING-METHODIK Signalgenerierung - Schnelle Indikatorberechnungen - Mehrfaches Bestätigungssystem - Niedrige Latenzzeit bei der Signalübermittlung - Analyse der Preisentwicklun
BB vector dynamics robot
Ekaterina Saltykova
Experten
BBVectorDynamics_Robot ist ein innovativer Trading Advisor, der speziell für volatile Märkte entwickelt wurde. Basierend auf einzigartigen Algorithmen zur Analyse von Marktkräften und zur Identifizierung von Ungleichgewichten zwischen Käufern und Verkäufern, hilft Ihnen dieser Advisor, präzise und wohlüberlegte Entscheidungen im Handelsprozess zu treffen. Hauptmerkmale des bb vector dynamics_robot advisor: Berechnung von dynamischen Vektoren. Das System ermittelt die Differenzen zwischen den e
KT Double Top Bottom MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
1 (1)
Indikatoren
Das Double Top Bottom-Muster ist wohl eines der beliebtesten Chartmuster der technischen Analyse. Diese Muster werden verwendet, um aus wiederkehrenden Mustern Kapital zu schlagen und Trendumkehrmuster zu erkennen, wodurch gut platzierte Einstiegs- und Ausstiegsebenen geschaffen werden. Der KT Double Top Bottom basiert auf diesen Mustern und verfeinert den Prozess der Entwicklung von Handelssignalen für Trader. Merkmale Der KT Double Top Bottom basiert auf einem der zuverlässigsten Handelsmust
Crypto Charts
Romeu Bertho
4.11 (9)
Utilitys
Die Analyse von Kryptowährungen war mit Crypto Charts für MetaTrader 5 noch nie so einfach. Erschließen Sie die Möglichkeiten des Kryptowährungshandels mit Crypto Charts für MetaTrader 5. Analysieren Sie mühelos Daten von Bitcoin bis Altcoins und nutzen Sie dabei Tausende von MQL5-Indikatoren und Expert Advisors. Hauptmerkmale: Daten in Echtzeit : WebSocket-Unterstützung für Binance Spot und Futures für den Hochfrequenzhandel Umfassende Daten : Zugriff auf OHLC, Ticks und Markttiefe. Nahtlose In
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
Toughest Currency
Florian Leonhard Schaal
Indikatoren
Währungsstärke-Indikator - Verfolgen Sie die Marktmacht Überblick: Verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil mit dem Währungsstärke-Indikator für MetaTrader 5. Dieses intuitive Tool misst die relative Stärke der 8 wichtigsten Währungen und zeigt sie in einer übersichtlichen, sortierbaren Tabelle direkt in Ihrem Chart an. Perfekt für Forex-Händler, die starke und schwache Währungen auf einen Blick erkennen möchten. Hauptmerkmale: Dynamische Stärke-Tabelle: Zeigt die Echtzeit-Stärke für EUR,
HeXon FX
Arseny Potyekhin
3.5 (2)
Experten
HeXon FX – Die erstklassige Trading-Lösung für Forex-Trader HeXon FX ist ein hochentwickelter Expert Advisor (EA), der mit höchster Präzision auf den Devisenmärkten agiert. Mithilfe modernster Handelsstrategien bietet HeXon FX eine flexible und stabile Lösung für den Handel des Hauptwährungspaars EURUSD. Dieser EA überzeugt besonders in volatilen Marktphasen, da er sich effizient an unterschiedliche Marktbedingungen anpasst, um kontinuierliche Gewinne zu erzielen und dabei das Risiko zu minimie
Stats Summary
Elidio Xavier Guimaraes
Indikatoren
Verbessern Sie Ihre technische Analyse mit Stats Summary . Stats Summary ist ein robustes Analysetool, das für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde und einen detaillierten statistischen Überblick über das Preisverhalten liefert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren verwendet es deskriptive Statistik, um die Preisverteilung über einen anpassbaren Stichprobenzeitraum abzubilden. Indem Sie die Stichprobengröße definieren, berechnet und zeigt der Indikator die folgenden Werte auf dem Chart an:
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Überblick Der Market Perspective Structure Indicator ist ein umfassender MetaTrader-Indikator, der Händlern eine detaillierte Analyse der Marktstruktur über mehrere Zeitrahmen hinweg bietet. Er identifiziert und visualisiert wichtige Preisaktions-Elemente, einschließlich Swing-Hochs und -Tiefs, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), interne Strukturen, gleiche Hochs/Tiefs, Premium/Discount-Levels, frühere Levels aus höheren Zeitrahmen und Handelssitzungszonen. Dank umfangreicher
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indikatoren
FOOTPRINTORDERFLOW: Der maßgebliche Leitfaden ( Dieser Indikator ist auch mit Wirtschaftsanbietern kompatibel, die keine DOM-Daten und BID/ASK-Daten anbieten, er unterstützt auch verschiedene Devisengeschäfte ) 1. Überblick FOOTPRINTORDERFLOW ist ein fortschrittliches Orderflow-Analysetool , das für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu traditionellen Candlestick-Charts, die nur OHLC (Open, High, Low, Close) anzeigen, analysiert dieser Indikator die Tick-Daten in Echtzeit, um die
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster, einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-Op
Supply and Demand Indicator MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indikatoren
Angebots- und Nachfrageindikator + KOSTENLOSES Währungsstärkenmessgerät ADD-ON Suchen Sie nach einem leistungsstarken Tool, das Ihnen hilft, die reaktionsfreudigsten Zonen auf dem Devisenmarkt zu identifizieren? Unser Angebots- und Nachfrageindikator für MetaTrader 4 und 5 ist genau das, was Sie brauchen. Mit seinen fortschrittlichen Algorithmen und Echtzeitanalysen hilft dieser Indikator Händlern aller Erfahrungsstufen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Der Angebots- und Nachfrageindi
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indikatoren
Dies ist eine erweiterte Multi-Timeframe-Version des beliebten Hull Moving Average (HMA) Merkmale Zwei Linien des Hull-Indikators in verschiedenen Zeitrahmen auf demselben Diagramm. Die HMA-Linie des höheren Zeitrahmens definiert den Trend, und die HMA-Linie des aktuellen Zeitrahmens definiert die kurzfristigen Preisbewegungen. Ein grafisches Panel mit den Daten des HMA-Indikators aus allen Zeitrahmen zur gleichen Zeit . Wenn der HMA in einem beliebigen Zeitrahmen seine Richtung geändert hat, ze
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um diese Trends schnell und einfach zu erkennen und anzuzeigen. So können Sie mit nur einem Klick sofort erkennen, welche Währungspaare sich im Trend befinden und welche nicht - und das in allen Zeitrahmen. Die 28 Währungspaare werden fächerförmig angezeigt, wobei sie von stark zu schwach und wieder zurück schwanken. Deshalb nennen wir es auch das "Währungsfeld". Alle 28 Paare werden vor Ihnen angezeigt und geben Ihnen eine sofortige visuelle Beschreibung der P
Professional Order Flow vs Volume Analysis
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indikatoren
Professioneller Indikator für Orderflow- und Volumenanalyse Überblick Dieser fortschrittliche TradingView/MT5-Indikator bietet eine Orderflow- und Volumenanalyse auf institutionellem Niveau, die durch eine ausgefeilte Volumen-Delta-Analyse und die Erkennung der Marktmikrostruktur Smart-Money-Bewegungen, Liquiditätsengpässe und hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten identifiziert. Hauptmerkmale Kerzen-Analyse-Engine Analysieren Sie mehrere historische Kerzen mit anpassbaren Rückblickzeiträ
Risk Validator
Thiago Chagas Brito
Indikatoren
Bewerten Sie die operative Durchführbarkeit in jedem Zeitrahmen und in jedem Instrument anhand des jeweiligen Spreads und der prozentualen Volatilität, die für ein korrektes Risikomanagement bei Ihren Geschäften unerlässlich sind. Dieser Indikator ist sowohl für Day Trader als auch für Swing Trader von grundlegender Bedeutung, da er neben der Bewertung der operativen Durchführbarkeit in jedem Zeitrahmen auch die Ermittlung des angemessenen Mindeststopps für jeden Zeitraum und jedes Instrument
Fibonacci Xcel
Marius Ovidiu Sunzuiana
Indikatoren
Fibonacci Xcel - Der Fibonacci-Indikator, der vorausschauend denkt. Er vereint fortschrittliche Fibonacci-Analysen , Echtzeit-Sentiment-Tracking und eine proprietäre Market Quantum State Engine , um Händlern einen kristallklaren Blick auf das zu geben, was jetzt passiert - und was wahrscheinlich als nächstes passieren wird. Kernfunktionen Dynamisches Fibonacci-Mapping - Passt Retracements, Extensions und Projektionen automatisch an die sich entwickelnden Preisstrukturen an. Sentiment Fusi
ZigZag with Fibonacci
Rafael Caetano Pinto
Indikatoren
Dieser Indikator verwendet den metaquotes ZigZag-Indikator als Basis für die Darstellung der Fibonacci-Extension und des Fibonacci-Retracements auf Basis der Elliot-Wellen. Ein Fibonacci-Retracement wird bei jeder Welle, die der ZigZag zeichnet, eingezeichnet. Eine Fibonacci-Erweiterung wird erst nach der 2. Welle eingezeichnet. Beide Fibonacci werden über die gleiche Wellentendenz aktualisiert. Unterstützt bis zu 9 aufeinanderfolgende Elliot-Wellen. Parameter: Tiefe: Wie viel der Algorithmus
VisualVol
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
Der Indikator hebt die Punkte hervor, die ein professioneller Händler in gewöhnlichen Indikatoren sieht. VisualVol zeigt visuell verschiedene Volatilitätsindikatoren auf einer einzigen Skala und einer gemeinsamen Ausrichtung an. Hebt den Überschuss an Volumenindikatoren farblich hervor. Gleichzeitig können Tick und Real Volume, Actual Range, ATR, Kerzengröße und Return (open-close difference) angezeigt werden. Dank VisualVol sehen Sie die Marktperioden und den richtigen Zeitpunkt für verschiede
NeonKumo
Ivan Zhigalov
Experten
NeonKumo NeonKumo ist ein unkompliziertes und zuverlässiges Handelssystem, das auf Einfachheit und Präzision ausgerichtet ist. Dieser EA basiert auf dem Ichimoku-Indikator und wertet den Markt sorgfältig aus, um potenzielle Trades klar zu identifizieren. NeonKumo zielt nicht darauf ab, übermäßig kompliziert zu sein; stattdessen nutzt es die Kraft der klaren Erkenntnisse von Ichimoku für Händler, die nach einer ausgewogenen, schnörkellosen Lösung für den Devisenmarkt suchen. NeonKumo wurde entwi
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Limitless MT5 ist ein universeller Indikator, der für jeden Anfänger und erfahrenen Trader geeignet ist. Funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen, Rohaktien Limitless MT5 - bereits konfiguriert und erfordert keine zusätzliche Konfiguration Und nun die Hauptsache Warum Limitless MT5? 1 völliges Fehlen von Redrawing 2 zweijährige Tests durch die besten Spezialisten im Handel 3 die Genauigkeit der richtigen Signale übersteigt 80% 4 eine gute Performance beim Handel während de
No Demand No Supply MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
Indikatoren
Keine Nachfrage, kein Angebot Dieser Indikator identifiziert No Demand-No Supply-Kerzen auf Ihrem Chart und stellt entsprechend dem Signal farbige Volumenbalken dar. Er kann auf alle Zeitrahmen oder nur auf einen bestimmten angewendet werden. Er kann auch als regulärer Volumenindikator mit dem außergewöhnlichen Future von WEIGHTED VOLUME verwendet werden. Darüber hinaus verfügt er über eine Alarmbenachrichtigung, einen Ton und eine E-Mail, wenn ein Signal auftritt. Der Indikator malt nicht neu,
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indikatoren
Awesome Oscillator von Bill Williams mit der Möglichkeit, die Mittelwertbildungsalgorithmen des Indikators zu verfeinern und zu ersetzen, was die Möglichkeiten der Verwendung dieses Oszillators im algorithmischen Handel erheblich erweitert und ihn in seinen Eigenschaften einem Indikator wie dem MACD näher bringt. Um das Preisrauschen zu reduzieren, wird der endgültige Indikator mit einer zusätzlichen glatten Mittelwertbildung verarbeitet. Der Indikator ist in der Lage, Warnungen, E-Mail-Nachric
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indikatoren
MonsterDash Harmonics Indicator ist ein Dashboard für harmonische Muster. Es erkennt alle wichtigen Muster. MonsterDash ist ein Dashboard, das alle erkannten Muster für alle Symbole und (fast) alle Zeitrahmen in einem sortierbaren und scrollbaren Format anzeigt. Benutzer können ihre eigenen benutzerdefinierten Muster hinzufügen. MonsterDash kann Charts mit den gefundenen Mustern öffnen und aktualisieren . Einstellungen Die Standardeinstellungen von MonsterDash sind in den meisten Fällen gut gen
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indikatoren
BESCHREIBUNG ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) ist ein Indikator, der die Preisbewegung analysiert und gültige Impulse, Korrekturen und SCOBs (Single Candle Order Block) identifiziert. Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das mit jeder Art von technischer Analyse verwendet werden kann, da es flexibel, informativ und einfach zu bedienen ist und das Bewusstsein des Händlers für die liquidesten Interessenzonen erheblich verbessert. EINSTELLUNGEN Allgemein | Visuals Farbthema — definiert d
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indikatoren
Für die Preisentwicklung gibt es viele Gründe, und diese können von einem Marktteilnehmer zum anderen variieren: Software, private und institutionelle Händler tragen gleichzeitig zur Preisbildung bei, was eine Vorhersage sehr schwierig macht. Es gibt jedoch messbare Faktoren, die den Preis an einen zugrunde liegenden Trend binden, der mit der physischen Realität, die der finanzielle Vermögenswert darstellt, übereinstimmt: Dies sind die makroökonomischen Indikatoren. Großanleger nutzen diese Inf
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indikatoren
Hinweis: Dieser Indikator ist für METATRADER4, wenn Sie die Version für METATRADER5 wünschen, ist dies der Link: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND von Anfang an, er macht nie Fehler. Die Gewissheit, einen neuen TREND zu erkennen, ist unbezahlbar. BESCHREIBUNG TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND im Keim, dieser Indikator untersucht die Volatilität, die Volumina und das Momentum, um den Moment zu identifizieren, in dem es z
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indikatoren
Elliot Waves Analyzer Pro berechnet Elliot Waves, um die Trendrichtung und Einstiegslevels zu identifizieren. Hauptsächlich für Swing-Trading-Strategien. Normalerweise würde man eine Position in Trendrichtung für Welle 3 oder eine Korrektur für Welle C eröffnen. Dieser Indikator zeichnet die Zielniveaus für die aktuelle und die nächste Welle. Die wichtigsten Regeln der Elliot-Wellen-Analyse werden durch den Indikator verifiziert. Die Pro-Version analysiert mehrere Timeframes und zeigt die Subwav
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mit Gold Indicator , einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst mit dem Devisenhandel beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter und nicht härter zu handeln. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikatoren und k
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator erstellt eine Heatmap basierend auf der Markttiefe des aktuellen Symbols oder eines anderen Symbols. Ein anderes Symbol ist nützlich, wenn Sie mit Terminkontrakten handeln und ein Kontrakt in "Mini" und "Full" aufgeteilt ist. In Brasilien (B3 - BMF&Bovespa) zum Beispiel sind WDO und DOL Devisenterminkontrakte von BRL/USD (wobei 1 DOL = 5 WDO) und große Banken arbeiten hauptsächlich mit DOL (wo Liquidität wichtig ist). Bitte verwenden Sie den M1-Zeitrahmen , da die Objekte zu kl
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indikatoren
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link zu EURUSD Only Free Version --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, Dies ist eine traditionelle GANN & FIBONACCI Strategie, die auf der Erkennung einer impulsiven Bewegung in die Gegenrichtung basiert. Dies wird als Breakout bezeichnet. Im Moment des Ausbr
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indikatoren
FRONTIER PIVOTS - Geometrischer Niveaustufenanzeiger Dieser Indikator stellt mit Hilfe mathematischer Berechnungen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus/-bereiche auf dem Chart dar. Er hilft Händlern, potenzielle Preisreaktionszonen auf der Grundlage geometrischer Muster zu identifizieren. Hauptmerkmale: Berechnet und zeigt automatisch die wichtigsten Kursniveaus an Zeichnet sowohl Unterstützungs- als auch Widerstandslinien Verwendet tägliche Kursdaten zur Berechnung der Niveaus Saubere visuell
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indikatoren
Professioneller Scalping-Indikator für XAUUSD und wichtige Devisenpaare Orderflow Scalp Pro liefert institutionelle Handelsintelligenz durch fortschrittliche Volumenanalyse, dynamische VWAP-Berechnungen und präzise Pfeilsignale. Dieses komplette Handelssystem verwandelt komplexe Marktdaten in klare, umsetzbare Signale für beständige Rentabilität auf Zeitrahmen von 3-4 Minuten. Drei leistungsstarke Komponenten in einem System Volumen-Profil-HeatMap Verwandeln Sie Ihre Charts in eine Orderflow-Ana
MR Reversal Patterns 5
Sergey Khramchenkov
5 (2)
Indikatoren
Im Handelssystem "Masters of Risk" bezieht sich eines der wichtigsten Konzepte auf Orte, an denen die Märkte ihre Richtung ändern. Dabei handelt es sich um eine Änderung der Prioritäten und eine Verletzung der Trendstruktur an den Extremen des Marktes, wo angeblich Stop-Losses von "intelligenten" Teilnehmern, die sich außerhalb der Grenzen der Volumenakkumulation befinden, vorhanden sind oder sein würden. Aus diesem Grund nennen wir sie "Reversal Patterns" - Orte mit viel Gewicht für den Beginn
Volume Spread Analysis MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (3)
Indikatoren
Der Volume Spread Analysis Indikator basiert auf der ursprünglichen Volume Spread Analysis Methode. Er wurde für die schnelle und einfache Erkennung von VSA-Mustern entwickelt. Obwohl dieser Indikator sehr einfach aussieht, ist er das anspruchsvollste Tool, das wir je entwickelt haben. Es handelt sich um ein wirklich leistungsstarkes Analysetool, das sehr zuverlässige Handelssignale erzeugt. Da es sehr benutzerfreundlich und verständlich ist, eignet es sich für jeden Händlertyp, unabhängig von s
Gold 100 Pip Signals
Allen Mwaniki Mwangi
Indikatoren
100PIPSsignals – Schnelles EMA-Crossover-System für Gold (M1) Ein einfacher EMA-Crossover-Indikator für Gold-CFDs im 1-Minuten-Chart. Er markiert risikoarme Einstiegspunkte mit klaren Pfeilen und goldenen Kreisen, validiert Bewegungen anhand eines konfigurierbaren Mindest-Pip-Ziels und kann Warnmeldungen/Benachrichtigungen senden. Funktionsweise (einfach): Der Indikator verwendet zwei exponentielle gleitende Durchschnitte (schneller EMA und mittlerer EMA). Wenn der schnelle EMA den mittleren
TPTSyncX
Arief
Indikatoren
Holen Sie sich den KOSTENLOSEN AUX-Indikator, EA-Support und die vollständige Anleitung, bitte besuchen Sie – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Erkenne den Trend. Lies das Muster. Timing den Einstieg. 3 Schritte in unter 30 Sekunden! Handeln Sie mühelos — keine Analyse erforderlich, Ihr intelligenter Assistent ist bereit, Ihren Workflow zu vereinfachen Keine Überlastung mehr durch Charts. Handeln Sie mit Vertrauen dank intelligenter Bias-Erkennung. Kompatibel mit allen Währungen, Krypt
IQ Star Lines MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Zum ersten Mal auf dem MetaTrader: IQ Star Lines - ein origineller Indikator auf Basis der vedischen Astrologie. IQ Star Lines, ein einzigartiger astrologischer Indikator, der ausschließlich auf Berechnungen der vedischen Ast rologie basiert, wird zum ersten Mal auf Metatrader veröffentlicht . Dieses einzigartige Tool zeichnet dynamische planetarische Gitternetzlinien, die auf Echtzeit-Sternen, Konstellationen und Himmelsbewegungen basieren, und ermöglicht es Ihnen, die Kraft des Kosmos direkt a
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
Indikatoren
Bill Williams Advanced ist für die automatische Chartanalyse nach dem System "Profitunity" von Bill Williams konzipiert. Der Indikator analysiert vier Zeitrahmen auf einmal. Manual (Be sure to read before purchasing) Vorteile 1. Analysiert den Chart nach dem "Profitunity"-System von Bill Williams. Die Signale werden in einer Tabelle in der Ecke des Bildschirms und auf dem Kurschart angezeigt. 2. Findet alle bekannten AO- und AC-Signale, sowie Zonensignale. Ausgestattet mit einem Trendfilter auf
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indikatoren
Dieser Indikator verwendet Unterstützung und Widerstand, Volumen und einige spezielle Formel, um das Volumen zu berechnen, um die Kerzen zu filtern. Wenn das Volumen einen bestimmten Wert erreicht, Und zur gleichen Zeit, Kerze bricht die Unterstützung/Widerstand-Linie, Es wäre ein Signal und wir können den Markt betreten. Die Signale erscheinen, wenn die aktuelle Kerze geschlossen wird. Sie können dann in den Handel einsteigen, wenn eine neue Kerze erscheint. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Ge
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension