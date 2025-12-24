TREND FLOW PRO hilft dabei zu erkennen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator hebt Trendwenden sowie Bereiche hervor, in denen große Marktteilnehmer erneut in den Markt eintreten.

BOS-Markierungen im Chart stellen echte Trendwechsel und wichtige Levels höherer Timeframes dar. Die Daten des Indikators werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen jeder Kerze im Chart erhalten.

Hauptelemente des Indikators:

BOS FLOW – Trendwellen und echte Trendwechsel. Sie stellen die Einstiege großer Marktteilnehmer sowie die Bestätigung ihrer Präsenz dar (mit Zahlen gekennzeichnet).

BOS FILL – färbt die Kerzen in Trendrichtung ein.

Markiert Bereiche, in denen „große Player“ in den Markt eintreten, sowie Punkte, an denen sich der Trend ändert.

Signalstufen:

BOS – Einstieg eines Teilnehmers mit undefinierter Stärke (oft eine Korrektur innerhalb des Haupttrends).

Move SL – visuelle Darstellung, wie ein großer Marktteilnehmer seine Position verschiebt. Kann als Referenz zur Anpassung des Stop-Loss verwendet werden.

Super BOS – Einstieg eines großen Marktteilnehmers mit höherer Priorität als ein normaler BOS. In einigen Fällen kann ein BOS bei Bestätigung zu einem Super BOS aufgewertet werden; der Indikator hebt dies durch eine Farbänderung hervor.

Mega BOS – Schlüssellevel der größten Marktteilnehmer, die in der Lage sind, die Trendrichtung zu drehen.

Mega BOS moved – Bewegung einer Mega-BOS-Position und Bestätigung ihrer Marktdominanz.

STRUCTURE – zeigt die exakte Marktstruktur an, einschließlich wichtiger Hoch- und Tiefpunkte sowie der letzten Strukturänderung. Die Nummerierung der Min–Max-Korrekturen zeigt die Trenddauer an: Je höher die Nummer, desto größer die Wahrscheinlichkeit einer Strukturänderung. Die aktuelle Trendrichtung wird in der Mitte des Charts angezeigt, um den Trader daran zu erinnern, nicht gegen den Trend zu handeln.

MIN MAX – zeigt alle Einstiege aller Marktteilnehmer ohne Filterung an und ist nützlich für eine detaillierte Analyse von Trendbewegungen.

Alle angezeigten Daten und Signale bleiben ohne Repainting im Chart und sorgen für volle Transparenz und Vertrauen.

Die Parameter des Indikators sind flexibel anpassbar, sodass die Anzeigefarben leicht nach eigenen Vorlieben geändert werden können.