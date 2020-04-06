Gold Sniper Prime

Gold Sniper Prime

M1 Hochfrequenz-Scalper für XAUUSD (Gold)

🚀 Kleine Konten in großes Wachstum verwandeln
⚡ Hochfrequentes M1 Scalping
📊 Verifizierte 1-Jahres-Strategie

Gold Sniper Prime ist ein professioneller XAUUSD (Gold) Scalping Expert Advisor, der speziell für den M1 (1-Minuten) Zeitrahmen entwickelt wurde.

Im Gegensatz zu riskanten Grid- oder unkontrollierten Martingale-Systemen ist Gold Sniper Prime für den konsistenten, strukturierten Hochfrequenzhandel konzipiert und zielt auf schnelle Intraday-Bewegungen bei Gold ab.

Die Strategie ist so optimiert, dass sie auch für kleine Konten geeignet ist, so dass Händler bereits ab 200 $ einsteigen können.

📊 Verifizierter 1-Jahres-Backtest (2024-2025)

Die Ergebnisse basieren auf einer Starteinlage von $200 über 12 Monate:

  • Gesamtwachstum: +208% (Konto verdreifacht)
  • Nettogewinn: $416+ bei einer Einzahlung von $200
  • Gesamte Trades: 579 (hohe Aktivität)
  • Gewinnrate: ~65% (Konsistente Scalping-Genauigkeit)
  • Datenqualität: 100% echte Ticks (keine Simulationen)

Hinweis: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

⚙️ Strategie-Logik

  • Trades auf dem M1-Zeitrahmen, um schnelle Ausbrüche des Goldpreises zu erfassen
  • Trend-Filterung anhand des 200 EMA zur Vermeidung von Gegenbewegungen
  • Entwickelt für hochfrequente Trades mit kurzer Laufzeit
  • Optimiert für die Volatilität und Liquidität von Gold

🚀 Hauptmerkmale

  • Interaktives Dashboard
    Anklickbare ON/OFF-Schaltfläche direkt auf dem Chart, um den Handel bei Nachrichten oder hoher Volatilität sofort zu stoppen.

  • M1 Scalping Engine
    Führt schnelle Trades aus, um kurzfristiges Momentum und schnelle Gewinnchancen zu nutzen.

  • Trend Protection
    Handelt nur in Richtung der 200 EMA, um riskante Positionen in Gegenbewegungen zu vermeiden.

  • Eingebautes Sicherheitssystem
    Jeder Handel enthält einen versteckten Stop Loss und Trailing Stop, um das Kapital zu schützen und Gewinne zu sichern.

👤 Wer sollte diesen EA verwenden?

  • ✔ Trader, die sich auf XAUUSD (Gold) konzentrieren
  • ✔ Trader, die hochfrequentes Scalping mögen
  • ✔ Händler mit kleinen Konten ab $200+
  • ✔ Benutzer, die die Volatilität von Gold beobachten können

Nicht empfohlen für:
- Trader, die häufige Trades nicht mögen
- Konten mit extrem niedrigem Hebel
- Benutzer, die keinen Drawdown erwarten

🔧 Empfohlene Einstellungen

  • Symbol: XAUUSD (Gold)
  • Zeitrahmen: M1 (1 Minute)
  • Mindesteinlage: $200
  • Losgröße: 0.01 (für $200) | 0.05 (für $1000)
  • Konto-Typ: Standard / ECN / Rohspanne

Tipp: Verwenden Sie die Rent-Option, um die Leistung auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie live handeln.

🛠 Anleitung zur Installation

  1. Öffnen Sie das XAUUSD-Chart
  2. Stellen Sie den Zeitrahmen auf M1
  3. Hängen Sie Gold Sniper Prime an den Chart an
  4. Klicken Sie auf die Dashboard-Schaltfläche und stellen Sie TRADING: ON

⚠️ Wichtige Risikowarnung

Der Handel mit Gold auf dem M1-Zeitrahmen ist mit einer hohen Marktvolatilität verbunden.

Obwohl dieser EA schützende Stop-Loss- und Trailing-Stop-Mechanismen enthält, sind Drawdowns Teil von Scalping-Strategien.

Dieser EA ist für aktive Händler gedacht, die sich der Risiken des kurzfristigen Handels bewusst sind.

Testen Sie ihn immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

📞 Unterstützung & Entwickler

Entwickelt von Mohd Feroze (Ferozemd)
Professional Trading Solutions

✔ Persönlicher Support über MQL5-Nachrichten
✔ Typische Antwortzeit: 1-2 Stunden

Besuchen Sie mein MQL5-Profil für weitere Expert Advisors und Trading-Tools.

Empfohlene Produkte
Quant Shadow
Edvinas Jakas
Experten
Quant Shadow – Der Gold-Algorithmus für Profis Ich bin Quant Shadow , ein systematischer Handelsalgorithmus, der exklusiv für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Ich agiere als stiller Beobachter der Marktdynamik und identifiziere kritische strukturelle Verschiebungen innerhalb des institutionellen Preisflusses. Meine Logik basiert auf einem einzigen Prinzip: Privatanleger sehen Preisbewegungen, ich sehe die institutionellen Fußabdrücke dahinter. Ich bleibe im Hintergrund, beobachte und berechne im
Fast Gold Scalper pro
Marc Henning Hruschka
Experten
Fast Gold Scalper Pro — Präzises Scalping für Gold (XAUUSD) Fast Gold Scalper Pro ist ein moderner Expert Advisor (EA), entwickelt speziell für XAUUSD (Gold) und andere stark volatile Märkte. Er erkennt starke Kerzenbewegungen und reagiert sofort mit intelligenten Pending Orders, um schnelle Umkehrungen oder Ausbrüche zu nutzen – perfekt für den schnellen Goldmarkt. Mit Geschwindigkeit, Sicherheit und Anpassungsfähigkeit arbeitet der EA optimal während Nachrichten, Sitzungsöffnungen und stark
Breakout bot
Giedrius Seirys
Experten
Breakout Bot ist ein automatisierter Handelsroboter, der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde und speziell mit Bybit Exchange für den Handel mit dem Währungspaar GBPUSD+ integriert ist. Dieser Bot identifiziert effektiv Marktausbrüche und führt Trades basierend auf vordefinierten Strategien aus, was eine effiziente Ausnutzung von Marktschwankungen ermöglicht. Hauptmerkmale: Automatische Erkennung von Ausbrüchen und Ausführung von Trades; Dynamisches Stop-Loss- und Trailing-Stop-Manage
Stable Ex MT5
Vitalii Zakharuk
Experten
Eingeführt Experte System Stable Ex MT5 arbeitet mit dem Währungspaar EURUSD und nur mit ihm. Dieses System implementiert das Prinzip der fünf Aufträge - das heißt, maximal fünf Aufträge können in einer Richtung platziert werden, nach denen die gesamte Position der Serie muss durch Stops, entweder real oder virtuell geschlossen werden. Das Handelssystem ist so konzipiert, dass es separat mit einer Reihe von Kaufaufträgen und separat mit einer Reihe von Verkaufsaufträgen arbeiten kann, was das H
Good Monday MT5
Konstantin Kulikov
4.5 (2)
Experten
Der Experte handelt bei der Markteröffnung nach dem Wochenende und konzentriert sich dabei auf die Kurslücke (GAP). Es stehen verschiedene Einstellungssets bereit (Handel gegen oder in Richtung des GAPs). Gleichzeitig sind verschiedene Optionen in den Experteneinstellungen verfügbar, die es Ihnen ermöglichen, Ihre eigenen einzigartigen Sets zu erstellen. >>>Chat<<< Währungspaare, für die die Sets entwickelt wurden: GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, GBPCAD, GBPAUD, AUDCHF, AUDJPY,
Boom 500 Players
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Boom 500 Players - Professioneller Expertenratgeber Überblick Boom 500 Players ist ein spezialisierter Expert Advisor (EA), der für den Handel mit dem synthetischen Paar Boom 500 Index auf der Deriv-Plattform optimiert ist. Dieses automatisierte System wurde mit einer Hochfrequenz-Handelsstrategie entwickelt, die sich die einzigartigen Eigenschaften synthetischer Volatilitätsindizes zunutze macht. Backtesting-Ergebnisse Ein umfangreiches Backtesting, das von Januar 2024 bis November 2025 durchg
Multi Instruments TrendSystem 3 BS
Shao Shu Yi
Experten
Die Strategie, die auf den Finanzmärkten in der ganzen Welt angewendet wird, ist als CTA-Strategie bekannt. Ein erfolgreicher CTA beinhaltet immer Multi-Strategien, Multi-Instrumente und Multi-Timeframe. Die Serie von Multi Instruments TrendSystem (MITS) bietet eine profitable Strategie, die in verschiedenen Instrumenten mit verschiedenen Zeitrahmen verwendet werden kann. Multi Instruments TrendSystem 3 BS MT5 (Blood Sword) ist ein vollautomatischer Multi-Instrument Expert Advisor. Dieser EA is
BOT Simles ea
Goyani Parth Ghanshyambhai
Experten
BOT LÄCHELT EA IST AUS LIEBE UND ERMÄCHTIGUNG GEMACHT. NUR FÜR WENIGE KÄUFER, DIE DER GRUND FÜR DEN PREIS IST. BOT SMILES EA ist ein aggressiver Multi-Cycle-Scalper , der für EURUSD M1 entwickelt wurde. Jeder Zyklus ist unabhängig. es verwendet eine Sequenz von Aufträgen und hat seine eigenen TP und SL . Er verwendet ein Martingal-System . Dieser EA nutzt starke Wiederholungen der Vergangenheit, um eine Position einzunehmen und eine hohe Erfolgsrate zu erzielen. MODELLIERUNG :- 1 Minute OHLC I
FREE
Quantitative Athena Scalping
Titouan Sebastien Julien Cadoux
4.86 (7)
Experten
Quantitative Athéna Scalping (QAS) Quantitative Athena Scalping (QAS) ist ein Expert Advisor, der sich auf Hyper-Scalping spezialisiert. Er eröffnet mehrere Pending Orders im Laufe des Tages und positioniert sich nach einem Take Profit erneut nahe am Preis, um schnelle Gewinne zu erzielen. Achtung: QAS verwendet keinen Stop-Loss. Bitte befolgen Sie sorgfältig die Installations- und Risikomanagementanweisungen. QAS ist ein Einstiegsprodukt der Quantitative Trading System -Reihe und stellt unsere
FREE
RichRush EA
Dirar Alzoubi
Experten
JETZT FREI!! Wir stellen Ihnen RichRush EA vor. Dieser Expert Advisor, bewaffnet mit modernsten Handelsstrategien, kann Sie auf Ihrem Weg zur Navigation auf dem Forex-Markt unterstützen. Der speziell für EURUSD optimierte RichRush EA arbeitet mit gleitenden Durchschnitten und berechneten Losgrößen, um Risiken zu verwalten. Der EA interpretiert die Marktbewegungen, passt sich der Volatilität an und zielt darauf ab, Einstiegspunkte zu identifizieren. Im Rahmen unseres Engagements, erstklassige T
FREE
Strike Zone EA MT5
Matteo Schizzerotto
Experten
Strike Zone ist ein Expert Advisor, der auf einem OHLC-Candlestick-Chartmuster basiert. Alle Backtests basieren auf 10 Jahren Expertenaktivität. Für die Backtests wurden feste Parameter verwendet: 1 Paar, 10.000 $ Kapital und ein Markteintritt von 0,1 Lots. Nach tagelangen Tests erwies sich dieser Expert Advisor mit den folgenden Paaren und Zeitrahmen als profitabel: AUDCAD H4 NAS100 NZDCAD H1 USDCAD H1 Backtests sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Die Nutzung dieses Tools liegt auss
FREE
Arrow Strategy Builder
Konstantin Chechnev
Experten
Arrow Strategy Builder — ein Expert Advisor, der sich die vom Benutzer auf dem Chart platzierten Aufwärts-/Abwärtspfeile merkt und bei Wiederholung derselben Bedingungen Handelssignale generiert. Geeignet für Einsteiger und erfahrene Trader, mit einer intuitiven Oberfläche und Funktionen für den automatisierten Handel auf jedem Finanzinstrument. Eine vollständige Version des Multiwährungshandelsberaters für Metatraider 5 ist hier . Hauptmerkmale Einfache Strategieerstellung: Erstellen Sie Hande
FREE
RangeMaster FX MT5
Chen Jia Qi
Experten
EA-Einführung Unser mit Hingabe entwickeltes EA-Tool war einst ein internes, stabiles Strategiewerkzeug. Es ist darauf spezialisiert, marktspezifische Muster in bestimmten Zeitzonen zu erfassen und zeichnet sich durch hochfrequente Orders und eine stabile Gewinnquote aus. Ideal geeignet für flexible Trader mit kleinem Kapital, zeigt es sowohl in Backtests als auch im Live-Handel herausragende Stabilität. Insbesondere für Benutzer, die im Devisenmarkt schrittweise Gewinne erzielen möchten, ist di
AlphaFlow EA MT5
Dolores Martin Munoz
3.58 (12)
Experten
Alpha Flow EA: Ihr Trading auf das nächste Level bringen Alpha Flow EA ist ein hochmoderner Trading-Advisor, der entwickelt wurde, um Ihr Trading-Erlebnis durch strategische Präzision, Anpassungsfähigkeit und fortschrittliche Marktanalyse zu revolutionieren. Mit proprietären Handelsalgorithmen und tiefen Marktkenntnissen bietet Alpha Flow EA außergewöhnliche Leistung in unterschiedlichen Handelsumgebungen und hilft Ihnen, den Markttrends stets einen Schritt voraus zu sein. Was macht Alpha Flow E
Trading Camp MT5
Goh Kato
Experten
Mean Reversion EA mit AUD,CAD,NZD Handelscamp MT5 Trading Camp ist ein EA, der sich auf drei Währungen (AUD, CAD und NZD) mit starken Mean-Reversion-Tendenzen konzentriert und eine Contrarian-Strategie durchführt. Obwohl ein Raster als Handelstechnik verwendet wird, ist es mit einer Sicherheitsfunktion mit Straddling des Handels konzipiert, wodurch es schwierig ist, ausgestoppt zu werden. Es stehen auch verschiedene Filter zur Verfügung, um die Einstiege sorgfältig auszuwählen (daher ist die Ein
Aureus Quantum Surge MT5
Ren Cheng Yao
Experten
Entfesseln Sie das automatische Goldhandelspotenzial von Aureus Quantum Surge-H1 Sonderangebot: Aktueller Preis $799 (zeitlich begrenztes Angebot)! Nächster Preis: $899 Real Account Signal Adresse: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site +Einführung+Verkäufer Aureus Quantum Surge-H1 ist ein hochmoderner Expertenberater (EA), der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) innerhalb des H1-Zeitrahmens entwickelt wurde. Es kombiniert mehrere technische Indikatoren und robuste Risik
Multi Instruments TrendSystem 2 DM
Shao Shu Yi
Experten
Die Strategie, die auf den Finanzmärkten in der ganzen Welt angewendet wird, ist als CTA-Strategie bekannt. Ein erfolgreicher CTA beinhaltet immer Multi-Strategien, Multi-Instrumente und Multi-Timeframe. Die Serie von Multi Instruments TrendSystem (MITS) bietet eine profitable Strategie, die in verschiedenen Instrumenten mit verschiedenen Zeitrahmen verwendet werden kann. Multi Instruments TrendSystem 2 DM (Dual Moving) MT5 ist ein vollautomatischer Multi-Instrument Expert Advisor. Dieser EA ist
Night Scalper EU
Dua Yong Rew
5 (1)
Experten
Night Scalper ist ein professionell kodierter Nachtscalper, der während der ruhigen Sitzung eine Stunde vor und nach dem Rollover-Zeitpunkt handelt. Er wurde für den Handel mit EURUSD (M5-Zeitrahmen ) entwickelt, ist aber nicht auf dieses Währungspaar beschränkt. Er verwendet keine gefährlichen Strategien, wie z.B. Grid- oder Martingale-Strategien, und ist somit ein sicherer Expert Advisor. Es wird empfohlen, einen Broker mit engen Spreads zu verwenden, vorzugsweise einen ECN-Broker mit guter Li
Bot Pulse GOLD UP
Adrian Lara Carrasco
Experten
Revolutionieren Sie Ihren Goldhandel mit dem ultimativen XAUUSD-Roboter Wenn Sie nach einer leistungsstarken, intelligenten und vollautomatischen Handelslösung für Gold (XAUUSD) suchen, endet Ihre Suche hier. Unser Gold-Handelsroboter wurde entwickelt, um Ihre Gewinne zu maximieren, indem er eine intelligente und adaptive Strategie nutzt, die über Jahre hinweg mit realen Marktdaten und Backtests optimiert wurde. Mit einer außergewöhnlichen Erfolgsbilanz, konstanter Leistung und starkem Risikoman
Bitcoin Cross Hedge
Connor Michael Woodson
Experten
Bitcoin Cross Hedge eröffnet eine Position auf BTCUSD, während gleichzeitig eine Gegenposition auf EURUSD und GBPUSD eingenommen und diese gleichzeitig verwaltet werden. Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Sonderpreis 50 USD Verwendet kein Grid oder Martingale und handelt 2 Währungspaare im selben Chart. Empfohlen Chart: BTCUSD Einzel-Chart-Setup Zeitrahmen: H1 Eingaben Kreuzpaar-Auswahl - Wählen Sie das Gold-Kreuzpaar Lotgrößen-Berechnungsmethode - Auto-Lot oder festes Lot auswählen Fest
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experten
Wir stellen SchermanActionPro vor: Der neue automatisierte Handelsbot von Automatictrading Automatictrading ist stolz, SchermanActionPro präsentieren zu können! Besondere Merkmale:  • Konfigurierbare Indikatoren: Passen Sie die Durchschnittswerte und die Anzahl der Kerzen gemäß Ivans Empfehlungen an.  • Operative Flexibilität: Wählen Sie zwischen Käufen und Verkäufen.  • Gewinnmitnahme: Feste Optionen, basierend auf ATR oder Gegensignal.  • Verluststopp: Konfigurierbar fest, nach ATR oder durch
Vidya pearson flow robot
Ekaterina Saltykova
Experten
Das Herzstück des VidyaPearsonFlow-Roboters ist die Synthese zweier Schlüsselprinzipien : adaptive Filterung des Marktrauschens und statistische Analyse der Korrelationen zwischen wichtigen Devisenpaaren wie EURUSD, GBPUSD und XAUUSD. Es handelt sich dabei nicht nur um einen Algorithmus, sondern um ein System, das die Harmonie zwischen mathematischer Strenge und der Flexibilität verkörpert, die erforderlich ist, um in einem sich ständig verändernden Marktumfeld zu agieren. Das Wesentliche der M
Echelon EA
Daniel Suk
5 (1)
Experten
Echelon EA - Zeichnen Sie Ihre einzigartige Handelskonstellation Wie die himmlischen Führer, die Entdecker durch das weite Universum führen, ermöglicht Ihnen Echelon EA, Ihre ganz eigenen Handelsstrategien zu erstellen und zu optimieren. Dieses vielseitige System kombiniert fortschrittliche Grid- und Martingale-Techniken mit hochmodernen Indikatoren und bietet Ihnen eine endlose Palette für die Entwicklung einer Strategie, die wirklich Ihre eigene ist. Gestalten Sie Ihre persönliche Strategie:
FREE
Last Viking
Alexander Oropesa Marrero
Experten
Setzen Sie Last Viking jetzt zu arbeiten, diese erstaunliche EA wurde sorgfältig gemacht und getestet für den EUR/CHF-Markt ausschließlich in der 5m-Zeitrahmen, der Zweck dieser EA ist es, Ihr Kapital sicher zu halten und erhalten konstanten Gewinn monatlich. Dieser EA kann mit wenig Kapital $ 100 verwendet werden und es funktioniert perfekt, ich versuchte mit $ 50, aber es ist ratsam, mit einem Minimum von $ 100 zu starten, empfehle ich die Verwendung eines VPS. Sie können auch ein höheres Ka
TradeForge TitanMind AI
Akshay Chunilal Patil
Experten
**TitanMind AI – Das Präzisionswerkzeug für Profi-Trader** TitanMind AI ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der durch Künstliche Intelligenz und Machine Learning unterstützt wird. Entwickelt für Trader, die maximale Effizienz und konsistente Gewinne erwarten. Mit KI gebaut. Mit Geschichte trainiert. Von Profit getrieben. Basierend auf jahrzehntelangen historischen Daten liefert TitanMind AI präzise Signale – perfekt für schnelle und genaue Trades auf dem **M5-Zeitrahmen**. ️ **Ha
Gold Pulse MT5
Sangeeta Pal Lodh
Experten
Wir stellen vor: "Gold Pulse MT5" - Ihr zuverlässiger Partner für den profitablen XAU/USD-Trendhandel! Sind Sie auf der Suche nach einer zuverlässigen Lösung, die speziell auf den Handel mit dem XAU/USD-Paar zugeschnitten ist? Dann sind Sie bei Gold Pulse genau richtig - dem Inbegriff von Stabilität, Transparenz und bewährter Leistung in der Welt des automatisierten Handels. Gold Pulse wurde sorgfältig entwickelt, um die Nuancen des XAU/USD-Marktes zu erfassen, und bietet Händlern ein einfaches,
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
2.5 (2)
Experten
Wir stellen vor: Steady Runner NP EA (Kostenlose Version): Präzisionshandel für GBPUSD M5 Was ist Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA ist ein mathematisch konzipierter Expert Advisor (EA) , der ausschließlich für den GBPUSD M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA wurde mit fortschrittlichen Algorithmen und statistischen Modellen entwickelt und automatisiert Ihre Handelsstrategie, um Präzision, Konsistenz und Disziplin bei jedem Handel zu gewährleisten. Egal, ob Sie ein erfahrener Tr
FREE
BoomCrashDeriv
Mohammed Imran Jani
Experten
Boom- und Crash-Indizes von Deriv sind synthetische Indizes, die die Dynamik steigender und fallender realer Finanzmärkte widerspiegeln sollen. Sie simulieren speziell das Verhalten eines Marktes, der entweder boomt oder abstürzt. Für Händler, die von diesen Indizes profitieren möchten, besteht eine der effektivsten Strategien darin, sich auf höhere Zeitrahmen zu konzentrieren. Dies liegt daran, dass Boom-Spitzen und Crash-Fälle dazu neigen, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf niedrigere
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Timeframe Zoom, The Third Screen, ist ein Expert Advisor, der mit Heiken-Ashi-Kerzen auf Tages-, Stunden- und 15-Minuten-Charts arbeitet. Der 15-Minuten-Chart dient als Auslöser für Trades. Er kauft an Tagen mit blauen Kerzen und verkauft an Tagen mit roten Kerzen. Er stellt sicher, dass der potenzielle Trade über oder unter einem gleitenden Durchschnitt auf dem Stunden-Chart liegt und verwendet die MACD- und CCI-Indikatoren auf dem 15-Minuten-Chart zur Bestätigung des Einstiegs. Er schließt P
PipTick Pairs Cross MT5
Michal Jurnik
Indikatoren
Der Pairs Cross-Indikator ist ein einzigartiges Instrument für negativ korrelierte Handelsinstrumente, wie z.B. die Währungspaare EURUSD und USDCHF. Er basiert auf einem Konzept, das als Pairs Trading (oder Spread Trading) bezeichnet wird. Unser Indikator vergleicht die Stärke von zwei Währungspaaren, die umgekehrt korreliert sind, und zeigt Ihnen schnell an, wann es an der Zeit ist, das erste Paar zu kaufen und ein zweites Paar zu verkaufen und umgekehrt. Dies ist ein unkomplizierter Ansatz für
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Weitere Produkte dieses Autors
Ghost Trader Pro
Mohd Feroze
Utilitys
Ghost Trader Pro Professionelles Stealth Trade Management Dienstprogramm für MT5 Verstecken Sie Ihren Stop Loss & Take Profit vor dem Broker Erweiterte manuelle Handelskontrolle Gebaut für Präzisions-Scalpers & professionelle Trader Ghost Trader Pro ist ein fortschrittliches Handelsverwaltungsprogramm , das für professionelle manuelle Händler entwickelt wurde, die volle Kontrolle, Geschwindigkeit und Privatsphäre wünschen. Dieses Tool schafft eine geheime Ausführungsebene zwischen Ihrer
Cable Trinity Pro
Mohd Feroze
Experten
Kabel Trinity Pro Smart GBPUSD London Scalper | Handelt nur, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist Genervt von falschen Montagsbewegungen? Frustriert von zufälliger Freitagsvolatilität? Cable Trinity Pro ist ein professioneller GBPUSD (Cable) Scalping Expert Advisor , der darauf ausgelegt ist, nur dann zu handeln , wenn der Markt statistisch gesehen am besten abschneidet - während der institutionellen London-Session. Anstatt jeden Tag zu handeln und Ihr Konto unnötigem Rauschen auszusetzen, v
TrendFuze Pro
Mohd Feroze
Indikatoren
TrendFuze Pro Präzisions-Handels-Dashboard für klare, sichere Entscheidungen Hören Sie auf, den Trend zu erraten Reagieren Sie nicht mehr auf widersprüchliche Indikatoren Handeln Sie mit Klarheit, Struktur und Bestätigung Noch nicht sicher? Nutzen Sie die 1-Monats-Mietoption , um TrendFuze Pro zu testen, bevor Sie die unbegrenzte Lizenz erwerben. Was ist TrendFuze Pro? TrendFuze Pro ist ein Premium-Dashboard für den manuellen Handel , das für Trader entwickelt wurde, die Präzision,
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension