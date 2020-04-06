Gold Sniper Prime

M1 Hochfrequenz-Scalper für XAUUSD (Gold)

🚀 Kleine Konten in großes Wachstum verwandeln

⚡ Hochfrequentes M1 Scalping

📊 Verifizierte 1-Jahres-Strategie

Gold Sniper Prime ist ein professioneller XAUUSD (Gold) Scalping Expert Advisor, der speziell für den M1 (1-Minuten) Zeitrahmen entwickelt wurde.

Im Gegensatz zu riskanten Grid- oder unkontrollierten Martingale-Systemen ist Gold Sniper Prime für den konsistenten, strukturierten Hochfrequenzhandel konzipiert und zielt auf schnelle Intraday-Bewegungen bei Gold ab.

Die Strategie ist so optimiert, dass sie auch für kleine Konten geeignet ist, so dass Händler bereits ab 200 $ einsteigen können.

📊 Verifizierter 1-Jahres-Backtest (2024-2025)

Die Ergebnisse basieren auf einer Starteinlage von $200 über 12 Monate:

✅ Gesamtwachstum: +208% (Konto verdreifacht)

+208% (Konto verdreifacht) ✅ Nettogewinn: $416+ bei einer Einzahlung von $200

$416+ bei einer Einzahlung von $200 ✅ Gesamte Trades: 579 (hohe Aktivität)

579 (hohe Aktivität) ✅ Gewinnrate: ~65% (Konsistente Scalping-Genauigkeit)

~65% (Konsistente Scalping-Genauigkeit) ✅ Datenqualität: 100% echte Ticks (keine Simulationen)

Hinweis: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

⚙️ Strategie-Logik

Trades auf dem M1-Zeitrahmen , um schnelle Ausbrüche des Goldpreises zu erfassen

, um schnelle Ausbrüche des Goldpreises zu erfassen Trend-Filterung anhand des 200 EMA zur Vermeidung von Gegenbewegungen

zur Vermeidung von Gegenbewegungen Entwickelt für hochfrequente Trades mit kurzer Laufzeit

Optimiert für die Volatilität und Liquidität von Gold

🚀 Hauptmerkmale

Interaktives Dashboard

Anklickbare ON/OFF-Schaltfläche direkt auf dem Chart, um den Handel bei Nachrichten oder hoher Volatilität sofort zu stoppen.

M1 Scalping Engine

Führt schnelle Trades aus, um kurzfristiges Momentum und schnelle Gewinnchancen zu nutzen.

Trend Protection

Handelt nur in Richtung der 200 EMA, um riskante Positionen in Gegenbewegungen zu vermeiden.

Eingebautes Sicherheitssystem

Jeder Handel enthält einen versteckten Stop Loss und Trailing Stop, um das Kapital zu schützen und Gewinne zu sichern.

👤 Wer sollte diesen EA verwenden?

✔ Trader, die sich auf XAUUSD (Gold) konzentrieren

konzentrieren ✔ Trader, die hochfrequentes Scalping mögen

mögen ✔ Händler mit kleinen Konten ab $200+

✔ Benutzer, die die Volatilität von Gold beobachten können

Nicht empfohlen für:

- Trader, die häufige Trades nicht mögen

- Konten mit extrem niedrigem Hebel

- Benutzer, die keinen Drawdown erwarten

🔧 Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAUUSD (Gold)

XAUUSD (Gold) Zeitrahmen: M1 (1 Minute)

M1 (1 Minute) Mindesteinlage: $200

$200 Losgröße: 0.01 (für $200) | 0.05 (für $1000)

0.01 (für $200) | 0.05 (für $1000) Konto-Typ: Standard / ECN / Rohspanne

Tipp: Verwenden Sie die Rent-Option, um die Leistung auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie live handeln.

🛠 Anleitung zur Installation

Öffnen Sie das XAUUSD-Chart Stellen Sie den Zeitrahmen auf M1 Hängen Sie Gold Sniper Prime an den Chart an Klicken Sie auf die Dashboard-Schaltfläche und stellen Sie TRADING: ON

⚠️ Wichtige Risikowarnung

Der Handel mit Gold auf dem M1-Zeitrahmen ist mit einer hohen Marktvolatilität verbunden.

Obwohl dieser EA schützende Stop-Loss- und Trailing-Stop-Mechanismen enthält, sind Drawdowns Teil von Scalping-Strategien.

Dieser EA ist für aktive Händler gedacht, die sich der Risiken des kurzfristigen Handels bewusst sind.

Testen Sie ihn immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

