M1 Hochfrequenz-Scalper für XAUUSD (Gold)
🚀 Kleine Konten in großes Wachstum verwandeln
⚡ Hochfrequentes M1 Scalping
📊 Verifizierte 1-Jahres-Strategie
Gold Sniper Prime ist ein professioneller XAUUSD (Gold) Scalping Expert Advisor, der speziell für den M1 (1-Minuten) Zeitrahmen entwickelt wurde.
Im Gegensatz zu riskanten Grid- oder unkontrollierten Martingale-Systemen ist Gold Sniper Prime für den konsistenten, strukturierten Hochfrequenzhandel konzipiert und zielt auf schnelle Intraday-Bewegungen bei Gold ab.
Die Strategie ist so optimiert, dass sie auch für kleine Konten geeignet ist, so dass Händler bereits ab 200 $ einsteigen können.
📊 Verifizierter 1-Jahres-Backtest (2024-2025)
Die Ergebnisse basieren auf einer Starteinlage von $200 über 12 Monate:
- ✅ Gesamtwachstum: +208% (Konto verdreifacht)
- ✅ Nettogewinn: $416+ bei einer Einzahlung von $200
- ✅ Gesamte Trades: 579 (hohe Aktivität)
- ✅ Gewinnrate: ~65% (Konsistente Scalping-Genauigkeit)
- ✅ Datenqualität: 100% echte Ticks (keine Simulationen)
Hinweis: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
⚙️ Strategie-Logik
- Trades auf dem M1-Zeitrahmen, um schnelle Ausbrüche des Goldpreises zu erfassen
- Trend-Filterung anhand des 200 EMA zur Vermeidung von Gegenbewegungen
- Entwickelt für hochfrequente Trades mit kurzer Laufzeit
- Optimiert für die Volatilität und Liquidität von Gold
🚀 Hauptmerkmale
- Interaktives Dashboard
Anklickbare ON/OFF-Schaltfläche direkt auf dem Chart, um den Handel bei Nachrichten oder hoher Volatilität sofort zu stoppen.
- M1 Scalping Engine
Führt schnelle Trades aus, um kurzfristiges Momentum und schnelle Gewinnchancen zu nutzen.
- Trend Protection
Handelt nur in Richtung der 200 EMA, um riskante Positionen in Gegenbewegungen zu vermeiden.
- Eingebautes Sicherheitssystem
Jeder Handel enthält einen versteckten Stop Loss und Trailing Stop, um das Kapital zu schützen und Gewinne zu sichern.
👤 Wer sollte diesen EA verwenden?
- ✔ Trader, die sich auf XAUUSD (Gold) konzentrieren
- ✔ Trader, die hochfrequentes Scalping mögen
- ✔ Händler mit kleinen Konten ab $200+
- ✔ Benutzer, die die Volatilität von Gold beobachten können
Nicht empfohlen für:
- Trader, die häufige Trades nicht mögen
- Konten mit extrem niedrigem Hebel
- Benutzer, die keinen Drawdown erwarten
🔧 Empfohlene Einstellungen
- Symbol: XAUUSD (Gold)
- Zeitrahmen: M1 (1 Minute)
- Mindesteinlage: $200
- Losgröße: 0.01 (für $200) | 0.05 (für $1000)
- Konto-Typ: Standard / ECN / Rohspanne
Tipp: Verwenden Sie die Rent-Option, um die Leistung auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie live handeln.
🛠 Anleitung zur Installation
- Öffnen Sie das XAUUSD-Chart
- Stellen Sie den Zeitrahmen auf M1
- Hängen Sie Gold Sniper Prime an den Chart an
- Klicken Sie auf die Dashboard-Schaltfläche und stellen Sie TRADING: ON
⚠️ Wichtige Risikowarnung
Der Handel mit Gold auf dem M1-Zeitrahmen ist mit einer hohen Marktvolatilität verbunden.
Obwohl dieser EA schützende Stop-Loss- und Trailing-Stop-Mechanismen enthält, sind Drawdowns Teil von Scalping-Strategien.
Dieser EA ist für aktive Händler gedacht, die sich der Risiken des kurzfristigen Handels bewusst sind.
Testen Sie ihn immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.
📞 Unterstützung & Entwickler
Entwickelt von Mohd Feroze (Ferozemd)
Professional Trading Solutions
✔ Persönlicher Support über MQL5-Nachrichten
✔ Typische Antwortzeit: 1-2 Stunden
Besuchen Sie mein MQL5-Profil für weitere Expert Advisors und Trading-Tools.