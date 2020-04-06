Gold Sniper Prime

Scalper M1 de alta frecuencia para XAUUSD (Oro)

🚀 Convierte las cuentas pequeñas en grandes crecimientos
⚡ Scalping M1 de alta frecuencia
📊 Estrategia verificada durante 1 año

Gold Sniper Prime es un Asesor Experto profesional de scalping XAUUSD (Oro ) diseñado específicamente para el marco temporal M1 (1 minuto).

A diferencia de los arriesgados sistemas de cuadrícula o martingala incontrolada, Gold Sniper Prime está diseñado para una operativa de alta frecuencia consistente y estructurada, centrándose en los rápidos movimientos intradía del Oro.

La estrategia está optimizada para ser amigable con cuentas pequeñas, permitiendo a los operadores comenzar desde tan sólo $200.

📊 Backtest verificado de 1 año (2024-2025)

Resultados basados en un depósito inicial de 200 $ durante 12 meses:

  • Crecimiento Total: +208% (Cuenta triplicada)
  • Beneficio neto: $416+ con un depósito de $200
  • Total de operaciones: 579 (Alta actividad)
  • Tasa de Ganancias: ~65% (Precisión de scalping consistente)
  • Calidad de los Datos: 100% Ticks Reales (Sin Simulaciones)

Nota: Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

⚙️ Lógica de la estrategia

  • Operaciones en el marco temporal M1 para capturar las rápidas explosiones del precio del oro
  • Tendencia filtrada utilizando la EMA 200 para evitar entradas contra tendencia.
  • Diseñado para operaciones de alta frecuencia y corta duración.
  • Optimizado para la volatilidad y liquidez del oro

Características principales

  • Cuadro de mandos interactivo
    Botón ON/OFF clicable directamente en el gráfico para detener instantáneamente las operaciones durante las noticias o la alta volatilidad.

  • M1 Scalping Engine
    Ejecuta operaciones rápidas para capturar el impulso a corto plazo y las oportunidades de ganancias rápidas.

  • Protección de tendencia
    Opera sólo en la dirección de la EMA 200 para reducir el riesgo de las posiciones contra tendencia.

  • Sistema de Seguridad Integrado
    Cada operación incluye un Stop Loss y un Trailing Stop ocultos para proteger el capital y bloquear los beneficios.

¿Quién debería usar este EA?

  • ✔ Los comerciantes se centraron en XAUUSD (Oro)
  • ✔ Los comerciantes que les gusta scalping de alta frecuencia
  • ✔ Los comerciantes de pequeñas cuentas a partir de $ 200 +
  • ✔ Usuarios que puedan monitorear la volatilidad del Oro

No recomendado para:
- Traders a los que no les gustan las operaciones frecuentes
- Cuentas con apalancamiento extremadamente bajo
- Usuarios que esperan un drawdown cero

Configuración recomendada

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)
  • Marco de tiempo: M1 (1 Minuto)
  • Depósito mínimo: $200
  • Tamaño del Lote: 0.01 (para $200) | 0.05 (para $1000)
  • Tipo de cuenta: Estándar / ECN / Raw Spread

Consejo: Utilice la opción Alquiler para probar el rendimiento en una cuenta demo antes de operar en vivo.

🛠 Cómo Instalar

  1. Abra el gráfico XAUUSD
  2. Ajuste el marco de tiempo a M1
  3. Adjuntar Gold Sniper Prime al gráfico
  4. Haga clic en el botón del tablero para establecer TRADING: ON

⚠️ Advertencia importante de riesgo

Operar con Oro en el marco temporal M1 implica una alta volatilidad del mercado.

Aunque este AE incluye mecanismos protectores de Stop Loss y Trailing Stop, las caídas forman parte de las estrategias de scalping.

Este EA está diseñado para operadores activos que entienden los riesgos de las operaciones a corto plazo.

Siempre pruebe en una cuenta demo antes de usar en una cuenta real.

📞 Soporte y Desarrollador

Desarrollado por Mohd Feroze (Ferozemd)
Professional Trading Solutions

✔ Soporte personal proporcionado a través de mensajes MQL5
✔ Tiempo de respuesta típico: 1-2 horas.

Compruebe mi perfil MQL5 para más Asesores Expertos y herramientas de comercio.

