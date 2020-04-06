Gold Sniper Prime
- Asesores Expertos
- Mohd Feroze
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Gold Sniper Prime
Scalper M1 de alta frecuencia para XAUUSD (Oro)
🚀 Convierte las cuentas pequeñas en grandes crecimientos
⚡ Scalping M1 de alta frecuencia
📊 Estrategia verificada durante 1 año
Gold Sniper Prime es un Asesor Experto profesional de scalping XAUUSD (Oro ) diseñado específicamente para el marco temporal M1 (1 minuto).
A diferencia de los arriesgados sistemas de cuadrícula o martingala incontrolada, Gold Sniper Prime está diseñado para una operativa de alta frecuencia consistente y estructurada, centrándose en los rápidos movimientos intradía del Oro.
La estrategia está optimizada para ser amigable con cuentas pequeñas, permitiendo a los operadores comenzar desde tan sólo $200.
📊 Backtest verificado de 1 año (2024-2025)
Resultados basados en un depósito inicial de 200 $ durante 12 meses:
- ✅ Crecimiento Total: +208% (Cuenta triplicada)
- ✅ Beneficio neto: $416+ con un depósito de $200
- Total de operaciones: 579 (Alta actividad)
- Tasa de Ganancias: ~65% (Precisión de scalping consistente)
- ✅ Calidad de los Datos: 100% Ticks Reales (Sin Simulaciones)
Nota: Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
⚙️ Lógica de la estrategia
- Operaciones en el marco temporal M1 para capturar las rápidas explosiones del precio del oro
- Tendencia filtrada utilizando la EMA 200 para evitar entradas contra tendencia.
- Diseñado para operaciones de alta frecuencia y corta duración.
- Optimizado para la volatilidad y liquidez del oro
Características principales
- Cuadro de mandos interactivo
Botón ON/OFF clicable directamente en el gráfico para detener instantáneamente las operaciones durante las noticias o la alta volatilidad.
- M1 Scalping Engine
Ejecuta operaciones rápidas para capturar el impulso a corto plazo y las oportunidades de ganancias rápidas.
- Protección de tendencia
Opera sólo en la dirección de la EMA 200 para reducir el riesgo de las posiciones contra tendencia.
- Sistema de Seguridad Integrado
Cada operación incluye un Stop Loss y un Trailing Stop ocultos para proteger el capital y bloquear los beneficios.
¿Quién debería usar este EA?
- ✔ Los comerciantes se centraron en XAUUSD (Oro)
- ✔ Los comerciantes que les gusta scalping de alta frecuencia
- ✔ Los comerciantes de pequeñas cuentas a partir de $ 200 +
- ✔ Usuarios que puedan monitorear la volatilidad del Oro
No recomendado para:
- Traders a los que no les gustan las operaciones frecuentes
- Cuentas con apalancamiento extremadamente bajo
- Usuarios que esperan un drawdown cero
Configuración recomendada
- Símbolo: XAUUSD (Oro)
- Marco de tiempo: M1 (1 Minuto)
- Depósito mínimo: $200
- Tamaño del Lote: 0.01 (para $200) | 0.05 (para $1000)
- Tipo de cuenta: Estándar / ECN / Raw Spread
Consejo: Utilice la opción Alquiler para probar el rendimiento en una cuenta demo antes de operar en vivo.
🛠 Cómo Instalar
- Abra el gráfico XAUUSD
- Ajuste el marco de tiempo a M1
- Adjuntar Gold Sniper Prime al gráfico
- Haga clic en el botón del tablero para establecer TRADING: ON
⚠️ Advertencia importante de riesgo
Operar con Oro en el marco temporal M1 implica una alta volatilidad del mercado.
Aunque este AE incluye mecanismos protectores de Stop Loss y Trailing Stop, las caídas forman parte de las estrategias de scalping.
Este EA está diseñado para operadores activos que entienden los riesgos de las operaciones a corto plazo.
Siempre pruebe en una cuenta demo antes de usar en una cuenta real.
📞 Soporte y Desarrollador
Desarrollado por Mohd Feroze (Ferozemd)
Professional Trading Solutions
✔ Soporte personal proporcionado a través de mensajes MQL5
✔ Tiempo de respuesta típico: 1-2 horas.
Compruebe mi perfil MQL5 para más Asesores Expertos y herramientas de comercio.