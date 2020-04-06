Gold Sniper Prime

Scalper M1 de alta frecuencia para XAUUSD (Oro)

🚀 Convierte las cuentas pequeñas en grandes crecimientos

⚡ Scalping M1 de alta frecuencia

📊 Estrategia verificada durante 1 año

Gold Sniper Prime es un Asesor Experto profesional de scalping XAUUSD (Oro ) diseñado específicamente para el marco temporal M1 (1 minuto).

A diferencia de los arriesgados sistemas de cuadrícula o martingala incontrolada, Gold Sniper Prime está diseñado para una operativa de alta frecuencia consistente y estructurada, centrándose en los rápidos movimientos intradía del Oro.

La estrategia está optimizada para ser amigable con cuentas pequeñas, permitiendo a los operadores comenzar desde tan sólo $200.

📊 Backtest verificado de 1 año (2024-2025)

Resultados basados en un depósito inicial de 200 $ durante 12 meses:

✅ Crecimiento Total: +208% (Cuenta triplicada)

+208% (Cuenta triplicada) ✅ Beneficio neto: $416+ con un depósito de $200

$416+ con un depósito de $200 Total de operaciones: 579 (Alta actividad)

579 (Alta actividad) Tasa de Ganancias: ~65% (Precisión de scalping consistente)

~65% (Precisión de scalping consistente) ✅ Calidad de los Datos: 100% Ticks Reales (Sin Simulaciones)

Nota: Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

⚙️ Lógica de la estrategia

Operaciones en el marco temporal M1 para capturar las rápidas explosiones del precio del oro

para capturar las rápidas explosiones del precio del oro Tendencia filtrada utilizando la EMA 200 para evitar entradas contra tendencia.

para evitar entradas contra tendencia. Diseñado para operaciones de alta frecuencia y corta duración .

. Optimizado para la volatilidad y liquidez del oro

Características principales

Cuadro de mandos interactivo

Botón ON/OFF clicable directamente en el gráfico para detener instantáneamente las operaciones durante las noticias o la alta volatilidad.

M1 Scalping Engine

Ejecuta operaciones rápidas para capturar el impulso a corto plazo y las oportunidades de ganancias rápidas.

Protección de tendencia

Opera sólo en la dirección de la EMA 200 para reducir el riesgo de las posiciones contra tendencia.

Sistema de Seguridad Integrado

Cada operación incluye un Stop Loss y un Trailing Stop ocultos para proteger el capital y bloquear los beneficios.

¿Quién debería usar este EA?

✔ Los comerciantes se centraron en XAUUSD (Oro)

✔ Los comerciantes que les gusta scalping de alta frecuencia

✔ Los comerciantes de pequeñas cuentas a partir de $ 200 +

✔ Usuarios que puedan monitorear la volatilidad del Oro

No recomendado para:

- Traders a los que no les gustan las operaciones frecuentes

- Cuentas con apalancamiento extremadamente bajo

- Usuarios que esperan un drawdown cero

Configuración recomendada

Símbolo: XAUUSD (Oro)

XAUUSD (Oro) Marco de tiempo: M1 (1 Minuto)

M1 (1 Minuto) Depósito mínimo: $200

$200 Tamaño del Lote: 0.01 (para $200) | 0.05 (para $1000)

0.01 (para $200) | 0.05 (para $1000) Tipo de cuenta: Estándar / ECN / Raw Spread

Consejo: Utilice la opción Alquiler para probar el rendimiento en una cuenta demo antes de operar en vivo.

🛠 Cómo Instalar

Abra el gráfico XAUUSD Ajuste el marco de tiempo a M1 Adjuntar Gold Sniper Prime al gráfico Haga clic en el botón del tablero para establecer TRADING: ON

⚠️ Advertencia importante de riesgo

Operar con Oro en el marco temporal M1 implica una alta volatilidad del mercado.

Aunque este AE incluye mecanismos protectores de Stop Loss y Trailing Stop, las caídas forman parte de las estrategias de scalping.

Este EA está diseñado para operadores activos que entienden los riesgos de las operaciones a corto plazo.

Siempre pruebe en una cuenta demo antes de usar en una cuenta real.

📞 Soporte y Desarrollador

Desarrollado por Mohd Feroze (Ferozemd)

Professional Trading Solutions

✔ Soporte personal proporcionado a través de mensajes MQL5

✔ Tiempo de respuesta típico: 1-2 horas.

Compruebe mi perfil MQL5 para más Asesores Expertos y herramientas de comercio.